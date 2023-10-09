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Лица Советской эпохи. Часть 437. 1970-е. Из жизни локомотивного депо Саратов-II

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источник
Источник: https://humus.livejournal.com/9276448.html
Метки: железная дорога, история, Россия, саратов, фото
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