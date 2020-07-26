Сводки от ополчения Новороссии 26 июля 2020
- 09:00 За сутки до: ВСУ нанесли удар из тяжёлого вооружения по ДНР.
- 08:00 «Покарать за службу в ДНР!» — сербский доброволец погибает в ростовском СИЗО (ФОТО).
- 03:17 Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса. Работа СБУ.
- 03:00 ВСУ готовятся наносить удары с воздуха — разведка получила данные с оккупированной территории.
- 01:08 Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса. Операция “Слив”.
- Вчера 22:10 Фотографии с телефона эстонского наемника Миколы Илина.
За сутки до: ВСУ нанесли удар из тяжёлого вооружения по ДНР
Вооружённые силы Украины (ВСУ) сегодня утром выпустили около 50 миномётных боеприпасов калибра 82 и 120 мм по северным и западным окраинам столицы, а также югу Донецкой Народной Республики.
Об этом сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным наблюдателей СЦКК:
05:20 — 05:40 по направлению от посёлка Каменка к селу Васильевка выпущено пять мин калибром 82 мм, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
05:20 — 05:40 со стороны Авдеевки в направлении посёлка Каштановое было выпущено пять мин калибром 82 мм, произведено четыре выстрела из СПГ, применялись крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.
05:30 — 06:05 со стороны Авдеевки по посёлку Крутая Балка выпущено 10 мин калибром 120 мм.
05:35 — 05:55 со стороны Марьинки в направлении посёлка шахты «Трудовская», к западу от Донецка, выпущено 10 мин калибром 82 мм.
06:00 — 06:25 со стороны Красногоровки в направлении посёлка шахты «Трудовская» выпущено шесть мин калибром 120 мм.
05:40 — 06:15 со стороны посёлка Широкино по селу Коминтерново выпущено восемь мин калибром 120 мм.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Напомним, что с 27 июля 2020 года должны вступить в силу новые меры по усилению контроля за режимом полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе.
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«Покарать за службу в ДНР!» — сербский доброволец погибает в ростовском СИЗО (ФОТО)
Почти год сербский доброволец из знаменитого интернационального подразделения ДНР «Пятнашка» Горан Чирич томится в застенках ростовского СИЗО.
В Сербии Горан находится в международном розыске. По запросу Интерпола в 2019 году его перехватили на границе между ДНР и РФ и отправили в тюрьму — ждать решения суда. Родственники и друзья Горана уверены: его подставили! И фирма, которой он якобы «владеет», — хорошо продуманная финансовая схема, чтобы скрыть реальных мошенников.
Жена Горана — дончанка Лилия Чирич — рассказала, что у её мужа не работает одно лёгкое. «Воздуха в камере не хватает, он задыхается… Он может умереть в любой момент… Приехал защищать “русский мир”, а оказался в ростовской тюрьме», — с тревогой разъясняет женщина.
В интервью «Русской Весне» руководитель КПЦ «Война и мир» Андрей Седлов раскрыл правду о том, что на самом деле стоит за преследованием Чирича властями Сербии, которые обвиняют ополченца ДНР в превышении служебных полномочий и финансовых махинациях.
«Горан Чирич — сербский доброволец, приехавший в своё время воевать на Донбасс. Получил здесь ранение, отслужил. Сейчас находится уже в запасе. Здесь он плотно осел, у него здесь семья. Он находится в официальном браке, он гражданин ДНР и является членом Союза Добровольцев Донбасса.
В прошлом году по просьбе своего друга пересекал вместе с ним границу. И на границе был задержан российской погранслужбой по запросу Сербии.
Сербия его обвиняет в злоупотреблении служебным положением. Ну грубо говоря в мошенничестве — якобы на Горана была зарегистрирована фирма, по которой прошло обналичивание по векселям. В связи с этим он был задержан и вот уже скоро год, как он находится под стражей.
Получается, его задержали 16 августа 2019 года, сейчас уже июль 2020 года заканчивается. Учитывая его состояние здоровья, а у него не работает одно лёгкое, ситуация очень тяжёлая.
Уже прошло два суда. Суд 12 июля был перенесён по просьбе самого Горана на 21 июля и он попросил, чтобы ему предоставили переводчика. Благодаря помощи нашего координационного центра “Война и мир” и помощи дружественным нам журналистов нам эту тему удалось осветить, привлечь внимание российской общественности.
Плюс к нам подключились коллеги-правозащитники из движения “За правду!”, которые присутствовали на суде. Присутствовал представитель Москальковой по Краснодарскому краю в суде.
Нам удалось добиться того, что сейчас есть возможность ему передавать лекарства. То есть врач СИЗО выписал назначение на получение Гораном соответствующих медицинских препаратов. Мы передали для суда необходимые медицинские документы и для СИЗО, что он нуждается в поддержке и в лечении лекарственными препаратами.
Нам известно, что дело сербской стороной сфальсифицировано. У нас есть на руках копия постановления, которое мы через свои контакты смогли получить от наших друзей, в котором чётко прописано, что “Горан Чирич преследуется сербской стороной за службу в ДНР”.
“Подозреваемый Горан Чирич 13.08.2015 года уехал в Российскую Федерацию, а потом в Республику Украину, где присоединился к правоенным группировкам пророссийских сил и участвовал в вооруженных конфликтах, вместе с подозреваемым Деяном Беричем участвовал в организации поставок гуманитарной помощи из Российской Федерации”, — говорится в документе.
Данное постановление будет приобщено к материалам суда. Речь идёт не о фальсификациях и финансовых документах, в чём его обвиняют, и не в превышении полномочий, а что конкретно он преследуется за службу в ДНР.
Такие случаи довольно часто на сегодняшний день происходят, когда многие страны, которые подают запрос на служивших в ЛНР и ДНР и фальсифицируют их как уголовные преступления. А по факту их преследуют — за то, что защищали Республики.
Чирич официально служил во время первого конфликта, который был в его жизни. Это был югославский конфликт. Есть соответствующие копии документов. То есть не исключено, что ему припомнят и службу в сербских формированиях во время югославского конфликта. Я даже более, чем уверен, что ему это припомнят.
