Фильм рассказывает о важной должности инспектора детской комнаты милиции.

ВНИИ Охраны общественного порядка МООП СССР, 1969 г.

Комментарий редакции

Эта передача посвящена работе инспектора детской комнаты милиции Ирины Григорьевны Сиверцевой в городе Жуковском.

Основные истории:

1. Ирина Григорьевна всегда относилась к детям с душой, никогда не оставалась равнодушной к их судьбам. Она получала много благодарных писем от детей.

2. Елена Александровна Теплова, внештатный инспектор детской комнаты, организовывала для подростков полезные дела – спектакли, соревнования.

3. Для трудных подростков был создан спортивно-туристический лагерь "Орел", где ребята проводили лето под присмотром.

4. Для оставшихся в городе детей работал пионерский лагерь "Огонек". Ирина Григорьевна следила за порядком там.

5. Проводились общественные суды над родителями, уклоняющимися от воспитания детей.

6. Работали отряды юных друзей милиции. Старший отряда Виктор Букин помогал Ирине Григорьевне.

7. Все сотрудники милиции помогали в работе по предупреждению безнадзорности и преступности несовершеннолетних.

Ирина Григорьевна Сиверцева с помощью общественности, родителей и самих детей вела большую профилактическую работу с трудными подростками, заботилась об их досуге и воспитании. Её деятельность помогла сократить безнадзорность и правонарушения среди несовершеннолетних в городе.

Исходя из даных историй, можно сделать общий вывод о воспитании в советское время:

- Большое внимание уделялось воспитанию подрастающего поколения, особенно "трудных" подростков. Для этого привлекались усилия не только специалистов – инспекторов детской комнаты милиции, но и широкой общественности.

- Использовались различные формы работы с детьми и подростками – кружки, секции, лагеря, общественно полезный труд. Это позволяло организовать их досуг, привить трудовые навыки, дисциплину.

- Большое значение придавалось формированию у детей чувства долга, ответственности за свое поведение. Их призывали стать "настоящими советскими людьми".

- Пропагандировался здоровый образ жизни, занятия спортом, туризмом.

- Применялись и меры административного воздействия – общественные суды, трудовые лагеря для "трудных".

Таким образом, воспитание в СССР во многом носило коллективный и идеологизированный характер, было направлено на формирование образа "советского человека". При этом уделялось внимание организации позитивного досуга детей и подростков.