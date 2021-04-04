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Раведный язык

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Предлагаемая ниже попытка моего товарища из СПб проанализировать некоторые особенности того древнего языка, из которого образовался современный русский, – может показаться несколько наивной. Однако не судите поспешно: Александр знает несколько иностранных языков, с успехом переводил со старофранцузского катрены Нострадамуса, а также обладает определёнными экстрасенсорными способностями.

Наверно, опытные и непредвзятые лингвисты найдут ошибки в некоторых утверждениях автора. Тем не менее некоторые закономерности построения того языка не могут не вызвать интереса и быть полезными для дальнейших поисков.

Напоследок скажем, что Александр с товарищем создал несколько очень интересных видео по древней истории, которые мы публиковали в этом блоге. (Список представлен в конце публикации.)

*

ПРОЛОГ

Кокошник – от рус. кокош (несущая курица). Также франц. "le coq"[кок] (петух, тетерев) и молд. “cocos”[кокош] (петух). Интересен здесь лат. coquo – 1. делать спелым, приводить в зрелость, давать созреть; 2. обдумывать, замышлять.

По теории дезэтруризации, буквы "к" не должно быть в этом слове. Но разве это возможно? Что это мы за слово такое получаем, без буквы "к": "'о'о"? Почти что безумие, скажет читатель. Однако, интересно следующее:

лат. "ovum, ovo" – яйцо, начало;
молд. "ou"[оу] – яйцо;

Можно ли сказать, что наседка так называется, из-за самого яйца? Тогда причём здесь кокошник, в виде головного убора? Который у всех на виду, который показывает весь род женщины, его древность, воочию? Ой, опять "оо", только в слове "воочию". Какое безумие так полагать, тем более что "во" это приставка, а "очи" корень. «Ох уж эти грамматические особенности. Ох уж эти мысли…». А может, не грамматические нам нужны, а фонетические?

А что? Есть ещё "око", которое по правилам дезэтруризации тоже должно стать этим "о'о", прямо как курица кудахчет. Только причём тут кура, яйцо, и око вообще? Вот мысли-то пошли… «Маловато будет!». Так что, приготовлю-ка я себе глазунью. Глазунья, глаз… А что, яйцо похоже на глаз, даже называем это блюдо так. Ой. Кура – яйцо – глаз – око. Как забавно… Кокошник – Окошник. Или уоуошник? Или просто око – уоуо? [К слову: в англ. глаз – это eye [ай], во франц. – œil [ой] (мн.ч. yeux [йё] . – Прим. ss69100.] Созвучно и с яйцом (лат. "ovum, ovo" – яйцо, начало; молд. "ou"[оу] – яйцо;). Значит, было слово "уоуо" которое означало око, глаз? Значит кокошник – око рода, начало рода?

ВВЕДЕНИЕ
Данная работа основывается на работу автора "Пример славянской письменности 3-2 тыс. до н.э.".

В основе восстановления раведного языка находятся этрусская письменность, правила этрусского языка и этрусский алфавит разработанные автором; а также правила старославянского и молдавского языков, молдавский, латинский, французский, английский словари.

Раведный язык отображается автором этрусскими буквами и его авторским этрусским алфавитом из работы "Пример славянской письменности 3-2 тыс. до н.э." http://proza.ru/2019/08/22/1772 .

РАВЕДНЫЙ ЯЗЫК
Раведный язык это истинный язык.
Раведа является предком всех эволюционно восходящих языков.

ПРАВИЛА РАВЕДНОГО ЯЗЫКА
Все эволюционные перемены и изменения слов имеют свои строгие закономерности, и не следует увлекаться вседозволенностью. Прежде чем попытаться восстановить слово в его древней форме из любого взятого вами языка, имеющего отношения к раведному, необходимо провести анализ следующих правил.

ПРАВИЛО 1. Это мягкий, сонорный, женственный язык. Потому в раведном языке не существовало следующих фонем:

1.1. <к>; *
1.2. <ф>;
1.3. <г>;
1.4. <п>;
1.5. <х>.

