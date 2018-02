Сирия, ИГИЛ, последние новости 12 февраля 2018

События последней недели — два налёта израильской авиации на объекты в Сирии, а также сегодняшние события — массированное нападение израильской авиации на Сирию и сбитие старыми сирийскими системами ПВО С-200 израильского самолёта F-16 свидетельствуют о новом этапе обострения конфликта в Сирии, уже на израильско-сирийском направлении.

Эскалация израильских нападений на Сирию вызвана во многом внутриизраильскими причинами. Сейчас израильская полиция одновременно расследует несколько дел о коррупции как в отношении лично Биньямина Нетаньяху, так и в отношении людей из его ближайшего окружения.

Уже известно, что некоторые из них заключили сделки с полицией, становясь государственными свидетелями обвинения. В ноябре Биньямин Нетаньяху несколько часов допрашивался полицией, это был уже шестой по счёту допрос. В Израиле постоянно проходят «марши позора» против коррупции на самом верхнем уровне и против правительства Биньямина Нетаньяху.

На этой неделе полиция должна будет представить обществу свои рекомендации по всем расследовавшимся уголовным делам, эти рекомендации могут включать в себя передачу одного или нескольких дел против Биньямина Нетаньяху в прокуратуру для дальнейшего судебного процесса.

С учётом приближающихся очередных выборов в парламент государства Израиль — в кнессет, вся эта ситуация может привести к политической смерти нынешнего засидевшегося на своём посту израильского премьер-министра.

С другой стороны, навязчиво-маниакальная идея Нетаньяху и израильских властей о недопустимости усиления иранского присутствия в Сирии и в Ливане толкала и толкает их на совершение всё новых и новых актов агрессии против суверенной Сирии. Последние недели нападения израильской авиации на Сирию происходили чуть ли не ежедневно.

Россия, являясь союзником Сирии в соответствии с договором о дружбе и сотрудничестве, тем не менее не защищала Сирию от израильской агрессии, как это происходило в 1983-м году, когда советские дивизионы ПВО «намертво» закрыли небо Сирии от израильских и американских агрессоров, сбив несколько израильских и американских самолётов.

Сейчас, в последние годы и в последние дни, небо Сирии от израильских нападений защищало ПВО Сирии, обескровленное внутренней войной. Тем не менее все последние атаки израильской авиации были отражены сирийскими системами ПВО, сбивавшими почти все израильские крылатые ракеты.

Сегодняшнее уничтожение израильского боевого самолёта F-16 в ходе ответной атаки сирийских систем ПВО стало сильнейшим политическим фактом, способным изменить политическую картину Ближнего Востока.

Никто не сбивал израильские самолёты с 1983-го года, и это позволяло Израилю оставаться безнаказанным после совершения агрессивных актов. Теперь же ситуация изменилась. Уже сегодня (10 февраля) состоялись переговоры по телефону между Биньямином Нетаньяху и Владимиром Путиным.

Официальный пресс-релиз: «Обсуждалась ситуация вокруг действия израильских ВВС, нанёсших ракетные удары по целям на территории Сирии.

Российская сторона высказалась за то, чтобы избегать любых шагов, которые могли бы привести к новому витку опасного для всех противостояния в регионе».

Израильская газета The Times of Israel ранее, сегодня днём, опубликовала аналогичный материал: «Израиль призвал Россию вмешаться и не допустить дальнейшей эскалации в регионе после ударов израильской армии по территории Сирии и ответным действия сирийской стороны. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По данным источников, израильская сторона связалась с официальными представителями России, чтобы через них сообщить Сирии и Ирану, что, несмотря на сбитый с сирийской территории истребитель F-16 ВВС Израиля, страна не заинтересована в дальнейшем обострении ситуации. Аналогичные сведения Израиль сообщил США».

Впервые за несколько последних лет МИД России официально высказался об израильской агрессии против Сирии:

Об израильских ударах по Сирии

По поступающей информации, в ночь с 9 на 10 февраля и утром 10 февраля израильская авиация нанесла несколько ракетных ударов по целям на территории Сирии, в том числе находящимся на границе зоны деэскалации на юго-западе САР. Потери среди сирийцев и материальный ущерб в результате этих нападений уточняются. Как явствует из сообщений, один военный израильский самолет был подбит в районе Голанских высот.

