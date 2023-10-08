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О жизни и трагической судьбе поэтессы Марины Цветаевой (1990)

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Настанет свой черед. О жизни и трагической судьбе поэтессы Марины Цветаевой

О трагической судьбе русской поэтессы Марины Цветаевой. В фильме приняли участие сестра Анастасия Цветаева, писательница Мария Белкина. Звучат стихи, фрагменты писем и дневниковые записи поэтессы в исполнении актрисы Валентины Паниной.

#ДокументальныйФильм
Лентелефильм, 1990

Автор сценария – И. Соболева
Режиссер – Лев Цуцульковский
Оператор – Вячеслав Бабенков
Композитор – Эдуард Артемьев
Художник – Николай Субботин
Актер – Валентина Панина (читает стихи)
Актер – Николай Мартон (Текст от автора)

Комментарий редакции

Сегодня, 8 октября, день рождения выдающейся русской поэтессы Марины Цветаевой. Она родилась в 1892 году в Москве. Цветаева прославилась своими стихотворениями и поэмами, в которых ярко проявился ее самобытный поэтический стиль. Она была частью литературного движения «серебряного века» в России начала 20 века. Её творчество оказало большое влияние на развитие русской поэзии.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3hRksweiDfw
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