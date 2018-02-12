Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 февраля 2018
- 10:49 Падение израильского F-16.
- 09:46 Красные линии Вашингтона.
- 08:02 Смехотворно, — Пушков высмеял источники информации Пентагона.
- 07:19 В Пентагоне рассказали, как Армия России мешает США в Сирии.
- 04:30 Сирия: Предвыборная война, или Конец израильской безнаказанности (ФОТО).
- 00:22 Потери турецкой армии в Африне.
- Вчера 23:33 Израиль и США игнорируют нормы международного права.
- Вчера 23:15 Синай-2018.
Падение израильского F-16
Видео падения израильского F-16 сбитого ПВО Сирии.
Израиль заявляет, что атакующие машины были обстреляны из "Бука" и С-200, когда шла на высоте 3 километра. По некоторым данным экипаж допустил халатность и не обратил внимание на предупреждение о ракетном нападении.
Выживший пилот F-16 заявил, что зенитная ракета взорвалась рядом с самолетом и нанесла ему серьезные повреждения, зацепив пилотов (тем самым дезавуировав заявления о "травмах при приземлении").
PS. Заявления сирийцев о поврежденном F-15 и уничтоженном вертолете "Апач" пока не подтвердились.
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Красные линии Вашингтона
Обзор иностранной прессы на тему происходящего в Сирии между США и РФ.
Во множественных сообщениях говорится, что российские военные подрядчики были среди убитых в результате воздушных и артиллерийских ударов, нанесенных в среду американскими военными в северо-восточной сирийской провинции Дейр Эззор по силам, верным правительству Башара аль-Асада.
Пентагон применил разрушительную огневую мощь против про-правительственных бойцов под предлогом того, что они начали атаку на штаб Сирийских демократических сил (СДС), марионеточных сил США, в которых доминируют сирийские курдские ополчения ОНС (Отряды народной самообороны). Американские войска специального назначения, направляющие действия подконтрольных курдских сил, были размещены в этом штабе в зоне влияния, созданной посредством интервенции США в Дейр Эззоре, к северо-востоку от реки Евфрат.
Бомбы и ракеты обрушились на силы, которые состояли, по сообщениям, из 300-500 пехотных войск, поддержанных танками и артиллерией. Американские истребители F15, вертолеты Apache, летающие артбатареи AC-130 и беспилотные летательные аппараты были вызваны для атаки на эти силы, а также американские артиллерийские части.
Согласно источникам в Пентагоне, 100 сирийских бойцов были убиты в результате этого огневого налета. Сирийское правительство сообщило о "десятках" убитых во время того, что оно назвало неспровоцированной "кровавой бойней" и "военным преступлением".
Иранское новостное агентство Tasnim, цитируя сирийские источники, сообщило, что несколько российских военных советников были убиты во время этой атаки, которая произошла на газовом месторождении Хашам в восточной части Дейр Эззор.
В "Вашингтон Пост" обозреватель этой газеты Дэвид Игнатиус, который имеет связи с американским военным и разведывательным аппаратами и дает сообщения в настоящее время из оккупированных США районов в Сирии, привел слова командующего курдского ополчения, сотрудничающего с американским спецназом. Курдский военачальник, названный генералом Хасаном, сказал Игнатиусу, что"потери включали некоторых русских, по-видимому, из числа наемников, воюющих вместе с про-режимными силами".
Тем временем телеканал CNN процитировал слова чиновников Пентагона, сказавших, что они изучают сообщения о российских потерях во время ударов США.
Москва настойчиво утверждает, что у нее не было в том районе одетых в форму военнослужащих, но российские частные военные подрядчики обеспечивают значительные силы в поддержку правительства Асада.
Эта атака произошла всего пол-недели спустя после сбития в субботу российского истребителя Су-25 над провинцией Идлиб. Самолет был сбит зенитной ракетой, выпущенной с плеча, или ПЗРК, весьма вероятно, предоставленной ЦРУ или Турцией так называемым повстанцам, находящимся под контролем аль-Каиды. Похороны пилота, майора Романа Филиппова, который смог катапультироваться, но был убит на земле подразделением "Фронта Аль-Нусра", прошли в четверг в юго-западном российском городе Воронеж, собрав около 30000 человек.
