Новости Украины и Новороссии 10 августа 2019

Чем живет актер Анатолий Пашинин

Актер Сергей Марочкин о том, чем сейчас живет бывший российский актер Анатолий Пашинин убежавший "воевать с Россией" на Украину. http://voicesevas.ru/news/46461-akter-karatel-pashinin-stal-nischim-i-prositsya-snova-snimatsya-v-rossii.html – цинк

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Киев планирует превентивный удар по России

Фото: Zuma/ ТАСС

Пока президент Зеленский нервно обзванивает мировых лидеров и сзывает их на «нормандский формат» из-за гибели на днях сразу четырех морпехов ВСУ, его ближайшие советники вовсю готовят Украину к войне с Россией. И даже разрабатывают планы нанесения превентивного удара.

Так, в ходе недавнего «круглого стола» в Киеве некий советник президента Иван Апаршин, в прошлом — главный инспектор Минобороны этой страны, отвечающий в команде Зеленского за вопросы безопасности и обороны, заявил, что в его распоряжении якобы есть документы, свидетельствующие, что «вооруженный конфликт с Россией» возможен уже «в ближайшей перспективе».

Насколько близко, по его мнению, может оказаться российско-украинская война — не уточнил. Но предупредил, что Украине надо готовиться к худшему варианту. И, исходя из этого, строить ее военную доктрину.

Собственно, в представлении этого стратега, единственная цель существования украинской армии — это нанесение максимального ущерба России. Потому Апаршин советует нанести по «агрессору» превентивный удар такой силы, чтобы, как он выразился, «дальнейшее продолжение агрессии в принципе стало невозможным».

Здесь вопросов, конечно, много. И, в первую очередь, касаемо адекватности человека, который в украинских СМИ позиционируется в качестве будущего министра обороны Украины. Потому что завтра у этого Апаршина на руках могут оказаться все возможные рычаги и средства, чтобы воплотить свои больные фантазии в жизнь.

И, к прискорбию, он такой не один в Киеве. Состояние голов армейских начальников и разного рода военных «экспертов» «незалежной» давно должно бы привлечь внимание специалистов в области психиатрии. Поскольку то, что они зачастую говорят, ни в кой мере не вписывается в рамки здравого смысла. И уж тем более — не имеет ничего общего с принципами «Науки побеждать».

Взять, хотя бы, последнее заявление Апаршина о том, что Украине нужно готовиться к нападению со стороны России. К какому нападению, если они сами говорят, что пять лет уже с нами воюют? Или — не воюют? Тогда, как, в принятой в Киеве терминологии, называется их война в Донбассе? Логическая цепочка тут явно ломается…

Зачем, вообще, весь этот милитаристский бред, эта риторика апокалипсиса? Кого они хотят напугать?

— На Украине, как мы знаем, все возможно. Особенно — в последнее время. Сумасшедших там много, — комментирует ситуацию заместитель главного редактора журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Дмитрий Дрозденко. — И риторика эта объясняется просто. Ведь всегда легче свои проблемы списать на сторону — мол, «это Россия-агрессор виновата, что мы так плохо живем». А потом направлять «на борьбу с агрессором» максимально финансовые потоки.

Это очень удобно. И, с их точки зрения, эффективно для хорошей жизни властей. Как простой народ себя чувствует, этих людей абсолютно не волнует.

«СП»: — Но странно, получается. Они, вроде как, воюют с нами давно. А о превентивном ударе только вспомнили…

— Логику здесь не ищите. Дело в том, что США (по их, так скажем, мировой доктрине развития) требуется в определённых точках определенное количество тлеющих вооруженных конфликтов. Это касается всей глобальной их политики и политики финансовой.

А Украина является одним из наиболее значимых пунктов в противостоянии Штатов с Россией. Об этом и Бжезинский говорил. И до него разные люди в американском истеблишменте говорили. Что захватите в свои руки Украину — и вы победите Россию. Потому что это не просто ближнее подбрюшье, это, грубо говоря, сердце России. Ведь мы, по сути, единый народ.

Поэтому кто бы сейчас ни пришел к власти на Украине, путь один: хотите получить деньги — подчиняйтесь.

Я напомню, что и Зеленский, и Порошенко пришли во власть на обещаниях мира. Говорили, что прекратят войне в Донбассе. Приезжают люди из вашингтонского «обкома», разъясняют: «Хорошо, прекращай. Но тогда денег тебе не видать, власти тебе не видать, богатства не видать…» И все снова возвращается на круги своя.

Поэтому — да! — это будет очень длительный тлеющий конфликт. Пока в Киеве не свернут эту милитаристскую верхушку, прозападную, все это будет продолжаться.

