8 лет Сирийской операции

Сегодня 8 лет с официального начала российской военной операции в Сирии.

Что стоит помнить применительно к этой операции и ее итогам.



1. Благодаря победе в Сирии, был сохранен дружественный политический режим в Дамаске, который нынче контролирует большую часть страны и находится в процессе международной легитимизации.

Сирийский народ был спасен от господства исламских террористов. Авторитет России в арабском мире резко повысился.

2. Победа в Сирии позволила видоизменить отношения с арабским миром, благодаря чему ряд арабских стран ранее дружественных США, нынче помогает России обходить санкции через различные схемы "серого" и "черного" импорта

и наживаться на нефтяных ценах благодаря картельной сделке ОПЕК+. Все это позволяет российской экономике успешно противостоять западному давлению.

3. Россия получила постоянные военные базы в Сирии, которые обеспечили позиции России в восточном средиземноморье на десятилетия вперед.

Опираясь на эти базы Россия может действовать на Ближнем Востоке, Восточном Средиземноморье и в Африке.

4. Опираясь на эти базы, Россия смогла успешно развернуть свою африканскую стратегию, которая дала результаты в 20х годах, в том числе в виде распада французской неоколониальной империи,

а также обеспечило России взрывной рост военно-политического и экономического влияния на континенте.

5. Именно в Сирии сформировалась ЧВК "Вагнер" в ее современном понимании. Обычная ЧВК стала уникальной штурмовой структурой, которая могла достигать, в том числе оперативных целей.

Это было продемонстрировано в Сирии и это же было продемонстрировано на Украине. В Африке, и вовсе с помощью ЧВК "Вагнер" удалось достигнуть стратегических целей.

Уникальный инструмент, который по своей эффективности превзошел незабвенную ЧВК BlackWater.

6. В Сирии было разгромлено Исламское государство, которое объявило в 2015 году войну России. Ныне этого государства не существует, лишь редкие теракты напоминают о том, что оно когда-то существовало.

Террористы конечно остались, но вот их государство, которое руководило целой сетью вилаятов по всему миру было разгромлено.

7. Сирия стала тем ТВД, где наша армия впервые начала активно применять барражирующие боеприпасы, в том числе и "Ланцеты", которые в ходе СВО доказали свою смертоносность.

Также в этой войне состоялся полноценный дебют "Калибров", "Кубов", новых систем РЭБ и т.д. и т.п. Для России Сирия стала очень важным полигоном, где испытывались в бою с реальным и опасным противником (получавшим помощь от США и НАТО) новые образцы вооружений,

которые нынче активно используются в ходе СВО на Украине, против того же стратегического противника.

8. Война в Сирии перевала отношения с Турцией в текущий формат "ничего личного, просто бизнес", когда Россия и Турция регулярно заключают различные сделки по разным регионам мира, без участия США.

В 2016 году Россия помогла Эрдогану уцелеть во время попытки военного переворота, что привело к смене политики Турции в Сирии и привело к распаду той антиасадовской коалиции, которая существовала до 2015 года.

9. Россия и ее союзники выиграли наиболее длительное сражение XXI века – битву за Алеппо, она не была настолько масштабной и кровопролитной, как например битва за Артемовск, но бои за город продолжались почти 5 лет.

И именно это сражение стало коренным переломом в Сирийской войне. Важно отметить, что в Сирии Россия вела коалиционную войну, действуя совместно с сирийской армией, иранскими прокси и "Хезбаллой".

10.Победа в сирийской войне стала крупнейшей войной выигранной Россией после победы СССР над США во Вьетнаме. В Сирии США потерпели стратегическое поражение и на плане "Большого Ближнего Востока" ради которого запускали "Арабскую весну" был поставлен крест.

Вместо усиления влияния США на Ближнем Востоке мир увидел усиление влияния России, Ирана и Турции. Это также внесло свою лепту в распад вашингтонского мироустройства, который начался в 20х годах и был форсирован с началом СВО на Украине.

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Комментарий редакции

1. Российская операция в Сирии позволила сохранить дружественный режим Асада и не допустить прихода к власти исламистов. Это укрепило позиции России на Ближнем Востоке.

2. Благодаря базам в Сирии Россия расширила свое влияние в регионе, что помогло ей продвигать свои интересы в Африке.

3. В Сирии Россия впервые применила новые виды вооружений, которые затем использовались в других конфликтах. Это был важный полигон для отработки боевого применения.

4. Победа в Сирии нанесла удар по планам США в регионе и продемонстрировала возможности России противостоять западному влиянию. Это укрепило международные позиции России.

5. В целом операция в Сирии сыграла важную роль в усилении влияния России на Ближнем Востоке и в мире, а также показала возможности российских вооруженных сил.