В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринято последнее развитие событий и атаки на Сирию. Особую озабоченность вызывает опасность эскалации напряженности внутри и вокруг зон деэскалации в Сирии, создание которых стало важным фактором снижения насилия на сирийской земле. Напоминаем, что сирийские правительственные войска соблюдают имеющиеся договоренности по обеспечению устойчивого функционирования зоны деэскалации на юго-западе страны.

Настойчиво призываем все вовлеченные стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий, могущих привести к еще большему осложнению ситуации. Считаем необходимым безоговорочное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии, других стран региона. Абсолютно недопустимым является создание угроз для жизни и безопасности российских военнослужащих, находящихся в САР по приглашению ее законного правительства для оказания содействия в борьбе с террористами».

Способен ли израильско-сирийский конфликт перерасти в полномасштабную войну? На мой взгляд нет, этого не должно произойти. Я не думаю, что нынешний конфликт Израиля с Сирией примет более масштабный характер.

Я не уверен, что у государства Израиль есть соответствующие военные возможности.

Израиль проигрывал все последние войны после Шестидневной войны 1967-го года. Война Йом Кипур, Война на истощение, Первая и Вторая Ливанские войны – это всё военные поражения Израиля. Во второй Ливанской войне Израиль воевал даже не с государством, а с ливанской организацией «Хезболла», у которой не было своих танков и своей авиации, и тем не менее Израиль проиграл эту войну, имея подавляющее превосходство в воздухе.

Израильской наземной операции в Сирии или в Ливане не будет из-за возможных потерь в живой силе. Израильское общество в последнее время не допускает больших военных потерь, и израильские политики вынуждены с этим считаться. Авиационные нападения израильских ВВС на Сирию могут быть отбиты сирийской ПВО с потерей израильской авиацией лётчиков и самолётов, что и показал сегодняшний день.

Существуют ли ещё какие-либо возможности у государства Израиль для расширения конфликта? Скорее всего, нет. Как минимум, их не так много. Израильский флот вряд ли решится на нападение с моря «через голову» российских кораблей. Применение атомного оружия? Насколько это вероятно? Что-либо ещё? Вряд ли.

Всё это вышеперечисленное означает, что Израиль не сможет далее военным способом противостоять усилению и укреплению позиций Ирана в Сирии и «Хезболлы» в Ливане.

Нужно понимать, что сирийское и ливанское правительства вправе принимать любые решения о размещении на своей территории военных подразделений других государств, и это не может быть ни поводом, ни оправданием для вооружённой агрессии.

Нужно понимать, что Россия до сегодняшнего дня не вмешивалась в израильско-сирийский конфликт, не выполняя тем самым сирийско-российский договор о дружбе и сотрудничестве, в котором ясно и недвусмысленно сказано об обязанностях сторон совместно отражать внешнюю агрессию при нападении на одну из сторон.

Усиление Ирана в Сирии и вообще политика Ирана на Ближнем Востоке преследуют цели — принуждение Израиля к миру и создание независимого Палестинского государства.

В ближайшем будущем Государство Израиль неизбежно потеряет своё военное превосходство над соседними странами, что уже фактически произошло сегодня. Это означает, что дальнейшие односторонние и безнаказанные агрессивные действия Израиля в отношении Сирии и палестинцев в будущем станут невозможными.

Руководству государства Израиль уже сейчас нужно думать не о войне, а о том, что для самого государства Израиль лучше и выгоднее будет заключение всеобъемлющего мирного соглашения на Ближнем Востоке и создание независимого Палестинского государства сейчас, при превосходстве Израиля, чем потом, когда это будет сделано уже на иранских, сирийских и египетских условиях.

Встав на путь поддержки сирийских и международных бандитов, воюющих против законного сирийского правительства, государство Израиль только уменьшило свои дипломатические возможности и запятнало себя позором сотрудничества с бандитами и убийцами.

В этой ситуации, тем не менее, сохраняется вероятность того, что Биньямин Нетаньяху может «хлопнуть дверью» и развязать полномасштабную воздушную операцию против Сирии. И тут будет очень важна позиция России, которая в конце концов должна вмешаться и положить конец израильским атакам против суверенной Сирии – основного союзника России на Ближнем Востоке.

