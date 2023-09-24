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1970. Иностранец в Москве. Часть 1

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1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 1
1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 2

01. Проспект Маркса.jpg
01. Проспект Маркса

02. Московский Художественный академический театр Союза ССР имени М. Горького.jpg
02. Московский Художественный академический театр Союза ССР имени М. Горького

03. Московский Художественный академический театр Союза ССР имени М. Горького.jpg

04. Вид на улицу Разина.jpg
04. Вид на улицу Разина

05. Площадь Маяковского.jpg
05. Площадь Маяковского

06. Вид на гостиницу Россия.jpg
06. Вид на гостиницу«Россия»

09. Вид из гостиницы «Россия».jpg
07. Вид из гостиницы «Россия»

07. Под Большим Москворецким мостом.jpg
08. Под Большим Москворецким мостом

08. Остановка трамвая на Московском проспекте.jpg
09. Остановка трамвая на Московском проспекте

10. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках.jpg
10. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках

11. Улица Горького.jpg
11. Улица Горького

12. Улица Горького.jpg

13. Площадь 50-летия Октября.jpg
13. Площадь 50-летия Октября

14. Автозаправочная станция на площади Свердлова.jpg
14. Автозаправочная станция на площади Свердлова

15. Автозаправочная станция на площади Свердлова.jpg

16. Площадь 50-летия Октября.jpg
16. Площадь 50-летия Октября

17. Наземный вестибюль станции «Кировская».jpg
17. Наземный вестибюль станции «Кировская»

18. Станция метро «Арбатская».jpg
18. Станция метро «Арбатская»

19. Станция метро «Комсомольская» (кольцевая).jpg
19. Станция метро «Комсомольская» (кольцевая)
Источник: https://humus.livejournal.com/9247687.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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