Данные фонемы произошли от грубых воинственных языков (финикийский, древне-греческий, латинский) и являются чуждыми раведному языку.

* Статья предназначена для прозы.ру, которая не поддерживает символы международной транскрипции, потому все фонемы пишутся русским алфавитом, чему автор рад в меру того, что для целевой аудитории – русских, такое восприятие будет проще и понятнее.

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
(внутри фонетических скобок <>, [])

' – краткое взрывное; произносится так, словно потенциал высвобождения звука упирается в преграду еще до начала произношения, накапливается, потом высвобождается легким выстрелом, с легким взрывным звуком; половина времени обычного произношения буквы, но выдающий весь потенциал, положенный полному звуку; Пример: "вот как!" [вот как] – “о как!” ['о как] (не путать с обычным [о как] или длинным [оо как]);

'' – краткое глухое; почти не слышно; произносится так, словно начало звука только инициируется, а голос сразу переходит на следующую букву, что создает иллюзию одновременности или отсутствия краткого глухого; четверть времени обычного звука, в два раза короче краткого взрывного <'>; Пример: [вот] – [''у'от] – ['от]; Разновидность произношения: [вот как] или же [''у'о как] или же ['окак].

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ

Вместо <к>:
1.1.1. отсутствие фонемы <к>;
1.1.2. фонема <с>, позже латинизированная в <к>;
1.1.3. краткое взрывное <'о>, возможно с применением краткого глухого <''у>, т.е. [''у'о]; (отсюда и лат. “qvo” [кво]; пример: рус. “око” – равд. “OVO” ['о"у'о]; рус. “когда” – равд. [''у'о ''жда], т.е. "сколько ждать";
1.1.4. краткая взрывная <'а>; рус. "как", церк. слав. "яко" ['яко], равд. ['а'о], либо [сасо], либо [сас];
1.1.5. возможно этрусским письмом IC [ис], графически "l<", слитность которых обозначили финикийской буквой "k" и соответствующей фонемой <к>;
1.1.6. в некоторых случаях возможна замена на фонему <ж>, в особенности в названиях городов с окончанием "-кий".

Вместо <ф>:
1.2.1. отсутствие фонемы <ф>;
1.2.2. краткое глухое <''в>;
1.2.3. краткая взрывная <'а>;
1.2.4. фонема <з> от этрусской буквы F (зи), позже латинизированной в <ф>.

Вместо <г>:
1.3.1. фонема <ж> (ладога – ладожа);
1.3.2. фонема краткое глухое <''ы>: [где] – [''ыде] – ['де]; пример: “а где это?” часто произносят [аде это].

Вместо <п>:
1.4.1. отсутствие фонемы <п>;
1.4.2. фонема <р>, позже латинизированная в <п>.
1.4.3. исключение фонемы <п> там, где её присутствие обозначает следующее взрывное гласное или согласное. Например: перед кратким взрывным <'о> или перед взрывным <'оо>: рус. "пора", равд. "OPA" ['оора], молд. “ora” ['оора], фр. “heure” ['ёор], англ. “hour” [хауэ]; также перед взрывным согласным <'р>: рус. "православный" – равд. "равославный", рус. "правда" – равд. "равда".
1.4.4. краткое взрывное <'б> или <'ф>.

Вместо <х>:
1.5.1. фонема <ы>; пример: рус. "дух" – равед. [д'уы], состоит из “ДV” [ду] и “HI” [ый] (есть);
1.5.2. протетическое [j], позже латинизированное в <h>;

ПРАВИЛО 2. Это позиционно-образный язык.

2.1. Каждое слово это простой или сложный образ.

2.1.1. Все сложные образы состоят из простых, тривиальных образов.

2.2. Тривиальные образы состоят из двух разных по классу букв: из одного гласного и одной согласной.

2.2.1. Тривиальные образы после утраты позиционно-образной системы превратились в слоги, т.е. в то, из чего складывается слово.