Позиция сербской стороны понятна: на них давят так называемые “партнёры со стороны Запада” и давит также Украина. Не зря у них есть соответствующие изменения в законодательстве, на основании которых любой гражданин Сербии, проходивший службу в иностранном государстве, подлежит уголовному преследованию.
Им это выгодно. Ну и плюс они пытаются скрыть ту финансовую схему, которая в данный момент присутствует в уголовном деле. Действительно есть фирма, которая зарегистрирована по поддельным документам, где использовались ксерокопия фотографии Горана, которая зарегистрирована на вымышленного человека. Эта фирма якобы занималась поставками фруктов в РФ. То есть на лицо явное желание скрыть некую финансовую схему, на которой кто-то хорошо зарабатывал и повесить всё это дело на Горана. Им удобно его сделать крайним. Получается, что у Горана есть враги, о которых он даже сам не догадывался.
Похожая ситуация у нас была с добровольцем Безруковым Александром, который из Казахстана приехал воевать на Донбасс. Его обвинили в убийстве, которого он не совершал. После этого он был выдан Казахстану и сейчас находится там. Ему дали срок — 20 лет.
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В случае Горана — суд принял во внимание предоставленную нами копию документов, из которой следует, что Горан Чирич разыскивается и преследуется у себя на родине именно по политическим мотивам, а не по уголовному делу. Это означает, что та информация, которую мы получили в своё время по многим ребятам, действительно подтверждается реальными фактами, что обвинения по уголовным делам, которые выдвигаются против наших ребят, воевавших здесь за ДНР и ЛНР, абсолютно надуманные.
Данный факт подтверждается именно этим документом. Будем надеяться, что суд первой инстанции в ином составе рассмотрит повторно дело Чирича и он в ближайшее время окажется дома вместе со своей семьёй в ДНР», — рассказал Андрей Седлов.
21 июля Сочинский апелляционный суд общей юрисдикции отменил постановление суда об экстрадиции сербского добровольца Горана Чирича и направил его дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в мае этого года казахстанский суд приговорил Евгения Щербака, известного ополченца Донбасса, воевавшего плечом к плечу с Моторолой в «Спарте», к четырём с половиной годам тюремного заключения.
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Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса. Работа СБУ
Информационно-психологические операции СБУ
Кроме этого, сотрудники СБУ проводили целый ряд долгоиграющих операций.
Отчет о проведении специальные информационные операции СБУ (Страница 1)
Отчет о проведении специальные информационные операции СБУ (Страница 2)
Большинство этих операций направлены на формирование негативного образа как России («Россия – агрессор»), так и политических лидеров ДНР-ЛНР («Пауки в банке», «Мобилизуй «золотую молодежь» ДНР и ЛНР», «Народная люстрация» и др.). Кроме того, в рамках операций «Хроника оккупации» специалисты СБУ пытаются убедить население Донбасса в том, что критическая ситуация сложилась именно с приходом «русского мира».
Пропаганда на волнах коммерческой радиостанции
Для проведения ДПО украинские силовики активно используют не только соцсети, но и традиционные СМИ: печатные издания, радио и телевидение. При этом они не стесняются отбирать у коммерческих структур время эфира и частоты, мотивируя это необходимостью противостоять «российской агрессии».
Письмо Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
Программа «Тебя ждут дома»
Как отмечалось выше, СБУ запустило специально для ополченцев Донбасса программу «Тебя ждут дома» (укр. «На тебе чекають вдома»), далее – Программа.
Докладная по проекту «Тебя ждут дома»
Идея данной программы и ее разработка принадлежит сотрудникам Национальной академии СБУ и непосредственно ее ректору – полковнику Сергею Кудинову.
Как сообщает официальный сайт Программы, она действует с 2015 года, и на начало 2019 ей воспользовалось более 360 человек. СБУ активно рекламирует ее, обещая всем, кто воспользуется, чуть ли не полную амнистию. Вот только не указывают в спецслужбе, что программа не имеет никакой юридической силы, и никто не гарантирует ее участнику юридической очистки.
Письмо СБУ по программе «Тебя ждут дома»
Поверившие сотрудникам СБУ попадают в весьма неприятные ситуации: их все равно осуждают на территории Украины или привлекают в качестве свидетеля по уголовным делам против других сторонников ДНР-ЛНР.
Иногда судьба легковерных оказывается совсем трагической. Как, например, в случае с ополченцем Андреем Гордеевым, который 14 июля 2018 года перешел на подконтрольную Украине территорию, чтобы воспользоваться Программой. Спустя 4 дня его тело со следами пыток и огнестрельных ранений было подброшено к позициям бойцов ДНР.
И по сей день СБУ разбрасывает пропагандистскую приманку для тех, кто, испытывая естественную тоску по дому, клюнет на нее и попадет в сети спецслужбы для дальнейшей разработки и использования в интересах официального Киева.
Центры информационно-психологических операций ССО
Вторая важнейшая структура, которая проводит диверсионно-психологические операции против ДНР-ЛНР, и которую мы упоминали выше, – это Силы специальных операций ВС Украины. ССО Украины были созданы в 2016 году как новый род войск, в состав которых организационно вошли подразделения ИПсО вооруженных сил Украины:
Деятельностью этих центров руководит Управление ИПсО Командования ССО. В ООС принимает участие сводный отряд и оперативные группы центров, личный состав которых меняется на ротационной основе.
Телефонный справочник Командования ССО (Страница 1)
Телефонный справочник Командования ССО (Страница 2)
В свое время мне удалось наладить достаточно близкие связи с руководством ССО. В частности, с генералом Игорем Луневым, командующим ССО, и его первым заместителем – полковником Сергеем Кривоносом.
Кривонос С.Г. (справа)
Благодаря этому я чувствовал себя как дома в командовании ССО, в том числе в Управлении информационно-психологических операций, знал практически всех офицеров этого руководящего органа. Вот для примера, несколько фото, сделанных мною в одном из кабинетов Управления ИПсО.
