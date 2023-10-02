Комментарий редакции

О том, что произошло со страной осенью 1993 года говорит главный редактор канала "День" Андрей Фефелов. Ведущая – Дария Павлова.

Выделяю основные тезисы лекции о событиях 1993 года в Москве:

- В 1993 году произошел конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти – президентом Ельциным и Верховным Советом. Это привело к политическому кризису.

- 21 сентября 1993 года Ельцин подписал указ No1400 о роспуске Верховного Совета. Это был фактический конституционный переворот.

- В ответ сторонники парламента вышли на улицы Москвы, вокруг Белого дома возник постоянный митинг и палаточный городок. Люди разных взглядов защищали Верховный Совет.

- 3-4 октября 1993 года произошел штурм Белого дома и расстрел демонстрантов у телецентра в Останкино. Погибли десятки людей.

- Президент Ельцин жестко подавил выступление сторонников парламента, захватил власть и изменил конституцию.

Вывод: События 1993 года в Москве стали результатом острого политического противостояния ветвей власти и привели к насилию. Ельцин силой подавил оппозицию и установил президентскую форму правления. Это имело долгосрочные негативные последствия для развития России.