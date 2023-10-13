После нападения ХАМАС на Израиль и начала в ответ ковровых бомбардировок сектора Газа, в полную силу развернулась информационная война. Одной из самых громких и леденящих душу сенсаций стала резня в кибутце Кфар-Аза, где «боевики ХАМАС», как объявили СМИ, убили около 200 местных жителей, в том числе детей, причем младенцы якобы «были обезглавлены».

Об этом первой сообщила в своем репортаже журналистка израильского телеканала i24News Николь Зедек. По ее словам, в общине Кфар-Аза после атаки ХАМАС якобы были обнаружены тела 40 детей, включая младенцев, у которых были отрублены головы. Найденные тела, по ее словам, были заминированы, часть трупов террористы сжигали вместе с домами, чтобы скрыть следы своих преступлений. Об этом ей якобы рассказали командиры одного из подразделений ЦАХАЛ, освобождавшего территорию общины. Ни слов свидетелей, ни кадров, подтверждающих это дичайшее обвинение, журналисткой предоставлено не было.

Это сообщение, как и в свое время чудовищный киевский фейк о «резне в Буче», — устроенной укронацистами провокации с целью обвинить в военных преступлениях Россию, вызвало во всем мире бурю негодования. Именно после этого министр обороны Израиля сделал вызвавшее громкий скандал заявление, в котором назвал палестинцев «недочеловеками», а кандидат в президенты США Никки Хейли призвала их всех безжалостно истребить.

В том, что на самом деле произошло в кибутце Кфар-Аза попытался разобраться корреспондент итальянской газеты Il Fatto Quоtadiano Андреа Тундо. Надо сказать, что итальянские журналисты обычно особенно активно работают в зоне военных конфликтов, и их репортажи, как правило, отличаются точностью и объективностью.

Касаясь кошмарного сообщения о том, что «младенцы» были убиты и даже при этом «обезглавлены», Андреа Тундо подтверждает, что первое сообщение об этом действительно поступило от репортера i24News, проправительственной израильской сети, которая в прямом эфире объяснила, что ее источником были «солдаты», присутствовавшие на месте инцидента. Отрывок отчета также был опубликован на официальном профиле израильского правительства в X, бывшем Twitter. Впоследствии та же сеть опубликовала интервью с заместителем командующего 71-м отрядом армии Давидом Бен-Ционом, который тоже рассказал о «обезглавленных» детях. Заявления последовали во время проверки домов кибуца силами ЦАХАЛ.

Израильская армия разрешила нескольким журналистам и международным газетам освещать операции. Заявления Бен-Циона также были процитированы BBC. «Некоторые жертвы, по его словам, были обезглавлены». В статье, появившейся на сайте этого авторитетного британского СМИ, не уточнялось, были они детьми или нет.

Британская газета Independent, однако, привела его следующие слова: «Когда ХАМАС прибыл сюда, они отрезали головы женщинам и детям». Английская газета, впрочем, уточнила, что ее журналист не видел доказательств такого заявлений Бен Циона. Тела были «спрятаны, поэтому проверить невозможно», – отметило издание.

Слова Бен-Циона также процитировала другая британская газета Guardian. В ролике в Instagram корреспондент CNN рассказал о «мужчинах, женщинах, детях со связанными руками, казненных, с отрезанными головами». На сайте американского телевидения в длинной статье, подписанной несколькими журналистами, говорилось о жителях, «жестоко убитых в соответствии с тем, как действует ИГИЛ», и уточняется, что CNN «не смогла самостоятельно проверить сообщения ЦАХАЛ о детях убитых при нападении».

Во вторник турецкое информационное агентство Anadolu связалось по телефону с представителем израильской армии, который, однако, сказал: «Мы видели эту новость, но у нас нет никаких подробностей или подтверждений по этому поводу».

Сомневаются в том, что такое чудовищное преступление имело место, даже сами израильские журналисты. Так израильский журналист и фотограф Орен Зив сообщил: «Во время посещения того места мы не увидели никаких доказательств этого. Ни представитель армии, ни полевые командиры даже не упоминали о таких фактах».

Во время нашего посещения, сказал Зив, журналисты смогли поговорить с сотнями солдат на месте без контроля со стороны представителей армии. Журналистка I24 рассказала, что услышала это «от солдат». Но солдаты, с которыми я разговаривал вчера в Кфар-Азе, не упомянули об "обезглавленных детях". А представитель армии заявил: «На данный момент мы не можем подтвердить».

