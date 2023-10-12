Вторым важнейшим трудом его жизни стало «Руководство по географии» в восьми книгах, где он также обобщил все античные знания по географии мира.

Считается, что «Руководство» по географии содержало 27 подробных карт различных стран и регионов (10 региональных карт Европы, 4 карты Африки, 12 карт Азии), однако, до наших дней оригиналы этих карт не дошли.

Сохранилась лишь текстовая часть трактата с точными географическими координатами более чем 8000 объектов. Она была обнаружена на рубеже XIII и XIV вв. и в это же время утерянные карты были восстановлены/нарисованы заново на базе этого сохранившегося текста.

Воссозданные карты Птолемея стали основным источником знаний по географии эпохи Великих географических открытий.

Поразительно — но более чем за 1000 лет человечество никак не продвинулось вперед в плане географии, скорее даже утеряло прежние знания.

В трактате Птолемея — который, вероятно, опирался еще на древние утерянные знания египетских жрецов — картина мира оказалась более полной и детализированной и именно его данными руководствовались Колумб и другие мореплаватели при поиске новых земель.

Справедливости ради, нужно заметить, что античные авторы на Птолемея не ссылаются, так что в свою эпоху он вряд ли обладал соответствующим авторитетом и известностью.

Это дало повод некоторым исследователям и вовсе усомниться в его реальном существовании, а карты считать поздней подделкой.

Как бы то ни было – они действительно существуют и являются удивительно точными для своего времени, так что базируются на неких реальных знаниях – кто бы ни был их автором.

Сегодня когда кто-то говорит о том, что какой-либо объект изображен «на карте Птолемея» следует помнить о том, что речь идет именно об этих «воссозданных по координатам картах». Как выглядели настоящие карты Птолемея теперь не знает никто.

Впрочем, если найденный трактат с координатами является подлинным, то вероятно и карты воссозданы достаточно полно.

Таким образом, мы сегодня можем заглянуть в максимально далекое прошлое и увидеть как «видели» мир современники Птолемея спустя столетие после жизни Иисуса Христа. И что находилось в эти века на землях современной России.

*Существует несколько вариантов восстановленных карт от разных авторов. Как правило, каждый следующий базировался на работе предыдущего, так что все они практически идентичны.

По содержанию сначала идут восстановленные карты Птолемея, посвященные Древнему миру, а далее ряд карт, оформленных в том же стиле с припиской «tabula nova» и «tabula moderna» — по всей видимости это уже «современные» карты, добавленные на момент восстановления старых карт, то есть примерно в начале XIV в. Их также рассмотрим.

Ниже по тексту будем использовать вариант Рингмана Маттаиса 1513 года, оригинал которого доступен в онлайн библиотеке Университета Вирджинии.

Как Птолемей изображал Россию на картах?

Конечно, слова Россия как такового во времена Птолемея не было. Для описания наших земель он использует слова Sarmatia, Scythia (Сарматия, Скифия). А в поздних картах, добавленных в XIV в., эти названия заменяются на Moskovia (Московия) и (Tartaria) Тартария.

Впрочем, перед обзором карт следует сказать о странном «белом пятне», которое удивительным образом «совпало» с нашими землями.

Птолемей скрупулезно описал всю Европу, Африку (кстати, птолемеевские карты центра Африки оставались единственными картографическими описаниями этих мест вплоть до XIX в.), Индию и даже остров Шри-Ланку, называемый в древности Тапробаной.

А вот с Россией как-то не задалось — прошелся буквально по самому западному краю, более-менее детально описав то, что нам известно как европейская часть России, а что там за Уралом — непонятно. Не странно ли, что Птолемею далекие Индия со Шри-Ланкой оказались знакомы лучше Уральских гор?

Тапробана (Шри-Ланка) на карте Птолемея.

Однако, мы знаем, что карты это не оригинальные, а восстановленные. Следовательно, есть сомнение — а все ли восстановили в полном объеме? Нет карт — и нет вопросов. «Неисторическая земля». Все в строгом соответствии с общей парадигмой мировой истории.

А представьте, что Птолемей знал о десятках крупных городов в восточной Скифии (т. е. Сибирь и Дальний Восток) — получилось бы «неудобно».

Так что нельзя исключать такой возможности, что при восстановлении в XIV в. что-то было подвергнуто цензуре.

Кстати, немаловажный факт — в современных копиях карт, имеющихся в открытом доступе отсутствует нумерация страниц как таковая. То есть все ли оцифровано и выложено — мы также не можем знать наверняка.

Ну что же — рассмотрим детальнее то, что все-таки есть в открытом доступе.

