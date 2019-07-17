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Сводки от ополчения Новороссии 17 июля 2019

08:46. 17 июля 2019 Просмотров - 122 Нет комментариев Опубликовал:

Побег от смерти: УАЗ защитников Донбасса ушёл от обстрела ВСУ (ВИДЕО)

Побег от смерти: УАЗ защитников Донбасса ушёл от обстрела ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как военнослужащие Армии ДНР на автомобиле УАЗ эффектно уходят из-под артиллерийского огня украинских оккупантов.

Съёмка велась с беспилотного летательного аппарата и на кадрах хорошо видно, как снаряд падает в нескольких метрах от УАЗа. Пассажир и водитель, дождавшись относительно безопасного момента, бегут к автомобилю — пара секунд на то чтобы завести мотор — советская техника не подводит и, не тратят драгоценное время на разворот, начинают движение задом.

Отъехав метров на пятьдесят, водитель мастерски совершает так называемый полицейский разворот — маневр, при котором автомобиль, ранее ехавший задним ходом, разворачивается на 180 градусов. Машина продолжает движение по прежней траектории, но в положении «лицом вперед».
 
УАЗ Армии ДНР скрывается из зоны видимости украинского БПЛА.

Кадры были сняты в Ясиноватском районе и предположительно датируются июнем.

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Наш путь — только с Россией! Никакой Украины! — европейский доброволец (ВИДЕО)

Наш путь — только с Россией! Никакой Украины! — европейский доброволец (ВИДЕО) | Русская весна

Гражданин ЕС Бенес Христофорович Айо, микробиолог по специальности, уже несколько лет отстаивает свободу ЛНР и ДНР в рядах вооруженных сил Народных Республик Донбасса. Знаменитый доброволец передал «Русской Весне» своё новое обращение.

Наверное, прекрасно понимая, что Зеленский будет продолжать реакционную бандеровскую политику Порошенко, Путин еще в апреле принял решение о наделении жителей Донбасса паспортами РФ и российским гражданством.

Как вы знаете, война на Донбассе длится уже пять долгих лет, превзойдя по длительности и Великую Отечественную, и Гражданскую.

За этот период, по неофициальным данным, погибло более 60.000 человек с обеих сторон, ранения получили более 100000 человек, разрушено или повреждено более 100000 домов и объектов инфраструктуры, количество беженцев превысило несколько миллионов человек.

В ЛДНР наблюдается тяжелая экономическая ситуация — высочайшая безработица, высокие цены, мизерные зарплаты, многие предприятия не работают в связи с повреждением их украинскими снарядами или потерей рынков сбыта.

И народ ЛДНР, который, кстати, еще весной-летом 2014 года мечтал о воссоединении с Россией по крымскому сценарию, надеется, что после получения множеством жителей Донбасса российского гражданства Россия признает независимость ЛДНР и введет миротворцев для защиты своих соотечественников, как это было в августе 2008 во время грузинской агрессии в Южной Осетии и Абхазии.

Кроме того, паспорт РФ дает жителями ДНР и ЛНР свободу передвижения. Они получают возможность в любое время въехать в РФ, устроиться на работу, пройти лечение или поступить в вузы на общих для россиян условиях, а также получить соцподдержку, предоставляемую гражданам России, постоянно проживающим за ее пределами (материнский капитал).

Однако выдача паспортов, как это всегда у нас бывает, связана с массой бюрократических проволочек.

Во-первых, паспорт России могут получить только граждане ДНР. Однако у нас имеют паспорта ДНР только около 300000 человек, поскольку процесс получения этого документа весьма длителен, требует предоставления множества документов типа свидетельства о рождении, украинского или иного паспорта, свидетельств о заключении и расторжении брака, решений суда о расторжении брака и т. д.

Но у многих наших жителей, включая военнослужащих, часть документов находится на Украине или утеряна.

При этом поехать в фашистскую Украину они по понятным причинам не могут, а запросить оттуда какие-либо документы лицам, находящимся в списках «Миротворца», тоже невозможно.

Таким образом, этим людям приходится искать свидетелей и доказательства того, что они являются жителями Донбасса и с 2014 года находятся тут. С мая в паспортных столах были огромные очереди с крайне низкой пропускной способностью.

