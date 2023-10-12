Я покажу вам три теста на память, которые, на первый взгляд, невозможно пройти. Но в мире нашёлся человек, которому это оказалось под силу.

Его звали Соломон Шерешевский. 30 лет с ним проводили разные эксперименты. По итогу пришлось признать: объём его памяти и длительность хранения воспоминаний не имеют ясных границ. Причем, впервые обнаружилось это случайно.

Таймкоды:

00:00 – Его память была безгранична

03:58 – Реклама

05:37 – Баги суперпамяти

12:26 – Как взломать память?

14:45 – Синдром Шерешевского

Комментарий редакции

В данном видео рассматриваются особенности феноменальной памяти Соломона Шерешевского и делаются следующие основные выводы:

1. У Шерешевского была уникальная образная память, позволявшая ему запоминать огромные объемы информации. Однако со временем избыток деталей в памяти мешал ему ориентироваться и находить нужные воспоминания.

2. Шерешевский плохо запоминал лица, так как не мог сформировать целостный образ из огромного количества деталей. То же происходило с восприятием текстов.

3. В отличие от логической памяти обычных людей, Шерешевский использовал только образную память, не выделяя главное и второстепенное. Это мешало ему понимать смыслы.

4. Избыточно хорошая память может быть такой же помехой в жизни, как и амнезия. Для нормального функционирования нужен баланс между запоминанием и забыванием.

5. Забывание необходимо, чтобы избавиться от неважных деталей и выделить главное. Эволюция сформировала у людей оптимальный баланс памяти и забывчивости.

Вывод: как крайность слишком хорошей памяти, так и амнезия мешают нормальной жизни. Для сохранения личности важен баланс между способностью запоминать и забывать.