«К сожалению, Израиль теперь будет использовать эти ложные утверждения, чтобы усилить бомбардировки Газы и оправдать свои военные преступления там», — цитирует его высказывание корреспондент Fatto Quotadiano.

Его слова подтвердил французский журналист Сэмюэль Фори, который сообщил сайту X: «Вчера я был в Кфар-Азе. Никто мне не рассказывал об обезглавливаниях, тем более об обезглавленных детях, и тем более о 40 обезглавленных детях. Я связался с двумя спасателями (пожелавшими остаться анонимными, поскольку тема деликатная), которые собрали тела убитых. Оба сказали, что не были свидетелями такого насилия… Я хотел уточнить, что не могу подтвердить факт обезглавливания детей», — заявил француз.

Тем временем, как сообщил портал Al-Araby, палестинская группировка ХАМАС решительно отвергла обвинения в убийстве детей и нападениях на мирных жителей в Израиле. «Мы подтверждаем ложность сфабрикованных обвинений некоторых западных СМИ, последним из которых было утверждение об убийстве детей, обезглавливании их и нападениях на мирных жителей», — говорится в его заявлении.

Группировка, в свою очередь, обвинила СМИ в попытке скрыть преступления Израиля в секторе Газа, «равносильные военным преступлениям и геноциду». В ХАМАС отметили, что считают израильскую армию, против которой начали военную операцию «Буря Аль-Аксы», «законной целью», в то же время силы группировки стремятся «избегать атак на мирных жителей».

И вот, наконец, в среду представитель израильской армии официально заявила об отсутствии достоверных данных о жестоком убийстве боевиками ХАМАС 200 человек и обезглавливании младенцев в израильском кибуце Кфар-Аза, о которых ранее сообщала корреспондент канала i24 Николь Зедек.

«Мы видели эти новости, но мы не располагаем подробностями или подтверждением этой информации», — уточнила представитель в ответ на просьбу прокомментировать достоверность сообщений. Другими словами, в переводе с военного сленга на нормальный язык это означает, что на самом деле ничего подобного вообще не было. Информационный фейк с целью демонизировать палестинцев.

А зачем такое нужно? А для того, чтобы оправдать чудовищные военные преступления самого Израиля, который сейчас беспощадно бомбит жилые кварталы Газы. Тут никаких подтверждений вообще не надо, из видео-сьемок на этой территории видно, как под израильскими бомбами жилые дома складываются на части, рушатся, погребая под бетонными завалами женщин, стариков и детей.

И это притом что сектор Газа находится в блокаде, власти Израиля отключили ему воду и электричество, блокировали поставки продовольствия, покинуть эту созданную для них Израилем и его западными покровителями резервацию они не могут, а потому их попросту истребляют.

Бежать жителям Газы и в самом деле некуда и негде укрыться. Более 2-х миллионов палестинцев живет там на таком крохотном клочке земли, что плотность населения составляет 7 000 человек на каждый квадратный километр. В Израиле эта плотность — 360 человек на кв. километр. Жизнь в Газе и без нынешних беспощадных бомбардировок была не только тяжелой, но еще и короткой. Поэтому 40% населения сектора Газа — дети младше 14 лет. Это их беспощадно истребляет сейчас Израиль — верный союзник США, на поддержку которому американцы направили сейчас свои авианосцы.

А вот фейк об «обезглавленных младенцах», как видно, провалился. Создать «израильскую Бучу» не удалось. Да и общественное мнение во многих странах, осуждая терроризм, народ Палестины поддерживает. В ряде арабских государств и в других странах уже прошли митинги и демонстрации в поддержку его борьбы.

Даже в США, как сообщает американская газета Politico, такую поддержку оказывают студенты многих престижных учебных заведений.

«Во вторник, — пишет Politico, — колледжи по всей стране столкнулись с резким расколом в университетских кампусах из-за нападения ХАМАС на Израиль, а их администрации вступили в противоречие с крайне левыми студенческими группами, которые продвигают пропалестинскую позицию».

«Я хочу выразить, прежде всего, свою непоколебимую солидарность с палестинцами в их сопротивлении угнетению на пути к освобождению и самоопределению», — написала, например, в информационном бюллетене президент студенческой ассоциации юридического факультета Нью-Йоркского университета Рина Уоркман. «Израиль несет полную ответственность за эту огромную гибель людей», — считает она.

