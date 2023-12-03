Проект «Бен-Гурион» возник не вчера, в 1855 году, а в 1963 появилась трасса и обоснование. С тех пор Израиль несколько раз возвращался к этой идее (в 2021 объявил о готовности проекта), и вот сейчас, в разгар конфликта с Сектором Газа, несмотря на потери, заявил о начале стройки. Почему это не совпадение, при чём тут Китай, что потеряет Россия с Ираном и зачем Израилю методично уничтожать север Сектора изучали Текстильные новости.

Битва за глобальную логистику началась, и в 2030 лидерами будут страны, не имеющие ограничений на перемещение грузов

Чтобы понимать глубину проблемы посмотрим на карту. Не имеющий шлюзов (это важно!) Суэцкий канал запущен в 1869 году. Это была революция в мореходстве, да и сегодня другой альтернативы для снижения стоимости перевозки из Азии в Старый Свет нет.

Однако, это лишь повторение того, что сделали египтяне за 500 лет до н.э., решая сразу две задачи – выход из Средиземного моря к Красному и мелиорация посевных площадей во время засух. С мелиорацией вышло не очень, морская вода так себе для полива, а вот торговые маршруты наладили.

Спустя три века суда стали больше, а канал так «запесочился», что вскоре стал достопримечательностью, которую можно увидеть на некоторых экскурсиях в Египте.

В XX веке Суэцкий канал стал «разменной монетой» в политических и военных дрязгах, хотя изначально было решено – «Для прохождения судов никаких ограничений – только оплата чистоганом». Но неоколониализм и тут показал свою рож физиономию и ограничения были. От обмеления, до запретов на прохождение судов и кораблей под разными предлогами, и перекрытия входа и выхода маломерными судами.

Худо-бедно проблему решили, подправили конвенцию, ввели мораторий на повышение тарифов, но всё равно Суэцкий канал был и остаётся (одним из трёх) важнейших источников доходов Египта.

В 1957 году Египет рассматривал строительство «Второй ветки Суэцкого канала», с целью увеличения доходов от грузоперевозок. Идея была здравая:

Старый канал – проход из Индийского океана;

Новый канал – в обратном направлении и он тоже был без шлюзов.

Реализация проекта Дублёра" решала проблемы безостановочного движения, НО! Основные пробки из судов и кораблей возникали в Суэцком заливе на траверзе «ЗааФарана – АбуЗенима» из-за особенностей фарватера.

Поэтому «вторая ветка» Суэцкого канала не нашла инвесторов, Египту хватало доходов и пробки в Суэцком заливе были только на руку. «Российская схема» - заплати чуть больше и пройдёшь мимо очереди, сказав – «Я только спросить», работала по полной программе.

Но в 2021 случилась очередная пробка, Ever Given, крупный контейнеровоз сел на мель и заблокировал канал на 12 дней.

Справка. По данным Ллойд, убытки составляли до $400 млн., за каждый час простоя, не считая судов, которые отправились в обход Африки, теряя на стоимости скоропортящихся грузов и отсудив потери у Администрации Суэцкого канала.

Потери были у всех, например в Европу прибыл хлопок который сгнил (мы Текстильные новости, не могли не упомянуть), проросшее зерно, контейнеры с грибком и плесенью и т.д. Убытки реально колоссальные, но что любопытно – экипаж Ever Given (не матросы), не пострадал материально.

"Жить захочешь, ещё и не так раскорячишься!" Не вспомните откуда цитата?

«Случайное стечение обстоятельств и недостаточный уход за уровнем [глубина канала после поворота – нанесло песка], исключает ошибку команды.

Ещё одна любопытная деталь – в контейнерах Ever Given не было скоропортящихся грузов. Он мог стоять на мели столько, сколько нужно было.

Вопрос - кому?

На фоне убытков мировой логистики и выступил Израиль – «Мы готовы создать резервный коридор для выхода из Индийского океана в Средиземное море.

Как говорили в СССР, «Вопрос сняли с третьего гвоздя, достали из-под сукна и вынесли на Повестку дня».

Цена копеечная – всего $55 млрд., 3 года и обойдёмся без ядрёных бомб!