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Начнем с общемировой карты и ключевых координат. Например, Европа (темно-бежевый цвет слева) и Азия (светло-бежевый цвет справа) делятся вовсе не по Уральским горам, как принято сейчас — а строго по реке Танаис, то есть по Дону.

Далее (фиолетовым), в Европе представлены следующие страны: Испания, Галлия (т.е Франция), Германия Магна, Италия, Дакия, Греция, Альбион (т.е Британия) и Скандия.

Примечательно то, что Скандия нарисована как остров, причем совсем небольшой — сравните его с Альбионом. Кажется, что Птолемей знал только о южной оконечности Скандинавии. Или же мы опять сталкиваемся с какими-то белыми пятнами и недомолвками?

К Европе также отнесена часть Сарматии, примерно соответствующая Восточной Европе и центральной России. Другая же часть Сарматии — это уже Азия. Они так и подписаны: Сарматия в Европе и Сарматия (видимо — азиатская) — см. зеленый цвет.

К востоку от Сарматии лежит Скифия. Она также делится на две части: Scytia intra **** montes и Scytia extra **** montes — то есть Внутренняя и Внешняя Скифия (также зеленый цвет).

Границей разделения между нами, очевидно, служат какие-то горы — montes, что зафиксировано в самом их обозначении.

Если смотреть на карту, то эти самые горы-граница — это нечто под названием Imausmens (красный). Пробуем найти это слово с помощью поисковых систем и попадаем на англоязычный учебник античной географии авторства H. I. SCHMIDT, D. D. Там как раз есть важный абзац про границы Скифии:

Из описания следует, что под горами Imaus обозначенными на древних картах ряд современных исследователей понимают Алтай и Саяны, другие же — хребет Гиндукуш.

Кстати, не все ясно и с Гиперборейскими (они же Рипейские) горами (см. красный) — традиционно они ассоциируются с Уральским хребтом. Однако, здесь на карте мы видим, что хребет Гиперборейских гор тянется не с севера на юг, а скорее с запада на восток.

Интересно, что знаменитый этнограф Светлана Жарникова (на базе анализа различных древних текстов, включая Махабхарату) также указывала на этот момент несоответствия Уральских гор Рипейским — по ее мнению речь с высокой вероятностью идет о Северных Увалах, которые как раз развернуты горизонтально.

Наконец, для ориентации обозначим (белым) еще несколько хорошо читаемых названий: Колхида (современное черноморское побережье, Краснодарский край, Сочи, Абхазия), Армения майор и минор, Бактриана и Согдиана.

Европейская Сарматия

Перейдем к более детализированным картам. Начнем с европейской Сарматии. Европейская Сарматия — это в понимании Птолемея все земли от Балтики до Черного моря.

С запада они граничат с Германией, а на востоке граница проходит по реке Танаис и/или Рипейским горам (которые к северу переходят в Гиперборейские).

Зеленым обозначено примерное соответствие региона Европейская Сарматия по Птолемею на современной карте

На карте НЕ обозначены города, подписаны только реки (названия — на латыни и не узнаваемы) и, по всей видимости, названия племен — там мы узнаем венедов (см. в голубых рамках), которые у многих античных авторов являются синонимом для обозначения скифов-русов-антов-славян.

Также читаются геллоны — Геродот писал о них как об одном из племен северо-западной Скифии.

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Интересно, что само море (Балтийское + пролив Кадетринне) обозначено на карте Сарматским, что является косвенным доказательством того, что сарматы были хорошими мореходами и полноправно там хозяйничали. В противном случае оно должно было бы получить какое-то иное название.

Наконец, на карте привлекают внимание две крупные постройки, напоминающие какие-то усыпальницы. Они подписаны как Allexandri Are и Are Ces(f)aris (см. в зеленых рамках). Понять, что это обозначает — непросто. Текст, вроде бы на латыни, но перевести слова не получается.

Очевидно, первая надпись как-то связана с Александром Македонским, память о походе которого должна была быть еще весьма свежа во времена Птолемея, вторая же достопримечательность если читать ее как «celaris» обозначает нечто «скрытое, спрятанное», если же как «cesaris» — то что-то «царственное».

В этой связи отметим, что поход Александра Македонского связан с нашей историей куда теснее, чем принято считать — так, сюжет «вознесение Александра Македонского» являлся на Руси настолько любимым и распространенным, что вырезался даже на барельефах соборов (читать подробную статью). А у арабских авторов и вовсе есть детально сохраненная легенда о походе Александра на восток и о его войне с князем Русов Кинталом (читать подробную статью.)

