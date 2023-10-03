Политолог Владимир Корнилов @kornilov1968

Это просто невероятно! Британский блогер был задержан на днях полицией Бристоля по обвинению в умышленном распространении… правды! Редактор подкаста The Real Truth Уоррен Торнтон рассказал, что к нему в дом заявились полицейские и препроводили в участок, где он провёл ночь. Там ему заявили, что он обвиняется в «малинформации» (malinformation)! Вам этот термин знаком? Вот и я несколько опешил, после чего полез смотреть, что же это за зверь такой. И открыл для себя много нового! Оказывается, за последнее время данный термин разошёлся по многим официальным документам и стал вполне расхожим.

Это определение присутствует в докладе экспертов Совета Европы об «информационных расстройствах». Да-да, именно так! А с этого года уже официально закреплено в гиде ЮНЕСКО для журналистов! Правда, переводчики этого гида на русский язык, похоже, так и не решились чётко сформулировать данный термин, всё время меняя, а то и опуская это слово в тексте и порой заменяя его словом «утечка». Как будто бы утечки информации не были составной частью рутинной работы на протяжении всей истории журналистики!

Так вот, судя по подробному описанию термина malinformation, либеральная элита наконец нашла определение неудобной для себя (а значит, вредной) правде! То есть это означает (теперь держитесь!) «правдивую информацию, используемую для причинения вреда человеку, организации или стране»! Это же гениально! Это же так вписывается в «мир, основанный на правилах»! Раньше элитарные СМИ Запада просто отмахивались от назойливых параллелей, называя это «какнасчётизмом» (whataboutism). А теперь можно смело наказывать людей, посмевших говорить правду, которую элиты считают «вредной»!

Вот и Торнтон на протяжении последних лет занимался тем, что в своём подкасте распространял страшную правду о событиях в Донбассе и на Украине. И кстати, одним из первых посмел рассказать о том, что 98-летний «ветеран», которому аплодировали в парламенте Канады, имел отношение к СС! Американский сайт Human Events полагает, что именно за это британская полиция вломилась к блогеру. Во всяком случае, судя по словам Торнтона, полицейские так и не смогли сформулировать, какой именно из его блогов вызвал обвинение в распространении «вредной правды». Соответственно, никто так и не смог сказать, кому именно она вредит.

Блогер был отпущен на свободу. Никаких формальных обвинений против него пока не выдвинули. Но понятно, что это только начало, своего рода пристрелка и подготовка к внесению соответствующих изменений в законодательства разных стран. Раз уж за это взялись Совет Европы и ЮНЕСКО, значит, наверняка это направление будет продолжено.

Таким образом, на наших глазах начинается совершенно новая волна репрессий против журналистов и блогеров, которые рискуют доносить правду до западной публики. Само собой, в преследовании за правду ничего нового нет. И сжигали за неё раньше, и четвертовали, и лишали права на профессию, как в период маккартизма. Но попытки официально объявить правду «вредной» и наказывать именно за правдивую информацию всегда натыкались на отсутствие законодательной базы для этого.

Вспомним хотя бы классическую историю судебной тяжбы табачной индустрии против программы «60 минут» американского канала CBS, отображённую в голливудском блокбастере «Инсайдер» с Расселом Кроу в главной роли. Тогда ведь действительно юристы доказывали журналистам, что чем более правдивой является рассказанная ими история, тем большим будет ущерб табачникам, а стало быть, и размер компенсаций, которые канал обязан будет им выплатить. Канал тогда выиграл процесс. Но только потому, что тогда ещё нигде не был закреплён термин «малинформация»! Сейчас, похоже, на Западе времена меняются!

Комментарий редакции

Выводы из статьи:

1. Недавно в Великобритании произошел инцидент с задержанием блогера Уоррена Торнтона. Его обвинили в распространении "малинформации" – правдивой информации, которая, по мнению властей, наносит вред.

2. Термин "малинформация" появился в документах международных организаций и начинает внедряться на Западе для борьбы с неудобной для властей правдой.

3. Блогер Торнтон рассказывал правду о событиях на Украине, которая противоречит официальной позиции. Возможно, именно это и стало поводом для его задержания.

4. Данный инцидент может стать началом новой волны репрессий против независимых журналистов и блогеров на Западе. Власти получают инструмент для борьбы с неудобной правдой под предлогом "вреда", который она наносит.

5. Попытка официально объявить правду "вредной" и преследовать за нее – это новое явление, которое ранее натыкалось на отсутствие правовых оснований. Теперь такие основания могут появиться.

Таким образом, ситуация вызывает обеспокоенность в плане соблюдения свободы слова и доступа к правдивой информации в западных странах. Необходимо отслеживать дальнейшее развитие событий в этой сфере.