Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Еврейская молитва ВЗЛОМАЛА его память

74 0

Я покажу вам три теста на память, которые, на первый взгляд, невозможно пройти. Но в мире нашёлся человек, которому это оказалось под силу.
Его звали Соломон Шерешевский. 30 лет с ним проводили разные эксперименты. По итогу пришлось признать: объём его памяти и длительность хранения воспоминаний не имеют ясных границ. Причем, впервые обнаружилось это случайно.

Таймкоды:
00:00 – Его память была безгранична
03:58 – Реклама
05:37 – Баги суперпамяти
12:26 – Как взломать память?
14:45 – Синдром Шерешевского

Комментарий редакции

В данном видео рассматриваются особенности феноменальной памяти Соломона Шерешевского и делаются следующие основные выводы:

1. У Шерешевского была уникальная образная память, позволявшая ему запоминать огромные объемы информации. Однако со временем избыток деталей в памяти мешал ему ориентироваться и находить нужные воспоминания.

2. Шерешевский плохо запоминал лица, так как не мог сформировать целостный образ из огромного количества деталей. То же происходило с восприятием текстов.

3. В отличие от логической памяти обычных людей, Шерешевский использовал только образную память, не выделяя главное и второстепенное. Это мешало ему понимать смыслы.

4. Избыточно хорошая память может быть такой же помехой в жизни, как и амнезия. Для нормального функционирования нужен баланс между запоминанием и забыванием.

5. Забывание необходимо, чтобы избавиться от неважных деталей и выделить главное. Эволюция сформировала у людей оптимальный баланс памяти и забывчивости.

Вывод: как крайность слишком хорошей памяти, так и амнезия мешают нормальной жизни. Для сохранения личности важен баланс между способностью запоминать и забывать.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MeCThZ5GQVs
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
"Отче наш" – молитва к Люциферу!
Еврейская молитва ВЗЛОМАЛА его память
Рабби Че (еврейская тайна команданте)
В Базеле я основал еврейское государство.
Еврейская эстрада на русском языке

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru