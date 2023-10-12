Ефимов. Основы цивилизационного управления
Беседа Ефимова Виктора Алексеевича и Назира Евлоева
Комментарий редакции
В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:
1. Существует глобальное управление человечеством, которое реализуется не через формальные структуры власти, а через бесструктурное воздействие на уровне концепций и мировоззрения.
2. Основные глобальные концепции управления – библейская (западная), восточная и русская. Русская концепция основана на справедливости и стремлении к совершенствованию мира.
3. Сейчас происходит выравнивание скоростей смены поколений людей и технологий. Это ведёт к кризису традиционных элитарных моделей управления.
4. Для эффективного управления нужно использовать полную функцию, включающую из 7 этапов – от выявления проблемы до формирования структур для её решения.
5. Россия стремится к всеобщей управленческой грамотности, чтобы каждый гражданин мог эффективно участвовать в управлении страной.
Вывод: В беседе обсуждается глобальное управление человечеством и роль России в формировании новой парадигмы управления, основанной на справедливости, развитии личности и общего блага.
Все Ваши Государственные Законы имеют Прямые Корни от Законов Хаммурапи!
Они Сильны и Других Вариантов кроме, как Попытки Создать что то ,”иное” Ввиде “проекта” СССР на,доступной вам “истории” не было!
Но,и в СССР Они тоже,были Применены.
Откуда Хаммурапи Их Взял ..Вопрос!?
Но, Евреями там, даже не “пахло” )))
Кому, Интересно Может Ознакомиться.
Дешёвые Пустобрехи Могут Пройти Мимо ибо Вас в Любые Времена было,Достаточно.
“толочь воду в ступе”))))
То, Что, типа “открыто”
Ефимовым Специально Усилено!
Безудержный Доступ к Информации и Быстрая Развитость Технологий.
Поколения “смываются” ибо в Счёт Уже Не Берутся!
Кто,”старший” кто, “младший” не играет роли! Кому,что передавать не Понятно!
Всё Смешалось.
И Это Правильно!
Теперь Только,Важна Развитость Духа и Умение Работать с Умом!
Но,Разрыв между Ними,Проблема Постоянная!
Возраст (поколения)Роли не Играют.
К чему,это Приведет?!
Как Всегда на Этой Планете)))))))
Ещё Раз Доказывает!
Что,Ваши,Масоны и Прочие
Иллюминаты Ни Чем,по Сути не Управляют!
Кроме, как вас Дв Прямоходящих из Стойла в Стойло гонять,да Стравливать …если,вдруг что не Получается))))
Как там, в Вашем
Интернационале пелось…
старый мир разрушим до ОСНОВАНЬЯ а,Затем)))) Мы наш, мы “новый мир”построим))))
……
Так ,Кто же, Вам Даст)))))))))
https://youtu.be/XTMAb0V4bCM?si=6CSaBWtex7jbYojC
Лёгкий Вариант Задуматься.