Эти два инцидента повысили напряженность в Сирии между двумя крупными ядерными державами до необычайного уровня.
Предлог для незаконной военной интервенции США в страну – так называемая война против Исламского государства Ирака и Сирии (ИГИЛ) – испарился, а ее реальные мотивы все больше выходят на поверхность. Они включают смену сирийского режима, к которой стремились первоначально путем поддержки ЦРУ и Пентагоном связанных с аль-Каидой исламистских боевых формирований против правительства Асада, а в более широком смысле – противодействие иранскому и российскому влиянию и продолжение кровавой, длящейся десятилетия, кампании в пользу гегемонии США над богатым нефтью Ближним Востоком.
Министр обороны США, недавно вышедший в отставку генерал морской пехоты Джеймс Мэттис дал пресс-конференцию в четверг, утверждая, что бойня про-правительственных войск в Дейр Эззор американцами была "самообороной" – это утверждение опровергается тем фактом, что США и их курдские марионетки не понесли никаких потерь во время инцидента и сообщили о ранении одного-единственного члена курдского ополчения ОНС.
"Конечно, мы не ввязываемся в сирийскую гражданскую войну", – сказал Мэттис, описав кровавую бойню в среду как "запутанную ситуацию", и заявив, что он не может дать "какие-либо объяснения, почему" вспыхнул бой.
Прямое объяснение, однако, становится очевидным благодаря местоположению атаки. Про-правительственные силы входили в район газовых и нефтяных месторождений, которые ранее контролировались ИГИЛ и оказались под контролем американских марионеток из Сирийских демократических сил. Как сказал один командир СДС газете "Уолл Стрит Джорнал" в сентябре прошлого года, после захвата месторождений,
"Наша цель – помешать режиму захватить районы с нефтью, что позволит ему восстановить контроль над страной, как это было раньше".
В данном случае слово "наша" относится и к Вашингтону и к подконтрольным ему силам.
Американские официальные лица, самым видным из которых является госсекретарь Рекс Тиллерсон, дали ясно понять, что американские войска, официально состоящие из примерно 2000 военнослужащих спецназа, останутся в Сирии и после поражения ИГИЛ, с целью свергнуть Асада и навязать американский марионеточный режим. С этой целью Вашингтон решительно настроен продолжить его захват сирийской территории и лишить Дамаск стратегически важных энергетических ресурсов в Дейр Эззор, которые необходимы для восстановления страны. Именно поэтому была проведена эта атака в среду.
Объявление США о бессрочной военной оккупации в Сирии, вместе с их планами размещения 30000 "сил пограничной безопасности", состоящих по большей части из курдских ополчений ОНС, является главной непосредственной причиной новой эскалации насилия в стране.
Турецкие военные возобновили их воздушные удары по северо-западному сирийскому анклаву Африн после четырехдневного затишья, введенного Россией после сбития российского истребителя. Представляется вероятным, что Москва, имеющая фактический контроль над воздушным пространством в регионе, дала отмашку Анкаре как средство усиления напряженности в отношениях между США и Турцией.
Мэттис, Тиллерсон и советник по национальной безопасности Г.Р. Макмастер теперь планируют прибыть в Турцию на следующей неделе для срочных переговоров с правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана, осудившего планы США как равносильные созданию де-факто курдского государства на границе Турции и пообещавшего расширить турецкое наступление на восток, до города Манбидж, который в настоящий момент оккупирован ОНС и их кураторами из спецназа США. Это увеличивает шансы вооруженного конфликта между двумя формальными союзниками по НАТО.
Многолетний ближневосточный корреспондент британской "Индепендент" Патрик Кокберн, цитируя источники в регионе, сообщил на этой неделе, что силы ополченцев, воюющих вместе с турецкой армией при наступлении в Африне, были привлечены почти исключительно из рядов бывших бойцов ИГИЛ, которые были переименованы в "Свободную сирийскую армию".
Вашингтон, несомненно, осведомленный об этом факте, не сделал никаких шагов, чтобы помешать турецкой операции в Африне, при условии, что она не продолжится на востоке, на оккупированной США территории. Существует достаточно данных, что Пентагон и сам использовал бывших бойцов ИГИЛ, тысячи которых были вывезены – вместе с их оружием и военным снаряжением – из Ракки и других городов, окруженных США и подконтрольными им силами, чтобы перебросить их против сирийских правительственных войск.
