1970. Иностранец в Москве. Часть 2
1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 1
1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 2
1970. Иностранец в Москве. Часть 1
20. Кафе у гостиницы «Метрополь»
21. Гостиница «Метрополь»
23. У гостиницы «Метрополь»
24. Вид из гостиницы «Метрополь»
25. Ул. 25 Октября
26. Проспект Мира
29. Университетская площадь
30. Фрунзенский Вал
31. Улица Крымский вал
32. Перекрёсток у улицы Кирова
33. Вид на Большой театр
34. ГУМ. Витрина
35. ГУМ
36. НИИ Кардиологии им А.Л. Мясникова
37. Площадь 50-летия Октября