В кабинете Управления ИПсО КССО
Карта на стене озаглавлена в переводе на русский язык «Карта временно оккупированных Московией территорий». На ней, в частности, красным цветом выделены Сахалин и другие дальневосточные регионы России. Веселые картинки держат у себя на стенах офицеры, не правда ли? Мне интересно, подходит ли это под разжигание сепаратизма, который так осуждают все украинские патриоты?
Рядом с картой – список подразделений ССО, включающий упомянутые выше центры ИПсО.
Центры ИПсО
Мероприятия центров ИПсО
В конце 2019 года в интернете была опубликована информация о текущих информационных акциях, в которых могли участвовать центры ИПсО. Мероприятие под кодовым названием «Кливаж» предполагало распространение дезинформации о повышении радиационного фона в районе Енакиево. В ходе акции «Здоровье» пропагандисты хотели запугать жителей ЛДНР эпидемией туберкулеза. В свою, очередь, шахтеры должны были стать целью в рамках акции с одноименным шифром «Шахтер».
Кроме того, как ранее уже публиковалось, офицерами 72 ЦИПсО велись информационные ресурсы informnapalm.org, seabreeze.org.ua, podvodka.info, infoaccent.net. Среди их проектов также назывались «Календарь воинской славы ВС Украины», «Музыка украинских воинов», «Радио операции объединенных сил», «Кибер-майдан», «Методичка по информационной безопасности» и другие.
Отдельные виды материалов и работ военные пропагандисты заказывают у сторонних подрядчиков. Информация об этом зачастую публикуется в открытом доступе на сайтах государственных закупок или выкладывается блогерами. В среднем за год центры ИПсО на такие заказы тратят около 10,5 млн грн.
Например, не так давно 83 центр заказывал серию видеороликов, дискредитирующих «русский мир» в Крыму. Этот документ дал мне понять, что украинцы совсем не понимают и никогда не понимали крымчан, своих бывших граждан. Они пытаются запугать их спадом туризма, который только рос с 2014 года. Прижимистые и малобюджетные украинские туристы не сильно способствовали его развитию до этого. А уж за нехватку воды и электричества Крым знает, кому надо сказать «спасибо» – бывшим согражданам.
Заказ на разработку пропагандистских видеоматериалов
Судя другому заказу на разработку пропагандистских материалов, на этот раз по дискредитации Черноморского флота РФ, задачи информационно-психологического воздействия ставятся и 73 морскому центру специальных операций (в/ч А1594), который дислоцируется в Очакове.
Заказ на разработку пропагандистских видеоматериалов
Проблемы подразделений ИПсО внутри Командования ССО
Общаясь со многими офицерами Командования ССО и Управления ИПсО, а также с сотрудниками региональных центров ИПсО, с которыми автор этих строк обучался на курсах НАТО по проведению операций психологической войны (PSYOPS), я обратил внимание на некое противоречие, точнее – на возникшую организационно-методологическую нестыковку двух видов деятельности. Поясню, что имею в виду.
Дело в том, что руководство ССО комплектовалось преимущественно выходцами из подразделений спецназа и десантных войск. Им трудно было глубоко вникнуть и понять задачи и предназначение подразделений ИПсО. В их понимании ССО – это, прежде всего, диверсии, специальная разведка и теракты на территории противника. В их профессиональную картину никак не вписывались «военные ботаники» – офицеры с гражданскими повадками, заумными разговорами, планшетами и ноутбуками. В этой связи у руководства ССО изначально было и сохраняется до сих пор несколько отчужденнопрохладное отношение к деятельности подразделений ИПсО.
Яркое воспоминание из прошлой жизни: как-то в 2017 году я в очередной раз приехал в Командование ССО и ждал в приемной, когда освободится генерал Лунев. Со мной в помещении находились два полковника спецназа. Эти офицеры довольно громко (в присутствии постороннего) обсуждали вопрос прихода в Одесский порт грузового судна из США, на котором прибыло 20 армейских автомобилей «Хаммер» именно для нужд ССО. Во время обсуждения один из полковников отметил, что большинство автомобилей уйдут в подчиненные Командованию подразделения спецназа, но несколько из них хотят получить Центры ИПсО. Реакция собеседника была бурной – «Ничего они не получат! Да и зачем им Хаммеры? Им ноутбуки купили, и хватит!» Это очень ярко характеризует отношение к специалистам по ИПсО внутри самого Командования.
Не обходится в этой структуре и без главной беды современной Украины – коррупции. Финансовыми злоупотреблениями командира 74-го Центра ИПсО подполковника Александра Сергиенко давно уже занимались правоохранительные органы.
Сложно и с защитой государственной тайны. В открытом доступе опубликованы данные о военнослужащих ЦИПсО и сетевых ресурсах, которые они ведут, особенно 72-го и 83-го. В соответствии с законодательством Украины информация о личном составе ее вооруженных сил является государственной тайной. Вот почему в соцсетях саркастически прозвучал вопрос о том, «кто ответит за разглашение государственной тайны, если источником утечки стали сами офицеры 72 ЦИПсО?».
Ответить придется. После появления в интернете информации ограниченного доступа о 83-м центре ИПсО контрольные службы ВСУ подтвердили подлинность размещенных документов. Для выяснения причин утечки информации назначалась проверка. В свою очередь в командовании ССО также проводилось служебное расследование.
В результате проверки виновными были признаны командир 83-го центра полковник В.В.Лаврусь, заместитель командира по материально-техническому обеспечению майор С.В.Коваленок и начальник службы охраны государственной тайны лейтенант С.А.Соловьев.
В дальнейшем военным прокурором Одесского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесено два уголовных правонарушения: № 42020161010000103 по ч. 3 ст. 422 УК Украины, «Разглашение сведений военного характера, которые представляют государственную тайну, или потеря документов или материалов, которые содержат такие сведения» и № 42020161010000110 по ст. 363 УК Украины «Нарушение правил эксплуатации электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи, или порядка, или правил защиты информации, которая в них обрабатывается».
