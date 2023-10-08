Был пророком Владимир Вольфович или нет – пусть либо мистики ответ дадут, либо непредвзятые аналитики самого крупного калибра. Но Сеть полна предостережениями Жириновского, отмерившего миру время до начала Третьей Мировой – 2024-й. И точку бифуркации верно определившего – Ближний Восток. Где Запад с Израилем в авангарде выступят против Ирана, при самом широком представительстве арабов по обе стороны баррикад. Посмотрим, часы Судного Дня запущены давно, а сегодня неведомые часовщики шестерёнки прочистили, стрелки начали вращаться бешено.

Сразу к эмоциональной части происходящего в Израиле. Впечатлительные граждане начали выбирать сторону конфликта, будто своих проблем у нас в Тавриде не хватает, и достаёт сил посочувствовать евреям или палестинцам. После виляний пятой точкой незабвенного Биби Нетаньяху в вопросе поддержки нацистов в наших широтах, тайной помощи оружием, снаряжением, специалистами, едва не состоявшейся передаче ясновельможным систем ПВО/ПРО «Железного Купола» (дабы те западные системы отправили куда положено) ... сочувствие к «государству Израиль» не испытываю. Именно государству.

А намедни появившееся видео с распеванием «Червонной калины» девушками в форме ЦАХАЛ на страничке посла этой страны в Киеве – вообще мерзость. После такого дипотношения рвать положено.

Что вытворяют бармалеи ХАМАС во временно захваченных поселениях израильтян – тоже вне рамок морали, правил ведения боевых действий. Упыри и убийцы, достойные самой жестокой кары. Целенаправленный террор против мирных не имеет оправданий, утверждение касается обеих сторон в равной степени. Сектор Газа – одна из самых густонаселённых территорий на Земле (не берём сверх-урбанизированные мегаполисы), тут любой снаряд или ракета обязательно соберут кровавую жатву непричастных и невинных.

Поэтому бомбардировки и обещание Нетаньяху «открыть врата ада» и обратить Палестинскую автономию в груду щебня во время проведения наземной операции «Железные мечи» – это потенциальные десятки тысяч жертв, нисколько не сомневаюсь. Неизбежная интифада, перерастающая во вполне логичный и всеобщий джихад. Именно об этом и говорил Жириновский, Ближний Восток знавший ... куда лучше закоулков здания Госдумы. Поэтому, симпатии наши должны быть на стороне тех, кто в данной мерзкой геополитической авантюре не замешан, оказался заложником.

Телетайп

Прошу меня простить Читателей, забросавших личными сообщениями, видео, короткими информационными сообщениями с просьбой «прояснить момент». Обязательно, друзья ... как дым рассеется. Пока только вопросы, десятки (если не сотни) по каждому эпизоду, что своими глазами вижу. На них и предложу сфокусироваться. Повторюсь – однозначных ответов здесь нет. Поехали...

«Хваленный МОССАД проморгал удар ХАМАС?». Неправильное утверждение, Сектор Газа находится в зоне ответственности военной разведки и контрразведки оперативных отделов штабов тех соединений, которые дислоцированы вдоль границы. А моссадовцы являются государственной военно-политической специальной службой, так что «поморгали» комбинированную атаку с земли, воздуха и воды совсем не они.

МОССАД могли поставить в стойло прекрасно разыгранной комбинацией с «двойными агентами» в арабских странах, Турции, Иране. Либо завалить «разведку №2» в мире (после ЦРУ, как принято считать некоторыми убогими) огромными массивами противоречивой информации, на грани полуправды.

«Армия Израиля (ЦАХАЛ) оказалась полностью неготовой?». Согласен более чем полностью, за половину суток потерять солдат в два раза больше, нежели за всю последнюю войну с Ливаном и «отметить» пятидесятилетний юбилей Войны Судного Дня 1973-го (против двух лучших армий Ближнего Востока)... потерей нескольких населённых пунктов, пограничных переходов и военных баз – это нужно постараться. Либо деградировать до крайней степени. Шестое октября 50 лет назад тоже пришлось на праздник Суккот, когда набожные евреи самоизолируются, замолкает радио, люди не подходят к телефонам, закрыты магазины, не ходит транспорт. Второй раз на грабли?

