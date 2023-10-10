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Проверочное слово «Израиль»

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Я уже несколько раз говорил что не националистов просто не бывает, национализм – естественное человеческое чувство, каждый человек его испытывает, в той или иной мере, но несомненно испытывает.

Правда есть лицемеры, которые утверждают, что они не националисты, а национализм презирают, и вообще делить людей по национальности в XXI веке – это ужасно, войны из-за земли, из-за старых книжек по истории – ужасно, так нельзя! Война – плохо, надо всё решать словами!

Но это ложь. Потому что такие люди самые настоящие националисты, такие махровые, убежденные, злобные, просто они рассуждают о той нации или стране к которой не испытывают положительных чувств, в лучшем случае равнодушны.

Но стоит только зацепить их  настоящую любовь, их ляличку, их ридну матушку, как лица ненационалистов ощериваются, появляются кровавые клыки.

И даже заслуженный учитель России, кандидат исторический наук Тамара Натановна Эйдельман, добрая бабушка, человечек-одуванчик, борец за всё хорошое, падает на пол, бьёт ногами, изо рта идёт пена, слышан вой и плохо различимые взвизгивания «Давай, Цахал, врежь этим ублюдкам!»

Но приступ скоро пройдёт. Тамара Натановна встанет, оботрёт лицо, выпьет валерьянки и пойдёт записывать видео,  обличающее мерзкий русский национализм и отвратительный русско-фашистский реваншизм.

Комментарий редакции

Если кто-то категорически осуждает проявления патриотизма в целом или патриотизма в отношении конкретной страны, то стоит внимательнее присмотреться к позиции такого человека. Возможно, за этим осуждением скрываются его собственные сильные националистические взгляды и чувства по отношению к другой стране или нации. 

Таким образом, под маской борьбы с "пагубным" патриотизмом могут скрываться не просто патриотические, а крайне националистические взгляды в отношении собственной страны. И любые проявления привязанности к другим странам этим людям представляются неприемлемыми.

Поэтому, сталкиваясь с резким осуждением патриотизма, важно разобраться в подлинных взглядах и мотивах человека, чтобы понять, не является ли это проявлением "двойных стандартов".

Источник: https://t.me/istrkalkglk/4744
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7639 4341
    serjoza час назад

      призыв к патриотизму.это призыв участвовать в войне.Войны бывают разные.и надо внимательно смотреть,какие цели.Сейчас война идет воров за награбленное-так примерно сказал Ленин. А ещё к патриотизму призывал Гитлер с Мусолини.Те далеко шагнули,в патриотизм.Вообще идеи национал-социализма и кроются в том,чтобы все были патриотами,чтобы все примирились.Каппитал с рабочим,насильник с изнаислуемым..бандит с жертвой..Все должно слиться в экстазе.Вы не видите куда мы катимся?в ЯМУ

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