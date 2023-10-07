Российские ученые первыми проводят исследования мозга монахов во время тантрической медитации в буддийских монастырях в Индии, а с недавнего времени и в Непале, рассказали РИА Новости участник научного проекта, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова профессор Александр Каплан и директор Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО, профессор Татьяна Черниговская.

ОБ АВТОРЕ: Черниговская Татьяна Владимировна – доктор биологических наук, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАО. Директор Института когнитивных исследований, заведующая кафедрой проблем конвергенции естественных и гуманитарных наук факультета свободных искусств и наук, профессор кафедры общего языкознания филологического факультета СПбГУ. Член Совета при Президенте РФ по науке и образованию.

Об исследованиях мозга тибетских монахов, когда они находятся в медитации. Татьяна Черниговская

Источник: https://dzen.ru/video/watch/6516a57ec0ad5f13c5fc277f

Комментарий редакции

В этой беседе обсуждаются следующие основные тезисы:

1. Исследование мозга тибетских монахов во время медитации с помощью томографа и энцефалографии. Эксперименты проводит профессор Каплан с коллегами.

2. Далай-лама проявляет большой интерес к естественным наукам и сам инициировал эти эксперименты. Монахи тоже заинтересованы узнать, что происходит в их мозге во время глубокой медитации.

3. Во время медитации у монахов активируется преимущественно правое полушарие мозга, отвечающее за образное мышление, а левое (логическое) отключается.

4. Неактивен задне-височный участок левого полушария, причина этого не ясна.

5. Исследования дают уникальный материал о работе мозга на глубоких стадиях медитации, недоступных для обычных людей.

6. Это важно для понимания феномена сознания, которое пока не имеет научного объяснения.

Вывод: в беседе обсуждается уникальное исследование мозговой активности тибетских монахов во время глубокой медитации с помощью современных технологий. Цель – лучше понять работу сознания на глубинных уровнях, недоступных обычным людям.