Как Россия использует Силы специальных операций

Источник: russian.rt.com

Во вторник, 27 февраля, Россия отмечает День Сил специальных операций (ССО) — структуры, объединяющей армейские спецподразделения.

Она была создана в 2013 году для эффективного выполнения «экспедиционных миссий». К заслугам российских спецназовцев относят участие в операциях в Крыму и Сирии. Западные аналитики считают, что Силы являются главным инструментом Москвы в проведении «войн нового поколения». RT разбирался, чем занимаются бойцы ССО.

Бойцы Сил специальных операций осуществляют высадку с вертолёта © Пресс-служба Минобороны

Силы специальных операций (ССО) — относительно новое образование в структуре Вооружённых сил России. Его формирование началось в 2009 году, в ходе армейской реформы, и было завершено в 2013 году. За минувшие пять лет ССО приняли участие в крымской операции и боевых действиях в Сирии.

Профессиональный праздник бойцы ССО отмечают 27 февраля.

Эксперты и журналисты называют эту дату «днём вежливых людей» — именно в ночь на 27 февраля 2014 года началась переброска в Крым российских подразделений.

Военнослужащие блокировали на полуострове объекты ВСУ и заняли административные здания.

В операции участвовали, помимо подразделений ССО, морские пехотинцы, десантники и мотострелки. Профессиональная работа «вежливых людей» позволила практически без единого выстрела разоружить 30-тысячную группировку украинских войск.

Между тем деятельность ССО носит секретный характер. Государство имеет право не разглашать информацию о численности и вооружении Сил специальных операций, а также не обязано отчитываться о результатах операций и понесённых потерях.

«Асимметричные действия»

Силы специальных операций представляют собой единую структуру, куда включены подразделения армейского спецназа разных видов и родов ВС. В задачи ССО входит проведение операций как на территории РФ, так и за рубежом.

Главный орган управления Сил специальных операций — Командование — напрямую подчинён начальнику Генштаба ВС РФ (с 9 ноября 2012 года — Валерий Герасимов).

Начальник Генштаба Валерий Герасимов / РИА Новости

Колоссальный интерес к деятельности ССО проявляют западные аналитические центры. Зарубежные эксперты полагают, что Россия создала Силы специальных операций для более эффективного проведения зарубежных экспедиционных миссий.

Как считают на Западе, наибольший вклад в развитие ССО внёс Валерий Герасимов, за которым закрепился имидж стратега «гибридной войны».

Подобные выводы иностранные специалисты основывают на статье начальника Генштаба ВС РФ «Ценность науки в предвидении», которая была опубликована в журнале «Военно-промышленный курьер» в конце февраля 2013 года.

В своём материале Герасимов сообщил, что российский Генштаб изучал организацию боевых действий американских войск в Ираке и Афганистане. Опыт США, как полагает Герасимов, продемонстрировал необходимость изменения «существующих моделей операций и боевых действий».

«Широкое распространение получили асимметричные действия, позволяющие нивелировать превосходство противника в вооружённой борьбе. К ним относятся использование сил специальных операций и внутренней оппозиции для создания постоянно действующего фронта… Происходящие изменения находят отражение в доктринальных взглядах ведущих стран мира и апробируются в военных конфликтах», — писал Герасимов.

Взгляд со стороны

Преподаватель Института национальной безопасности в Тель-Авиве Сара Файнберг в статье «Российские экспедиционные войска в сирийской операции» утверждает, что идея объединения «мобильных интервенционных сил» возникла в период войны в Афганистане (1979—1989). Тогда Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны СССР выступило против создания ССО. Однако данная идея вновь возникла на повестке дня после двух чеченских кампаний.

По мнению Файнберг, применение спецназа ГРУ и других элитных подразделений на Северном Кавказе было успешным и позволило нивелировать недостатки боевой подготовки общевойсковых подразделений.

В то же время российские спецназовцы испытывали проблемы в планировании и проведении операций из-за недостаточной координации между силовыми ведомствами, которым они подчинялись. В связи с этим была осознана необходимость в объединении частей армейского спецназа в единую командную структуру под управлением начальника Генштаба.

Консультационное подразделение армии США Asymmetric Warfare Group (AWG) в докладе «Пособие по армии России нового поколения» сообщает, что ССО появились в результате оптимизации численности и структуры Вооружённых сил РФ в период, когда Минобороны возглавлял Анатолий Сердюков (2007—2012).

Армейская реформа была направлена на разукрупнение соединений (переход на бригадную систему) и на создание так называемых батальонных тактических групп.

Как уточняют специалисты AWG, «батальонные тактические группы» представляют собой мобильные, хорошо подготовленные подразделения, которые могут быть в короткие сроки переброшены за сотни километров от госграницы.

Из доклада AWG следует, что «батальонные тактические группы» составляют костяк ССО. По мнению аналитиков, эти подразделения впервые были применены для «аннексии» Крыма, затем якобы были переброшены в Донбасс, а с 2015 года действуют в Сирии.

