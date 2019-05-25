Лица Советской эпохи. Часть 391. Узбекистан в лицах на снимках Макса Пенсона-8
1950-е. Новая жизнь. Общежитие
1950-е. Кабельный завод в Ташкенте
1950-е. Готовая продукция Ташкентского кабельного завода
1950-е. На заводе ТашСельМаш, Ташкент
1950-е. Контролер в мастерской, Ташкент
1950-е. На Комсомольском озере, Ташкент
1950-е. Научная обсерватория, Ташкент
1950-е. Толпа людей на митинге, Ташкент
1950-е. Центральный телеграф – в зале передачи, Ташкент
1950-е. Группа туристов в горах
1950-е. Группа туристов в горах
1950-е. Девушка награжденная орденом Ленина и звездой Героя Социалистического Труда
1950-е. Испытание хлопкоуборочной машины, Фергана
1950-е. Машинист у окна паровоза