И Вашингтон и французское правительство президента Эммануэля Макрона выразили протест и угрозы в связи с потерями среди мирного населения, вызванными воздушными ударами сирийского правительства и России по районам в провинции Идлиб и в Восточной Гуте, недалеко от Дамаска, которые контролируются связанными с аль-Каидой боевиками. Добросовестно повторенные корпоративными СМИ, эти протесты являются крайне лицемерными, учитывая уничтожение десятков тысяч людей самими США в городах Ракка в Сирии и Мосул в Ираке.
Недоказанные утверждения Вашингтона и Парижа, что сирийское правительство при российской поддержке осуществило атаки с применением хлора против гражданского населения, используются для создания условий для новой военной интервенции против сирийского правительства.
Французский министр вооруженных сил Флоранс Парли заявила в интервью французской телевещательной компании Inter в пятницу, что Париж имеет "возможные свидетельства применения хлора" Дамаском, но "никаких конкретных доказательств".
Это фактически повторяет заявление, сделанное министром обороны США Мэттисом, который пригрозил военными ответными мерами США из-за непроверенных утверждений о химических атаках, одновременно признав, что "у нас нет доказательств этого, но мы их (атаки) не опровергаем".
В пятницу "Нью-Йорк Таймс" напечатала на видном месте статью опытного пропагандиста Энн Барнард с ужасными рассказами о предполагаемых зверствах сирийских и российских военных, начав с предложения -
"Полдюжины новорожденных, зажмуривающихся и извивающихся, были вынесены из горящего госпиталя, попавшего под воздушные удары"
Отражая давление в американских правящих кругах в пользу более агрессивного вмешательства против Сирии – а также Ирана и России, – "Уолл Стрит Джорнал" опубликовала редакционную статью в пятницу с критикой администрации Трампа за то, что она "стала, почти как Обама, просить Россию убедить Асада прекратить его новые атаки". В статье утверждалось, что невозможно вести переговоры с Москвой, которая "хочет оставить Асада у власти, сохранить базы в Сирии, чтобы с их помощью угрожать НАТО, и препятствовать достижениям целей США на Ближнем Востоке".
Настойчиво утверждая, что Дамаск нарушил "красную линию" Вашингтона, в статье делался призыв к администрации "послать еще один" сигнал Сирии, как это было сделано 59 крылатыми ракетами против страны в апреле прошлого года.
http://perevodika.ru/articles/1195154.html – цинк
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Смехотворно, — Пушков высмеял источники информации Пентагона
Российский сенатор Алексей Пушков, известный своими язвительными и злободневными записями в Twitter, высмеял информационные источники и подход к работе Минобороны США.
Как сообщала «Русская Весна», министр обороны США Джеймс Мэттис в очередной раз заявил, что американские власти обеспокоены в связи с использованием химоружия на основе зарина в Сирии. При этом он добавил, что у США нет доказательств применения такого химоружия правительственными силами, но их поиски продолжаются.
«Мэттис признал: у США нет доказательств применения зарина Дамаском. Он ссылается лишь на НКО (некоммерческая организация — прим. ред.), работающие на боевиков. Смехотворные ссылки», — написал Пушков в микроблоге в Twitter.
Если у Вашингтона всё это время не было никаких доказательств, значит и бомбардировка «Томагавками» сирийской авиабазы и истеричные обвинения в Совебезе ООН были просто безосновательными? И если ко лжи американцев в ООН все уже привыкли, то в Сирии на аэродроме Шайрат погибли люди, их никто не вернёт.
Напомним, в конце января текущего года глава внешнеполитического американского ведомства Рекс Тиллерсон обвинил власти САР в применении химического оружия против мирного населения в Восточной Гуте.
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В Пентагоне рассказали, как Армия России мешает США в Сирии
В Пентагоне считают, что российское присутствие в Сирии осложняет борьбу против террористической группировки ИГИЛ, сообщает RT со ссылкой на отчет генерального инспектора Министерства обороны США.
В документе американские военные проанализировали действия российских вооруженных сил на территории Сирии с октября по декабрь 2017 года.
