Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 августа 2020
- 19:23 Переговоры с маршалом.
- 17:01 Боевики ИГИЛ захватили портовый город в Мозамбике.
- 14:30 От тревоги до неба: работа российских лётчиков на авиабазе «Хмеймим» (ВИДЕО).
- 03:22 Жители Идлиба неожиданно обратились к армии России и Асаду за помощью (ФОТО).
- Вчера 23:41 Удары по Аль-Ватия. 11.08.2020.
Переговоры с маршалом
Улыбательное фото с переговоров министра иностранных дел Турции Чавушоглу с свежеиспеченным афганским маршалом Дустумом.
Такое впечатление, что с момента производства Дустума в маршалы, число наград возросло. Дальше только в генералиссимусы.
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Боевики ИГИЛ захватили портовый город в Мозамбике
"Банда Стампа" снова напомнила о себе. "Черные" захватили портовый город в Мозамбике, подавив сопротивление мозамбикской морской пехоты и южноафриканской ЧВК.
Находящийся в мозамбикской провинции Кабу-Делгаду порт Мосимбоа-да-Прая полностью перешел под контроль ИГ. Начиная с апреля этого года населенный пункт неоднократно подвергался нападениям боевиков, а в последние месяцы фактически стал городом-призраком без электричества и водоснабжения, который покинуло практически все местное население.
Местные источники сообщают, что очередная атака на Мосимбоа-да-Прая началась в ночь на 6 августа. Большая часть города быстро перешла под контроль боевиков, однако мозамбикские фузилеры (морские пехотинцы) удерживали гавань до 11 августа, когда у них закончились боеприпасы. Аффилированные с ИГ ресурсы выложили фотографии многочисленных захваченных у мозамбикской армии трофеев и убитых солдат. Заявляется также об уничтожении боевиками из РПГ принадлежащего береговой охране катера HSI32 французской постройки.
Поддержку с воздуха мозамбикским силам безопасности оказывала авиация южноафриканская ЧВК Dyck Advisory Group, однако ее эффективность была ограничена тем, что вертолетам и самолетам приходилось действовать с аэродрома в Пембе, находящимся на относительно большом расстоянии от Мосимбоа-да-Прая. Попытка снабжения удерживающих гавань морских пехотинцев с воздуха так же не удалась из-за низкой точности сброса припасов.
На данный момент неизвестно, продлится ли долго контроль ИГ над Мосимбоа-да-Прая: ранее боевики предпочитали использовать тактику «бей и беги», нападая на населенные пункты и покидая их до прибытия основных сил. Однако растущая интенсивность нападений указывает на то, что ИГ переходит от набегов к постоянному контролю территорий.
Для правительства Мозамбика ситуация дополнительно осложняется тем, что в провинции Кабу-Делгаду реализуется несколько крупных проектов международных нефтегазовых корпораций, в том числе Total и ENI, а банки уже выделили на них кредитные линии.
Неспособность мозамбикских властей обеспечить безопасность строящихся объектов может поставить крест на воплощении этих планов в жизнь.
(с) Рыбарь
Стоит добавить, что помимо самого города, боевики взяли штурмом две военные базы, подавив сопротивление военных. Потери армии составили несколько десятков человек убитыми (от 60 и выше)
Отмечается, что на завершающем этапе боев военные испытывали недостаток боеприпасов. Доставка их воздухом по каким-то причинам не осуществлялась, а доставка морем выгрузила боеприпасы совсем не там где нужно.
Фактически, речь идет о разгроме армейского батальона. Оставшиеся силы мозамбикской армии отступают на север от города. Боевики получили возможность использовать как порт для операций вдоль побережья, так и аэродром.
То что произошло, является классикой перехода от пре-территориального к территориальному контролю. Можно сравнить с захватом Сирта и образованием ливийского вилаята. Посмотрим, сколько просуществует этот.
Осторожно, фото 18+
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От тревоги до неба: работа российских лётчиков на авиабазе «Хмеймим» (ВИДЕО)
Сегодня по всей стране праздник отмечают войска, которые всех заставляют всматриваться в небо на парадах и вслушиваться в рокот двигателей. Военные летчики отмечают День ВВС.
Праздник — не повод расслабляться. Даже те, кто несут боевое дежурство в Сирии на базе Хмеймим, сегодня продолжают полеты.
За пять лет сирийской операции этот сигнал уже как будильник на «гражданке» — так же привычен. Но тут его точно никто не «проспит». Самоорганизация военного пилота эталонна. Какое там «расслабиться за праздничным столом», они даже не выспаться перед сменой не могут себе позволить.
Каждый вылет — испытание на прочность для тела и психики. Современный боевой истребитель требует от летчика работы на пределе.
Су-35 — передовая пилотируемая машина. Упор на маневренность и динамику. В прямом столкновении он оставит немного шансов любому «однокласснику». Такие поднимаются в воздух над Сирией для сопровождения любых самолетов — своих прикрывают, непрошеным гостям показывают их место в небе.