Приведенные факты свидетельствуют о серьезных проблемах в подразделениях ИПсО ССО. Это недопонимание со стороны руководства специфики их деятельности, коррупционные скандалы, разглашения государственной тайны, отток грамотных кадров и т.д. Такие «болезни» становления и роста структур ИПсО не могут не сказываться на эффективности их деятельности, и ставят под сомнение возможности продуктивной перезагрузки.
Как я уже писал в своем расследовании об украинских операциях влияния в европейских странах, возможно именно из-за этих системных проблем могло быть принято решение о передаче центров ИПсО в состав недавно созданного Командования войск связи и кибербезопасности.
Противостояние между спецслужбами
Самым слабым местом при планировании и осуществлении диверсионно-психологических операций является проблема координации и взаимодействия между силовыми структурами. Это, кстати, признается и самим руководящим составом силовых структур. В качестве примера приведу документ, подтверждающий эту мысль.
Докладная ДКИБ по специальным информационным операциям (Страница 1)
Докладная ДКИБ по специальным информационным операциям (Страница 2)
Как следует из документа, занимавший в то время должность заместителя начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ полковник О.Довидьков сообщает, что его ведомство проводит активную работу в сфере специальных информационных операций, в том числе на общегосударственном уровне. При этом подчеркивается, что эти операции проводятся в тесном сотрудничестве со Службой внешней разведки, Главным управлением разведки МО и Администрацией пограничной службы Украины. Координирует эту деятельность Совет национальной безопасности и обороны Украины.
А теперь обратите внимание на то, что «осталось за кадром»: в документе нет ни слова о привлечении подразделений ИПсО ССО вооруженных сил Украины к операции и координации с ними совместных действий.
Кто-то может сказать: ну, забыли включить «ипсошников», такое бывает, кто не ошибается. Однако, на мой взгляд, это не случайность, а доминирующая тенденция: в СБУ не относятся серьезно к информационным потугам в вооруженных силах. Этот ведомственный эгоизм и другие ошибки признает, кстати, и бывший заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. В марте 2017 года она заявила: «Сегодня все больше специалистов и лиц, принимающих решения, начинают понимать ошибочность и неэффективность некоторых подходов и проектов информационного противоборства, которые реализуются сегодня. А с некоторыми «проектами» уже разбираются правоохранительные органы. Поэтому рано или поздно следует ожидать определенной перезагрузки этого направления».
Отсутствие координации доводило до того, что сотрудники одной из спецслужб ликвидировали агентов другого ведомства на территории непризнанных республик. Не буду называть конкретных фамилий, но знающие люди поймут, о чем идет речь. В итоге это приводило к скандалам, но впоследствии мало, что менялось. Никто не хотел уступать в этом противостоянии, интересы государства отходили на второй план.
В подковерном противостоянии украинских спецслужб на поле брани информационной войны верх пока, как мне представляется, одерживает все-таки СБУ. Основные идеи рождаются именно в этой структуре, остальных привлекают в части касающейся, или не привлекают совсем.
Думаю, что далеко не случайно президент Владимир Зеленский 26 марта присвоил звание генерал-майора заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлии Лапутиной, которая стала второй женщиной-генералом на Украине.
У меня есть ощущение, что это – признание не только ее личных заслуг, но и «достижений» службы. Как отметил президент, Лапутина – «человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии». Подняв ее на генеральский щит, руководство СБУ будет использовать эту кадровую модель как мотиватор профессионального становления бойца информационного фронта и образец для подражания молодого поколения. Вот всего лишь несколько штрихов к ее портрету.
Ей 51 год. В органах СБУ, где, кстати, служит и ее муж, она с 1992 года. Профессионально занималась спортивной стрельбой, защитила кандидатскую диссертацию по психологии. Работала в контрразведке, потом старшим офицером в Центре специальных операций "А" СБУ. Участвовала в операциях по нейтрализации «сепаратистского путча» в Крыму в 1994 году. В 2008 году разработала Концепцию ментальной интеграции крымчан в Украину. После объявления АТО в апреле 2014 года участвовала в силовом обеспечении высадки первой объединенной группы СБУ в Краматорский аэропорт.
Занималась специальной разведкой и работой с проукраинскими активистами (имитация массового протестного движения в ДНР-ЛНР). Вела переговоры с местным населением неподконтрольных Киеву территорий с целью недопущения штурма ими украинских блокпостов. Готовила радиообращения к жителям Краматорска от имени украинского правительства. По заданию Киева возглавляла оперативную группу (как вспоминала Лапутина, «работали в балаклавах») по задержанию «террористов». Делится своим опытом в подготовке молодого поколения и читает лекционный курс по теме: «Смысловая война РФ против Украины».
А знаете, о чем стеснительно умалчивала Лапутина, прикрываясь эвфемизмом – «работа в балаклавах»? В 2014 году, когда сплошной линии фронта не было, Лапутина с подчиненными неоднократно выезжала в различные города Донбасса, в которых задерживали людей за «антиукраинские посты» в соцсетях. Именно ДКИБ развернул настоящую охоту в Интернете за лицами, выступающими против политики Киева. Именно Лапутина и ее «охотники за головами» стоят за массовыми арестами несогласных, которые просто считали, что имеют право на свое мнение…
Подразделения информационной борьбы
Вероятно, информационно-психологические операции стали модной темой у украинских силовиков. Не так давно в ВСУ в целях выявления и противодействия информационным угрозам были созданы структуры информационной борьбы. На уровне штаба сухопутных войск было сформировано отделение информационной борьбы, в оперативных командованиях – группы из 3-4 офицеров, в бригадах и областных военкоматах – группы мониторинга и противодействия из 5 военных и гражданских специалистов.
Помимо еженедельных докладов о публикации негативных материалов о ВСУ в интернете, эти подразделения занимаются также и распространением позитивных статей о военной службе и ведением официальных страниц войсковых бригад в «Фейсбук». Например, страница 14 отдельной механизированной бригады доступна по ссылке facebook.com/14ombr, а страница 57 мотопехотной бригады – facebook.com/57InfantryBrigade и т.д.