Поначалу, например, в Донецке стояли две очереди — одна за паспортами ДНР (по 500 человек), а другая — за паспортами России (по 80–90 человек). 

Многочисленные желающие получить подданство были вынуждены выстраиваться с 5 часов утра (в это время заканчивается комендантский час) около отделений МВД по месту своей прописки. Правда, в течение одного рабочего дня (с 9 до 5 часов) работники миграционного отдела обслужить могли всего лишь несколько человек.

И около месяца тому назад, чтобы избежать конфликтов и давки, люди стали сами составлять списки очереди. Ведь, если человек, занявший одну из очередей, сегодня не был принят, то на следующий день ему приходилось становится в самый хвост.

Поэтому несколько специально назначенных людей составляли письменный список очереди и если человек не был принят сегодня, то завтра он находился в очереди в соответствии со своим номером и ему также не приходилось весь день там стоять.

Правда, ежедневно приходилось являться на перекличку, дабы не потерять свое место в очереди (приема приходилось дожидаться несколько недель).

Учитывая все эти неудобства, правительство ДНР с 1 июля запустило своеобразную электронную очередь в отделениях почты.

Вот я, например, пришел на почту, прождал там несколько часов и мне назначили прием в паспортный стол через несколько дней. В принципе это удобно и нет никакой толкучки в отделениях МВД.

Я собрал все необходимые документы, включая мой паспорт ДНР, свидетельство о рождении, нотариально заверенные переводы паспорта Латвии, а также свидетельства о рождении. Несмотря на то, что мое серпасто-молоткастое свидетельство о рождении было выдано в СССР и заполнено на русском языке, мне пришлось перевести поставленную латвийской властью потертую латышскую печать — буквально несколько букв и цифр.

Короче, со всеми документами я пришел в одно из отделений МВД, где я прописан по месту своей части. И меня по крупному обломали, даже не приняв документы!

Оказалось, что на паспорта РФ могут претендовать только граждане ДНР и Украины! Но не ДНР и других государств.

Получается, что множество граждан ДНР, включая иностранных ополченцев, которые принимали деятельное участие в создании нашего государства и в референдуме 11 мая, и воюют с 2014–15 года, не могут получить российское гражданство.

Разве это не нонсенс?!

Активисты, стоявшие у истоков нашей народно-освободительной революции и фактически отстаивающие также геополитические интересы России, не могут стать обладателями российского подданства!

При этом во многих государствах, гражданство которых эти ребята имеют, они являются персонами нон-грата, террористами, на которых заведены уголовно-политические дела по особо тяжким статьям, и некоторые из ополченцев также арестованы заочно.

Кроме того, ДНР пока не имеет международного признания и с паспортом ДНР можно поехать только в Россию. Следовательно, граждане ДНР, не являющиеся гражданами Украины, ограничены в своем передвижении, трудоустройстве и т. д.

Некоторые мои знакомые сказали мне, что, мол, как заявил Путин, все люди, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».

А то, что сейчас пока не принимают документы у тех, кто не имеет паспорта Украины, связано с очень большим наплывом желающих получить российское подданство. Однако потом, мол, когда очереди немного «рассосутся», то и у выходцев не из Украины будут принимать документы.

Правда, я внимательно перечитал новый путинский указ и понял, что в нем речь идет именно только о гражданах Украины!

В частности, согласно указу, «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, должны предоставить документ, удостоверяющий личность, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 18 февраля 2017 г. № 74 „О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины“, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории соответствующего района Донецкой или Луганской области Украины».

А на официальном сайте ДНР, в свою очередь, говорится, что для приобретения гражданства Российской Федерации гражданин ДНР должен предоставить оригинал и копию паспорта гражданина ДНР и Украины.

Однако, по информации в интернете и даже по словам ряда сотрудников миграционной службы, паспорт РФ могут получить не только граждане Украины и ДНР, но и других государств и ДНР.

Таким образом, исходя из трактовки путинского указа, можно сделать вывод о том, что российский президент наделяет паспортами РФ только украинцев.

Я считаю это совершенно неприемлемым! Получается, что российские власти как бы не признают паспорта ДНР.

