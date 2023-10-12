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О провале ЦАХАЛа и Моссада

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Версия причин провала ЦАХАЛ в событиях 7-8 октября. Рассматриваается версия – "головотяпства" и "пренебрежения".

Версии с тем, что знали, но сознательно пожертвовали людьми, чтобы напасть на Газу, наверняка тоже будут, но это отдельно.

Кратко о провале Моссада* и ЦАХАЛа в сегодняшней израильско-палестинской войне.

Горе от ума. Железом по кумполу – II, или А ведь подкачал Скумбриевич

Да, израильский железный купол подкачал. Не выдержал очной ставки с обрезками кислородных баллонов. Или из чего там ХАМАС варит свои РВСН?

К 2014 году во время израильской операции «Несокрушимая скала» было развернуто десять батарей ЖК, перехвативших 90% ракет.
В 2018 году Израиль заявил , что «Железный купол» перехватил все четыре запущенные ракеты КСИР и сил «Кудс» из Сирии.
В мае 2021 года «Железный купол» снова успешно перехватил 90% снарядов, выпущенных из Сектора Газа за десять суток.

На фоне статистических побед всегда в балансе есть переменная: масса залпа.
В первые годы развертывания «Железного купола» максимальное количество ракет, выпущенных по Израилю в сутки, даже в периоды открытого конфликта, колебалось от 195 до 320.
В ходе боев в мае 2021 года за первый период было выпущено 477 ракет за сутки.
7 октября всего за двадцать минут было выпущено или 5000 ракет (версия ХАМАС), или от 2200 до 3000 ракет (версия ЦАХАЛ).

От такого количества целей Ж-Кумпол просто с натуги треснул. Это было сказано всеми наблюдателями, и у нас, и на Западе — этот кумпол сломался, несите следующий.

Нам ли не знать, мы ведь таким же макаром нахлобучили хвалёные и пресловутые "патриоты" пиндосов.

Наблюдатели, однако, в спешке упустили важную деталь. Ж-Кумпол делали не дураки. Поэтому Ж-Кумпол запрограммирован умно и хитро.

"Железный купол" спроектирован таким образом, что он не стреляет по ракетам, траектория которых не указывает на попадание в населенный пункт.

Ракеты ХАМАС, как всем известно, не переоценены с точки зрения точности. Когда Ж-Кумпол работает по десяти ракетам из Газы, он проигнорирует девять, потому что они, как правило, летят в молоко. И собьет десятую. И в справке напишут — эффективность по цели 99,99999%.

Но вы экстраполируйте эту динамику: доведите число одномоментно запущенных ракет до 1000, до 3000, до 5000, и voila! Произойдёт обнуление эффективности. И с "Железным куполом" случилась ситуация, известная в народе как разрыв шаблона.

Что я хочу обозначить этим эссе? Этим эссе я хочу обозначить типичную ошибку юных дарований — чрезмерное и однобокое увлечение т.н. вундервафлями.

Я особо подчёркиваю: для решения тактических и оперативных задач войны возможности технологий крайне ограничены. Когда на войне уклон в сторону технологических решений доминирует в боевом планировании, казус "железного купола" уже маячит над линией фронта.

Ответ на вопрос о конечных результатах СВО РФ на У, как и тысяч предыдущих СВО в истории человечества, лежит не в плоскости "сколько квадрокоптеров ты сможешь купить?".
Ответ на вопрос о конечных результатах СВО РФ на У лежит в плоскости "сколько крови ты готов пролить?"

Как я и говорил выше — слишком полагались на технологии. Теперь платят кровью.

Проёб Моссада:

- моссадовцы не смогли вскрыть систему и каналы связи ХАМАС (ХАМАС использует только провода и пешую эстафетную почту с курьерами и записками);
- Моссад купился на дешёвый детский трюк — на кампанию дезы, которую ХАМАС провёл, обсуждая в открытом доступе по мобилкам "отказ от активной военной борьбы и применения силы против Израиля".
Эти базары ХАМАС разрешил Моссаду перехватить. Перехваты легли в основу оценки ситуации и прогноза, исключавшего возможность военного удара из Газы;

Справочно:

- ХАМАС очень, очень сдержан и осознает последствия своей активности против Израиля. Мы не ожидаем выхода ситуации в Секторе Газа из под контроля, — заливался соловьем Цахи Ханегби, советник по национальной безопасности Израиля, в радиоинтервью за шесть суток до нападения
.- Моссад педалировал в своих разведдонесениях, что главная угроза идет от Хезболлы, с Юга Ливана.
- Моссад, не имея надежной агентуры внутри ХАМАСа, слишком упирал на техническую разведку (дроны, прослушка, отслеживание активности в интернете etc.), которая не смогла засечь военные приготовления и движ на прорыв границы Газа/Израиль.

Моссад очухался только когда гражданские палестинцы по ту сторону стены в Газе начали снимать бульдозеры и экскаваторы, долбящие бетон в местах прорыва, и выкладывать картинки в открытый доступ с мобилок. Тогда разведпосты Моссада сигнализировали в ЦАХАЛ "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ!!!"

Но ЦАХАЛ проспал.

В общем, обычное чванство, верхоглядство, головотяпство и головокружение от успехов. Объявляли противника животными, а себя сверхчеловеками. А вышло наоборот. Бывает.
(последует)
*Моссад — собирательный образ всего букета израильского разведывательного сообщества, для краткости, чтобы всех не упоминать всуе.

