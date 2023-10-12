Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Ефимов. Основы цивилизационного управления

74 5


Беседа Ефимова Виктора Алексеевича и Назира Евлоева

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Существует глобальное управление человечеством, которое реализуется не через формальные структуры власти, а через бесструктурное воздействие на уровне концепций и мировоззрения.

2. Основные глобальные концепции управления – библейская (западная), восточная и русская. Русская концепция основана на справедливости и стремлении к совершенствованию мира.

3. Сейчас происходит выравнивание скоростей смены поколений людей и технологий. Это ведёт к кризису традиционных элитарных моделей управления.

4. Для эффективного управления нужно использовать полную функцию, включающую из 7 этапов – от выявления проблемы до формирования структур для её решения.

5. Россия стремится к всеобщей управленческой грамотности, чтобы каждый гражданин мог эффективно участвовать в управлении страной.

Вывод: В беседе обсуждается глобальное управление человечеством и роль России в формировании новой парадигмы управления, основанной на справедливости, развитии личности и общего блага.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=h7ctTXr-m9E
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Ефимов В.А.: Глобальная трансформация — Русский проект (2012)
Русское жречество. Виктор Ефимов
Ефимов В.А. – КОБ - путеводитель в Мир ЧелоВечности
Россия - альтернатива апокалипсису
«Мягкая сила» в концептуальном противостоянии
5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 3680 2503
    Voyager два часа назад

      Все Ваши Государственные Законы имеют Прямые Корни от Законов Хаммурапи!
      Они Сильны и Других Вариантов кроме, как Попытки Создать что то ,”иное” Ввиде “проекта” СССР на,доступной вам “истории” не было!
      Но,и в СССР Они тоже,были Применены.
      Откуда Хаммурапи Их Взял ..Вопрос!?
      Но, Евреями там, даже не “пахло” )))
      Кому, Интересно Может Ознакомиться.
      Дешёвые Пустобрехи Могут Пройти Мимо ибо Вас в Любые Времена было,Достаточно.
      “толочь воду в ступе”))))

    • 3680 2503
      Voyager два часа назад

        То, Что, типа “открыто”
        Ефимовым Специально Усилено!
        Безудержный Доступ к Информации и Быстрая Развитость Технологий.
        Поколения “смываются” ибо в Счёт Уже Не Берутся!
        Кто,”старший” кто, “младший” не играет роли! Кому,что передавать не Понятно!
        Всё Смешалось.
        И Это Правильно!
        Теперь Только,Важна Развитость Духа и Умение Работать с Умом!
        Но,Разрыв между Ними,Проблема Постоянная!
        Возраст (поколения)Роли не Играют.
        К чему,это Приведет?!
        Как Всегда на Этой Планете)))))))

      • 3680 2503
        Voyager час назад

          Ещё Раз Доказывает!
          Что,Ваши,Масоны и Прочие
          Иллюминаты Ни Чем,по Сути не Управляют!
          Кроме, как вас Дв Прямоходящих из Стойла в Стойло гонять,да Стравливать …если,вдруг что не Получается))))

        • 3680 2503
          Voyager час назад

            Как там, в Вашем
            Интернационале пелось…
            старый мир разрушим до ОСНОВАНЬЯ а,Затем)))) Мы наш, мы “новый мир”построим))))
            ……
            Так ,Кто же, Вам Даст)))))))))

          • 3680 2503
            Voyager час назад

              https://youtu.be/XTMAb0V4bCM?si=6CSaBWtex7jbYojC
              Лёгкий Вариант Задуматься.

              1
              1

            Оставить комментарий

            Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

            Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
            Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

            (Обязательно)

            Быстрый переход:

            Информация о сайте

            Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

            Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
            Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
            Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

            Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

            Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru