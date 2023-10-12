Комментарий редакции

Беседа Ефимова Виктора Алексеевича и Назира Евлоева

В данной беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Существует глобальное управление человечеством, которое реализуется не через формальные структуры власти, а через бесструктурное воздействие на уровне концепций и мировоззрения.

2. Основные глобальные концепции управления – библейская (западная), восточная и русская. Русская концепция основана на справедливости и стремлении к совершенствованию мира.

3. Сейчас происходит выравнивание скоростей смены поколений людей и технологий. Это ведёт к кризису традиционных элитарных моделей управления.

4. Для эффективного управления нужно использовать полную функцию, включающую из 7 этапов – от выявления проблемы до формирования структур для её решения.

5. Россия стремится к всеобщей управленческой грамотности, чтобы каждый гражданин мог эффективно участвовать в управлении страной.

Вывод: В беседе обсуждается глобальное управление человечеством и роль России в формировании новой парадигмы управления, основанной на справедливости, развитии личности и общего блага.