В Генеральном штабе ВСУ ответственным за это направление работы назначен генерал-майор Рапко, начальник Главного управления связи и информационных систем – начальник войск связи. В сухопутных войсках курирует информационную борьбу зам командующего по территориальной обороне генерал-майор Баргилевич. Начальником отделения оперативного управления штаба СВ был назначен подполковник Костенко.
Подготовка специалистов ведется в Военном институте телекоммуникации и информатизации им. Героев Крут. В частности, их обучают работе на автоматизированном комплексе мониторинга «Око» и в специальной программе по распространению информационных материалов «Блискавка» («Молния»).
Работа в социальных сетях организована с фейковых аккаунтов. Поэтому у офицеров периодически возникают проблемы с «Фейсбук», который активно блокирует таких «деятелей». Понятно, что структура пока находится в стадии становления, так что неудивительно, что работа ведется довольно формально.
Появление новых подразделений в ВСУ может свидетельствовать еще и о растущем недоверии украинского военного командования к руководителям ССО, которые все чаще позиционируют себя самостоятельными игроками не только в силовом блоке, но и на политическом пространстве Украины.
Резюме
В заключение отмечу некоторую корректировку вектора ИПсО в отношении республик Донбасса. Наиболее агрессивная технология этой деятельности пришлась на период нахождения у власти президента П.Порошенко, т.е. с 2014 по 2019 год. Именно в этот период было проведено много терактов, распространено агрессивных пропагандистских материалов в отношении упомянутых ранее целевых аудиторий, выделено на это направление значительных сил и средств.
С приходом к власти президента Владимира Зеленского в технологии ИПсО против республик Донбасса произошли некоторые изменения.
Окружение нового президента рекомендовало ему смягчить воинственную риторику в пропаганде и минимизировать диверсионнотеррористические акты. В своих предвыборных заявлениях Зеленский обещал сосредоточиться на том, чтобы завоевать умы и сердца населения Донбасса и склонить его к возвращению в лоно Украины. И с этой целью был предпринят ряд конкретных шагов. Например, для жителей республик Донбасса создали телеканал «Дом», который призван сформировать привлекательный образ Украины. Президент ввел должность специального помощника главы Совета нацбезопасности и обороны, который должен отвечать за гуманитарные вопросы на Донбассе, и назначил на этот пост Сергея Сивоху.
Однако, как показали дальнейшие события, обладающая большим влиянием «партия войны» на Украине и радикально настроенные националисты выступают против такой корректировки информационной политики в отношении республик Донбасса и настаивают на силовом решении этого конфликта. И представители этой «партии» побеждают. Ярким примером этого является отставка С.Сивохи после его попыток наладить диалог с ДНР-ЛНР. Отставка именно под давлением со стороны националистически настроенных кругов.
И здесь опять-таки следует отметить деятельность подразделений ИПсО ССО ВС Украины. Первыми критиками попыток нового президента, из-за его попыток начать урегулирование конфликта на Донбассе, стали именно подконтрольные ипсошникам медийные площадки. И в первую очередь, печально известные «Информ- 42 Напалм», «Спротив», «Энигма», которые активнейшим образом используются именно сотрудниками ИПсО ССО для проведения своих информационных операций. Именно эти площадки принялись активно муссировать якобы «неуважительный» тон Зеленского в разговоре с бойцом ВСУ во время визита в зону ООС. Именно они начали и постоянно поддерживают негативный акцент на фразе Зеленского «Надо просто прекратить стрелять…». И тут стоит отметить, что все попытки урегулировать ситуацию на Донбассе новой администрации подозрительно совпадали с моментами активизации боевых действий. В ход шло все – и подрыв морских пехотинцев во время работ по инженерному оборудованию позиций под Павлополем в августе 2019 года, который украинская сторона тут же списала на обстрел из гранатомета со стороны ДНР. В 4-х километрах от линии фронта! И гибель двух снайперов, старших офицеров ЦСО «А» СБУ, в конце ноября 2019 года, на территории, подконтрольной ДНР. Опять-таки, украинская сторона быстренько обвинила в случившемся Донецк и Россию. В обоих случаях все это сильно ударило по сторонникам мира на Донбассе.
Резюмируя сказанное, можно сделать вывод. В силовых структурах Украины очень сильно провоенное лобби, которое пришло к руководящим постам именно при Порошенко. Этому лобби не нужен мир в регионе. Естественно, популистские попытки нового президента вызвали ярое сопротивление представителей этого лобби. Поэтому в ход пошли и провоцирование боевых действий, и информационные атаки подразделений ИПсО на украинского руководителя. Кто является представителями этого лобби? А вы вспомните инаугурацию Зеленского. Единственные начальники в силовом блоке, кто не отдал ему честь – Председатель СБУ Грицак и командующий ССО Лунев. И если Грицака удалось снять (хотя в службе осталось немало его сторонников), то Лунев крепко держится на своем посту и никакие скандалы, в том числе с коррупцией со стороны его сына или утечкой данных из подразделений ИПсО, его позиций не пошатнули.
Это означает, что украинские силовики будут продолжать свои пусть и мало эффективные, но безусловно преступные, диверсионно-психологические операции против населения Донбасса.
Василий Прозоров
https://asd.news/articles/ukraina/diversionno-psikhologicheskie-operatsii-kieva-protiv-donbassa/ – цинк
Для тех, кто интересуется, откуда автор столько знает, то напоминаю, что это подполковник СБУ, который с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами (Прозоров не скрывает, что делал это по идейным соображениям) и который в 2019-м году покинул территорию Украины https://rg.ru/2019/03/25/byvshij-sotrudnik-sbu-rasskazal-o-prestupleniiah-kievskih-silovikov.html, явно прихватив с собой немало секретной документации, помимо собственных знаний полученных по месту работы в структурах СБУ.
В общем, побольше бы такого.
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ВСУ готовятся наносить удары с воздуха — разведка получила данные с оккупированной территории
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. Однако противник продолжает сосредотачивать боеприпасы к запрещенному Минскими соглашениями вооружению.