Что касается расположения построек, то по карте Птолемея — Are Ces(f)aris расположены на землях где Дон делает большой поворот, вплотную сближаясь с Волгой, а Allexandri Are должны находится где-то на Южном Урале.

Однако, очевидно, что в карте есть какая-то ошибка, ведь излучина Дона гораздо западнее Уральского хребта, у Птолемея же получилось — наоборот.

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Особого внимания заслуживает Крым, который здесь назван как "Таврика Херсонес". Концентрация городов здесь самая высокая из всех регоинов Европейской Сарматии (да, пожалуй, и среди других регионов тоже).

Обращает на себя внимание и надпись "амазонки" (см.голубым цветом) – по свидетельствам других античных авторов эти женщины-воительницы как раз занимали северные берега Азовского моря и/или регион где Волга максимально сближается с Доном.

Азиатская Сарматия

Сердце Азиатской Сарматии по Птолемею — это Волга, обозначенная как Ра (Rha) река. Такое соответствие несомненно и зафиксировано у множества античных авторов.

Западная граница идет по Дону (Танаис), с севера Азиатскую Сарматию охватывают Гиперборейские горы (теперь мы точно видим, что они идут с запада на восток, а не с севера на юг) — и если мы согласимся с гипотезой С.В. Жарниковой и отождествим их с Северными Увалами, то граница обозначенных Гиперборейских гор пройдет примерно по линии Вологда-Киров-Соликамск.

Зеленым обозначено примерное соответствие региона Азиатская Сарматия по Птолемею на современной карте

Наконец на юге в Сарматию полностью входят Кавказские горы и все черноморское побережье.

От более восточной Скифии она отделена условной красной чертой, не совпадающей ни с какими реками либо горами, что является явным свидетельством того, что границы как таковой там вовсе не существовало: скифы и сарматы — это один народ с единой внешностью и обычаями, эти названия совершенно взаимозаменяемы у разных авторов.

Если чем-то они и отличались, то лишь административным делением на разные царства — так, например, у Птолемея видим читаемую надпись Mitridat regio — то есть «царство Митридата».

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Кстати, полное описание скифских царей одного за другим — с именами и ключевыми деяниями есть в 7-томнике «История Российская от древнейших времян» (1770 г.) князя Михаила Щербатова.

В его книге скифская история предваряет российскую, а последняя является прямым ее продолжением. Именно так считали еще не далее как 100 лет назад и другие историки — как российские, так и иностранные.

Читайте подробную статью с анализом источников, которые доказывают что скифы и славяне — это два слова для обозначения одно и того же народа.

Сверху — серьги из раскопок скифских могил; снизу — серьги из раскопок русских могил.

Но вернемся к карте Птолемея. Здесь следует обратить внимание насколько населен Краснодарский край и черноморское побережье!

Если на карте Европейской Сарматии не был обозначен вовсе ни один город, то здесь они едва умещаются на карту, причем располагаются как на побережье, так и в верховьях местных рек.

Официальная история действительно рассказывает о Боспорском царстве, которое существовало на территории Крыма и восточного берега Азовского моря с 480 до н. э.по VI век, однако города на черноморском побережье упоминаются в этой связи лишь как единичные береговые порты-поселения.

А у Птолемея черноморское побережье — от современных Анапы до Абхазии выглядит как своеобразный центр региона, ничем не уступая усыпанному городами Крыму (который изображен на карте Европейской Сарматии — см. выше).

Карта Боспорского Царства

Интересно, что хотя данная страница посвящена уже Азиатской Сарматии, автор все-таки решил повторно продублировать здесь вышеописанные достопримечательности — Allexandri Are и Are Ces(f)aris, относящиеся к Европейской Сарматии — настолько они важны.

К ним добавляются еще несколько новых: колонны Александра (см. зеленым) и целый ряд ворот в Кавказских горах (см. на карте выше в зеленых рамках).

Что касается колонн — действительно, многие античные авторы писали о том, что Александр ставил колонны по ходу движения своего войска как некие вехи-маркеры.

Они означали «завоевал, но не покорил» и служили ориентиром для идущих следом воинов его же войска, которые понимали, что продвигаются по относительно дружественной территории, где уже ступала нога Александра.

Легенды о таких колоннах существуют по всей Средней Азии, так что сомневаться в их реальности не приходится. К сожалению, до наших дней ни одна из них в целостном виде не дошла.

Одной из последних, возможно была Александровская колонна в Афганистане, разрушенная во время последней войны, но оставшаяся на фото.

