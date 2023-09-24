1970. Иностранец в Москве. Часть 1
1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 1
1970. Иностранец в Ленинграде. Часть 2
01. Проспект Маркса
02. Московский Художественный академический театр Союза ССР имени М. Горького
04. Вид на улицу Разина
05. Площадь Маяковского
06. Вид на гостиницу«Россия»
07. Вид из гостиницы «Россия»
08. Под Большим Москворецким мостом
09. Остановка трамвая на Московском проспекте
10. Храм Николая Чудотворца в Хамовниках
11. Улица Горького
13. Площадь 50-летия Октября
14. Автозаправочная станция на площади Свердлова
16. Площадь 50-летия Октября
17. Наземный вестибюль станции «Кировская»
18. Станция метро «Арбатская»
19. Станция метро «Комсомольская» (кольцевая)