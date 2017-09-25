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Памятник Сталину появился в Москве

14:55. 25 сентября 2017 Просмотров - 70 Один комментарий Опубликовал:

В Москве открылась Аллея правителей, которая создана РВИО в сквере, где в настоящее время расположен Музей военной формы

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Фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Образы правителей в бронзе выполнил скульптор Зураб Церетели. В экспозиция представлены бюсты советских руководителей: Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

В Кремле не комментируют установку памятника Сталину на Аллее правителей в Москве, сообщает РИА «Новости». «Я не знаю, честно говоря, что открывается Аллея правителей в Москве, не знаю, где она открывается и что это за аллея. Ничего не могу сказать. Если там речь идет по этому вопросу лучше обращаться в Российское военно-историческое общество (РВИО), которое является инициатором проекта, сказал журналистам в пятницу о руководителях государства российского в разные периоды истории — это другое дело. Но поскольку я не обладаю информацией, было бы неправильно мне что-то говорить… Наверное, лучше обращаться в военно-историческое общество (РВИО), которое является инициатором», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к установке бюста Сталина в центре Москвы.

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РИА «Новости»

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 55 43
    иван петров 25 сентября 2017 в 15:55 Ссылка Пометить
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    эльцину и горбатому обязательно поставить, будет красивая плевательница, сторожем при них усадить чубайса, а также установить фонтаны для быстрого омовения от плевков народных.

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