В частности, командир 24-й бригады Гудзь, втайне от командования ОТГ «Север», отдал указания осуществить подвоз в подчиненные подразделения мины для 120-мм минометов. Неучтенные мины в количестве 180 штук достались 24-й бригаде в ходе ротации при смене на позициях 59-й бригады.
Наличие не проходящих по учету штаба «ООС» и ОТГ «Север» боеприпасов в бригадах позволяет комбригу беспрепятственно использовать их по своему усмотрению как для провокаций подразделений ВСУ, находящихся вблизи бригады на флангах, так и целенаправленно обстреливать территории Республики, не уведомляя при этом вышестоящее командование.
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По данным нашей разведки, в зоне ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной бригады отмечено размещение временного блокпоста в районе н. п. Станица Луганская.
Боевики 25-й бригады, по приказу военного преступника Зенченко, продолжают нарушать соглашения, достигнутые в ходе переговоров ТКГ 22 июля 2020 года, отслеживая перемещение патрулей СММ, а также заблаговременно предупреждая посты воздушного наблюдения и маневренные группы РЭБ о взлете беспилотников Миссии.
Отмечены многочисленные жалобы в Станично-Луганскую районную администрацию от мирных жителей с просьбой убрать блокпост, так как боевики не дают им возможности беспрепятственно проехать к своим дачным участкам, а за проезд берут взятки в размере 500 гривен.
Администрация Станицы Луганской не предпринимает никаких действий, не желая портить отношения с командованием ОТГ «Север».
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Военный преступник Гудзь, командир 24-й механизированной бригады, в очередной раз получил дисциплинарное взыскание от командующего ОТГ «Север» за отсутствие доклада по факту заражения коронавирусной инфекцией солдата Камишана и непринятие своевременных карантинных и профилактических мер, в результате чего вирус распространился среди его сослуживцев.
Только после повторного указания из вышестоящего штаба Гудзь изолировал в обсервации 12 военнослужащих, контактировавших с больным. Остальной личный состав проходит экспресс-тесты на предмет заражения COVID-19. Проводятся усиленные карантинные мероприятия в подразделениях соединения.
По данным нашей разведки, в районе аэродрома Северодонецк, в зоне ответственности 93-й омбр, командованием ОТГ «Север» проводятся внеплановые сборы с расчетами БПЛА соединений и частей группировки.
Основными темами для изучения определено оценка пилотирования комплексов, а также осуществление разведки под прикрытием полетов беспилотников ОБСЕ с целью выявления жизненно-важных объектов гражданской инфраструктуры.
С целью исключения небоевых потерь среди военнослужащих ВСУ особое внимание в ходе сборов уделяется доведению способов подготовки взрывчатых веществ и боеприпасов для подвеса их на беспилотник.
Мы призываем Миссию ОБСЕ отметить данный факт и принудить украинскую сторону к отказу от провокационных действий в период бессрочного перемирия на Донбассе, принятого в ходе ТКГ и предусматривающего запрет на использование любых видов летательных аппаратов.
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Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса. Операция “Слив”
Огромный материал посвященный работе украинских ИПСО против Донбасса.
Все как вы любите – с документами, фактурой, подробностями про конкретных "дочерей офицеров".
Судя по публикуемым документам и подробностям, хакеры и ЛДНРовские спецслужбисты шляются по штабам ИПСО как у себя дома.
Диверсионно-психологические операции Киева против Донбасса
Сущность, цели и задачи
Специфика информационно-психологических операций (ИПсО) на Донбассе заключается в том, что они осуществляются с учетом ведущейся официальным Киевом гражданской войны на территории своей страны против самопровозглашенных народных республик – ДНР и ЛНР. Чтобы скрыть от мировой общественности это позорное явление, украинские власти камуфлируют понятие гражданской войны, называя ее то антитеррористической операцией (АТО), то операцией объединенных сил (ООС). За счет этой словесной мимикрии Киев придает ведению боевых действий с использованием всех силовых структур не только формально легитимный статус, но и узаконивает технологию «боев без правил» против своих же граждан. При этом им навешивают ярлыки «террористы», «сепаратисты», «колорады» (приверженцы георгиевской ленточки), «ватники» (радикальные пророссийски настроенные патриоты) и т.п.
Образно говоря, если слова вышеупомянутой концептуальной схемы, переложить на музыку АТО, да еще в аранжировке «заточенных» на регион ведомственных документов спецслужб, то получается новая «песня».
Поясню, что имеется в виду. В условиях специфики ведения Украиной боевых действий против республик Донбасса под руководством западных кураторов произошло скрещивание (гибридизация) таких относительно самостоятельных форм противоборства, как диверсии и ИПсО. На мой взгляд, данные действия будет правильно определить как диверсионно-психологические операции (ДПО).
ДПО основаны на дезинформации и лжи, провокациях, устрашении и манипуляции общественным мнением. По сути – это «гебельсовская» пропаганда.
Структуры, проводящие операции
Что касается организационных структур, задействованных в проведении ИПсО, то изначально эти задачи в большей степени возлагались на СБУ, Главное управление разведки МО Украины и Министерство информационной политики. В меньшей степени – на Службу внешней разведки и Администрацию пограничной службы. Координировал эту сферу деятельности Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В дальнейшем, после создания Сил специальных операций (ССО) в структуре ВС Украины, проведение ИПсО также было возложено на них, для чего в состав ССО были переданы центры информационно-психологических операций.
С точки зрения проведения диверсионно-психологических операций против республик Донбасса внимания заслуживают, на мой взгляд, две структуры – СБУ и ССО.
В СБУ за проведение таких операций в основном отвечают три подразделения: Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ СБУ), Департамент защиты национальной государственности (ДЗНГ СБУ) и Национальная академия СБУ (НА СБУ), одна из спецкафедр которой готовит специалистов по информационным операциям. Именно из числа сотрудников этих подразделений формируется группа специальных информационных операций (СИО) в составе Объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО (далее ОШ ЦУ СБУ) – органа, который с января 2015 года полностью отвечал за деятельность Службы безопасности Украины на Донбассе и был сформирован на основании распоряжения Председателя СБ Украины Валентина Наливайченко № 7т от 14.01.2014 года.