Сейчас я перейду к проёбам ЦАХАЛа.
Но сначала мы кратко разберем с вами систему охраны стены между Израилем и Сектором Газа.
А она, система эта, тоже продукт израильских высоких технологий, предмет безудержного пеара и гордости, внедряемой в израильтян сверху.
Стену держат под контролем вышки с видеокамерами, датчики наземного и воздушного движения и автоматические башенные пулемёты.
Пулеметами солдат ЦАХАЛ, который стоит в наряде, управляет дистанционно, с пульта.
А вся система ведения огня разбита на пристрелянные секторы поражения. Каждые два километра стоит бетонная бронебашня с пулеметом. Типа, как ветряки, только у бронебашни труба пониже и дым пожиже.
В башню, как и в ветряк, есть ход для обслуживания пулемета и спаренной с ним системы наблюдения, оптики и целеуказания и наведения.

Итак, проёб ЦАХАЛа

Систему охраны стены Газа/Израиль мы разобрали
Управлять ей несложно — дави на кнопки, и все дела.
Но солдатики, как это всегда и бывает во всех армиях мира, "давили на массу".
Ибо только сон приблизит нас к увольнению в запас.

ЦАХАЛ стал жертвой пренебрежения основными положениями УГиКС (Устава гарнизонной и караульной службы).

Большая часть личного состава караулов вдоль стены в момент атаки ХАМАСа спала в казармах и на боевых постах. И даже в меркавах.

Меркава, кто не знает, очень солдатиков располагает ко сну – там лавки стоят в десантном отделении. Ну, и несчастный этот пленный экипаж, который так много показывали, напоследок покемарил. Все вы, опять же, видели, что у захваченных меркав пушки так и остались не расчехлёнными.

Тоже самое было и с операторами автоматических пулеметов. Когда ХАМАС начал вырубать израильскую систему видеонаблюдения и экраны стали гаснуть, бойцы этого просто не увидели. А когда увидели — уже ничего не было видно.

ХАМАС обнулил системы видеонаблюдения снайперским огнем и ударами дронов. Точно также повалили вышки сотовой гражданской связи и систему связи между постами наблюдения и управления огнем.

Израильские генералы были настолько уверены в неприступности высокотехнологичной системы охраны и контроля за периметром, что сократили гарнизоны вдоль стены с Газой (не, ну а как? сверхчеловеки же!)

Следующей ошибкой была концентрация командиров и начальников охранных бригад ЦАХАЛа на одной военной базе. ХАМАС обошелся без ХИМАРС (каков каламбур, а?) Штурмовая группа палестинцев ворвалась на территорию базы и уничтожила командный состав израильтян в ходе скоротечного огневого контакта.

Цепочки управления были разрушены. Разрозненные гарнизоны вдоль периметра не смогли скоординировать свои действия. Это повлекло мешанину в докладах наверх, инфа в главный штаб ЦАХАЛ пробилась с большим трудом. Опять же, паника гражданских и военных в соцсетях, белый шум — вот наверху и тормознулись с принятием решений

Поэтому, кстати, ВВС Израиля подняли в воздух самолеты только несколько часов спустя после прорыва ХАМАС. Хотя там с местных авиабаз до Сектора Газа 3 минуты лёта.

Наносить удары по штурмовым подразделениям ХАМАС, уже занявшим населенные пункты и военные базы в Израиле на глубину до 25 км, авиация не могла — своих поубивать боялись. Поэтому, чтоб два раза не взлетать, отбомбились по кварталам Газы, как обычно. Словом, в ходе боев на территории Израиля ЦАХАЛ имел воздушное прикрытие хуже, чем Украина на Восточном фронте.

Такова их дислокация.

Есть, как говорит наш знаменитый сатирик Аркадий Райкин, и еще ряд списсьфисських ошибок, приведших ЦАХАЛ и Моссад к катастрофе 7 октября. Но это вам уже профильные эксперты размусолят. А я так, погулять вышел.

Доклад закончен.

https://t.me/zimovskyAL/27351 – цинк

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Израильская система противоракетной обороны "Железный купол" не справилась с массированным ракетным обстрелом из Сектора Газа 7 октября.

2. Израильская разведка Моссад провалила задачу по вскрытию планов ХАМАСа по атаке, так как слишком полагалась на техническую разведку и недооценила возможности противника.

3. ЦАХАЛ допустил ряд ошибок в организации охраны границы с Сектором Газа – сокращение гарнизонов, концентрация командиров на одной базе, пренебрежение службой. Это позволило отрядам ХАМАСа прорвать границу.

4. Израильские ВВС с запозданием начали наносить удары из-за путаницы в цепочках управления.

Вывод:

Статья критикует израильские вооруженные силы за чрезмерную уверенность в технологическом превосходстве над палестинскими формированиями. По мнению автора, это привело к недооценке возможностей противника и серьезным просчетам в обороне, что позволило ХАМАСу добиться успеха в атаке на Израиль. Автор считает, что в военном деле нельзя полагаться только на технологии, необходимы традиционные воинские качества и готовность к жертвам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8697160.html
Метки: ближний восток, ЗРК, Израиль, исламский джихад, МОССАД, не по-русски, нетаньяху, Палестина, пво, разведка, спецслужбы, хамас, ЦАХАЛ
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