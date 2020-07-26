Сводки от ополчения Новороссии 26 июля 2020

Почти год сербский доброволец из знаменитого интернационального подразделения​ ДНР «Пятнашка» Горан Чирич томится в застенках ростовского СИЗО.

В Сербии Горан находится в международном розыске. По запросу Интерпола в 2019 году его перехватили на границе между ДНР и РФ и отправили в тюрьму — ждать решения суда. Родственники и друзья Горана уверены: его подставили! И фирма, которой он якобы «владеет», — хорошо продуманная финансовая схема, чтобы скрыть реальных мошенников.

Жена Горана — дончанка Лилия Чирич — рассказала, что у её мужа не работает одно лёгкое. «Воздуха в камере не хватает, он задыхается… Он может умереть в любой момент… Приехал защищать “русский мир”, а оказался в ростовской тюрьме», — с тревогой разъясняет женщина.

В интервью «Русской Весне» руководитель КПЦ «Война и мир» Андрей Седлов раскрыл правду о том, что на самом деле стоит за преследованием Чирича властями Сербии, которые обвиняют ополченца ДНР в превышении служебных полномочий и финансовых махинациях.

«Горан Чирич — сербский доброволец, приехавший в своё время воевать на Донбасс. Получил здесь ранение, отслужил. Сейчас находится уже в запасе. Здесь он плотно осел, у него здесь семья. Он находится в официальном браке, он гражданин ДНР и является членом Союза Добровольцев Донбасса.

В прошлом году по просьбе своего друга пересекал вместе с ним границу. И на границе был задержан российской погранслужбой по запросу Сербии.

Сербия его обвиняет в злоупотреблении служебным положением. Ну грубо говоря в мошенничестве — якобы на Горана была зарегистрирована фирма, по которой прошло обналичивание по векселям. В связи с этим он был задержан и вот уже скоро год, как он находится под стражей.

Получается, его задержали 16 августа 2019 года, сейчас уже июль 2020 года заканчивается. Учитывая его состояние здоровья, а у него не работает одно лёгкое, ситуация очень тяжёлая.

Уже прошло два суда. Суд 12 июля был перенесён по просьбе самого Горана на 21 июля и он попросил, чтобы ему предоставили переводчика. Благодаря помощи нашего координационного центра “Война и мир” и помощи дружественным нам журналистов нам эту тему удалось осветить, привлечь внимание российской общественности.

Плюс к нам подключились коллеги-правозащитники из движения “За правду!”, которые присутствовали на суде. Присутствовал представитель Москальковой по Краснодарскому краю в суде.

Нам удалось добиться того, что сейчас есть возможность ему передавать лекарства. То есть врач СИЗО выписал назначение на получение Гораном соответствующих медицинских препаратов. Мы передали для суда необходимые медицинские документы и для СИЗО, что он нуждается в поддержке и в лечении лекарственными препаратами.

Нам известно, что дело сербской стороной сфальсифицировано. У нас есть на руках копия постановления, которое мы через свои контакты смогли получить от наших друзей, в котором чётко прописано, что “Горан Чирич преследуется сербской стороной за службу в ДНР”.

“Подозреваемый Горан Чирич 13.08.2015 года уехал в Российскую Федерацию, а потом в Республику Украину, где присоединился к правоенным группировкам пророссийских сил и участвовал в вооруженных конфликтах, вместе с подозреваемым Деяном Беричем участвовал в организации поставок гуманитарной помощи из Российской Федерации”, — говорится в документе.

Данное постановление будет приобщено к материалам суда. Речь идёт не о фальсификациях и финансовых документах, в чём его обвиняют, и не в превышении полномочий, а что конкретно он преследуется за службу в ДНР.

Такие случаи довольно часто на сегодняшний день происходят, когда многие страны, которые подают запрос на служивших в ЛНР и ДНР и фальсифицируют их как уголовные преступления. А по факту их преследуют — за то, что защищали Республики.

Чирич официально служил во время первого конфликта, который был в его жизни. Это был югославский конфликт. Есть соответствующие копии документов. То есть не исключено, что ему припомнят и службу в сербских формированиях во время югославского конфликта. Я даже более, чем уверен, что ему это припомнят.

Позиция сербской стороны понятна: на них давят так называемые “партнёры со стороны Запада” и давит также Украина. Не зря у них есть соответствующие изменения в законодательстве, на основании которых любой гражданин Сербии, проходивший службу в иностранном государстве, подлежит уголовному преследованию.

Им это выгодно. Ну и плюс они пытаются скрыть ту финансовую схему, которая в данный момент присутствует в уголовном деле. Действительно есть фирма, которая зарегистрирована по поддельным документам, где использовались ксерокопия фотографии Горана, которая зарегистрирована на вымышленного человека. Эта фирма якобы занималась поставками фруктов в РФ. То есть на лицо явное желание скрыть некую финансовую схему, на которой кто-то хорошо зарабатывал и повесить всё это дело на Горана. Им удобно его сделать крайним. Получается, что у Горана есть враги, о которых он даже сам не догадывался.

Похожая ситуация у нас была с добровольцем Безруковым Александром, который из Казахстана приехал воевать на Донбасс. Его обвинили в убийстве, которого он не совершал. После этого он был выдан Казахстану и сейчас находится там. Ему дали срок — 20 лет.

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В случае Горана — суд принял во внимание предоставленную нами копию документов, из которой следует, что Горан Чирич разыскивается и преследуется у себя на родине именно по политическим мотивам, а не по уголовному делу. Это означает, что та информация, которую мы получили в своё время по многим ребятам, действительно подтверждается реальными фактами, что обвинения по уголовным делам, которые выдвигаются против наших ребят, воевавших здесь за ДНР и ЛНР, абсолютно надуманные.

Данный факт подтверждается именно этим документом. Будем надеяться, что суд первой инстанции в ином составе рассмотрит повторно дело Чирича и он в ближайшее время окажется дома вместе со своей семьёй в ДНР», — рассказал Андрей Седлов.

21 июля Сочинский апелляционный суд общей юрисдикции отменил постановление суда об экстрадиции сербского добровольца Горана Чирича и направил его дело в суд первой инстанции для повторного рассмотрения.

Как ранее сообщала «Русская Весна», в мае этого года казахстанский суд приговорил Евгения Щербака, известного ополченца Донбасса, воевавшего плечом к плечу с Моторолой в «Спарте», к четырём с половиной годам тюремного заключения.

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