Структура ОШ ЦУ СБУ на Донбассе (Страница 1)
Структура ОШ ЦУ СБУ на Донбассе, сектор специальных информационных операций (Страница 10)
Состав этой группы комплектуется на ротационной основе, соответственно сотрудниками ДКИБ, ДЗНГ и Национальной Академии СБУ. Для примера – справочник личного состава подразделений ОШ ЦУ СБУ в районе проведения АТО в 2017 году.
Список ОШ ЦУ СБУ июль 2017 года
Диверсионно-психологические операции СБУ
Именно с этого времени начинают выкристаллизовываться собственно диверсионно-психологические операции. И это объяснимо. Не сумев разгромить республики Донбасса военным путем, киевская власть стала делать упор на гибридизацию диверсий и психологических операций, документально объединив эти виды активных действий в единое целое.
Подтверждением этому служит добытый мною интересный документ под грифом «Совершенно секретно» – Решение объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины от 21 апреля 2015 года (далее по тексту – Решение). Это своего рода закрытая от общественности нормативноправовая база проведения ДПО.
Напомню, прошло всего два месяца, как отгремели активные бои под Дебальцево, на Бахмутской трассе и в Донецком аэропорту, где окончательно была разбита мечта украинской власти «огнем и мечом» вернуть «мятежные провинции» под свой контроль. И вот пришедшие к власти в результате государственного переворота новые руководители страны принимают решение активизировать диверсионную войну в сочетании с комплексом информационно-психологических операций против республик Донбасса, а также на территории Крыма.
Решение объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины от 21 апреля 2015 года (Страница 1)
Обратите внимание на пункт второй этого Решения: «Активизировать работу по созданию агентурно-боевых (разведывательно-диверсионных) групп на временно оккупированной территории Украины, в том числе из числа патриотически настроенных жителей, которые имеют боевой опыт… При этом особое внимание уделить вопросам надежного легендирования оперативно-боевых (диверсионно-разведыва тельных) мероприятий (под видом борьбы организованных преступных группировок и местных бандформирований за сферы влияния, деятельности партизанских и сепаратистских движений, операций российских спецслужб и так далее)».
Если упростить мысль и профессиональную терминологию, то получается, что официальный Киев ускоренными темпами начинает подготовку фактически террористических групп, в состав которых рекомендуется включать местных боевиков, недовольных нынешней властью в ДНР-ЛНР. А последствия диверсий и терактов будут приписывать или местному криминалитету, устраивающему якобы разборки за сферы влияния, или вымышленному повстанческому освободительному движению, или злодейски задуманными операциям российских спецслужб.
Вспомните, сколько раз после покушений на военно-политическое руководство ДНР-ЛНР и командиров ополчения сразу же запускались версии про криминальные разборки или спецоперации ФСБ-ГРУ-СВР России по устранению неугодных? На самом деле за организацией терактов и диверсий стояла СБУ и завербованные ею исполнители. Напомню, что только на главу ДНР Александра Захарченко организовывались попытки физического устранения 14 августа 2014, 30 января 2015, 8 мая 2017, а 31 августа 2018 года террористы все-таки достигли своей цели, убив лидера Донецкой республики.
Одним из самых громких терактов стала гибель другого видного военного деятеля ДНР – командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола), который был взорван в своем доме 16 октября 2016 года. 8 февраля 2017 года террористы уничтожили командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви). Все эти случаи стали информационным поводом для огромного количества медийных вбросов с украинской стороны.
И таких фактов диверсионно-психологического терроризма спецслужб Украины достаточно много.
Зарубежные инструкторы на Украине
Кстати, в Решении разведкомитета, о котором говорилось выше, заслуживает внимания еще один пункт, под номером пять.
Решение объединенного комитета по вопросам разведывательной деятельности при президенте Украины от 21 апреля 2015 года (Страница 3)
«Службе безопасности Украины вместе с разведывательными органами Украины в двухнедельный срок через иностранные партнерские структуры отработать вопрос по организации подготовки оперативно-боевых (разведывательно-диверси онных) групп на существующей в Украине инфраструктуре с привлечением иностранных специалистов».
Именно после этого Решения и появились на Украине в массовом порядке специалисты из США, Великобритании, Польши и Прибалтики, которые принялись натаскивать сотрудников Департамента контрразведки СБУ, Главного управления разведки МО Украины и армейских подразделений в совершении убийств и терактов. А также учить перекладывать вину за свои действия на других. Так что, можно сказать, что кровь населения Донбасса – в том числе и на руках этих иностранных «специалистов».
Так, в 2016 году для тренировки украинских военных прибывали несколько сотен специалистов из Великобритании. Вот данные на некоторых из них:
В 2016-2017 годах с аналогичной миссией Украину также посетили несколько сотен представителей из США. Среди них были:
Уже в 2019 г. в качестве советников и инструкторов работали и сотрудники минобороны Дании, в частности:
Кроме того, в зоне ООС действовали две боевые группы специалистов по информационным операциям из 77 бригады ВС Великобритании («Чиндиты»). В группы входило по 10 человек, располагались они в Мариуполе в гостинице «Чайка» и отеле «Рейкартц Мариуполь», а также в Краматорске в гостинице «Сапфир». Естественно, такие непростые ребята действовали под прикрытием. Одни притворялись сотрудниками миссии ОБСЕ, другие приехали под легендой журналистов. Их охрану и безопасность обеспечивало СБУ.
Британцы занимались перехватом переговоров по мобильным телефонам, проводили мероприятия информационного воздействия, осуществляли вбросы и обучали всему этому украинских спецов.
Об участии западных «консультантов», и, в частности, британцев в одной из самых трагических провокаций украинских спецслужб на Донбассе я рассказал в своем фильме-расследовании о гибели малайзийского «Боинга 777» над Донбассом в июле 2014 года. Тогда британские спецслужбы направили в зону конфликта двух своих агентов, которые на месте контролировали подготовку операции по организации авиакатастрофы.
