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Обострение в зоне израильско-палестинского конфликта

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2023-10-07-13-22-36

Обострение в зоне израильско-палестинского конфликта: что известно по состоянию на 10.30

Сегодня утром группировка «Исламский джихад» объявила о начале операции «Наводнение Аль-Акса», развязав очередную локальную войну против Израиля. Формальным поводом обозначили регулярные притеснения со стороны и покушения на Аль-Аксу, где неоднократно подвергались репрессиям местные арабские прихожане (плюс, последние несколько недель в Дженине проводились рейды против «Исламского джихада»).

Операция началась достаточно эффектно: на севере Сектора Газа высадили лодочный десант, а в Сети фигурируют кадры ещё и десанта воздушного — кто-то на парапланах десантировался в тыловые города.

Получилось всё максимально эффектно в арабском традиционном джихад-стиле.

▪️По итогу трёх часов боёв группировка успешно захватила военную базу в н.п.Керим-Шалом: в Сети хватает кадров убитых военнослужащих ЦАХАЛ и захваченной техники (фото сгоревшей «Меркавы» тоже есть). Это здоровенная база на границе с Египтом. Мягко говоря, трофей очень «сочный».

Координаты: 31.217560751598924, 34.27259402771169

▪️На настоящий момент продолжаются бои в Натив Ха Асаре, Берри и Сдероте. У населения приграничных сёл паника: есть кадры бегущих пешком людей. Ответные удары Армия обороны Израиля начала наносить лишь после 10 утра. В МО Израиля прямо заявили, что ХАМАС пошёл на них войной, в 10.30 объявлено официально о начале контртеррористической операции «Железные мечи».

▪️Одновременно с этим выпущено свыше пяти тысяч ракет (как правило, кустарных поделок, которые падают где ни попадя, но шума и паники добавляют). Ракеты продолжают лететь в сторону Израиля, местные СМИ пытаются убедить население, что таким образом «Исламский джихад» прикрывает своё отступление (но отступать никто пока не собирается).

▪️Да, в Сети поговаривают о начале полноценной интифады, но публичных заявлений ни один арабский лидер или группировка не делали. На данный момент в боевых действиях участвуют ХАМАС, «Исламский джихад», «Бригада мучеников Аль-Аксы» и «Бригады Аль-Кудс», «Батальон Туллькарм».

▪️С израильской стороны заявляют свыше 200 раненых и пострадавших, в «Исламском джихаде» хвастаются 35 пленными военнослужащими АОИ.

Уже пишут, что на заседании Кабмина в час дня Нетаньяху официально объявит о войне против всех палестинских группировок. Учитывая масштабы резкого обострения в этот раз (а мини-войны Израиля с палестинцами происходят раз в полгода, в среднем), вероятнее всего, мы увидим полноценную сухопутную операцию Армии обороны Израиля. Не исключено, что на этот раз к ХАМАС и «Исламскому джихаду» могут присоединиться другие группировки «исламского сопротивления» — особенно, если увидят, что собственных сил у палестинцев не достаточно и те окажутся на грани уничтожения (той же «Хезболле» выгодно выступить в роли спасителей палестинцев).
#дайджест #Израиль #Палестина
@rybar

Комментарий редакции

Основные тезисы и выводы по данной статье:

- Поводом для эскалации конфликта послужили репрессии Израиля в отношении палестинцев в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

- Группировка "Исламский джихад" начала военную операцию против Израиля под названием "Наводнение Аль-Акса".

- "Исламский джихад" захватил израильскую военную базу Керим-Шалом на границе с Египтом.

- Идут бои в израильских населенных пунктах возле границы с Сектором Газа.

- Со стороны палестинцев в боевых действиях участвуют несколько группировок, включая ХАМАС.

- Израиль начал ответные удары и объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи".

- Есть риск эскалации конфликта в полномасштабную войну, если в боевые действия вступят другие палестинские и пропалестинские группировки региона.

Вывод: происходит серьезная эскалация израильско-палестинского конфликта, которая может перерасти в открытую войну без посредничества международного сообщества.

С нетерпением ждём осуждения военных действий от отечественных релокантов.

Источник: https://t.me/rybar/52772
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