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30 лет назад патриоты России защищали Дом Советов

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О том, что произошло со страной осенью 1993 года говорит главный редактор канала "День" Андрей Фефелов. Ведущая – Дария Павлова.

Комментарий редакции

Выделяю основные тезисы лекции о событиях 1993 года в Москве:

- В 1993 году произошел конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти – президентом Ельциным и Верховным Советом. Это привело к политическому кризису.

- 21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ No1400 о роспуске Верховного Совета. Это был фактический конституционный переворот.

- В ответ сторонники парламента вышли на улицы Москвы, вокруг Белого дома возник постоянный митинг и палаточный городок. Люди разных взглядов защищали Верховный Совет.

- 3-4 октября 1993 года произошел штурм Белого дома и расстрел демонстрантов у телецентра в Останкино. Погибли десятки людей.

- Президент Ельцин жестко подавил выступление сторонников парламента, захватил власть и изменил конституцию.

Вывод: События 1993 года в Москве стали результатом острого политического противостояния ветвей власти и привели к насилию. Ельцин силой подавил оппозицию и установил президентскую форму правления. Это имело долгосрочные негативные последствия для развития России.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1FU6-QHKquE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 30591 25961
    марина два часа назад

      Что тогда было ??-кризис, порожденный в том числе половинчатой конституционной реформой 1991-го года, когда в конституции одновременно присутствовали и “разделение властей” с президентом как его гарантом, и федерализм с тремя уровнями управления, но оставалась советская вертикаль с всесильным съездом плюс асимметрия национальных республик и русских регионов. Одновременно на это наложился кризис кардинального переустройства экономики на основе масштабной приватизации, так что внешние и внутренние игроки все эти противоречия в устройстве власти начали использовать в борьбе за огромные куски собственности и финансовых потоков.

      Плюс общая нестабильность по всему СНГ, где национализм так же противоречиво сочетался с лидерством бывших партийных бонз и зависимостью от российского политического центра. Плюс противоречия между элитами США, Британии и Европы, тоже вступившими в драку за постсоветское экономическое наследство. Так что весь этот взрывчатый материал не мог не полыхнуть, и то что рвануло лишь локально — в пределах Садового кольца две недели гражданской войны и хронически в Чечне — это больше похоже на спасительное чудо. Для сравнения — кризисы распада Югославии и Б/У. Впрочем, причина этого спасительного чуда вполне понятна — во-первых, общий высокий уровень культуры, в том числе правовой и политической, столичных элит в Москве и Питере. Имперский задел образований и науки, восстановленный при Сталине, сыграл свою роль. Во-вторых, общая заинтересованность всех внешних игроков в скорейшем восстановлении стабильности — и на уровне СНГ, где сильно опасались восстановления советской вертикали, и на уровне глобальных элит Запада, где спешили прибрать к рукам наши активы — при любой власти, но не при продолжении двоевластия или безвластия.

      Однозначно правых и виноватых в этом кризисе не было, обе стороны имели политико-правовые основания для своих действий в виде предыдущих решений съездов депутатов и референдумов, и обе наломали дров в попытках реализовать. На стороне Верховного совета были такие же постсоветские либералы и приватизаторы, то есть умеренные реформаторы все того же прозападного образца, но уже в ходе событий прошла радикализация — и в случае победы были бы точно такие же репрессии к оппонентам, и все то же самое.

      Единственная существенная разница между Ельциным и триумвиратом Хасбулатов-Руцкой-Зорькин как раз в этом единоначалии и его отсутствии и заключалась. Победа ВС РФ привела бы к резкому ослаблению центральной власти и конфедерализации России, возможному отпаду нацреспублик. Именно и только поэтому инстинкт военной и спецслужбистской элиты оказался на стороне Ельцина с его проявленной волей к единоличной власти. Так что не было бы локально кровавого октября 93-го, то и не факт, что случилась бы путинская консолидация и суверенизация власти.

      Естественная антипатия большинства пострадавшего от кризиса 1990-х к Ельцину, Чубайсу и прочим реформаторам не должна обращаться в мифологизацию якобы борцов за справедливость. Важна объективная оценка практикой — а она завершилась в конечном итоге усилением России именно за счет централизации, продавленной Ельциным танками по парламенту.

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