Башня Александра Македонского неподалеку от Кабула

Александровские колонны в районе Волги обозначены не только у Птолемея, но и на многих других картах. Сопоставив их, исследователи нашли даже точное место, где они когда-то находились… село Александровское Ставропольского края.

Фрагмент карты Тартарии Бернарда Сильвана 1511 г.

Но и это еще не все. Непосредственно рядом с указанным селом действительно имеются вот такие мегалитические развалины. При желании о них можно найти много дополнительной информации и местных легенд.

Окрестности села Александровское, Ставропольский край. Автор фото: Сергей Сидоренко

А что насчет загадочных ворот в ущельях или на склонах Кавказского хребта? Это входы в какие-то пещеры, хранилища? Или они несли военно-стратегическое значение и перегораживали какие-то ущелья, затрудняя проход неприятеля?

В журнале «Тысяча дорог», № 2, май, 2007. С. 14–17. есть указание на античные источники, рассказывающие о том, что армия Александра вела ожесточенные бои со скифами на северной стороне Каспийского моря.

На месте современного Дербента как раз был расположен узкий проход, через который скифы имели доступ к морю. Именно его Македонский перегородил «железными воротами», а именно — ущелье было засыпано рудой и специальной горючей смесью, так что руда навсегда запечатала этот проход.

Отсюда и название Дербента — «железные ворота». Существуют и другие версии легенды — так на краеведческих сайтах Дагестана указано, что крепость под названием Железные ворота (Дербент) уже существовала на момент прихода туда Александра Македонского (так или иначе — он все же бывал в этих местах!), она пала после ожесточенного боя, но гордые и мудрые слова одного из местных старейшин так понравились Александру, что он оставил его своим наместником.

Упоминание об этих воротах, кстати, есть даже в Коране (18:83–101), где сказано, что эти Александровы ворота рассыплются в прах перед самым концом света.

Насчет двух других ворот, отмеченных на карте Птолемея информации нет. Однако, существует еще одна интересная история, связывающая Македонского с Кавказом.

Так, античные авторы рассказывают об удивительном золотом шлеме Александра, который согласно древним мифам был подарен ему самим Аполлоном.

Из Кораны мы можем узнать как именно выглядел этот шлем — там Александр именуется «Искандер Зулкарнайн», то есть «Александр Двурогий», из чего следует, что шлем его имел древнюю символику быка, распространенную когда-то по всей земле (об этом расскажем как-нибудь в другой раз отдельно).

Отправившись в индийский поход Александр решил оставить свой шлем в родных краях в надежном месте — для сохранности. Однако, впоследствии передумал и пришел к выводу, что без наделенного божественной силой шлема ему не покорить Индию и отправил за ним гонцов.

Те же, переходя Кавказские горы, подверглись внезапному нападению разбойников и потеряли драгоценность.

Воинам Македонского удалось быстро нагнать разбойников у горы Змейки (неподалеку от современных Минеральных Вод), но шлема при них уже не было и умирая, никто из них не открыл где находится тот самый разбойничий тайник.

В итоге, индийский поход Александра так и закончился фиаско, он умер в Вавилоне, а шлем, возможно, так и лежит где-то в тайнике в окрестностях Змейки и его уже не одно столетие ищут как ученые, так и энтузиасты. Кстати, обратите внимание на необычную форму самой горы.

Гора Змейка, Минеральные Воды.

Внутренняя Скифия

По сравнению с картами Сарматии карты Скифии выглядят куда более бедными — видно, что Птолемей или имел о них довольно слабое представление, или же те, кто воссоздавали его карты в XIV веке решили по каким-то причинам намеренно выставить Сибирь безлюдной и неосвоенной.

Не указаны ни города, ни достопримечательности.

Здесь мы видим лишь названия племен и рек и, к сожалению, ничего не читается и не узнается. Хотелось бы только сказать пару слов о племенах — карта пестрит разными названиями, но не стоит думать, что все это принципиально разные народы.

Сами античные авторы часто использовали наименования скифы и сарматы как некие обобщающие и далее перечисляли наименования более мелких племен, каждое из которых также принадлежало к скифо-сарматской общности.

Аналогичным образом в «Сказании о Словене и Русе» (читать подробную статью) сказано, что скифы, покинувшие Причерноморье (!) и пришедшие на север по главе со Словеном и Русом основали там одноименные города — Словенск (предшественник Великого Новгорода) и Руссу.

«…И от того времяни новопришельцы Скифские начаху именоватися Словяне.»