В частности, в Пентагоне вновь отметили «опасные маневры» российских самолетов вблизи американских боевых воздушных судов.
Как считают в Министерстве обороны США, действия российских военных провоцировали «нарастание риска непреднамеренного обстрела».
Пентагон также выразил обеспокоенность в связи с призывами Москвы и Дамаска к международной коалиции во главе с США завершить военную операцию на сирийской территории.
По мнению американских военных, на западную коалицию будет оказано давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться прекращения военной операции в Сирии.
Западная коалиция во главе с США начала военную операцию на территории Сирии в 2014 году без разрешения официального Дамаска. Совет Безопасности ООН также не давал США разрешение на проведение военных действий в Сирии. Однако глава Пентагона Джеймс Мэттис утверждает, что американское военное присутствие в Сирии законно, поскольку ООН принимала резолюции, направленные против ИГИЛ*.
Ранее Минобороны России заявило, что большинство сближений российских и американских самолетов в Сирии связаны с попытками американской авиации помешать уничтожению боевиков ИГИЛ.
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* запрещенная в РФ террористическая группировка
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Сирия: Предвыборная война, или Конец израильской безнаказанности (ФОТО)
События последней недели — два налёта израильской авиации на объекты в Сирии, а также сегодняшние события — массированное нападение израильской авиации на Сирию и сбитие старыми сирийскими системами ПВО С-200 израильского самолёта F-16 свидетельствуют о новом этапе обострения конфликта в Сирии, уже на израильско-сирийском направлении.
Эскалация израильских нападений на Сирию вызвана во многом внутриизраильскими причинами. Сейчас израильская полиция одновременно расследует несколько дел о коррупции как в отношении лично Биньямина Нетаньяху, так и в отношении людей из его ближайшего окружения.
Уже известно, что некоторые из них заключили сделки с полицией, становясь государственными свидетелями обвинения. В ноябре Биньямин Нетаньяху несколько часов допрашивался полицией, это был уже шестой по счёту допрос. В Израиле постоянно проходят «марши позора» против коррупции на самом верхнем уровне и против правительства Биньямина Нетаньяху.
На этой неделе полиция должна будет представить обществу свои рекомендации по всем расследовавшимся уголовным делам, эти рекомендации могут включать в себя передачу одного или нескольких дел против Биньямина Нетаньяху в прокуратуру для дальнейшего судебного процесса.
С учётом приближающихся очередных выборов в парламент государства Израиль — в кнессет, вся эта ситуация может привести к политической смерти нынешнего засидевшегося на своём посту израильского премьер-министра.
С другой стороны, навязчиво-маниакальная идея Нетаньяху и израильских властей о недопустимости усиления иранского присутствия в Сирии и в Ливане толкала и толкает их на совершение всё новых и новых актов агрессии против суверенной Сирии. Последние недели нападения израильской авиации на Сирию происходили чуть ли не ежедневно.
Россия, являясь союзником Сирии в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве, тем не менее не защищала Сирию от израильской агрессии, как это происходило в 1983-м году, когда советские дивизионы ПВО «намертво» закрыли небо Сирии от израильских и американских агрессоров, сбив несколько израильских и американских самолётов.
Сейчас, в последние годы и в последние дни, небо Сирии от израильских нападений защищало ПВО Сирии, обескровленное внутренней войной. Тем не менее все последние атаки израильской авиации были отражены сирийскими системами ПВО, сбивавшими почти все израильские крылатые ракеты.
Сегодняшнее уничтожение израильского боевого самолёта F-16 в ходе ответной атаки сирийских систем ПВО стало сильнейшим политическим фактом, способным изменить политическую картину Ближнего Востока.
Никто не сбивал израильские самолёты с 1983-го года, и это позволяло Израилю оставаться безнаказанным после совершения агрессивных актов. Теперь же ситуация изменилась. Уже сегодня (10 февраля) состоялись переговоры по телефону между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным.
Официальный пресс-релиз: «Обсуждалась ситуация вокруг действия израильских ВВС, нанёсших ракетные удары по целям на территории Сирии.
Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе».
