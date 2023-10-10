Илья Ремесло, юрист, общественный деятель и расследователь, автор Telegram-канала @remeslaw



Похоже, что сухопутная операция ЦАХАЛ по захвату сектора Газа (откуда Израиль ушёл в 2006 году) неизбежна. Израильская армия проводит массовую мобилизацию и особо не скрывает своих планов по возвращению в Газу для окончательной ликвидации ХАМАС. Однако ХАМАС вовсе не выглядит испуганным. Учитывая уровень продуманности операции против Израиля, скорее всего, палестинцы подготовились и к такому развитию событий.



Вероятно, после начала операции войска Израиля могут ждать дальнейшие неприятные сюрпризы. И вообще, не может ли быть такого, что ХАМАС, натворив на приграничной территории много ужасов против еврейского населения, заманивает таким образом ЦАХАЛ в ловушку, не оставляя иного выбора? Да, зайти в Газу ЦАХАЛ сможет легко. А что потом?



Во-первых, Газа — густонаселённая агломерация с двухмиллионным населением на нескольких десятках квадратных километров. Деваться оттуда особо некуда — Египет заявил, что не готов принимать более 2 тыс. беженцев в день, таким образом, для полной эвакуации населению Газы необходимо 1 тыс. дней, которых у них нет. У израильской армии явно будут естественные проблемы в условиях хаотичной городской застройки. Местность эта ЦАХАЛ знакома, но легче от этого Израилю не будет.



Как осуществить фильтрацию, выявление боевиков ХАМАС среди мирного населения? Вообще что делать с явно нелояльным населением Газы — задача, похоже, нерешаемая.



Во-вторых, ЦАХАЛ придётся действовать в крайне враждебной среде. В Газе даже дети носят оружие и могут применять его, не говоря уже о десятках тысяч потенциальных партизан и смертников, которые неизбежно станут тяжёлой проблемой для израильской армии. Сложная местность, подземные ходы (о них достоверно известно давно), тайники — всё это даёт ХАМАС огромную фору в партизанской войне на короткой дистанции. Неизбежны большие потери ЦАХАЛ, и вообще неизвестно, чем закончится операция в итоге.



В-третьих, вторжение Израиля и зачистка Газы повлекут серьёзную реакцию в исламском (и остальном) мире. Помимо «Хезболлы», которая готовится открыть второй фронт против Израиля, жёсткие решения могут вызвать консолидацию даже тех стран, которые были настроены наладить отношения с Израилем. Да и среди граждан самого Израиля более 20% этнических арабов. Также неизвестно, насколько «толерантными» к длительным и массовым нарушениям прав человека в Газе окажутся западные страны, в которых также достаточно мусульманского населения.



По совокупности факторов последствия явно перевешивают выгоды для Израиля. Однако удар Израилю нанесён настолько сильный, что правящая верхушка страны судорожно пытается восстановить свою репутацию — часто нерациональными, но беспрецедентно жёсткими мерами.



Пока всё выглядит так, как будто враги специально заманивают армию Израиля в колесо насилия, которое будет всё сильнее раскручиваться с эскалацией конфликта.



Но история противостояния показывает, что этот конфликт не может быть решён силовым путём.



Израилем проводилось множество военных операций в куда более простых условиях, тратились миллиарды долларов на безопасность — и мы видим, к чему это привело. Возможно, следует наконец, перешагнув через естественную агрессию и желание мести, не попадать в новую ловушку и решать конфликт дипломатическим путём. А это возможно лишь при исполнении международных норм и предоставлении Палестине государственной независимости — что сегодня констатировал президент России Владимир Путин, а также ряд других официальных лиц страны.



Пойдёт Израиль по пути рациональности или исполнит свой жестокий план, станет известно в ближайшее время.

Комментарий редакции

В этой статье автор анализирует возможное вторжение израильской армии в сектор Газа и приходит к выводу, что такая операция будет крайне рискованной и нецелесообразной для Израиля по нескольким причинам:

1. Сложности ведения боевых действий в густонаселенной городской местности против хорошо подготовленных боевиков ХАМАС, которые имеют преимущество на своей территории. Высокий риск больших потерь для израильской армии.

2. Сложность выявления боевиков среди местного населения, которое в целом настроено против Израиля. Проблема с эвакуацией населения.

3. Высокая вероятность эскалации конфликта и роста антиизраильских настроений в мусульманском мире, ответных действий со стороны Хезболлы и других группировок. Осложнение отношений с западными странами.

4. Автор считает, что в прошлом Израиль уже неоднократно прибегал к силовым методам, которые не привели к разрешению конфликта.

5. По мнению автора, единственный рациональный путь – это дипломатическое урегулирование и предоставление независимости Палестине.

Таким образом, автор делает вывод, что военная операция в Газе чревата серьезными рисками для Израиля и вряд ли приведет к позитивному результату. Вместо этого он призывает к поиску дипломатического решения палестино-израильского конфликта.

Тем временем, министр обороны Израиля Галлант заявил: «Мы отменили все правила ведения войны. Наши солдаты ни за что не будут нести ответственности. Военных судов не будет». Такие заявления и массированные бомбардировки мирных кварталов в Газе могут свидетельствовать о стремлении Израиля запугать и сломить волю палестинцев, не входя при этом в наземную операцию, которая чревата большими потерями для Израиля. Можно предположить, что Израиль рассчитывает: Такие заявления и массированные бомбардировки мирных кварталов в Газе могут свидетельствовать о стремлении Израиля запугать и сломить волю палестинцев, не входя при этом в наземную операцию, которая чревата большими потерями для Израиля. Можно предположить, что Израиль рассчитывает:

- Демонстрацией жестокости и пренебрежением нормами ведения войны запугать мирных жителей Газы и вынудить их оказать давление на ХАМАС с требованием прекратить обстрелы Израиля.

- Нанести максимальный ущерб инфраструктуре Газы, чтобы подорвать возможности ХАМАС по ведению военных действий.

- Избежать наземной операции, которая сопряжена с рисками больших потерь.

- Продемонстрировать жесткость и решимость перед израильтянами, пострадавшими от обстрелов из Газы.

Однако тактика запугивания и коллективного наказания вряд ли позволит достичь долгосрочного урегулирования конфликта и лишь усилит взаимную вражду. Более конструктивным был бы поиск компромисса через переговоры.