Если говорить про улучшение глобальной логистики, то канал через территорию Израиля имеет массу преимуществ:

Общая протяжённость от 112 до 260 км., в зависимости от выбранной траектории;

Основание канала – скальные грунты (25 км. пустыня), что снизит затраты на техническое обслуживание;

65% трассы – необитаемы, поэтому стоимость выкупа земли минимальная;

Есть возможность задать глубину и ширину канала (в ТЭО 50 м. и 200 м. в двух направлениях);

На канале нужно будет построить всего 5 мостов и один тоннель;

Уже подготовлена трасса, которая не требует шлюзов, значит время прохода будет минимальным;

Выбранная порода пойдёт на обустройство и укрепление берегов при отводе морской воды в «Мёртвое море», уровень которого ниже мирового океана, для его пополнения. На этом ответвлении будет единственный шлюз, а породу будут вывозить баржами после стройки, уже по воде, что сильно снизит стоимость перевозок.

Рельеф для нового канала благоприятный - скалы можно взрывать, задавая параметры, а породы пойдут в дело на берегах "Мёртвого моря"

Согласитесь, при подходе «Мы радеем за мир во всём мире» – безупречная позиция. Да, резервный проход из залива Акаба (через Эйлат с выходом у Ашкелона), без пробок – отличное решение. Можно возить охлажденную рыбу из Вьетнама.

Но есть нюанс. Сектор Газа мешает.

Там слишком много женщин, детей и вообще жителей настроенных против Израиля как такового. И там почему-то не рады оккупации, значит их надо выпилить, или куда-нибудь выселить, чтобы расширить зону безопасности канала «Бен-Гурион».

Вот и говорит на полном серьёзе Нетаньях Беньямин:

Мы пошли на сделку с [дьяволом], чтобы вернуть живыми заложников.

Мы не будем атаковать позиции, дадим возможность им вернуть всех, кого они захватили.

Но мы обязаны [кому?] гарантировать безопасность, (оговорка "По Фрейду"?) новой инфраструктуры (какой именно?) Израиля.

Мы не обязаны им ничем - наш ответ был соразмерен нанесённому ущербу.

На карте расстояние от "Зоны нейтрализации" (терминология ЦАХАЛ) до предполагаемого выхода канала у города Ашкелон. Зеленая окружность - зона ликвидации угроз со стороны "Железного купола". Купол оказался не таким уж железным, но тем не менее..

Ответ (не ХАМ, в целом Исламских стран) был ожидаем:

Вам нечем ответить, сейчас мы диктуем условия ультиматума.

Кажется – приехали? Пока нет, Иордания готова остановить строительство трубопровода для пополнения «Мёртвого моря». Если начнётся строительство "Бен-Гурион", проблему решит Израиль, а Иордания просто добавит инвестиций.

ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия наложили вето на поставки топлива Израилю. Но какое это имеет значение, учитывая запасы газа, которые Израиль готов "освоить", построив на выходе из нового канала терминалы СПГ? Запасы природного газа в Секторе Газа оценивают в триллион тонн (не кубометров) Сжиженного Природного Газа, это вся потребность Европы и немало останется. Если будет запущено всего два завода по сжижению.

Несмотря на все проблемы Израиля в отношениях с арабскими странами, эта труба исправно доставляет нефть сразу в порт Средиземного моря и поставки остановлены были только 25 октября. Возобновлены они или нет у редакции нет информации

Да и стройка продлится недолго, 3 - 5 лет, ведь для прокладки канала привлекают взрывотехников. История с подземными ядерными взрывами ушла в прошлое, но тротил никто не отменял.

Сейчас новое Технико-Экономическое Обоснование вполне сбалансировано:

34 миллиарда долларов.

120 - 240 тысяч рабочих, три года.

Проходка через горный хребет, с выходом на скальные основания до Ашкелона.

Организация двустороннего движения по каналу, без шлюзов со стоимостью проводки на 12% ниже, чем по Суэцкому каналу.

Вы удивитесь, но это крайне не понравилось Египту, Ирану Катару и Саудовской Аравии. И доставка углеводоров отошла на второй план. Почему?

Новый канал удар по китайскому проекту "Один пояс - один путь" и российскому коридору "Север - Юг"

Говоря о здоровой конкуренции можно только приветствовать появление нового маршрута, да вот беда - "Бен Гурион" не будет международным.

Уже сейчас понятно, что торговый флот будет ходить исключительно за деньги: "Заплатил - проходи". Но могут и отказать в проводке и тогда придётся терять время.

А вот кораблям НАТО точно никаких ограничений не будет, причём весьма вероятно, цена прохода будет Израилем обнулена.

Скорость движения авианосца по Суэцкому каналу ограничена как 5 узлов (~9,5 км/час), траектория известна - отличная мишень! А если такой самолётовоз сядет на мель?

