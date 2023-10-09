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Бюсты и памятники Сталину в России

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Как писал еще в середине нулевых, восстановление памятников Сталину в России историческая неизбежность.
Сегодня мы видим, как эта неизбежность наступила.
Также ее называют "ветер истории".

Комментарий редакции

После моей смерти… на мою могилу
неблагодарные потомки навалят кучи
мусора, но через много лет ветер
истории их развеет.

Иосиф Сталин

Вероятно установка памятников – это, скорее всего, инициатива гражданского общества, а не правительства. Роль правительства здесь заключается в том, чтобы не препятствовать проявлению народной воли в данном вопросе. Причины роста популярности образа Сталина в современной России могут быть связаны с разочарованием части населения в результатах постсоветских реформ и негативным восприятием некоторых аспектов нынешней политической и экономической системы. 

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8692362.html
Метки: памятники, Россия, сталин
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