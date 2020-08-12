Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 августа 2020

Сегодня по всей стране праздник отмечают войска, которые всех заставляют всматриваться в небо на парадах и вслушиваться в рокот двигателей. Военные летчики отмечают День ВВС.

Праздник — не повод расслабляться. Даже те, кто несут боевое дежурство в Сирии на базе Хмеймим, сегодня продолжают полеты.

За пять лет сирийской операции этот сигнал уже как будильник на «гражданке» — так же привычен. Но тут его точно никто не «проспит». Самоорганизация военного пилота эталонна. Какое там «расслабиться за праздничным столом», они даже не выспаться перед сменой не могут себе позволить.

Каждый вылет — испытание на прочность для тела и психики. Современный боевой истребитель требует от летчика работы на пределе.

Су-35 — передовая пилотируемая машина. Упор на маневренность и динамику. В прямом столкновении он оставит немного шансов любому «однокласснику». Такие поднимаются в воздух над Сирией для сопровождения любых самолетов — своих прикрывают, непрошеным гостям показывают их место в небе.

«Сейчас происходило занятие готовности по команде “воздух” для обеспечения натренированности летного состава, для выполнения учебно-тренировочных полетов, для поддержания уровня подготовки летного состава», — рассказал командир авиационного звена Александр.

Норматив — не больше десяти минут от сигнала тревоги до отрыва шасси от полосы.

Поэтому техники держат машины в непрерывной готовности. Группа летного и технического персонала называется «Заслон». Задача — тотальный контроль воздушного пространства.

«Ну, сложностей-то в принципе нет, все хорошо. Это техника надежная, да. Наша, да. Одна из последних, новейших. Поэтому все нормально, хорошо. Техника не подводит, техника очень хорошая», — отметил техник авиационной группы Игорь Крамарь.

«Сушки», тридцать пятый, тридцатый, тридцать четвертый, сдали экзамен на «отлично». Сейчас боевых вылетов почти нет. Горячее время, когда большая часть страны была в руках террористов, позади. Несколько лет рев двигателей тут не утихал ни днем, ни ночью. Наша боевая авиация внесла в освобождение территории ключевой вклад.

К профессиональному празднику — заслуженные награды. И не более. Строгий быт — здесь, например, живет экипаж ударного вертолета. Они, кстати, в командировке практически не расстаются. Это называется «боевое слаживание». Хотя есть тут одно место, где летчики могут отдохнуть вообще ото всего, психологически разгрузиться.

Удобные кресла, легкая, расслабляющая музыка. Видеоряд ей под стать, например, идиллия морских глубин. Есть еще варианты — от природы Байкала или японского сада до космических просторов. А если этого мало и на время хочется, что называется, уйти в себя, можно воспользоваться более продвинутой техникой: шлемом виртуальной реальности.

Каждый летчик — уникальный профессионал, со своим стилем управления машиной, рабочим характером и видением по выполнению задачи. И одновременно — часть большого слаженного и эффективного механизма под названием «Военно-Воздушные силы Российской Федерации».

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