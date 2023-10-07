Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Политика

Наводнение Аль-Акса

27 1

Аббас Джума, журналист-международник, автор Telegram-канала @Abbasdjuma


Итак, почему именно сегодня произошла столь масштабная вылазка палестинцев против Израиля? Достоверно на этот вопрос смогут ответить только те, кто планировал операцию «Наводнение Аль-Акса». Планировал, по всей видимости, тщательно и давно, в условиях повышенной секретности. Планировал с привязкой события к определённой дате — годовщине войны Судного дня 1973 года (войны Египта и Сирии против Израиля с целью вернуть потерянные в ходе Шестидневной войны территории). И ко дню Шаббата.

Тем не менее Израиль застали врасплох. По всей видимости, для сил, обеспечивающих безопасность в стране, 50 лет Октябрьской войне — дата, не ассоциирующаяся с возможностью символического, но крайне болезненного удара со стороны палестинцев.

Почему символического? Да потому что силы этого удара явно недостаточно, чтобы нокаутировать Израиль. А вот посеять панику — вполне. Неожиданность и относительная непрогнозируемость нападения погрузит израильское общество в атмосферу страха и перманентного ожидания удара в любой момент. Вероятно, главная цель организаторов атаки была спровоцировать у населения Израиля паранойю.

НО НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО

Разумеется, у палестинцев были и геополитические основания начать действовать именно сегодня.

Во-первых, это сигнал тем государствам региона, которые стали задумываться о возможности нормализации отношений с Израилем. Прежде всего Саудовской Аравии. Разговоров о том, что Эр-Рияд может начать сближение с Израилем, в последнее время стало очень много. И на это не могли не отреагировать в Иране — стране, курирующей палестинские вооружённые группы. Так, на днях верховный лидер исламской республики Али Хаменеи сделал ряд важных заявлений, среди которых было следующее:

«Правительства, которые решили рискнуть и пойти на нормализацию отношений с сионистами, неизбежно пострадают и проиграют. Как говорят европейцы, они «поставили на проигравшую лошадь». Сегодняшняя ситуация (в Израиле) — причина не приближаться к нему близко. Они не должны совершать эту ошибку».

Помимо этого, иранский лидер сделал ещё ряд очень резких заявлений в адрес Израиля. А его фраза «сионистское образование умирает» набрала сегодня 1 млн просмотров в Twitter.

Во-вторых, операция «Наводнение Аль-Акса» начата тогда, когда всё внимание мировой общественности отвлечено на Украину. Как и большая часть ресурсов. Время, с точки зрения планировавших атаку, наиболее удачное. Напомню: полгода назад в СМИ появились сообщения о том, что США опустошают склады с вооружением в Израиле. Издание Israel Hayom писало о смене приоритетов и о том, что хранящиеся в Израиле американские боеприпасы сокращаются из-за конфликта на Украине. Притом что, согласно американо-израильским договорённостям, на протяжении многих десятилетий боеприпасы предназначались Израилю на случай чрезвычайной ситуации.

«Белый дом принял решение переместить эти ресурсы за пределы Израиля на другой фронт, но в свете хрупкой ситуации с безопасностью этот шаг может иметь последствия. Это резервные запасы Израиля на время войны», — писала газета.

ИТОГО

Как бы Израиль сейчас ни действовал, что бы ни предпринял, с какой бы жестокостью ни ударил в ответ, самое страшное для израильской власти уже произошло — образ непобедимости ЦАХАЛ и вездесущности израильских спецслужб серьёзно пошатнулся. 

Комментарий редакции

Нападение палестинцев на Израиль 7 октября 2023 года приурочено к 50-летней годовщине войны Судного дня 1973 года. Война Судного дня была попыткой арабских стран (Египта и Сирии) вернуть территории, потерянные в результате Шестидневной войны 1967 года – Египет хотел вернуть Синайский полуостров, а Сирия – Голанские высоты.

Таким образом, нападение палестинцев было символически приурочено к болезненной для арабского мира дате территориальных потерь в войне с Израилем. Это нападение стало неожиданностью для Израиля и нанесло серьезный имиджевый ущерб, подорвав ощущение непобедимости Израиля.

Источник: https://t.me/c/1686844692/4932
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Обострение в зоне израильско-палестинского конфликта
Сирия, ИГИЛ, последние новости 16 мая 2017
Вода сама себе царь в 260 языках мира
Метастазы Мексиканского залива. Часть 14-8
Великая Китайская стена (Новая гипотеза о причинах ее сооружения)
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6859 5197
    Игорь час назад

      Не замеченной прошла акция США они заполонили корабель Ирана отобрали с него лям патронов и отдали Украине. Сэкономили на патронах. Иран не затянул ответку, забрали патроны, так забирайте и феерверки. Ну на уровне феерверков все и закончится, но то как быстро Иран ответил, это впечатляет. Иран поднялся.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru