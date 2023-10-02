Комментарий редакции

Отец Андрей Ткачёв в этой проповеди говорит о том, что значит следовать за Христом. Основные тезисы:

1. Христос призывает взять свой крест и идти за Ним. Крест – это тяжелая ноша, символ страданий и жертвы.

2. Нести крест – значит терпеть и мучиться ради Христа, а не просто так. Без имени Христа все страдания теряют смысл.

3. Нельзя стыдиться и бояться исповедовать свою веру, креститься на улице, говорить о посте. Многие христиане это делают.

4. Надо смело защищать Христа и Православие, не робеть перед грехом и безбожием.

5. Путь христианина – это путь креста, жертвы, подвига во имя Христа.

Вывод: проповедь призывает христиан смело нести свой крест, исповедовать веру, жертвовать собой ради Христа, не стыдиться Его перед людьми. Это трудный путь последователя Христа.