Поэтому им обязательно нужен паспорт Украины для предоставления российского гражданства. А паспорта проживающих в ЛДНР граждан иных государств как бы не имеют вообще никакого отношения к Украине, и поэтому нам российские паспорта просто не положены.

Не исключено, что все это следует рассматривать в формате потенциальных планов определенных политических кругов России впихнуть ЛДНР обратно в состав Украины, а те жители, которые получат российские паспорта, просто смогут уехать в РФ, чтобы избежать репрессий после прихода к нам бандеровской власти.

Кстати, неспроста сейчас налаживаются довольно теплые отношения между Путиным и Зеленским. «Конструктивные» телефонные разговоры ведутся, есть согласие Путина на встречу с Зеленским в Нормандском формате плюс ястребы США и Великобритания.

Недавно Зеленский вернул любимца Москвы, старичка Кучму, в Минскую контактную группу.

«Шут Коломойского» несколько раз заявлял, что Киев готов снять экономическую блокаду с Донбасса — правда, при условии возвращения взятых «под внешнее управление» предприятий украинским олигархам.

И это, кстати, вполне реально, учитывая, что около 45 крупных заводов и шахт ДНР, которые перешли в 2016–2017 годах под внешнее управление фирм «Внешнеторгсервис» и «Газальянс», в реальности находятся под контролем бывшего украинского олигарха из команды Януковича — Курченко, ныне занимающегося бизнесом в России и по некоторым данным получающего за счет наших предприятий прибыль в миллионы баксов.

А Ахметов, который ранее владел 90% предприятий Донбасса, недавно заявил о своих планах вернуться в Донецк и восстановить «Донбасс-Арену».

Кроме того, новый президент добился от украинских олигархов согласия инвестировать в восстановление Донбасса (пока речь идет только о районах, оккупированных ВСУ). Плюс Зеленский на днях заявил, что он не против использования русского языка жителями Юго-Востока в официальной жизни, в частности при написании бумаг в суды и органы местного самоуправления.

А позавчера состоялась дружеская встреча Медведева с Юрием Бойко и кумом Путина (!!!) Виктором Медведчуком.

На этой встрече обсуждались выгодные бизнес-сделки, в частности два варианта решения газовых вопросов между Россией и Украиной — продление действующих контрактов (которые заканчиваются в начале 2020 года) и создание газового консорциума: Россия, ЕС, Украина.

В целом встреча Медведева с Медведчуком и Бойко выглядела как прямая поддержка Москвой «Оппозиционной платформы».

При этом, как известно, Кремль изначально ставил на команду Медведчука-Бойко еще на недавних украинских президентских выборах. А их партия «Оппозиционная Платформа — За життя» (пророссийская часть расколовшегося «Оппоблока») выступает за предоставление Донбассу статуса автономии в составе Украины.

Говорят, что идею о федерализации Украины вообще выдвинул сам Медведчук еще в 90-е годы. И ведь именно о федерализации Украины с самого начала мечтала российская власть.

Крым же — это другое дело, это важный геостратегический плацдарм, где за пребывание своего Черноморского Флота России приходилось раньше платить 100 миллионов баксов аренды в год, плюс США собирались разместить там военные базы. Поэтому возвращение Крыма разрабатывалось еще около 15 лет тому назад. Вопрос чисто экономический…

А вот что касается Донбасса, ранее дискриминируемого Украиной и социально, и этнически, а ныне ежедневно поливаемого ею смертельным градом из железа и огня, то в данном случае московские правители, наверное, не считают нас своими русскими соотечественниками и трудящимися других национальностей, которых следует реально спасать от геноцида со стороны бандеровской хунты.

Кстати, неспроста именно с подачи Москвы (о чем свидетельствует горячая поддержка Первым каналом) власти ДНР в мае замутили реакционный предательский флешмоб «Выбор Донбасса» с требованием предоставления автономии ЛДНР в составе Украины, а также с просьбами к пану Зеленскому разрешить жителям ЛДНР разговаривать на русском языке.

При этом используются в данном маразме школьники и студенты. В центре Донецка появилось зловещее электронное табло, на котором высвечивается количество голосов в поддержку акции «Выбор Донбасса».

