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1989. Иностранец в Советском Союзе. Часть 2. Москва

08:17. 22 ноября 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1989. Иностранец в Советском Союзе. Часть 1. Ленинград. Вып 1
1989. Иностранец в Советском Союзе. Часть 1. Ленинград. Вып 2














































Метки: история, Москва, Россия, фото

Источник: https://humus.livejournal.com/7481038.html

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