Израильская газета The Times of Israel ранее, сегодня днём, опубликовала аналогичный материал: «Израиль призвал Россию вмешаться и не допустить дальнейшей эскалации в регионе после ударов израильской армии по территории Сирии и ответным действия сирийской стороны. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
По данным источников, израильская сторона связалась с официальными представителями России, чтобы через них сообщить Сирии и Ирану, что, несмотря на сбитый с сирийской территории истребитель F-16 ВВС Израиля, страна не заинтересована в дальнейшем обострении ситуации. Аналогичные сведения Израиль сообщил США».
Впервые за несколько последних лет МИД России официально высказался об израильской агрессии против Сирии:
«10.02.1814:37
Об израильских ударах по Сирии
209–10–02–2018
СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СМИ
По поступающей информации, в ночь с 9 на 10 февраля и утром 10 февраля израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по целям на территории Сирии, в том числе находящимся на границе зоны деэскалации на юго-западе САР. Потери среди сирийцев и материальный ущерб в результате этих нападений уточняются. Как явствует из сообщений, один военный израильский самолет был подбит в районе Голанских высот.
В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны.
Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона. Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами».
Способен ли израильско-сирийский конфликт перерасти в полномасштабную войну? На мой взгляд нет, этого не должно произойти. Я не думаю, что нынешний конфликт Израиля с Сирией примет более масштабный характер.
Я не уверен, что у государства Израиль есть соответствующие военные возможности.
Израиль проигрывал все последние войны после Шестидневной войны 1967-го года. Война Йом Кипур, Война на истощение, Первая и Вторая Ливанские войны – это всё военные поражения Израиля. Во второй Ливанской войне Израиль воевал даже не с государством, а с ливанской организацией «Хезболла», у которой не было своих танков и своей авиации, и тем не менее Израиль проиграл эту войну, имея подавляющее превосходство в воздухе.
Израильской наземной операции в Сирии или в Ливане не будет из-за возможных потерь в живой силе. Израильское общество в последнее время не допускает больших военных потерь, и израильские политики вынуждены с этим считаться. Авиационные нападения израильских ВВС на Сирию могут быть отбиты сирийской ПВО с потерей израильской авиацией лётчиков и самолётов, что и показал сегодняшний день.
Существуют ли ещё какие-либо возможности у государства Израиль для расширения конфликта? Скорее всего, нет. Как минимум, их не так много. Израильский флот вряд ли решится на нападение с моря «через голову» российских кораблей. Применение атомного оружия? Насколько это вероятно? Что-либо ещё? Вряд ли.
Всё это вышеперечисленное означает, что Израиль не сможет далее военным способом противостоять усилению и укреплению позиций Ирана в Сирии и «Хезболлы» в Ливане.
Нужно понимать, что сирийское и ливанское правительства вправе принимать любые решения о размещении на своей территории военных подразделений других государств, и это не может быть ни поводом, ни оправданием для вооружённой агрессии.
Нужно понимать, что Россия до сегодняшнего дня не вмешивалась в израильско-сирийский конфликт, не выполняя тем самым сирийско-российский договор о дружбе и сотрудничестве, в котором ясно и недвусмысленно сказано об обязанностях сторон совместно отражать внешнюю агрессию при нападении на одну из сторон.
Усиление Ирана в Сирии и вообще политика Ирана на Ближнем Востоке преследуют цели — принуждение Израиля к миру и создание независимого Палестинского государства.
В ближайшем будущем Государство Израиль неизбежно потеряет своё военное превосходство над соседними странами, что уже фактически произошло сегодня. Это означает, что дальнейшие односторонние и безнаказанные агрессивные действия Израиля в отношении Сирии и палестинцев в будущем станут невозможными.
Руководству государства Израиль уже сейчас нужно думать не о войне, а о том, что для самого государства Израиль лучше и выгоднее будет заключение всеобъемлющего мирного соглашения на Ближнем Востоке и создание независимого Палестинского государства сейчас, при превосходстве Израиля, чем потом, когда это будет сделано уже на иранских, сирийских и египетских условиях.
Встав на путь поддержки сирийских и международных бандитов, воюющих против законного сирийского правительства, государство Израиль только уменьшило свои дипломатические возможности и запятнало себя позором сотрудничества с бандитами и убийцами.
В этой ситуации, тем не менее, сохраняется вероятность того, что Биньямин Нетаньяху может «хлопнуть дверью» и развязать полномасштабную воздушную операцию против Сирии. И тут будет очень важна позиция России, которая в конце концов должна вмешаться и положить конец израильским атакам против суверенной Сирии – основного союзника России на Ближнем Востоке.