Жители Донбасса будто бы по собственной инициативе обратились к шуту Коломойского с просьбой предоставить «автономию»/«особый статус», вернуть пенсии, разрешить разговаривать на русском языке и так далее…

Данную акцию, согласно опросам в интернете, 53% жителей Донецкой Народной Республики считают «идеологической диверсией», 32% — «откровенным предательством» , 9% — «глупостью, последствия которой хуже измены».

Кстати, на 16-е июля запланирован предательский митинг в центре Донецка, на котором тысячи согнанных бюджетников вместе с некоторыми политическими кругами заявят якобы от миллиона граждан ДНР о том, что все мы хотим назад в Украину, но с особым статусом.

Я призываю жителей ДНР не приходить на этот митинг! Давайте лучше подадим официальную заявку в органы самоуправление на проведение в центре Донецка санкционированного народного митинга с требованием к властям России признать ЛДНР!

Уважаемые товарищи, ну разве это не нонсенс — умолять на коленях нового киевского фюрера «принять нас в состав Украины» ?

Этого жестокого бандеровского тирана, который, кстати, позавчера приказал ВСУ усилить агрессию ради победы своей партии на выборах; который говорит, что Бандера — это герой Украины, боровшийся за независимость; который нагло лжет о том, что декоммунизацию якобы выбрал украинский народ и который на днях наехал на каналы NewsOne и «Россия 1» за организацию дружеского телемоста между Украиной и Россией, при этом ничтоже сумняшеся заявив, что, мол, нельзя давать слово людям с не проукраинским видением.

Разве это не плевок в лицо народу ЛДНР, который на протяжении 5 лет подвергается жесточайшей агрессии со стороны бандеровских карателей?!

В общем, с моей точки зрения у сложившейся ситуации может быть два «расклада».

Возможно, Россия, хочет федерализации Незалежной и мечтает впихнуть нас обратно в Украину в качестве широкой автономии. А команда Медведчука- Бойко будет активным пиарщиком и «архитектором» этого проекта. Этот вариант совершенно неприемлем для нас, жителей ЛДНР!

Второе.

Возможно, Россия просто взращивает свою оппозицию на Украине в качестве «троянского коня» для подрыва фашистского режима. Путин и этот альянс «Бойко-Медведчук», возможно, предложат хунте полную реализацию «Минска-2» и диалог с ЛДНР по какому-то очень демократичному проекту.

Но Зеленский откажется ввиду давления «нациков», США и т. д. И тогда РФ скажет и хунте, и всему международному сообществу: «Ну вот, смотрите, мы им предлагаем выполнить минские соглашения, идем на всевозможные уступки, даем скидки на газ, нормальных демократичных парней „раскручиваем“, пленных дарим и т. д. А эта упертая, тоталитарная Хохляндия ни в какую! Поэтому нам не остается ничего другого, как признать ЛДНР и спасти наших соотечественников!».

Но пока признания нет, война идет, гибнут люди. И это — признак слабости России. Вместо того, чтобы взять и поступить по-осетино-абхазски прямо сейчас, даже не дожидаясь всеобщей паспортизации Донбасса, Россия ищет минимума издержек — экономических и международно-политических.

Причем речь идет об издержках не народа или Великой Державы, а об издержках зажравшихся буржуев и их политическо-чиновничьей обслуги.

Однако независимо от планов Москвы раскрутка флешмоба «Зеленский, признай Донбасс» — эдакое умиротворение бесноватого фюрера — является с моей точки зрения чудовищным политическим преступлением! Это — мощнейший психологической удар по нашим жителям и армии, которые ежедневно подвергаются бандеровским обстрелам.

Поэтому я заявляю и вам, господин Путин, и вам, господин Зеленский, и вам, господин Пушилин! Мы — народ ДНР — никогда, ни при каких обстоятельствах, ни на каких, даже самых демократичных условиях, не согласимся вернуться в состав Украины. Кто бы там у власти не стоял — Зеленский, Порошенко, Рабинович, Медведчук…. Нам хватило 5 лет геноцида со стороны украинской хунты! Хватит!

Наш путь, путь ЛДНР — это только полная независимость от Украины, освобождение всего оккупированного киевской хунтой исторического Донбасса и Новороссии и интеграция с Россией! Иного не дано!