2.3. Позиционно-образная система полагает, что от порядка чтения зависит смысл слова.

Пример:

2.3.1. Если PAI [рай] (сложный образ) – подразумевает спокойствие, тепло и умиротворение, то в обратном чтении смысл меняется диаметрально-противоположно: IAP [яр] – буйный, страстный, ярый.

2.3.2. ДA [да] (простой образ) – утверждение истины, истина. АД [ад] – ложь, лукавство, обман.

2.3.3. Исключения: существуют исторически-сложенные слова в разных языках, имеющие противоположный смысл при одновекторным письме или одинаковый смысл при противоположном векторе чтения.

Объяснения: из-за разной направленности чтения письма в разных древних языках.

Пример: рус. "Правда".
ст. слав. "Правъда"
Исходя из пункта 1.4.3. – "равъда".

Итог:
рус. "правда" – истина;
рав.* "PA8EDA" [раведа] – ра веда (истина);

2.3.3.1. Одинаковый смысл при противоположном векторе чтения:

молд. "adevar" [адевэр] – правда, истина;
ст. слав. "(п)равъда" – правда, истина.

2.3.3.2. Противоположный смысл при одновекторном письме:

лат. "pravus, prava" – кривой, неправильный;
рус. "прав(д)а" или "(ты) права" – истина, правильное, верное.

2.4. Комбинаторные искажения. В разных языках существуют различные типы искажения слов (словоискажения) раведного языка комбинаторным путем, придающие этим языкам мнимое отличие от раведы:

2.4.1. Изменение порядка чтения без смены несущего смысла.
2.4.2.  Изменение порядка тривиальных образов (слогов) без смены несущего смысла;
2.4.3. Графическая смена букв местами, с сохранением первоначального смысла слова;
2.4.4. Введение или исключение буквы с сохранением первоначального смысла слова;
2.4.5. Замена несущего смысла смыслом другого слова того же семейства, но с сохранением графического изображения первоначального слова;
2.4.6. Замена первоначальной фонемы другой фонемой, с сохранением графического изображения буквы (самая путающая).

ПРАВИЛО 3. Любая попытка восстановить древний облик раведного слова должна учесть временной промежуток исследуемого языка, происхождение языка, параллели в других языках.

ПРАВИЛО 4. Каждое слово имеет свой идентификационный паспорт.
Это значит, что хаотичные неаргументированные трансформации слов недопустимы.

4.1. Приставки и окончания.
Когда вы разбираете слово, нельзя выполнять манипуляции с ним, включая собственно окончание или приставку, поскольку окончание или приставка могут быть добавлены позже или искусственно для идентификации слова в автохтонном языке, а слово может быть привнесено из другого языка. Есть ряд исключений, в которых допускаются трансформации вместе с приставками и окончаниями, но только по содержанию. В этом аспекте всё-равно необходимо обращать внимание в первую очередь на корень слова, извлечь его и работать непосредственно с ним.

4.2. Извлечение корня.
Извлечение корня не позволяет грубо менять его состав ради создания искусственного желаемого  параллелизма. Например, нельзя превращать корень PAB в корень PAG, если это никак не аргументировано промежуточным звеном или же фонетическим произношением изучаемых языков. Корень обычно сохраняется в его первозданном виде, может быть изменён порядок письма или чтения согласно комбинаторным искажениям 2.4., но каждое действие должно быть взвешенно, аргументированно и оправданно.

Например: рус. Россия; ст.-рус. Роисия;
Нельзя считать что РОС корень, поскольку буква  "с" меняется с сохранением смысла, и в одном и том же временном промежутке (XVIII век). Также нельзя считать, что корень РУС из слова "русский" будет тот же, что и предполагаемый корень "РОС", поскольку корень "русый" исторически закреплён и имеет самостоятельный смысл "светлый", в то время как "Россия" применяемо к государству или этносу.

4.2.1. Если вы изучаете русский язык, или же старославянский, всегда обращайте внимание на сложность и типичность языков, на составные детали слова.