Понятно, что уже сегодня статус-кво будет восстановлен полностью на поле боя, но столь оглушительная оплеуха от двух с половиной разведывательно-диверсионных батальонов, простите. ЦАХАЛ ждёт лютый разбор полётов. Видео показательны: даже израильские спецназы полностью не готовы к боям нового трёхмерного типа, когда над любой стычкой кружит беспилотников палестинцев (разведки и ударных) ... как стай воронья над городской свалкой. Ходьба бестолковой толпой тоже изумляет в городской плотной застройке, просвеченной со всех сторон БпЛА и видеокамерами. Умоются ...

По части применения бронетехники. В районе кибуца Беэри отчетливо различимо на видео, как распиаренный сильнее «Абрамсов» израильский танк «Merkava Mk.4» поражают древним советским РПГ-7 с обычной гранатой, а ещё один захватывают на пару с БТР «Namer». Другую, точно такую же «Меркаву» цинично пришлёпнули обычным «сбросом» с коммерческого квадрокоптера. На обеих машинах стояли ещё более разрекламированные комплексы активной защиты (КАЗ) «Trophy». Вопрос к израильскому и американскому ВПК возникает ехидный. Точнее к рекламным подразделениям этих шараг.

С военной точки зрения первые итоги атаки ХАМАС говорят об очень хорошо подготовленном наступлении: грамотно и скрытно разобраны рубежи выдвижения, развёртывания и атаки, чувствуется конкретная подготовка к захвату целей, есть чёткая стратегия нападения. Не прежние заполошные и бестолковые интифады, а безжалостный и верный штабной расчёт, безукоризненное исполнение. Мгновенно захвачены несколько поселений, пробит в нескольких местах Железный Купол, пленены десятки военных Израиля, разграблены военные базы. Чувствуется рука неведомых профессионалов с очень узнаваемыми тактиками.

«Как будет действовать Израиль?» Пока непонятно, всё зависит от внутренней готовности ЦАХАЛ провести полномасштабную контртеррористическую операцию в Секторе Газа – раз, желания правительства Нетаньяху устроить резню палестинцев в случае полной оккупации этой территории – два. Если риски вовлечения арабского мира в данный конфликт будут слишком велики, дело ограничится показательными «ударами возмездия» в течение недели-другой, ограниченными боевыми действиями, переговорами по обмену заложников-израильтян на сидящих в тюрьмах террористов. Конфликт опять поставят на паузу, стороны начнут готовиться к более страшной войне.

«Может появиться второй-третий фронт против Израиля?» Не знаю, арабский и персидский Восток отличается крайней степенью угрожающей говорливости при минимуме реальных шагов. Лидеры шиитской «Хезболлы» сделали громкое заявление, что готовы поддержать «освобождение Иерусалима палестинцами», запрещённое в России движение «Талибан» якобы обратилось к правительствам Ирана, Иордании и Сирии с просьбой пропустить их формирования на границу с Израилем. Персы тоже однозначно на стороне «освободительного движения ХАМАС», как и саудиты с катарцами.

Вопрос с талибами пока из раздела фантастики, а вот с «Хезболлой», сидящей на коште у шиитов-персов – тема интересная. Эти иранские «прокси» оснащены и вооружены на порядки лучше, нежели суннитский ХАМАС, у них налажена логистика с Тегераном через Ливан. Который тоже внимательно присматривается к разгорающемуся конфликту и своё парное снимет, едва заметит слабость Израиля. Тут важной будет консолидированная позиция стран Персидского Залива, посчитают они ситуацию критичной. Увидят ли возможность раз и навсегда решить еврейский вопрос.

Если будет принято даже половинчатое решение, формула «враг моего врага – друг» вполне окажется рабочей, шииты и сунниты способны действовать сообща. Но, повторюсь – пока прогнозы делать рано, тут вопрос геополитический, не сказать, чтобы быстрый. Риски слишком большие, город Дубайск (как главный центр принятия решений) должен тщательно взвесить шансы, дабы не стать дымящимися развалинами, израильтяне понимают: вопрос выживания их государственности сверкает клятвой пионера.

Пока возможности «Хезболлы» затянуть контртеррористическую операцию ЦАХАЛ видятся хорошими, парализовать весь север Израиля ракетно-артиллерийскими обстрелами она способна. А наличие за спиной Ирана и притихших хуситов Йемена намекает: обильное наличие ударных БпЛА предполагается тоже. Проводить войсковую операцию против персидских «прокси» – не самая лучшая затея для ЦАХАЛ, против израильтян могут стать под ружьё до тридцати тысяч неплохо подготовленных бойцов, имеющих богатый опыт диверсионных действий в Сирии, Курдистане, Йемене.

