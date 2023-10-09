Испуганные патриоты осмелели. Релокантам пора определиться, где у них родина, или нам придётся определить это за них

Российских релокантов охватил массовый приступ патриотизма. Они желают победы нашим солдатам. Приветствуют наши танки. Выражают уверенность в победе. Мало того — требуют жёстких бомбардировок и кровавых зачисток. Испуганные патриоты вдруг стали патриотами осмелевшими.

Что же случилось с этими космополитами, пацифистами и гражданами мира? Разгадка проста — охвативший релокантов патриотизм не русский и даже не украинский, а израильский. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше».

Люди, десятилетиями зарабатывавшие на России, но не желавшие ей ничего хорошего и буквально корчившиеся при мысли о её величии, оказались пламенными патриотами своей новой родины (иной раз только потенциальной). В отношении Израиля у них включаются все нормальные поведенческие реакции, и вся пацифистская шелуха с них слетает.

Все разговоры о неприемлемости жизни в «стране, которая воюет со своими соседями» и о «милитаристском психозе», якобы охватившем РФ, тут же прекратились. Получилось, что главная их претензия к России состоит в том, что это — Россия.

Какие отсюда следуют выводы?

Первый и самый главный: патриотизм — это нормально. Каждый здоровый и даже не совсем здоровый человек — патриот. Весь космополитизм подобной публики — это лицемерная сказка для того, чтобы быть патриотами какой-то другой страны. Весь их пацифизм — это милитаризм в пользу кого-то другого.

Затем оказалось, что известная часть нашего креативного класса по своей психологии такие же мигранты-гастарбайтеры, не ассоциирующие себя со страной проживания — Россией. Для них родина находится где-то в другом месте — в данном случае на берегах Иордана.

Гастарбайтеры-юмористы, гастарбайтеры-музыканты нами должны восприниматься в той же оптике, что и гастарбайтеры-строители или торговцы на рынках. Спасибо, конечно, за вашу работу, если не отбираете её у настоящих граждан России, но оплата строго по прейскуранту. Никаких «очков престижа», никаких интервью в центральной прессе с поучениями «как правильно должны жить русские», никаких орденов «За заслуги перед Отечеством» (каким из?).

Можно, конечно, только позавидовать Израилю, имеющему столь пламенных патриотов в любой стране мира. К сожалению, представители русской диаспоры за рубежом далеко не всегда отличаются таким же пылким патриотизмом в отношении России. С этим нам ещё предстоит поработать.

Однако уже сейчас важно понимать, что РФ в качестве общественных деятелей, звёзд, лидеров общественного мнения необходимы патриоты прежде всего России, а не Израиля. Тем же израильским патриотам, которые при этом ухитряются уже полтора года плевать в Россию, не должно быть места в нашей общественной жизни, да и вообще в нашей стране. И зарабатывать в ней они тоже не должны. Каждый должен понимать, что если он за Израиль (или за Палестину), но против РФ, то он здесь чужой.

В интересном фильме «Голда. Судный день», приуроченном как раз к событиям 50-летней давности, память о которых стала спусковым крючком нынешней трагедии, израильского премьера Голду Меир играет русская Елена Васильевна Миронова (отнюдь не патриотка России как государства, что ещё раз напоминает о проблеме русской диаспоры, поставленной выше).

И вот в этом фильме есть примечательный диалог между госсекретарём США Генри Киссинджером и Голдой Меир. Киссинджер подчёркивает: «Во-первых, я американец, во-вторых, я госсекретарь США, и только в-третьих — я еврей». На что Меир отвечает ему: «Ты забыл, что мы в Израиле читаем справа налево».

Пора уже вспомнить, что в России мы читаем слева направо.

Комментарий редакции

Здесь уместно вспомнить притчу Иисуса Христа "ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. (Мф.6:21)", которая хорошо иллюстрирует ситуацию с российскими эмигрантами.

Эта библейская цитата означает, что человек ценит и любит то, где находится его богатство и сокровища. Применительно к релокантам это можно интерпретировать так:

- За годы сытой жизни в России они скопили имущество и активы на Западе – собственность, бизнес, счета, ценные бумаги.

- Их материальные ценности находятся не в России, которая дала им возможность разбогатеть, а в других странах.

- Соответственно, их истинная любовь и лояльность принадлежит тем странам, где хранятся их деньги и активы.

- Когда эти ценности оказываются под угрозой, у релокантов срабатывает инстинкт самосохранения и страх потерять нажитое.

- Отсюда их внезапное пробуждение патриотизма к новым родинам, в то время как Россия остаётся для них чуждой.

Вывод:

Таким образом, России следует делать ставку на своих истинных патриотов, живущих и работающих на благо своей страны, а не на космополитов и эмигрантов, которые заботятся лишь о собственном обогащении и комфорте. Притча Христа напоминает нам, что патриотизм человека определяется местом, где находятся его сокровища. Для России важно иметь граждан, чьи материальные и духовные ценности неразрывно связаны с ней, а не тех, кто работает лишь на свое благосостояние и готов предать родину ради личной выгоды.