Никакого превентивного удара, понятно, не будет — не те силы у армии Украины. Но провокаций будет море. Они и так идут непрерывно. На Донбассе, вроде как, перемирие. Но обстрелы с украинской стороны ведутся постоянно.

«СП»: — Сейчас на Украине предлагают принять закон о ЧВК, которые будут совершать диверсии на территории России. Есть там такой Валентин Бадрак, именующий себя директором Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Он призывает совершать теракты «в Москве, в Ростове, где угодно». А такой закон, мол, освободит президента от ответственности. Думаете, с них станется?

— Планирование и совершение диверсий на территории другого государства называется терроризмом. А если это поддержано законом, то это уже государственный терроризм.

То есть, в такой ситуации получится, что Рада Украины подержала международный государственный терроризм на законодательном уровне. Пусть просчитают последствия…

По мнению главы Центра изучения проблем национальной безопасности, полковника в отставке Александра Жилина, все эти антироссийские мечтания имеют вполне конкретную цель:

— Задача номер один сегодня на Украине — отдать землю. Лишить украинцев земли. Эту задачу поставила новая власть и те силы, которые за ней стоят. Дальше — полная коммерциализация и отъем всех государственных банков. Финансы и земля должны быть у таких, как Коломойский.

Напомню цитату одного известного деятеля, который сказал: «Дайте мне возможность управлять деньгами страны, и мне нет дела, кто будет устанавливать там законы». К этому они и идут.

«СП»: — Банкир Ротшильд это сказал, но какое отношение это имеет к «военной доктрине» Апаршина?

— Никто не будет воевать до тех пор, пока вот эти важнейшие вещи не будут решены. Однако будет нагнетаться обстановка, чтобы в сознании народа поселился страх, а то, что происходит рядом, он бы не видел. Вот зачем это нужно.

Да, Украина в нынешнем ее виде создана англосаксами как АнтиРоссия. Но у нее никогда не будет мощных Вооруженных сил, способных нанести превентивный — или еще какой-то — удар по России. По одной простой причине. Им просто никто не позволит иметь сильную армию.

Сегодняшний хозяин Украины Коломойский и вся эта «зеленая» гоп-компания не глупее Порошенко, который обогатился на войне. Что с них взять, с этих ВСУ? Кого они будут защищать?

Руководителям Украины нужно создавать плацдарм собственного обогащения. Все финансы страны эти люди считают своими. Как можно из своего кармана на нацбезопасность тратить? Зачем?

У Коломойского — свои структуры, частные, которые, если надо отжать бизнес — отожмут. Надо охранять его бизнес — охраняют.

Вооруженные силы там никому не нужны. Украина опасна совсем другим…

«СП»: – Поясните.

— Сразу после госпереворота 2014 года американские спецслужбы и ряд частных военных компаний на полигоне Яворов недалеко от Львова создали центр диверсионно-террористической подготовки. И вот здесь главная опасность для Европы и России. Потому что подготовленные там люди будут работать и уже работают в стратегических интересах англосаксов. Сколько уже раз ФСБ задерживала в Крыму украинских диверсантов?

А теперь представьте, насколько это рентабельно… Один стратегический бомбардировщик США стоит минимум 35−50 млн. долларов. Вероятность, что он долетит и нанесет удар по РФ, не больше 14%. Условно, 50 млн. долларов и 14% вероятность. Да за 35 млн. они на этой Украине навербуют себе дивизию диверсантов!

«СП»: — То есть, закон о ЧВК на Украине не просто так принять предлагают?

— Конечно. А знаете, зачем? Затем, что уставе ЧВК будет записано, что она не отвечает по обязательствам правительства и президента. А президент и правительство не несут никакой ответственности за действия этой самой ЧВК. Вот и все. Понимаете, в чем тут смысл?

Поэтому нам надо перестать, что называется, «жевать сопли». И признать, наконец, что Украина сегодня — это не просто потенциальная опасность. И есть страна Израиль, у которого в плане борьбы с такой угрозой можно поучиться.

Я не призываю завтра бомбить Украину — нет, поймите правильно. Но жестко поставить вопрос, что всему есть предел, необходимо. А что касается «самой сильной армии Европы», то здесь никто не будет особо заморачиваться.

Потому что достойные Вооруженные силы создавать нужно с военных училищ. А военно-промышленный комплекс — с науки, конструкторских бюро, подготовки инженерных кадров и высококвалифицированных рабочих. На Украине же ни одного ПТУ даже не осталось. Все лучшие инженерные кадры разъехались — кто в Северную Корею, кто в Китай, кто — в Россию.

