Проверочное слово «Израиль»
Я уже несколько раз говорил что не националистов просто не бывает, национализм – естественное человеческое чувство, каждый человек его испытывает, в той или иной мере, но несомненно испытывает.
Правда есть лицемеры, которые утверждают, что они не националисты, а национализм презирают, и вообще делить людей по национальности в XXI веке – это ужасно, войны из-за земли, из-за старых книжек по истории – ужасно, так нельзя! Война – плохо, надо всё решать словами!
Но это ложь. Потому что такие люди самые настоящие националисты, такие махровые, убежденные, злобные, просто они рассуждают о той нации или стране к которой не испытывают положительных чувств, в лучшем случае равнодушны.
Но стоит только зацепить их настоящую любовь, их ляличку, их ридну матушку, как лица ненационалистов ощериваются, появляются кровавые клыки.
И даже заслуженный учитель России, кандидат исторический наук Тамара Натановна Эйдельман, добрая бабушка, человечек-одуванчик, борец за всё хорошое, падает на пол, бьёт ногами, изо рта идёт пена, слышан вой и плохо различимые взвизгивания «Давай, Цахал, врежь этим ублюдкам!»
Но приступ скоро пройдёт. Тамара Натановна встанет, оботрёт лицо, выпьет валерьянки и пойдёт записывать видео, обличающее мерзкий русский национализм и отвратительный русско-фашистский реваншизм.
Комментарий редакции
Если кто-то категорически осуждает проявления патриотизма в целом или патриотизма в отношении конкретной страны, то стоит внимательнее присмотреться к позиции такого человека. Возможно, за этим осуждением скрываются его собственные сильные националистические взгляды и чувства по отношению к другой стране или нации.
Таким образом, под маской борьбы с "пагубным" патриотизмом могут скрываться не просто патриотические, а крайне националистические взгляды в отношении собственной страны. И любые проявления привязанности к другим странам этим людям представляются неприемлемыми.
Поэтому, сталкиваясь с резким осуждением патриотизма, важно разобраться в подлинных взглядах и мотивах человека, чтобы понять, не является ли это проявлением "двойных стандартов".
призыв к патриотизму.это призыв участвовать в войне.Войны бывают разные.и надо внимательно смотреть,какие цели.Сейчас война идет воров за награбленное-так примерно сказал Ленин. А ещё к патриотизму призывал Гитлер с Мусолини.Те далеко шагнули,в патриотизм.Вообще идеи национал-социализма и кроются в том,чтобы все были патриотами,чтобы все примирились.Каппитал с рабочим,насильник с изнаислуемым..бандит с жертвой..Все должно слиться в экстазе.Вы не видите куда мы катимся?в ЯМУ