Новости Украины и Новороссии 05 декабря 2019

В среду депутаты украинского парламента приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку».

Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат.

Позже вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в своём Twitter написал, что «Верховная рада в 1-м чтении одобрила законопроект, который устранит бюрократические барьеры для развития трансплантации».

При этом политик назвал его «маленьким, но важным шагом Украины к европейской практике, которая позволит спасать в 3-4 раза больше жизней благодаря пересадке органов или костного мозга».

На что депутат-оппозиционер от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в интервью каналу NewsOne заявил, что «украинцам предлагают продать органы, чтобы оплатить коммуналку».

«Дорогие украинцы, — обратился он к соотечественникам. — Я хочу вас поздравить! Сегодня впервые выписаны те вопросы, которые действительно нужны новой власти. И главный вопрос, который мы будем обсуждать, — это вопрос упрощения трансплантации органов. Это самый важный вопрос в нашей стране!»

Он добавил, что «в стране, где людей лишили денег, где продаётся земля, где тарифы заоблачные, а снизить их не могут» власть больше всего волнует то, «можно ли продать свои органы, чтобы оплатить коммуналку?».

«Это какая-то группа сумасшедших! Я не понимаю, как такое может быть!» — сказал Рабинович.

Не понимает политик того, почему нельзя поставить вопрос о тарифах, в частности об их снижении? «Простой ведь закон, проголосованный в комитете!»

«Надо завтра снижать тарифы людям, а они его не принимают. Почему? Потому что надо трансплантацию в первом чтении вычитывать», — отметил он.

При этом пояснил, что предельной рамки для тарифов не существует, «они могут их давать любые».

«Что касается закона об электроэнергии, так называемом, мы его внимательно изучили. Наша фракция не будет его поддерживать. Потому что он не несёт никакой нагрузки для людей, — сказал представитель оппоблока, добавив, что «зато в нём заложено очень много разных коррупционных рисков».

«Мне тоже хочется прийти к вам и сказать, что сейчас в зале произошло что-то, что улучшит жизнь наших граждан. Но если вы хотите, чтобы я вам про трансплантацию сказал, что это лучше, я этого сделать не могу», — заключил Рабинович, подчеркнув, что опять ни одного закона, который бы хоть как-то улучшил жизнь людей, в зале парламента нет.

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