Еврейская молитва ВЗЛОМАЛА его память
Я покажу вам три теста на память, которые, на первый взгляд, невозможно пройти. Но в мире нашёлся человек, которому это оказалось под силу.
Его звали Соломон Шерешевский. 30 лет с ним проводили разные эксперименты. По итогу пришлось признать: объём его памяти и длительность хранения воспоминаний не имеют ясных границ. Причем, впервые обнаружилось это случайно.
Таймкоды:
00:00 – Его память была безгранична
03:58 – Реклама
05:37 – Баги суперпамяти
12:26 – Как взломать память?
14:45 – Синдром Шерешевского
Комментарий редакции
В данном видео рассматриваются особенности феноменальной памяти Соломона Шерешевского и делаются следующие основные выводы:
1. У Шерешевского была уникальная образная память, позволявшая ему запоминать огромные объемы информации. Однако со временем избыток деталей в памяти мешал ему ориентироваться и находить нужные воспоминания.
2. Шерешевский плохо запоминал лица, так как не мог сформировать целостный образ из огромного количества деталей. То же происходило с восприятием текстов.
3. В отличие от логической памяти обычных людей, Шерешевский использовал только образную память, не выделяя главное и второстепенное. Это мешало ему понимать смыслы.
4. Избыточно хорошая память может быть такой же помехой в жизни, как и амнезия. Для нормального функционирования нужен баланс между запоминанием и забыванием.
5. Забывание необходимо, чтобы избавиться от неважных деталей и выделить главное. Эволюция сформировала у людей оптимальный баланс памяти и забывчивости.
Вывод: как крайность слишком хорошей памяти, так и амнезия мешают нормальной жизни. Для сохранения личности важен баланс между способностью запоминать и забывать.