Проблема китайского проекта ОПОП в том, что наличие дублера Суэца - снижает время доставки (нет пробок, из-за чего сейчас суда теряют время). Но управлять временем доставки будет администрация "Бен-Гурион", "ускоряя" избранных и притормаживая (не пропуская) неугодных.

По оценкам экспертов, логистика на Ближнем Востоке изменится кардинально - появится "быстрый путь" из Европы к Индии, но только "для избранных". А это уже удар и по российскому коридору "Север - Юг".

Для севера Европы самым быстрым и дешёвым каналом доставки останется Северный морской путь (СМП), (Частично коридор "Север - Юг"), но это для грузов, в которых ЕС нуждается отчаянно. На остальные могут и санкции наложить.

Пострадают все торговые артерии от Персидского до Бенгальского залива, образно говоря, появится "маршрутка для богатых", которые смогут доехать до пункта назначения в два раза быстрее, чем на комфортабельном, но медленном такси.

Поэтому на правах заключения давайте подумаем, давайте порассуждаем...

Октябрь 2023 года:

Началась целенаправленная травля СМП, с целью его дискредитации. Поводом стало повреждение микрогазопровода Финляндия - Эстония;

С подачи Трибалтийских Вымиратов началась кампания по ограничению судоходства в Балтике для России (с территориальными претензиями и т.д.);

Развязана кампания в Армении, с целью создать напряжённость в Азербайджане, направленная на подрыв уверенности в безопасности перевозок по ЖД ветке коридора "Север - Юг" (кстати, Армения бойкотирует проходящий в Беларуси саммит ОДКБ);

Стартовала кампания по дискредитации безопасности грузоперевозок по территории Ирана.

НАТО скалит зубы, но пока боится России в Балтийском море, надеемся, до применения силы, чтобы образумить "урсул" и "боррелей" не дойдёт...

Всё это началось с 2 по 8 октября, и тут такое совпадение:

Начинается конфликт в секторе Газа;

В Средиземном море и Красном нарисовались американские эскадры (спустя три дня после начала событий, что уже вызывает вопросики);

Как по команде все военные базы США в регионе начали провокации с обстрелами окрестностей, так сказать "вызывая огонь на себя" для повышения градуса напряжённости;

Европейская часть НАТО стягивает войска в Польшу (против чего поляки уже протестуют), Норвегия заговорила о закрытии границы с Россией, а Канада внезапно вспомнила про территориальные претензии в отношении СевМорПути.

И на фоне этих событий, Израиль сообщает о готовности к старту проекта нового канала. Причём очень похоже, что на этот раз старт действительно состоится.

Применение взрыва при прокладке траншей, каналов и даже тоннелей хорошо известная практика. Это позволит втрое сократить сроки стройки Израилю, если работы действительно начались...

Но для снижения стоимости проводки нужна безопасная зона вокруг канала, и придётся зачистить север сектора Газа, уничтожить военную инфраструктуру, а потом вернуть жителей. Жителей вернуть надо будет в отстроенные заново дома и после фильтрации, обеспечив тотальный контроль над этой частью сектора. Это займёт 2 - 3 года, и это оценка со стороны Израиля(!).

Южную часть сектора тоже надо будет как-то зачистить, желательно сравнять с землёй, но и удаления в 25 - 40 км. от будущего канала достаточно, иначе...

Иначе стоимость страховки при проводке судна будет настолько высокой, что судовладелец предпочтёт идти по Суэцкому каналу.

Так что никакой политики и прочих экивоков - конфликт в Газе это бизнес, только бизнес и ничего кроме бизнеса...

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Проект канала "Бен-Гурион" в Израиле обсуждается уже давно, начиная с 1963 года. Сейчас, на фоне конфликта с сектором Газа, Израиль объявил о начале его строительства.

2. Новый канал позволит создать альтернативный маршрут доставки грузов из Азии в Европу, минуя Суэцкий канал. Это снизит логистические риски и издержки, связанные с возможными пробками в Суэцком канале.

3. Однако канал "Бен-Гурион" будет находиться под контролем Израиля и может использоваться для ограничения прохода неугодных судов. Это нанесёт удар по китайскому проекту "Один пояс - один путь" и российскому коридору "Север - Юг".

4. Для обеспечения безопасности канала Израиль намерен зачистить и взять под контроль северную часть сектора Газа, что и происходит в настоящее время.

Вывод: текущий конфликт Израиля и сектора Газа вызван в том числе экономическими мотивами - желанием Израиля построить собственный транзитный канал, который усилит его геополитическое влияние, но создаст риски для конкурирующих транспортных артерий. Для обеспечения безопасности канала Израиль готов пойти на эскалацию конфликта с палестинцами.