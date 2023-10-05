Видео основано на книге британского физика-теоретика Дэвида Дойча – "Структура реальности. Наука параллельных вселенных." Автор книги выстраивает целостный и согласующийся с научными знаниями ответ на один из самых фундаментальных философских вопросов: какова подлинная природа реальности. Как наши последние достижения в области квантовой физики прямым текстом свидетельствуют о существовании параллельных вселенных? В этом ролике будет всё: кванты, двухщелевой опыт Юнга, интерференция, наблюдатель, суперпозиция, Эйнштейн, Нильс Бор, Хью Эверетт, многомировая интерпретация квантовой механики, копенгагенская интерпретация квантовой механики и даже естественный отбор. Вы также узнаете, почему за тысячи лет до квантовой теории время было первой квантовой концепцией.

В видео допущена ошибка на 21:13. Бесконечность натуральных чисел НЕ больше бесконечности чётных чисел. Удивительно, но они равнозначны. Тем не менее, бесконечности действительно отличаются друг от друга. Доступно объясняется в этом видео: Как посчитать сверх бесконечности?

Комментарий редакции

В данном видео описываются основные идеи многомировой интерпретации квантовой механики.

1. Квантовая механика говорит о существовании параллельных вселенных – каждая частица сопровождается множеством "теневых" частиц в других вселенных.

2. Интерференция частиц указывает на взаимодействие между этими параллельными вселенными.

3. Наблюдение частицы приводит к расщеплению наблюдателя на все возможные версии в параллельных вселенных.

4. Время – это иллюзия, на самом деле существует множество "срезов" пространства-времени, каждый из которых является отдельной вселенной.

5. Нет объективного потока времени, есть только субъективное восприятие "сейчас" в каждом срезе пространства-времени.

6. Мультивселенная содержит в себе все возможные варианты событий.

Вывод: многомировая интерпретация предлагает радикально новый взгляд на природу реальности, в которой нет объективного времени и существует множество параллельных вселенных. Это позволяет решить многие парадоксы квантовой механики.