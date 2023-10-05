Почему физики считают, что тень скрывает целые миры и рушит наши представления о времени?
Видео основано на книге британского физика-теоретика Дэвида Дойча – "Структура реальности. Наука параллельных вселенных." Автор книги выстраивает целостный и согласующийся с научными знаниями ответ на один из самых фундаментальных философских вопросов: какова подлинная природа реальности. Как наши последние достижения в области квантовой физики прямым текстом свидетельствуют о существовании параллельных вселенных? В этом ролике будет всё: кванты, двухщелевой опыт Юнга, интерференция, наблюдатель, суперпозиция, Эйнштейн, Нильс Бор, Хью Эверетт, многомировая интерпретация квантовой механики, копенгагенская интерпретация квантовой механики и даже естественный отбор. Вы также узнаете, почему за тысячи лет до квантовой теории время было первой квантовой концепцией.
В видео допущена ошибка на 21:13. Бесконечность натуральных чисел НЕ больше бесконечности чётных чисел. Удивительно, но они равнозначны. Тем не менее, бесконечности действительно отличаются друг от друга. Доступно объясняется в этом видео: Как посчитать сверх бесконечности?
Комментарий редакции
В данном видео описываются основные идеи многомировой интерпретации квантовой механики.
1. Квантовая механика говорит о существовании параллельных вселенных – каждая частица сопровождается множеством "теневых" частиц в других вселенных.
2. Интерференция частиц указывает на взаимодействие между этими параллельными вселенными.
3. Наблюдение частицы приводит к расщеплению наблюдателя на все возможные версии в параллельных вселенных.
4. Время – это иллюзия, на самом деле существует множество "срезов" пространства-времени, каждый из которых является отдельной вселенной.
5. Нет объективного потока времени, есть только субъективное восприятие "сейчас" в каждом срезе пространства-времени.
6. Мультивселенная содержит в себе все возможные варианты событий.
Вывод: многомировая интерпретация предлагает радикально новый взгляд на природу реальности, в которой нет объективного времени и существует множество параллельных вселенных. Это позволяет решить многие парадоксы квантовой механики.
Брахман, как так получилось, что после заявки на публикацию этого видео, Вы за 10 минут не только сумели его здесь разместить, но и озвучили основные тезисы ролика, длительностью более 40 минут? Вы в паралельной реальности находитесь, штоли?
Тень скрывает целые миры.
Вы разве видео не смотрели? — всё уже произошло, прошлое и будущее всего лишь другие миры мультивселенной.
Прямо Сейчас Применяя Одни из Семи Основных Принципов Мироздания
_Все Есть Мысль_
_Аналогию_ (как Вверху так и Внизу)
Можно “понять” на простом Примере
в Чем ,Мы Существуем)))
Закрыв глаза Вы Увидите “Чёрное пространство” но,”включив” Творческое Сознание Вы в Нем Можете Создать ..
Допустим Комнату с Мебелью)) Включить или выключить там Свет ,Наполнить водой или Камнями! При этом Объем и Вес на Ваш Мозг это не повлияет и вода из головы не потечёт при этом Светом вы Не Засветитесь )))
Все из некого “темного” Пространства.
Там,же можете Создать Любые Законы Взаимодействия на Сколько Позволит Творчество!
Так ,же Существует то, в чем Вы Существуете! Только, это не Ваш Мир!
А,мир в котором ,Вас Создали!
Поэтому ,Законы которые вам Установили не Ваши!
Мозги не Сломайте)))
Не Для Всех!!!
Как бы, Сказать в рамках вашего
Понимания….
Вас как и этот Мир Мыслят.
Создавая все на Что Творчество Из Неведомого Позволяет!
А, Оно Позволяет ВСЕ!!!
Все уже давно “знают”
Что, Все Управляется Мыслью!
Потому что,Мир Построен На Ней!
Осталось Узнать Что ,Задумано Тем,Кто Это Задумал?
Все Пробуют Создать Свое но, Заканчивается Четким Пониманием что!!
Не _моя воля но Твоя_!!
Чья? И Не “воля” а, Законы не Вами Установленными!
Почему!?
Чем, Интересна Квантовая Механика!
Там , ЛОМАЮТСЯ Все Ваши Представления и Понятия!И Человек Устремлённый Познать Неведомое Понимает что!
“Я Знаю что, Ничего Не Знаю”
Помните Кто Сказал))))
Если,бы Вы Все Этим Занимались а, Не Мышиной Возней и Войнами Давно Бы,Вырвались От Сюда!)))