И с Вооруженными силами там толку не будет. Единственное, что меня тревожит на данный момент, это концентрация живой силы и техники ВСУ в Донбассе.

Светлана Гомзикова

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«Закатай губу обратно» — как Зеленский обставил Константинопольского патриарха

Президент Украины Владимир Зеленский во время первого официального визита в Турцию встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем. Несмотря на то, что по итогам встречи планировалось совместное заявление, ситуация вышла из-под контроля и документ не был подписан. Между Владимиром Зеленским и Варфоломеем произошел по сути конфликт. Такое мнение высказал публицист, эксперт по вопросам православия Александр Вознесенский. «Ведь заявление было согласовано. Наверняка текст передали заранее Зеленскому для ознакомления. Но он до последнего момента не указывал, что его текст не устраивает», — написал журналист на своей странице в соцсети. По его словам, проанализировав случившееся, можно предложить два варианта ответа на вопрос, почему президент в последний момент отказался подписать совместное заявление. «Зеленский мог затребовать большей независимости для ПЦУ (это соответствует его риторике, которая была озвучена официальными источниками) и этим заработать большой бонус в среде верующих Украины т. к. это решило бы проблему раскола между ПЦУ и УПЦ КП. Если бы Варфоломей согласился отдать ПЦУ зарубежные приходы и право варить миро в Киеве — это был бы компромисс для того, чтобы Филарет и Епифаний помирились, а Зеленский заработал бы сходу крупную победу и огромное уважение в среде верующих раскольников», — высказал мнение Вознесенский. В таком случае стали бы понятны «шкурные интересы» Варфоломея и неготовность Зеленского идти на поводу. «Могли быть и другие темы обсуждения, но именно несогласие в обсуждении породило то, что в ответ на отсутствие компромисса Зеленский демонстративно отказался подписывать соглашение, о котором уже узнали СМИ. А это удар по Варфоломею. Он в данной ситуации выглядит отверженным и униженным, а отказ в подписи выглядит как сигнал «закатай губу обратно», — написал эксперт. Другой вариант, по его словам, еще более жесткий. «В силу того, что ПЦУ все время поддерживали Петра Порошенко и плевали в Зеленского, и продолжают это делать до сих пор, а Филарет поддержал Зеленского, вполне возможно, что Зеленский требовал для Филарета статуса в ПЦУ как неподотчетного Епифанию. Это бы дало деду огромные права и было бы достойной платой со стороны Зеленского за поддержку во время выборов», — высказал предположение журналист. Однако Зеленского могли предупредить, что Варфоломей сам намерен отказаться, поэтому сделал ход конем. «До последнего момента не сказал, что намерен отказаться от подписания, дал грекам возможность озвучить тему, а потом сказал „звиняйте, хлопці, бананів немає“. И этим подставил Варфоломея, выставив его на посмешище — дескать он уже и документ подготовил, но его опрокинули», — резюмировал Вознесенский. Читайте также: Варфоломей сделал неожиданное заявление о ПЦУ Виталия Ярмоленко

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Конец Кличко: человек Коломойского может стать мэром Киева (ВИДЕО)

«Слуги народа» не хотят видеть Кличко на посту главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) и мэра Киева, вместо него Зеленский хочет на эту должность поставить своего человека. И один из претендентов — директор канала «1+1» Александр Ткаченко, близкий Коломойскому. О конфликте с главой государства киевский мэр поведал немецкому изданию Bild. Однако, по мнению Александра Ткаченко, Кличко сам провоцирует конфликт между ним и Зеленским. «Разговоры о претензиях относительно действий мэрии прозвучали, очевидно, в частных разговорах между Кличко и руководителем офиса, которые мэр решил вынести на люди. Таким образом, это стало публичной дискуссией», — отметил Ткаченко. Новые выборы в Киеве могут состояться в 2020 году, а могут и раньше, если будет принято соответствующее решение. Для этого новому парламенту придется внести еще целый ряд правок, а до этого Кличко остается при своей должности. «Мне кажется, что это попытка самого мэра действующего этот конфликт спровоцировать», — добавил он. По словам руководителя «1 + 1», Кличко был киевским мэром на протяжении последних пяти лет. Однако после ухода Порошенко, он тоже должен будет уйти вслед за ним — таков закон. «И вопрос о мэре должен решаться на нормальных выборах», — подчеркнул Ткаченко. Он не знает, будут ли они досрочными, или нет, но сказал, что «это право президента решать, кому быть главой КГГА». Как сообщала «Русская весна», глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабмин с просьбой внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности мэра КГГА 24 июля текущего года. Читайте также: ВСУ нацелились на тонкий перешеек от фронта до границы с Россией, — мнение

