Мечты Зеленского: взять Токмак
В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.
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Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
- Обсуждаются последние ракетные удары России по объектам в Украине в ответ на удары Украины по Севастополю. Говорится, что удары наносились по военным объектам и складам оружия в Одесской области и Днепропетровской области.
- Обсуждается боевая обстановка на южном направлении, в районе Запорожья. Говорится, что украинские войска пытаются прорвать оборону ВС РФ, но пока безуспешно.
- Приводятся заявления западных экспертов о том, что Украина вряд ли сможет добиться значительных успехов в контрнаступлении из-за сильной обороны России.
- Обсуждается тактика и растущая эффективность действий российских войск, использование артиллерии и беспилотников.
Вывод: в беседе говорится об успехах российской армии и проблемах наступления украинских войск. Основной акцент делается на южном направлении боевых действий.