С опорой на ливанские полосы сплошной обороны в несколько эшелонов (с бетонными бункерами, подземными галереями, долговременными огневыми точками и минными полями) такое войско может устроить серьёзные проблемы. В атаку оно не пойдёт на Иерусалим, но крови еврейской попить досыта способно. Опять же, политический вес шиитской «Хезболлы» в суннитском Ливане не сказать, чтобы прочное. Активность её будет напрямую зависеть от принятых решений в Турции, Иране и Саудовской Аравии.

«Может ли происходящее хитрым планом Биби Нетаньяху для узурпации власти в режиме чрезвычайного военного положения?» Может. Потому как не верю в такую чудовищную импотенцию МОССАД, давно превратившей арабский мир в клуб стукачей на содержании. ХАМАС – это в том числе проект израильский спецслужб, призванный уравновесить самые радикальные и течения в Палестине. Подобную акцию, как военное вторжение в Израиль, невозможно провести без вовлечения тысяч и тысяч палестинцев, чего стоят только три волны ракетных атак, накрывших медным тазом хвалёный «Железный купол». Не починенный с 2021-го года, как оказалось.

Тут вступаем на зыбкую почву догадок «кому выгодно», ответ будет понятен через несколько недель, а может и месяцев. Вариантов три: либо доставшего до печёнок нациста Нетаньяху решили свалить умеренные генералы ЦАХАЛ, либо отважный Биби затеял дискредитацию военно-политического руководства Израиля и либеральной оппозиции. Мечтающей и болтающей об «Эдемском Саде» примирения и райского общежития с палестинцами. В любом случае, за такой провал военных, заговор молчания спецслужб (или их невероятной некомпетентности) придётся отвечать. Кому – узнаем скорее рано, чем поздно, как последние выстрелы стихнут и мёртвых погребут.

«Какова роль Турции в данном конфликте?». Незавидная. Эквилибр пятой точкой между несколькими стульями султану Эрдогану может закончиться гигантской прорехой ... в штанах. Турки раскорячились между Закавказьем, Курдистаном и Сирией, у них минимум три войны в подвешенном и подмороженном состоянии. Две из них – антитеррористические. Сегодня арабы и англосаксы, евреи и персы могут ехидно спросить: ну что, самоназначенный «лидер исламского мира», как дела, что с лицом?

Поддерживал Палестину до полного сладострастного обморока – теперь держи ответ, насколько в агрессии против Израиля задействован. Пока диспозиция такая: официальная Анкара «призывает к сдержанности», а вот союзники Эрдогана и его противники из радикальных и националистических исламских партий взвились чёрными воронами и требуют палестинцев защитить всеми способами. Так что шпагат Реджепа Тайиповича достиг гимнастических вершин спорта высоких достижений, ему ... очень больно.

Точка разлома

«Возможен ли джихад Ближнего Востока против Израиля?» Вопрос интересный, разобью его на две части: политический и религиозно-идеологический. Столь самоубийственный наскок ХАМАС на военную мощь Израиля ставит в тупик: на что эти бармалеи надеются? Их размотают (вне всякого сомнения) за считанные дни, если будет войсковая операция по зачистке Сектора Газа – недели. Но обратил внимание на название их операции: «Потоп (Буря, Наводнение) Аль-Аксы». То есть, прямой намёк на судьбу главной мусульманской святыни региона, статусе мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Тут и начну рассуждать.

Обострение евреев с «ручным ХАМАС» израильских спецслужб начались именно в вопросе осквернения мечети Аль-Акса, закончились в апреле этого года серией столкновений и ракетными обстрелами Земли Обетованной. Такое бывало и раньше, евреи-ортодоксы постоянно провоцируют мусульман попытками пронести жертвенных животных на Храмовую Гору и совершить недопустимое в этике ислама жертвоприношение во время священного месяца Рамадан. Если раньше полиция старалась разграничить радикалов, то в апреле 2023-го просто ворвалась в Аль-Аксу, устроила там побоище.