«Сейчас происходило занятие готовности по команде “воздух” для обеспечения натренированности летного состава, для выполнения учебно-тренировочных полетов, для поддержания уровня подготовки летного состава», — рассказал командир авиационного звена Александр.
Норматив — не больше десяти минут от сигнала тревоги до отрыва шасси от полосы.
Поэтому техники держат машины в непрерывной готовности. Группа летного и технического персонала называется «Заслон». Задача — тотальный контроль воздушного пространства.
«Ну, сложностей-то в принципе нет, все хорошо. Это техника надежная, да. Наша, да. Одна из последних, новейших. Поэтому все нормально, хорошо. Техника не подводит, техника очень хорошая», — отметил техник авиационной группы Игорь Крамарь.
«Сушки», тридцать пятый, тридцатый, тридцать четвертый, сдали экзамен на «отлично». Сейчас боевых вылетов почти нет. Горячее время, когда большая часть страны была в руках террористов, позади. Несколько лет рев двигателей тут не утихал ни днем, ни ночью. Наша боевая авиация внесла в освобождение территории ключевой вклад.
К профессиональному празднику — заслуженные награды. И не более. Строгий быт — здесь, например, живет экипаж ударного вертолета. Они, кстати, в командировке практически не расстаются. Это называется «боевое слаживание». Хотя есть тут одно место, где летчики могут отдохнуть вообще ото всего, психологически разгрузиться.
Удобные кресла, легкая, расслабляющая музыка. Видеоряд ей под стать, например, идиллия морских глубин. Есть еще варианты — от природы Байкала или японского сада до космических просторов. А если этого мало и на время хочется, что называется, уйти в себя, можно воспользоваться более продвинутой техникой: шлемом виртуальной реальности.
Каждый летчик — уникальный профессионал, со своим стилем управления машиной, рабочим характером и видением по выполнению задачи. И одновременно — часть большого слаженного и эффективного механизма под названием «Военно-Воздушные силы Российской Федерации».
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Жители Идлиба неожиданно обратились к армии России и Асаду за помощью (ФОТО)
Жители провинции Идлиб неожиданно обратились к Дамаску и армии России за помощью в борьбе с распространением COVID-19.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
«Жители провинции Идлиб обращаются к Вам за помощью в борьбе с распространением коронавируса.
У нас в Эрихе очень много молодых людей состоит в революционных отрядах. Многие из них имеют признаки новой инфекции — сильный кашель и температура, никто из них не носит защитные маски.
У нас в городе много стариков и детей, мы переживаем за них. Дорога на Алеппо контролируется турецкими войсками, которые не разрешают завозить нам медикаменты для лечения болезни.
В больнице помощь оказывают только тем, кто выступает против режима Асада, а что делать нам, простым жителям Эриха?
Мы, жители Эриха, просим Вас приехать и помочь нам».
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На фото «Русской Весны» российские военные во время гуманмтарных акций в провинции Идлиб
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Удары по Аль-Ватия. 11.08.2020
Коротко по развитию кризиса в Средиземном море.
1. Ближе к ночи, неизвестные самолеты осуществили авиаудары по турецкой авиабазе Аль-Ватия в Западной Триполитании, которая находится под контролем ПНС Ливии. Кто именно наносил удары пока неизвестно – это может быть ВВС ЛНА, Франция, Египет, ОАЭ.
По заявлению ливийских источников, взрывы были слышны в 40 километрах от авиабазы. Ранее такой удар уже наносился по Аль-Ватия и привел к уничтожению двух ЗРК "Хок". Понесли ли турки потери на этот раз, узнаем скорее всего завтра.
Также стоит отметить, что по заявлению ЛНА, 10 августа в результате авиаударов была уничтожена одна турецкая система РЭБ (предположительно Redet-2) и один ЗРК (без уточнения модели).
ЛНА заявляет, что Эрдоган усиливает свое военное присутствие в Ливии и ЛНА продолжит борьбу за свободу страны.
Эрдоган в свою очередь продолжает требовать "демилитаризации" Сирта и Аль-Джуфры.
2. Греция несмотря на угрозы, так и не решилась вчера напасть на турецкие корабли, которые впрочем тоже, не решились начать сейсмическую разведку, ограничившись нахождением в экономических водах Греции.
Турция заявляет, что она не против переговоров, но не допустит, чтобы Средиземное море делили без учета ее интересов. Греция жалуется в ЕС и требуется разобраться с незаконными действиями Турции.
В районе Лесбоса греческий корабль потопил турецкую лодку с гражданскими, 3 человека получили ранения.
Греческие вооруженные силы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.
Завтра на Кипре начинаются совместные греческо-французские учения.
Так как Эрдоган не готов отказаться от своих амбиций в Ливии и в Средиземном море, кризис будет развиваться в сторону эскалации.
PS. Стоит отметить, что в результате удара турецкого дрона в Ираке, погиб иракский генерал, а в Идлибе Асад продолжает подтягивать войска к линии фронта в Идлибе. Слишком много фронтов для страны с ослабленной экономикой и падающей нац.валютой.
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