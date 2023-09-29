В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

- Обсуждаются последние ракетные удары России по объектам в Украине в ответ на удары Украины по Севастополю. Говорится, что удары наносились по военным объектам и складам оружия в Одесской области и Днепропетровской области.

- Обсуждается боевая обстановка на южном направлении, в районе Запорожья. Говорится, что украинские войска пытаются прорвать оборону ВС РФ, но пока безуспешно.

- Приводятся заявления западных экспертов о том, что Украина вряд ли сможет добиться значительных успехов в контрнаступлении из-за сильной обороны России.

- Обсуждается тактика и растущая эффективность действий российских войск, использование артиллерии и беспилотников.

Вывод: в беседе говорится об успехах российской армии и проблемах наступления украинских войск. Основной акцент делается на южном направлении боевых действий.