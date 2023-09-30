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1970. Иностранец в Москве. Часть 2

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1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 1
1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 2
1970. Иностранец в Москве. Часть 1

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20. Кафе у гостиницы «Метрополь»

21. Гостиница «Метрополь».jpg
21. Гостиница «Метрополь»

22. Гостиница «Метрополь».jpg

23. У гостиницы «Метрополь».jpg
23. У гостиницы «Метрополь»

24. Вид из гостиницы «Метрополь».jpg
24. Вид из гостиницы «Метрополь»

25. Ул. 25 Октября.jpg
25. Ул. 25 Октября

26. Проспект Мира.jpg
26. Проспект Мира

27. Проспект Мира.jpg

28. Проспект Мира.jpg

29. Университетская площадь.jpg
29. Университетская площадь

30. Фрунзенский Вал.jpg
30. Фрунзенский Вал

31. Улица Крымский вал.jpg
31. Улица Крымский вал

32. Перекрёсток у улицы Кирова.jpg
32. Перекрёсток у улицы Кирова

33. Вид на Большой театр.jpg
33. Вид на Большой театр

34. ГУМ. Витрина.jpg
34. ГУМ. Витрина

35. ГУМ.jpg
35. ГУМ

36. НИИ Кардиологии им А.Л. Мясникова.jpg
36. НИИ Кардиологии им А.Л. Мясникова

37. Площадь 50-летия Октября.jpg
37. Площадь 50-летия Октября
Источник: https://humus.livejournal.com/9260936.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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