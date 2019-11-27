«Ювенальные технологии уже частично внедрены в России». О последствиях принятия законопроекта «О семейно-бытовом насилии»

«Что такое ювенальная юстиция? Это система специальных законов, смысл которых прост и страшен одновременно: путём вмешательства в дела семьи добиться разрушения этого важнейшего института общества. Как и всегда зло рядится в одежды добра. Ювенальные технологии и ювенальное законодательство продвигают под соусом «защиты прав ребенка» или «противодействие насилию в семье». Права ребенка противопоставляются правам родителей, семья искусственно раскалывается. Среди детей ведётся активная пропаганда доносительства на родителей. Главной задачей врачей и педагогов становится «дать сигнал». Работает эта схема так: синяк на попе ребенка, «сигнал», что дома «недостаточно чисто» или «мало продуктов», – в дом приходят ювенальщики и БЕЗ РЕШЕНИЯ СУДА (!) забирают детей», — пишет в статье «Что такое ювенальная юстиция» на своем сайте писатель и историк, лидер общественного движения «Патриоты великого Отечества» Николай Викторович Стариков.

Писатель отмечает, что сейчас лоббисты антисемейных законов на время забыли о «защите детей от родителей» и начали активно «защищать» одного супруга от другого, стараясь протащить через Думу законопроект «О семейно-бытовом насилии».

«Так вот понять, КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ эти антисемейные законодательные акты, мы можем понять на примере тех, что уже удалось лоббистам втащить в юридическое поле России. Ведь самый неприятный факт состоит в том, что ювенальные технологии уже частично внедрены в России. Как это работает? А вот так», — пишет Стариков.

Далее писатель приводит письмо активиста движения «Патриоты Великого Отечества», который, живя в Петербурге, на своей семье испытал всю прелесть новой ювенальной реальности.

«Скажу честно, сомневался, стоит ли поддержать соратников своим присутствием на митинге против ювенальных законов. Но в свете кошмарных событий, которые пережила моя семья, краешком проехавшись по ювенальным нормам, я пересмотрел свое решение.

Дело было так. В выходной день жена занималась домашними делами с ребенком (дочка 9 месяцев). Дочь проснулась, упала с кроватки. Жена, увидев, что ребенок на полу плачет, первым делом вызвала скорую помощь. После разобралась в ситуации. Дочка, как и полагается нормальному ребенку, поплакала 5 минут и вернулась к своим обычным занятиям. Жена, убедившись, что ребенку ничего не угрожает, позвонила в скорую ещё раз, чтобы отменить вызов.

И тут оказалось, что в нашей стране нельзя отменить вызов скорой, если была заявлена причастность несовершеннолетнего! Экипаж скорой помощи сообщил, что так просто уехать не могут, потому что ОБЯЗАНЫ доставить ребенка в медучреждение для обследования головы. Там жену направили ещё на два дополнительных обследования (невролог и педиатр). В итоге большую часть дня жена с дочкой вопреки своей воле потратили на исполнение предписаний «непонятных медицинских чиновников».

К сожалению, это не конец истории. Через несколько дней супруге позвонил инспектор детской комнаты полиции с требованием, чтобы она явилась для написания объяснительной, приложила все справки. Доказывая работнику полиции, что все предписания врачей исполнены. Я привлек к делу юриста, жена компетентно изложила объяснение, предусмотрел дополнительные меры безопасности, и надеюсь, что для нас лично, кошмар подходит к концу.

Интересную информацию сообщила инспектор детской комнаты полиции.

· Врачи и скорая помощь ОБЯЗАНЫ сообщать в полицию по месту прописки обо всех инцидентах с ребенком, от царапины и т.д.

· Инспектор ОБЯЗАНА лично навестить семью по такому эпизоду и составить протокол о жилищных условиях семьи.

· По каждому эпизоду составляется дело и, если в течении месяца органы опеки и попечительства не возбуждают преследование семьи, дело уходит в архив.

· Инспектор угадала наш адрес, так как мы живем в единственной новостройке в микрорайоне. Конечно, в новостройке повышена концентрация молодых мам с детьми. Поэтому инспектор полиции уже успела познакомиться со многими нашими соседями, кто имел неосторожность обратиться в мед. учреждение со своим ребенком.

Выводы, которые я сделал.

· Надо исключительно осторожно пользоваться сферой гос. мед. услуг.

· Надо исключать риски для своих детей попасть в жернова ювенальной юстиции.

· Западная страшилка про изъятие детей из семьи уже наша реальность. Пока такие эпизоды встречаются в порядке исключения, но, очевидно, если ничего не делать, то скоро это станет обыденностью.

· Сквозь призму ювенальной юстиции, наша Родина нам (гражданам) — не мать, а мачеха.

После таких «приключений», перестраховываясь от возможных неопределенных последствий, мои домочадцы сейчас не проживают по месту прописки матери. Мы с супругой в шоке, и я решил, что так будет лучше. Я лишен в настоящем возможности после работы общаться с ребенком по этой причине.

Я понимаю, что 99% вероятность того, что в рамках существующего механизма это дело уйдет в архив и история на том закончится. Но, в то же время, я вижу неадекватность настоящих стандартов работы исполнительной власти, которая обязывает всех людей по каждой царапине ребенка бегать в полицию и оправдываться.

По меньшей мере, сумма таких протоколов полиции будет использована для статистики, когда ювенальное лобби с пеной у рта будет доказывать, что в стране все родители некомпетентны, потенциально опасны для своих детей.

Сильно сомневаюсь, что какой бы то ни было медбрат в карете скорой помощи может дать оценку состоянию ребенка лучше, чем Родная Мать. Считаю ситуацию, при которой врач или телефонный оператор экстренной службы может любому родителю выдвинуть обязательные требования, неправильной. Формируется ощущение, что наши дети — больше не наши, а некая госсобственность.

Очевидно, что при такой системе пострадает на порядок больше нормальных традиционных семей, чем будет выявлено реальных угроз.

Во всех этих новшествах в работе служб исполнительной власти и медицинской системы вижу признаки постепенного разворачивания в России системы ювенальной тирании. Я бы очень хотел, чтобы данные мысли остались только плодом моей фантазии. Но не могу так считать на фоне описанных эпизодов, на фоне того, что мы с супругой ЛИЧНО пережили несколько дней кошмарного стресса из-за того, что имели неосторожность обратиться в службу скорой помощи».

К приведенному письму Н.Стариков добавляет следующее:

«Если вы хотите помогать семье и демографии, то, приходя в семью с шестью детьми, представитель государства должен спросить, «чем помочь», и выдать продуктов, денег и т.д. и т.п. Если вы хотите бороться с семьей и демографией, то работник ювенальной юстиции приходит в дом без спроса, лезет в холодильник семьи с шестью детьми, и, найдя там малое количество продуктов или малое количество квадратных метров в квартире, изымает детей от родителей».

«В этом вся разница и вся суть», — заключил Николай Стариков

Источник: https://nstarikov.ru/juvenalnye-tehnologii-uzhe-chastichno-vnedreny-v-rossii-o-posledstvijah-prinjatija-zakonoproekta-o-semejno-bytovom-nasilii-110797