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Бенес Айо, военнослужащий Армии ДНР, член Компартии ДНР, специально для «Русской Весны»

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Убийцы жителей Донбасса должны понести самое жестокое наказание, — депутат

Убийцы жителей Донбасса должны понести самое жестокое наказание, — депутат | Русская весна

В Следственном комитете РФ создано специализированное управление по расследованию преступлений международного характера против мирных граждан, совершенных на территории Украины, а также на Донбассе, рассказали «Русской Весне» в пресс-службе депутата Госдумы РФ Андрея Козенко.

«На территориях Донецкой и Луганской народных республик более пяти лет гибнут мирные жители. Гибнут, защищая свое право быть русскими, быть собой, говорить на родном языке и воспитывать детей в традициях, передаваемых из поколения в поколения, гибнут в борьбе за право на самоопределение и за стремление достойно жить.

За ежедневным обстрелами, за убийствами людей, среди которых и дети, и старики, стоят совершенно конкретные люди. И те, кто отдавал первые приказы стрелять, и те, кто и сегодня продолжает отдавать эти бесчеловечные приказы, обязаны понести наказание. Самое жестокое.

Созданное при СК управление будет действовать до тех пор, пока все украинские военные и лица, а попросту говоря — бандиты и террористы, совершающие преступления против мирных граждан Донбасса, не будут привлечены к уголовной ответственности.

А представление на официальном канале в сети Интернет информации о работе Следственного комитета РФ в этом направлении позволит проинформировать всю мировую общественность о преступлениях украинских властей и террористов по отношению к жителям Донбасса.

Группа депутатов Госдумы, входящих в Интеграционный комитет „Россия — Донбасс“, направляет в СК депутатские запросы относительно имеющейся у нас информации о фактах гибели и мест захоронения жителей ДНР и ЛНР.

В этих материалах мы просим считать это заявлением о преступлении против мирных жителей Донбасса», — рассказал депутат Государственной думы РФ Андрей Козенко.

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Ставленник Порошенко на Донбассе готов помочь своему патрону резонансными жертвами (ВИДЕО)

Ставленник Порошенко на Донбассе готов помочь своему патрону резонансными жертвами (ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования трижды нарушили режим прекращения огня с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

На славяносербском направлении по приказу командира 14 отдельной механизированной бригады военного преступника Войченко обстрелу из станкового противотанкового гранатомёта подвергся населённый пункт Весёлая Гора.

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На попаснянском направлении по приказу командира 54 отдельной механизированной бригады преступника Майстренко обстрелам из 120-мм минометов и гранатомётов различных видов подверглись населенные пункты Калиново и Калиново-Борщеватое.

В рядах Вооруженных сил Украины продолжают иметь место случаи небоевых потерь.

Так, командование 14 бригады ВСУ проводит расследование по факту получения огнестрельного ранения военнослужащим 2-го механизированного батальона в н.п. Крымское.

Ранение солдат получил в результате неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения. Факт происшествия стал известен благодаря «волонтеру», обнародовавшему данные сведения в социальных сетях.

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В районе н.п. Луганское в результате ссоры, возникшей в ходе употребления спиртных напитков, пулевое ранение в руку получил военнослужащий 2-го батальона 30 бригады ВСУ рядовой Романюк В.Д.

Командование бригады заявило, что данный военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны НМ ЛНР.

Для военно-политического руководства Украины зона проведения так называемой «ООС» по-прежнему остаётся ареной для борьбы за власть в преддверии выборов в Верховную раду.

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По информации нашего источника, командующий «ООС» Сырский отдал указания командирам 30 и 54 бригад ВСУ на проведение провокаций в районах населённых пунктов Травневое и Золотое, где до 19 июля спланирована работа сотрудников Международного Красного креста.

Для ставленника Порошенко Сырского соблюдение режима прекращения огня является не главной задачей, в преддверии выборов он в знак благодарности всячески оказывает помощь лидеру партии «Европейская солидарность», включая провокации в отношении международных организаций.

Народная милиция ЛНР, как и прежде, строго соблюдает Минские договоренности и стремится к решению конфликта на Донбассе мирным путем.

Однако в случае открытой агрессии с украинской стороны мы готовы принять все необходимые меры для обеспечения безопасности наших граждан.

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