В Колумбийском университете США организация «Студенты Колумбии за правосудие в Палестине» утверждает, что ответственность за войну и жертвы «несомненно, лежит на израильском экстремистском правительстве и других западных правительствах». Члены организации «Студенты за справедливость в руководстве Палестины» университета Стэнфорда написали во вторник статью, в которой утверждают, что палестинцы имеют законное право сопротивляться оккупации.

Даже известный своим лицемерием глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции в Омане, что отдельные решения властей Израиля в ходе конфликта с сектором Газа противоречат международному праву. Он подчеркнул, что Израиль имеет право защищать себя, но только в рамках международных гуманитарных норм.

Но власти Израиля таких говорунов не слушают, а продолжают убийственные бомбежки.

Как будет развиваться этот кровопролитный конфликт дальше? Газета New York Times неожиданно делает невеселый для Израиля прогноз, высказывая предположение, что ХАМАС умышленно заманивает сейчас ЦАХАЛ начать наземное вторжение.

«ХАМАС понимает, — пишет газета, — что современная техника и военное превосходство Армии обороны Израиля не дадут ей больших преимуществ на переполненных улицах города Газы, в крупнейшем лагере беженцев Джабалии и в лабиринте подземных тоннелей, прорытых боевиками Исламского движения сопротивления. Площадь сектора Газа составляет 360 квадратных километров, а население достигает 2 миллионов человек. Это одно из самых густонаселенных мест на нашей планете».

«Похоже, — считает NYT, — ХАМАС хочет заманить израильских солдат в ловушку, как это делала "Хезболла" с 1985 по 2000 годы. После долгих лет боевых действий Тель-Авив был вынужден пойти на унизительный и хаотичный вывод войск. А "Хезболла" на северной границе окрепла и превратилась в еще более серьезную угрозу…»

Несмотря на израильскую блокаду и круглосуточную слежку, отмечает газета, ХАМАС сумел нарастить производство и закупки ракет, планомерно увеличивая их дальность и точность. Ему удалось научить своих боевиков ведению наступательного боя и создать настолько разветвленную и мощную разведывательную сеть, что его отряды смогли пойти в одновременную атаку в 22 точках Израиля.

ХАМАС наверняка считает, что ему удастся победить врага на своей территории в ходе войны на истощение.

«Это движение также укрепит свой политический авторитет на Западном берегу, если ЦАХАЛ вторгнется в Газу — и особенно если ее наступление застопорится… Если Израиль атакует Газу, ХАМАС обретет общественную поддержку, сможет бросить вызов палестинской администрации на Западном берегу, и, возможно, взять на себя руководство этой территорией в качестве единственного представителя палестинского народа», — полагает американская газета.

Тем более что информационные фейки и другие попытки демонизировать палестинцев, как это видно, с треском проваливаются. А потому, как к этому призывает Россия, необходимо скорее остановить кровопролитие и урегулировать конфликт на основании решения ООН, которое предусматривало создание в регионе двух государств. Государство Израиль давно создано, а вот палестинцам в таком праве до сих пор отказывали.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

В данной статье рассматривается информационная война между Израилем и Палестиной на фоне военного конфликта. Основные тезисы:

- Израильские СМИ распространили фейковую информацию о якобы имевшей место резне в кибуце Кфар-Аза, где боевики ХАМАС якобы убили и обезглавили около 40 детей. Это сообщение не подтвердилось.

- Целью этого фейка было демонизировать палестинцев и оправдать жестокие бомбардировки Израилем сектора Газа, где погибают мирные жители.

- В ответ на обвинения ХАМАС заявил, что не нападал на мирных жителей, а Израиль несет ответственность за гибель людей в Газе.

- Несмотря на израильскую пропаганду, во многих странах растет поддержка борьбы палестинцев, в том числе среди студентов в США.

- Есть мнение, что ХАМАС специально заманивает Израиль в сектор Газа, чтобы вступить с ним в партизанскую войну и получить поддержку населения.

Вывод:

Израиль пытается фейками оправдать свои жестокие бомбардировки Газы, но это не удается – растет поддержка борьбы палестинцев за свои права. Необходимо прекратить насилие и найти политическое решение на основе создания двух государств.

Кроме того, в свете принятия в Европе законов о борьбе с "малинформацией" – неудобной правдой, фейки могут проникать в информационное пространство беспрепятственно, а правда всячески блокируется. Это угрожает свободе слова и праву людей на доступ к объективной информации и может вести к искажению картины происходящих событий.