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Актёр-каратель Пашинин стал нищим и просится снова сниматься в России

Появились новые подробности о судьбе российского актёра Анатолия Пашинина, который с 2014-го года уехал из России на Украину и воевал на Донбассе в рядах нацистов. Как сейчас живёт актёр и чем обернулось решение покинуть российское кино и нашу страну рассказал в своем блоге его бывший коллега актёр Сергей Марочкин. «Я уже писал большую статью о Пашинине, в которой выразил своё мнение по поводу его ситуации и повторяться не буду. Оставлю ссылку в конце статьи. Я был на съёмках нового сериала на киностудии «Амедиа» и разговорился с режиссёром, который снимал Анатолия несколько раз. Такую палитру эмоций он выдал, что буквами не передать. К тому же, он рассказал мне некоторые новости о Толике и его нынешней жизни. Анатолий Пашинин весьма успешно снимался в нашем кино и сериалах до 2014-го года. Работал во многих театральных проектах, появлялся на телевидении. Например, участвовал в Форт Боярд в команде артистов. Но Анатолий решил уехать в Украину и поддержать её. Вступил в ряды добровольцев и отправился воевать. Он ужасно высказывался о нашей стране и народе. С Вашего позволения, я не буду приводить цитаты его слов. Всё легко гуглится. В 2018-м году Пашинин покинул линию фронта и на какое-то время пропал из вида. Были догадки, что он убит или сам наложил на себя руки, ведь он неоднократно грозился это сделать. Но нет. Как оказалось, Пашинин остался совсем без денег и работал разнорабочим. Чистил снег и выполнял другие подобные заказы. Он заявлял в разных интервью (после которых просил накормить его), что хочет вернуться к актёрской профессии и начать сниматься в украинском кино. Только вот не срослось и режиссёр мне рассказал почему. По словам моего нового знакомого, Пашинин ещё в начале творческого пути был остр на язык и часто проявлял себя в скандалах с коллегами. Я даже вспомнил рассказы наших Щепкинских старожилов о его конфликтах с другими студентами. Он поругался с создателями «Грозовых ворот» и не явился на озвучку. В итоге, героя Пашинина озвучивал другой актёр. А недавно Пашинина утвердили в какой-то украинский фильм, но он покинул проект, опять-таки, из-за своего длинного языка. Он, зачем-то, в интервью украинскому журналисту заявил, что на Украине нет кино и он рад бы был вернуться сниматься в Россию. После таких слов его уволили. Он даже звонил на «Амедию» и интересовался нет ли для него ролей. Но в России путь в кино ему закрыт, наверное, навсегда, а теперь и украинские киностудии не хотят с ним работать. . В последнем интервью он выглядит очень жалко и говорит, что никому не нужен. Так зачем было начинать всё это? Он зарабатывал в России отличные деньги, работал с лучшими режиссёрами и мог добиться небывалых высот. Потом он мог проявиться в украинском кино, но и там он себя уничтожил сам. Я уже писал в прошлой статье, что он срубил сук, на котором сидел, теперь же он повторил это ещё раз. Его часто называют предателем и я согласен с этим утверждением, но, в первую очередь, Пашинин предаёт себя и не в первый раз. Мы учились с ним в одном театральном институте и мне досадно, что он предал наших педагогов, говоря о русском народе гадкие вещи. Так как же сейчас живёт Анатолий Пашинин? Он превратился в безработного нищего, который никому не нужен. Работает за еду и может только мечтать о новых ролях. Вот такая история. Многие из моих знакомых считают его талантливым человеком, но абсолютно недальновидным и попросту глупым. Может и так». Читайте также: Варфоломей сделал неожиданное заявление о ПЦУ

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Министр строительства и ЖКХ ДНР о насущных проблемах в Республике

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Как Путин и Зеленский друг друга не поняли

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Зеленский поддержал идею о создании крымско-татарской автономии

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главарем меджлиса* Мустафой Джемилевым выразил готовность созвать конституционную комиссию и внести в Верховную раду законопроект о создании крымско-татарской автономии. По словам Джемилева, сейчас «благоприятная ситуация в стране» для создания автономии. «Мы уведомили (президента — ред.), что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать (законопроект — ред.) в Верховную раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести — за исключением некоторых групп, которые есть в „Слуге народа“, — то будет так, как скажет президент», — сказал он. Как отметил Джемилев, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной рады. Однако, добавил самозваный лидер крымских татар, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано. Читайте также: Варфоломей сделал неожиданное заявление о ПЦУ *запрещенная в России экстремистская организация

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