Ро сий iа – Ро ись ia

Ро – тривиальный образ.
Сий – ст. слав. "это".
Ись – ст. слав. "исть", т.е. "есть".
ia – ст. слав. местоимение "я"

4.2.1. Всегда обращайте внимание на фонетическое произношение.
Мы говорим не Россия [россия] а Россия [расия], и даже литературно пишем Рассея. В ряду фонетических особенностей, мы обязаны включить букву "А" в слово Россия как исконную.*
Тогда получается Рассия. А если более развёрнуто и правильно – расийа, т.е. ра сий я.

То же и с Роисия: раисия – ра ись я. Корень "Ра" не случаен, ни в слове "Россия", ни в слове "православный", ни в слове "равен", ни в слове "праведный".

Учитывая результат перевода Камня Перуджио (лат. "Perusia") автором с этрусского языка, и с помощью правил старославянского языка, также учитывая полученный качественный результат, следует обратить внимание и на следующее совпадение: этруски называли себя лат. Rassena, Rasna, т.е. расены. Иначе говоря: ра се ны. "Ны" – означает со старославянского "мы", но так безапелляционно применять к данному слову старославянское местоимение будет считаться не корректно с точки зрения оригинала изучаемого слова на латинском языке.

По латинскому языку Rassena, окончание будет "NA". Согласно эволюции латыни от этрусского, а также согласно правилам этрусского языка, буква "N" не существовала в этрусском языке умбров. И тогда окончание будет "MA", а с этрусского – глагол HAMA [йама] (рус. “имею”, англ. “I AM”, ст.слав. “имамы”, молд. “eu am” и т.д.), что означает идентификацию личности или собственности. В итоге этр. [расена] (РА СЕ МА) будет равен и по смыслу со словом рус. [расия] (РА СЕ Я), и по фонетическому звучанию.

*Согласно пункту 4.2.1. мы можем себе это позволить это ввиду того, что в XVIII веке были множественные языковые реформы по разработке русской грамматике.

4.2.2. Всегда используйте проверочные слова.
4.2.3. Всегда используйте словари.

ПРАВИЛО 5. Обобщение корней.
5.1. Поиск тривиальных корней происходит с помощью обобщения однокоренных или однослоговых.

Дух – бу-ду, ду-най, ду-й, молд. "Du-nare", лат. "du-ce" и т.д.
Согласно пункту 4.2.3. рассматриваем смысловую общность данных слов. Более подробно данный процесс описан и выполнен в содержательной части работы «Пример славянской письменности 3-2 тыс. до н.э.» в тезисе «Истотный язык. романизация или дезэтруризация;»  http://proza.ru/2019/08/22/1772 .

Все полученные возможности позволяют восстановить тот язык, который был до крещения Руси, и даже до доисторических времён. Дерзайте!

Запорожан Александр
***

Источник.

Фильмы Александра.

Про Египет:
1. Сумерки богов. Эра фараонов.
https://youtu.be/Po_3sFPS3TE?list=PLgdBGvJNLekFXqSAea..
2. Кодекс изгоев. Тора.
https://youtu.be/2OcczDFhsDA?list=PLgdBGvJNLekFXqSAea..
3. Гибель Древнего Египта
https://youtu.be/g6Lg7uk8QfA?list=PLgdBGvJNLekFXqSAea..
4. Рабы и Конституция
https://youtu.be/0s_FV-qx3z8?list=PLgdBGvJNLekFXqSAea..
5. Народ Израиля. Инструкция по применению.
https://youtu.be/2ssaffs92Pc?list=PLgdBGvJNLekFXqSAea..

Про Древний Рим (первые два фильма):
1. Завхоз Римской Империи
https://youtu.be/bWARoyU6Ggk?list=PLgdBGvJNLekFXqSAea..
2. Боже, храни Калигулу!..
https://youtu.be/6bLXEGyXZuc?list=PLgdBGvJNLekFXqSAea..

.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5505338.html
Метки: запорожан, лингвистика, русский, смысл, этимология, этруски, язык
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