И далее — вернувшись на новгородские земли после мора и упадка:

«…по многом же времени онаго запустения слышаху Скифские жители… обновиша град в новом месте, от старого Словенска вниз и о Волхове яко поприще и боле и нарекоша Нов град великий, и поставиша старейшину князя от рода своего, имянем Гостомысла; тако же и Русу поставиша на старом месте, и ины грады многие обновиша и разыдошися кождо с своим родом по широт земле: ови ж седоша в полях и нарекошася Поляне, сиречь Поляки, ови ж Полочане речки ради Полоты, овии Мазовшане, овии же Жмутяне, овии же Бужане по реце Бугу, овии Дреговичи, овии Кривичи сиречь Смоляне, овии Чудь, ини ж Меря, ины ж Мурома, иние же различныя именования прозваша, и тако нача разширятися страна она вельми, общим именем призывахуся сына старейшего князя Новгородского Гостомысла…»

Как видите — уточняющие названия продолжают множится с течением времени, и как правило, в привязке к каким-то географическим точкам, что, конечно, удобно для различения того, о ком именно идет речь в том или ином контексте.

Однако, совершенно очевидно, что от этого «скифы» (и сарматы) как таковые никуда не исчезают, как пытаются уверить нас некоторые историки. Они просто со временем начинают называться владимерцами, нижегородцами, кировчанами и многими-многими другими.

Внешняя Скифия

Карта Внешней Скифии еще более усеченная, чем Внутренней. Впрочем, тут обозначены три города, причем с разными символами: два красной точкой и один — белой.

К сожалению, в чем заключается различие — непонятно, как и то, каким именно городам эти обозначения соответствуют.

С востока, согласно Птолемею, Внешняя Скифии граничит с регионом Серика, который обычно отождествляют с Китаем, что, впрочем, не точно и слабо доказуемо, ведь узнаваемых названий — опять же нет.

Соответственно — это вполне может быть и нашим Дальним Востоком, тем более что уже средневековые картографы именно там рисовали максимальную концентрацию городов, называя все, что к востоку от Уральских гор и вплоть до Тихого Океана Тартарией.

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Карта Тартарии Яна Янсона 1640-1650 гг.

Птолемей: Tabula moderna

Наконец, посмотрим какие карты приведены в птолемеевском сборнике в разделе современных (то есть на момент «восстановления» старых карт по сохранившимся координатам — это примерно XIV век).

Итак, Европейская Сарматия превратилась в Померанию, Пруссию, Полонию (Большую и Малую), Мазовию, Подолию, Болгарию, Трансильванию, Валахию, Самогитию, Ливонию и Литву. Наиболее восточные ее части стали Белой Русью (или Московией – так подписано на карте по латыни) и Княжеством Московия.

Заметим, что граница с запада четко проходит по реке Одра, за которой расположена Германия Магна. То есть именно здесь заканчивались исторические владения сарматов и начинались земли других племен.

Интересно еще название Russia: помимо Белой Руси (она же Московия) оно указано на карте еще дважды (см. ниже рамки красного цвета).

Читаемых названий мало — узнаются Гродно, Полоцк, Рига, Смоленск, Москва. Москва стоит практически на Рипейских горах, очертание которых никак не изменено по сравнению с древними картами Птолемея, хотя за столько столетий, казалось, можно было бы разобраться где находятся Уральские горы (либо Северные Увалы).

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Есть и некая Куявия (см. в левом верхнем углу карты), однако Киев отсутствует, а расположена она почему-то севернее Большой и Малой Полонии.

Наконец, на карте дважды появляется наименование Тартария — здесь это Перекопская Тартария (которая, кстати, никак не разделена границей с Белой Русью, словно это одно государство) и Крымская Тартария (см. в зеленых рамках).

В этой связи остается лишь заметить последнюю деталь, так часто ускользающую, но такую важную. Еще в 1809 г. Уильям Гутри уточнил в своем справочнике «Новейшая всеобщая география» , описывающем все страны мира, что «Великая Тартария называлась в древние времена Скифиею».

«Новейшая всеобщая география» Уильма Гутри, 1809 г.

Еще одно важное тому подтверждение: Северный Ледовитый Океан на одних картах подписывается как Скифский, на других — как Тартарский, а есть и такие, где об названия присутствуют одновременно.

Карта России Меркатора 1595 г. Фрагмент.

Так что Тартария вовсе не миф и не фальсификация. Как и Скифия. Обе — на своем месте, ровно там же где и были всегда, еще со времен Птолемея. И обе означают одно и то же.

Да и люди одни и те же. Скифы. Сарматы. Словены. Русы. Венеды. Анты. Роксоланы. Тартары. Все они — это МЫ. Князь Михаил Щербатов, отсчитывавший русскую историю от времен скифских царей, несомненно знал о чем писал.