Союзники Нетаньяху по зыбкой правительственной коалиции, отпетые нацисты и уголовники самых радикальных иудейских партий и организаций поклялись тогда: Храмовая Гора должна быть только еврейской, хватит терпеть присутствие мусульман на месте Храма Соломона. Этой бредовой идее уже лет тридцать с гаком, она постоянно всплывает каждый избирательный цикл и набирает много сторонников. А созданный в 1980-х баснословно богатый Институт Храма (Махон ха-Микдаш) давно изготовил всю утварь и убранство Храма, до мелочей реконструировал Алтарь и Корону Мессии, облачение Первосвященника, наполнил ритуальные мехи положенным вином, и выдерживает специальное ритуальное масло для храмовых менор.

Заложен Первый камень нового Храма Соломона, да вот незадача – бельмом на глазу торчит мечеть Аль-Акса на его древнем фундаменте, все попытки мирно её перенести обсуждались со времён Ясира Арафата, да только ответ мусульман всего Ближнего Востока был понятен: только через наш труп. Когда в этот блуд постарался влезть Трамп – ярость даже самых дрессированных монархий Аравийского Полуострова вскипела. Но Нетаньяху слишком зависим от своих радикалов-союзников, он вполне может использовать повод военного вторжения в Израиль для «решения проблемы Храма Соломона» в пользу безумцев-ортодоксов.

Вот тогда вопрос перерастания интифады в полноценный исламский джихад считаю вероятным, но необязательным. Мусульмане крайне раздроблены, на поругание своих святынь и веры смотрят часто в разрезе политической целесообразности. Пойти на поводу ХАМАС? Простите, к ним отношение в мире ислама специфическое, созданное руками евреев (в том числе) паразитарное образование является негосударственным, радикальным, насквозь коррумпированным, постоянно толкающим палестинцев в жернова израильских ударов «возмездия». Не все в арабском мире желают марать белоснежные длиннополые дишдаши или гандуры о кровь невинных детей, стариков и женщин, пусть и другого вероисповедания.

Второй момент исключительно политический. Например, сегодня планировал написать статью, как американцы выкатили фактический ультиматум «Пакта всеобъемлющей безопасности» Саудовской Аравии. Его суть: полный отказ от военно-технического сотрудничества Эр-Рияда с третьими странами, полный и окончательный переход на продукцию ВПК Америки. В качестве морковки предложены «стратегические гарантии безопасности» и развитие гражданской программы «мирного атома». Обременение – восстановление полноценных дипломатических отношений с Израилем. За скобками ... прекращение зыбкого диалога с Ираном, отказ от сотрудничества с Китаем и Россией.

Замысел прямолинейный, в стиле ковбоев. Макнуть в пахучее китайцев, выступающих главными посредниками в диалоге с персами, тем самым сделав едва вступивших в БРИКС саудитов провокаторами. В итоге получить под выборы Байдена дешевые газ и нефть, если комбинация распространится на охлаждение отношений с Россией. ОПЕК+ откровенно бесит Белый Дом своей независимой позицией по квотированию добычи, но не это главное.

Если Саудовская Аравия пойдёт на сделку с совестью и евреями, то будет гранд-скандал в мире ислама Ближнего Востока. Никакого больше Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, никаких линий тайного финансирования мусульманских подрывных течений и организаций. Полная и безоговорочная победа Тель-Авива в давнем противостоянии Ближнего Востока, вот в чём замысел янки.

И вот ... неожиданно ХАМАС прёт в самоубийственную авантюру с вполне предсказуемым итогом. Палестинцев либо сметут ответным геноцидом, либо в регионе грянет гуманитарная катастрофа похлеще сирийско-иракской. Цель радикалов будет достигнута, если израильтяне (в привычной им манере избыточной силы) превратят Сектор Газа в груду обещанного щебня, покрошат не счесть мирного населения. Тут саудиты немедля умоют руки, какие дипломатические отношения с Израилем, акститесь!

А если в свару ввалится «Хезболла», там уже шайтан копыта обломает, узел совместного шиитского и суннитского радикализма сметёт любые расстановки фигур на шахматной доске ближневосточной геополитики. Ни один мудрец там не найдет причинно-следственных связей в эскалации насилия. Будут самые невозможные ранее коалиции и союзы, посредники и сторонники противоборствующих лагерей. В любом случае, янки здесь окажутся вне игры, а политический труп Байдена заколышется в водах Потомака. Афганистан, Украина, теперь вот Израиль под натиском смертельных врагов. Удачно провёл президентский сезон, бодрый молодчага...

