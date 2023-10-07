Аббас Джума, журналист-международник, автор Telegram-канала @Abbasdjuma



Итак, почему именно сегодня произошла столь масштабная вылазка палестинцев против Израиля? Достоверно на этот вопрос смогут ответить только те, кто планировал операцию «Наводнение Аль-Акса». Планировал, по всей видимости, тщательно и давно, в условиях повышенной секретности. Планировал с привязкой события к определённой дате — годовщине войны Судного дня 1973 года (войны Египта и Сирии против Израиля с целью вернуть потерянные в ходе Шестидневной войны территории). И ко дню Шаббата.



Тем не менее Израиль застали врасплох. По всей видимости, для сил, обеспечивающих безопасность в стране, 50 лет Октябрьской войне — дата, не ассоциирующаяся с возможностью символического, но крайне болезненного удара со стороны палестинцев.



Почему символического? Да потому что силы этого удара явно недостаточно, чтобы нокаутировать Израиль. А вот посеять панику — вполне. Неожиданность и относительная непрогнозируемость нападения погрузит израильское общество в атмосферу страха и перманентного ожидания удара в любой момент. Вероятно, главная цель организаторов атаки была спровоцировать у населения Израиля паранойю.



НО НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО



Разумеется, у палестинцев были и геополитические основания начать действовать именно сегодня.



Во-первых, это сигнал тем государствам региона, которые стали задумываться о возможности нормализации отношений с Израилем. Прежде всего Саудовской Аравии. Разговоров о том, что Эр-Рияд может начать сближение с Израилем, в последнее время стало очень много. И на это не могли не отреагировать в Иране — стране, курирующей палестинские вооружённые группы. Так, на днях верховный лидер исламской республики Али Хаменеи сделал ряд важных заявлений, среди которых было следующее:



«Правительства, которые решили рискнуть и пойти на нормализацию отношений с сионистами, неизбежно пострадают и проиграют. Как говорят европейцы, они «поставили на проигравшую лошадь». Сегодняшняя ситуация (в Израиле) — причина не приближаться к нему близко. Они не должны совершать эту ошибку».



Помимо этого, иранский лидер сделал ещё ряд очень резких заявлений в адрес Израиля. А его фраза «сионистское образование умирает» набрала сегодня 1 млн просмотров в Twitter.



Во-вторых, операция «Наводнение Аль-Акса» начата тогда, когда всё внимание мировой общественности отвлечено на Украину. Как и большая часть ресурсов. Время, с точки зрения планировавших атаку, наиболее удачное. Напомню: полгода назад в СМИ появились сообщения о том, что США опустошают склады с вооружением в Израиле. Издание Israel Hayom писало о смене приоритетов и о том, что хранящиеся в Израиле американские боеприпасы сокращаются из-за конфликта на Украине. Притом что, согласно американо-израильским договорённостям, на протяжении многих десятилетий боеприпасы предназначались Израилю на случай чрезвычайной ситуации.



«Белый дом принял решение переместить эти ресурсы за пределы Израиля на другой фронт, но в свете хрупкой ситуации с безопасностью этот шаг может иметь последствия. Это резервные запасы Израиля на время войны», — писала газета.



ИТОГО



Как бы Израиль сейчас ни действовал, что бы ни предпринял, с какой бы жестокостью ни ударил в ответ, самое страшное для израильской власти уже произошло — образ непобедимости ЦАХАЛ и вездесущности израильских спецслужб серьёзно пошатнулся.

Комментарий редакции

Нападение палестинцев на Израиль 7 октября 2023 года приурочено к 50-летней годовщине войны Судного дня 1973 года. Война Судного дня была попыткой арабских стран (Египта и Сирии) вернуть территории, потерянные в результате Шестидневной войны 1967 года – Египет хотел вернуть Синайский полуостров, а Сирия – Голанские высоты.

Таким образом, нападение палестинцев было символически приурочено к болезненной для арабского мира дате территориальных потерь в войне с Израилем. Это нападение стало неожиданностью для Израиля и нанесло серьезный имиджевый ущерб, подорвав ощущение непобедимости Израиля.