Диверсионно-психологические операции на востоке Украины
Диверсионно-психологические операции против Славянска
Но позвольте привести пример иного порядка, иллюстрирующий пункт два вышеупомянутого Решения. Эту операцию СБУ планировала провести во время безуспешных попыток взять город Славянск.
План работы СБУ по Славянску (Страница 1)
План работы СБУ по Славянску (Страница 2)
Специалисты СБ Украины запланировали специальную операцию, целью которой было распространить среди населения Славянска информацию о том, что у народного мэра города Пономарева имеется серьезный конфликт с криминальными кругами из России. Целевой аудиторией в данном случае являлось население Славянска и бойцы ополчения, защищавшие город.
Согласно плана этой комбинации сотрудники СБУ планировали осуществить «наезд» на владельца завода высоковольтных изоляторов В.Рыбачука под видом российской (чеченской) преступной группировки. Организаторы этой акции были уверены в том, что Рыбачук обратится за содействием к Пономареву, а тот, соответственно, не пойдет на какие-либо уступки в пользу «преступной организации». После этого должны были последовать поджоги автомобилей Рыбачука, устные угрозы самому Пономареву. Распространять информацию о конфликте Пономарева с российской преступной группировкой планировалось через агентурную сеть сотрудника СБУ Сергея Моторина (кстати, ставшего печально известным позже, когда он перешел на работу в 5-е управление ДКР СБУ и непосредственно участвовал в ликвидации Арсена Павлова «Мотороллы»).
Ну, и конечная цель всей операции, цитирую дословно: «Таким образом, дальнейшая возможная ликвидация Пономарева и его сообщников будет воспринята населением Славянска как месть российской ОПГ».
Комментарии, как говорится, излишни. Явное следование пункту 2 Решения Разведкомитета.
В этом же документе есть еще много чего интересного. Например, как сотрудники СБУ планировали вывести из строя воздушные линии электропередач и трансформаторные подстанции и тем самым полностью лишить энергоснабжения жителей Славянска. Для этой операции были подготовлены специально обученные оперативнотактические группы из числа сотрудников и бойцов Центра специальных операций «А» («Альфа»). Причем, помимо собственно разрушения инфраструктуры, планировалось дестабилизировать работу выездных аварийных бригад по ремонту электросетей.
План работы СБУ по Славянску (Страница 3)
Вы спросите: зачем сотрудникам спецслужбы понадобилось лишать энергоснабжения немаленький город? Как указано в документе, «с целью противодействия российскому теле- и радиовещанию». Вот такая свобода слова по-украински.
Яркий пример отношения украинских силовиков к мирному населению. Что в Славянске, что в Крыму – возможные негативные последствия никогда не учитываются!
Иногда на СБУ возлагалась и достаточно примитивная рутинная агитационно-пропагандистская работа. Причем, как в ДНР и ЛНР, так и на территории, подконтрольной Украине. Например, вменялось в обязанность развешивать рекламные растяжки и плакаты на улицах городов.
Отчет опергруппы СБУ по работе в Артемовске (Страница 4)
Это отчет о деятельности оперативной группы ОШ ЦУ СБУ с дислокацией в городе Артемовск, впоследствии переименованном в Бахмут. В пункте 3 документа речь идет о проведении проукраинской агитации в Артемовске. С использованием поддержки прокиевски настроенных руководителей общественных организаций «Бахмут украинский» С.Николаенко и «Бахмутская крепость» В.Стаменова группой СБУ в городе были размещены дорожные растяжки с призывами «Украина – превыше всего», «Слава Украине – героям слава» и «Украина – единая страна».
Конечно, такой агитпроп скорее исключение, чем правило, свойственное работе СБУ. В своей деятельности эта спецслужба чаще всего использует весьма изощренные формы и методы воздействия на целевые аудитории.
Диверсионно-психологические операции против ЛНР
Для примера приведу документ, подготовленный сотрудниками СБУ, которые работали в городе Северодонецк и проводили диверсионно-психологические операции против Луганской народной республики.
Сам документ объемный, поэтому я перевел на русский язык замысел лишь по двум операциям против ЛНР.
Первая из них – операция «Слив», где речь идет о создании поддельных нормативных актов государственных органов ЛНР и распространении их с целью «дезинформации, направленной на дискредитацию лидеров террористов, отдельных аспектов их деятельности, инициирования панических настроений и усиления центробежных тенденций в рядах боевиков в рамках других оперативных мероприятий. Кроме того, отдельные «сливы» могут стимулировать террористов к поиску изменников в своих рядах и репрессий в административных аппаратах (для этого необходимо одиночные «сливы» реальных документов сепаратистов)».
Замысел информационной операции «Слив»
В рамках другой операции – «Форум-Шторм» – планировалось создать «группу профессиональных троллей и ботов на разных форумах и сайтах ЛНР-ДНР, которые бы осуществляли комментирование в определенном русле, распространение определенных новостных материалов, дезинформации и тому подобного в рамках спланированной цели (дискредитация, паника, распространение компромата, слухов и тому подобного)».
Замысел информационной операции «Форум-Шторм»
Поэтому я бы рекомендовал осторожно относиться к комментариям в социальных сетях, форумах и под статьями СМИ. Многие из них написаны такими вот «дочерями офицеров».
Василий Прозоров
https://asd.news/articles/ukraina/diversionno-psikhologicheskie-operatsii-kieva-protiv-donbassa/ – цинк
Во второй части вас ждет еще немало чудесных и что главное, документальных подробностей.
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Фотографии с телефона эстонского наемника Миколы Илина
Эксклюзив для читателей "Рупора Тоталитарной Пропаганды".
Фотографии с телефона эстонского наемника Миколы Илина, который столь чудесно сходил на Зайцево https://colonelcassad.livejournal.com/6034581.html, где окончил свой жизненный путь подорвавшись на противопехотной мине. Большая часть фотографий связана с 35-й отдельной бригадой морской пехоты ВСУ.
Были еще порнографические фотографии с его участием, но пожалуй и без них хорошо.
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