Выводы

Если раньше пороховым погребом цивилизованного мира считались Балканы, то сегодня почётная роль главного зачинщика Мировой Войны похоронно-торжественно убыла на Ближний Восток. Не арабист, но против Гегемона затеяна очень тонкая, изощренная игра здешнего непростого во всех отношениях Востока. Уже смекнувшего, что роль ему уготована на вашингтонщине незавидная: либо полная покорность и прежние колониальные отношения, либо ... каменный век и полыхающие войны всех против всех. А в самой мякотке процесса – прижатые к морю евреи. У которых «нет ядерного оружия, но в случае чего – они его применят» (с).

Арабский Восток уже был остановлен один раз в шаге от индустриализации благодаря цветным революциям, волной прокатившимся от Магриба до Курдистана в 2012-ом и позже. Сегодня претензии саудитов стать региональным «Китаем» вновь зазвучали более чем определённо, как и желание турок «хабовать» на бесчисленных коридорах Евразии. Растущее влияние китайцев, персов, русских может остановить только тотальная свара, что и пообещал Биби Нетаньяху: «мы отомстим за этот черный день, превратим все места в этом злом городе, где скрывается ХАМАС, в руины. Я обращаюсь к жителям Сектора Газа – уходите оттуда сейчас же»

Посмотрим, решится ли он устроить геноцид, сможет ли обуздать своих кровожадных строителей Храма на арабских костях. Делать что-то придётся, весь мир в недоумении сегодня, а умные люди с военной выправкой или чёрными душами людобоев внимательно прищурились, глядя на образцово-показательное избиение великого и могучего ЦАХАЛ тремя неполными батальонами диверсантов не самой добротной выучки. «Юбилей Войны Судного Дня» отмечен, евреи уже не той выделки оказались, какими были 50 лет назад. И арабы изменились. И Запад другой ... во главе с дряхлым стариком, не приходящим в сознание. Символом ушедшей эпохи.

Да, Израиль способен одержать убедительную военную победу и постарается это сделать с максимальной жестокостью. Тем самым загоняя себя в ещё более страшную ловушку, если не избежит гуманитарной катастрофы в Палестине. А вот имидж непобедимого вряд ли восстановит, слишком велики очевидные его прорехи: разваленное единство нации, слабость государственной власти, деградация Армии и ряда спецслужб, гробовое молчание «союзников». Проваливших все свои устремления решить арабскую проблему миром, бесконечными переговорами, несбыточными обещаниями.

Прав или нет Жириновский со своими пророчествами? Скорее да, поскольку внимательнее всех за сегодняшними событиями наблюдает Иран, делая в сотнях боевых планшетов тысячи пометок. Напрямую не поддерживая ХАМАС, персы смогли насытить Сектор Газа своими техническими разработками и тактиками ведения «крысиной войны» при помощи дешёвых и очень эффективных средств. От летающих водопроводных труб, до стаи воронья из сотен ударных беспилотников. Целеуказание, расписание и структура обстрелов, прорванные позиционные районы «Железного купола» – это ведь не безграмотные бармалеи-людобои анализируют и планируют, правда ведь?

Турки тоже внимательно на всё смотрят, явно довольные результатами своей работы по «спасению Палестины» силами подконтрольных Анкаре «Братьев-мусульман». Не люблю в прогнозы ... но что-то свербит, именно на них повесят истеричные израильские СМИ главную вину по вооружению ХАМАС. А как скоро там появится малороссийский след, то аллаху ведомо, но появится он обязательно. Ибо нет более пронырливого торговца, чем украинский коллективный прапорщик, толкающий без стыда западную военную помощь в строну Ближнего Востока ещё с начала прошлого года.

Вопросы к ведению боевиками ХАМАС нового вида боя, словно дело разворачивается где-то в Бахмуте – обязательно возникнут. Цирк будет ещё тот, если выяснится много интересных подробностей об участии джихадистов в боевых действиях на стороне сечевых стрельцов. А что они в Малороссии были и есть ... тут никто не возразит. Словом, запасаемся снедью и наблюдаем, как Гегемон со своими дрессированными пуделями будет изворачиваться в созданной им ситуации. С вечными переговорами, умиротворениями, прикармливанием исламских радикалов в регионе, расшатыванием внутриполитической повестки в самом Израиле. Завтра продолжим...

Автор: Исторические напёрстки