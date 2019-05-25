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Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-8

16:29. 25 мая 2019 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:



1950-е. Новая жизнь. Общежитие


1950-е. Кабельный завод в Ташкенте


1950-е. Готовая продукция Ташкентского кабельного завода


1950-е. На заводе ТашСельМаш, Ташкент


1950-е. Контролер в мастерской, Ташкент


1950-е. На Комсомольском озере, Ташкент


1950-е. Научная обсерватория, Ташкент


1950-е. Рабочий, Ташкент


1950-е. Толпа людей на митинге, Ташкент


1950-е. Три девушки, Ташкент


1950-е. Усман Юсупов, Ташкент


1950-е. Центральный телеграф – в зале передачи, Ташкент


1950-е. Группа туристов в горах


1950-е. Группа туристов в горах


1950-е. Два хлопкороба


1950-е. Девушка на качелях


1950-е. На качелях


1950-е. Девушка награжденная орденом Ленина и звездой Героя Социалистического Труда


1950-е. Детали


1950-е. Испытание хлопкоуборочной машины, Фергана


1950-е. Машинист у окна паровоза


1950-е. Местная радиостанция

Источник: https://humus.livejournal.com/6644894.html

Метки: история, Россия, средняя азия, ташкент, туркестан, фергана, фото, этнография

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