Михаил Ошеров, специально для «Русской Весны»
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Потери турецкой армии в Африне
Поименный список погибших турецких военнослужащих с начала операции "Оливковая ветвь" по официальным данным Генштаба Турции.
Обращает на себя внимание нарастание потерь с начала февраля, когда турки были вынуждены вводить в дело свою пехоту, которая с одной стороны показывает себя значительно лучше пехоты "зеленых" боевиков, но вместе с тем несет возрастающие потери, которые повышают издержки Турции связанные с вторжением в Африн.
Само собой, легко предположить, что счет убитых "зеленых" боевиков идет на сотни, но их особо не считают.
Количество убитых курдов по данным турецких военных перевалило за 1200.
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Израиль и США игнорируют нормы международного права
Израиль и США, нанося по собственному усмотрению удары по целям на территории Сирии, игнорируют нормы международного права и действуют по праву сильного, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник Виктор Мураховский.
Как сказано в заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс, Израиль — твердый союзник Соединенных Штатов, и они поддерживают его «право защищаться от поддерживаемых Ираном сирийских и ополченческих сил на юге Сирии».
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провел с президентом РФ Владимиром Путиным телефонный разговор, в ходе которого заявил о «праве и обязанности» еврейского государства защищаться от атак с территории Сирии.
Беседа состоялась на фоне резкого обострения ситуации на сирийско-израильской границе, где за день был сбит иранский беспилотный летательный аппарат и потерян израильский истребитель, наносивший удары по соседней стране под плотным зенитным огнем. Российский и израильский лидеры, согласно сообщению, также договорились продолжать координацию между военными двух стран во избежание конфликтных ситуаций в Сирии.
«Консультации по координации действий не прерывались. Не секрет, что Иран стремится достаточно самостоятельно действовать на территории Сирии и находит в этом смысле поддержку, по крайней мере, части военно-политического руководства САР.
Также несомненен вклад Ирана, его вооруженных формирований в разгром ИГИЛ*. Так что история противостояния Ирана с Израилем давняя. Она не заканчивается на этом эпизоде», — заявил РИА Новости в субботу Мураховский.
Он подчеркнул, что «Израиль наносит удары своей авиацией, как он говорит, по иранским объектам на территории Сирии, но под такие удары могут попасть российские военнослужащие, поэтому такая координация между российским военным командованием в Сирии и израильскими военными абсолютно необходима».
По мнению аналитика, это ненормально, если идеалистически относиться к нормам международного права.
«Но мы видим, что США абсолютно ровно так же действуют на территории Сирии, считая себя вправе наносить удары, как они говорят, по объектам террористов. Более того, считают себя вправе наносить удары по ополченческим формированиям — союзникам сирийских правительственных сил, которые якобы создают угрозу клиентам США, действующим на территории Сирии в лице SDF („Сирийских демократических сил“)», — добавил специалист.
Эксперт отметил, что Иран также наносил со своей территории удары баллистическими ракетами по формированиям ИГИЛ на территории САР.
«На этой небольшой, вроде бы, мировой территории сейчас сосредоточились интересы множества держав, которые, откровенно говоря, разрушили все эти идеалистические представления о международном праве. По сути, мы возвращаемся к периоду, когда “Кто сильнее, тот и прав”», — заключил Мураховский.
В субботу пресс-служба армии еврейского государства сообщила, что израильский истребитель F-16 потерпел крушение после совершения авианалета на иранские позиции, находящиеся на территории Сирийской Арабской Республики. Сирийские государственные СМИ заявили, что системы ПВО страны отразили нападение ВВС Израиля.
Воинский контингент РФ находится на территории Сирии по просьбе легитимного президента САР Башара Асада.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
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Синай-2018
В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/3986741.html
9 февраля 2018 по приказу Верховного главнокомандующего ВС Египта Абдул-Фаттаха Ас-Сиси на Синайском полуострове началась крупная контртеррористическая операция «Синай-2018».
