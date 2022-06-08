Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.
Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.
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В цирке кричат браво
Когда с победой жокей.
У Галкина-есть Алла
Наверное им вместе светлей.
У них теперь драма
Запад бюджет обнулил.
Собчак же салага
Снова в Россию зарулил.
Михаил, надеюсь, что Вы – с зарплатой (зряплатой), а значит – в добром расположении духа. Подайте нищему дяде Жоре – разъясните смысл написанного в Вашем предыдущем стихе это:
” Меланжист моя порода
Я хитрить горазд..”. Please.
Картинка: талант превращается в ничтожество. Лжец – враг Справедливости, а следовательно, – и враг Вселенной. Подлежит утилизации.
Цирк должен гастролировать, отпускайте клоунов
А билетики то стоимостью от 6 до 12 тыр все и проданы. Потом в Америгу на чес сгоняет. Бабкам нравится. Думаю, не пропадёт.
https://kartis.biletru.co.il/events/maxim-galkin-novaya-programma-2022/?gclid=CjwKCAjw3cSSBhBGEiwAVII0Z4tKwpJpKHXQ9BjU_Z25Ep6usfMDRDPZY9g_1-xKzQm8i3aI8Z8YGBoCNvQQAvD_BwE
В России уровень людей ниже. В России думают как построить квартиру детям, как купить средство для передвижения. Конечно россияне теперь будут грустить в новогоднюю ночь без Максима и Аллы.