Asymmetric Warfare Group полагает, что при формировании ССО Россия отталкивалась от опыта зарубежных государств. Однако решение о создании Сил специальных операций было принято после югоосетинского конфликта (август 2008 года).

В 2009 году на базе Центра спецназначения «Сенеж» (Московская область, воинская часть №92154) было образовано Управление Сил специальных операций. Формирование ССО как единого чётко работающего организма завершилось в марте 2013 года.

Слаженность и профессионализм

Старший научный сотрудник института Минобороны Норвегии Тор Букволл в материалах, посвящённых элитными подразделениям ВС РФ, отмечает, что основу ССО составляют сотрудники ГРУ. Из 14 тысяч бойцов Сил специальных операций 12 тысяч являются военными разведчиками.

Зарубежные аналитики сходятся во мнении, что арсенал ССО включает самое современное оружие, обмундирование и новейшую военную технику, в том числе комплексы связи и беспилотники. Российские спецназовцы могут выполнять задачи в любое время суток и в любых природно-климатических условиях.

Боец водолазного подразделения Сил специальных операций / © Пресс-служба Минобороны

Сара Файнберг полагает, что основным «военным тренировочным лагерем» для российских ССО стала Сирия. В задачи спецназа в САР входят сбор разведданных, наведение огня артиллерии и ВКС, ликвидация главарей бандформирований, проведение штурмовых операций и диверсионная деятельность.

«Сирия действительно представляет собой первую территорию, на которой Россия скоординированно и широкомасштабно развернула и организовала контроль над контингентом экспедиционных сил, включая Силы специальных операций (ССО) и различные категории спецназа», — отмечает Файнберг в статье «Российские экспедиционные войска в сирийской операции».

Как пояснила эксперт, сирийская операция позволяет ССО РФ оттачивать мастерство «без дополнительной нагрузки на военный бюджет». Численность группировки российского спецназа в САР Файнберг оценивает в 230—250 человек. По её словам, успешная работа ССО в Сирии свидетельствует о «возрождении российского военного искусства».

О присутствии российского спецназа в Сирии впервые заявил заместитель начальника штаба Центрального военного округа Александр Дворников 23 марта 2016 года. Тем не менее российские и зарубежные эксперты уверены, что ССО действовали в Сирии с самого начала операции (30 сентября 2015 года) или с лета 2015 года.

«Не буду скрывать, что на территории Сирии действуют и подразделения наших Сил специальных операций. Они выполняют доразведку объектов для ударов российской авиации, занимаются наведением самолётов на цели в удалённых районах, решают другие специальные задачи», — сообщил Дворников в интервью «Российской газете».

11 декабря 2016 года телеканал «Россия 24» продемонстрировал кадры участия военнослужащих Сил специального назначения в боях в сирийском Алеппо. Также из СМИ известно, что бойцы ССО участвовали в освобождении Пальмиры.

Согласно официальным данным, за весь период операции в САР погибли два спецназовца-наводчика — капитан Фёдор Журавлёв (9 ноября 2015 года) и старший лейтенант Александр Прохоренко (17 марта 2016). Приказом президента РФ Владимира Путина Журавлёв был награждён орденом Кутузова посмертно, Прохоренко было присвоено звание Героя России, также посмертно.

В мае 2017 года была частично рассекречена информация о подвиге группы ССО в провинции Алеппо.

16 российских спецназовцев, занимавшихся наведением огня авиации, вступили в бой против 300 боевиков «Джабхат-ан-Нусры»*.

Спецназовцы действовали в координации с правительственными войсками. Однако сирийцы в суматохе отступили и оставили отряд без прикрытия. Российские военнослужащие отразили несколько атак и, когда стемнело, заминировали подходы к своим позициям.

«Плотность огня была высокая. Но страшно было только на первых минутах, а потом начинается банальная рутина», — рассказал один из офицеров.

Миномётный расчёт ССО ведёт огонь по террористам / © Кадр: видео RUPTLY

Бойцы удерживали позиции в течение двух дней и смогли выйти без потерь. В ходе боя спецназовцы уничтожили несколько единиц бронетехники и танк. Командир группы Данила (фамилия не называется), получивший звание Героя России, отметил, что залогом успеха стали слаженные профессиональные действия подчинённых.

Участник контртеррористических операций на Северном Кавказе Алексей Голубев в беседе с RT сообщил, что ССО России по праву называются самым подготовленным элитным формированием в Вооружённых силах РФ. По его мнению, успех операции в Сирии был бы невозможен без Сил специальных операций.

«Засекреченный характер деятельности ССО вызван тем обстоятельством, что бойцы работают за пределами России. В Сирии спецназовцев забрасывают в тыл противника для целеуказания ВКС. На мой взгляд, это наиболее сложная и опасная работа. И, насколько я могу судить, наши ребята с ней справляются», — подчеркнул Голубев.

*«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Источник: nstarikov.ru