Сперва исламисты, а потом и боевики #ИГ на Синайском полуострове действуют с 2011 года. За это время в разных частях Египта было совершено порядка 10 крупных терактов. Только по официальной статистике погибло свыше 600 человек (в том числе и пассажиры Airbus A321-231). Последний крупный теракт был совершён 24 ноября прошлого года – тогда в результате атаке на мечеть в Эр-Рауде погибло 200 человек. Однако до 9 февраля КТО носили спорадический и ситуационный характер. Почему «Синай-2018» началась именно сейчас?
Ас-Сиси после свержения экс-президента Мурси и «Братьев-мусульман» пришёл к власти в результате победы на выборах в 2014 году. В этом году его срок подходит к концу, и 26 марта пройдут выборы. Ас-Сиси твёрдо намерен баллотироваться на второй срок.
В глазах электората Абдул-Фаттах Ас-Сиси всегда будет человеком военным, даже несмотря на намеченные им реформы в энергетике и социальной сфер. Его рейтинг и поддержка напрямую завязаны на облик Вооружённый сил и их собственный авторитет. Ну а если на протяжении четырёх лет силовиков по всей стране целенаправленно убивают террористы, сея страх и панику среди как представителей армейской среды, так и полицейских и гвардейских кругах, то решение приурочить проведение «победоносной» операции к избирательной кампании выглядит естественно.
Но это лишь одна сторона медали. Одной из основных статей дохода египетского ВВП был и остаётся туризм. После «арабской весны» поток туристов в Египет упал в три раза. На этом фоне самая удручающая картина сложилась на Синае: подавляющее большинство жителей полуострова работали в сфере услуг и туризма.
После того, как Синай облюбовали исламисты, популярность туров на коралловые рифы резко упала. Сбитый в 2014 году именно над Синаем рейс «Когалымавиа» подвёл жирную черту над туристическими перспективами египетского региона.
В этой связи показателен факт народного самосуда 31 декабря 2017 года над игиловцем: тогда безоружная толпа едва не разорвала демонстративно разгуливающего по центру города с автоматом Калашникова боевика голыми руками. У людей нет работы, основной источник заработка из-за исламистов отсутствует. Они попросту голодают, и знают, что ИГ виновато лишь частично.
Поэтому Сиси так важно сейчас сделать всё правильно. Если операция «Синай-2018» будет проведена так, как положено, местные жители сами лучше любых силовиков помогут провести и фильтрационные мероприятия, и сдадут соседа, якшавшегося с бандитами. Лишь бы снова была работа и кусок хлеба.
Операция получилась масштабная. В «Синае-2018» задействованы Сухопутные войска, полиция, Республиканская гвардия, ВВС и ВМС. Все силы брошены на то, чтобы не просто «выдавить» боевиков на территорию Израиля, откуда их потом перекинут в Сирию, а закрыть синайский вопрос решительным образом. Иракским коллегам стоило бы у Сиси поучиться: в своё время, Ирак оставил для боевиков коридор для выхода из Мосула. ВМС Египта блокируют даже морские пути, не давая террористам покинуть злосчастный полуостров.
Численность ИГ на Синае едва ли превышает 1000 человек. Да и из них ликвидирована будет максимум треть – остальные вернутся к мирским занятиям и затаят злобу до лучших времён.
Согласно официальному заявлению ВВ Египта, были нанесены удары по 66 намеченным на полуострове целям – предполагаемым пунктам управления, перевалочным базам и складам с вооружением и боеприпасами. Ликвидировано 16 террористов, 4 боевиков и 30 подозреваемых задержано. Сообщается об обезвреживании 12 СВУ, уничтожении 11 тачанок и 31 мотоцикла. Также уничтожен центр спецпропаганды ИГИЛ и сожжено 6 конопляных полей.
Крупных оплотов у ИГ на Синае нет. Такими темпами операция завершится к концу месяца. Впрочем, нельзя упускать из внимания тот факт, что «спящие ячейки» и «волки-одиночки» есть и в других частях Египта.
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Для иллюстрации происходящего на Синае.
ИГИЛовский патруль досматривает машины в одном из городов Синая.
Проверка документов.
Боевики вилаята Синай.
Египетские парашютисты идут на зачистку.
Одновременно проходит операция египетской армии и полиции на границе с Ливией.
Пленные боевики.
"Мистрали" также принимают участие в операции "Синай-2018".
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com