Новости Украины и Новороссии 05 декабря 2019
- 13:08 Taк гepoй нe винoвaт?.
- 11:33 Мечталось о европейских стандартах.
- 11:06 Азаров: что ждет Украину после решения, принятого в Германии.
- 10:18 Утечка мозгов с Украины.
- 05:41 Майданный шок: Украинцам предлагают продать органы, чтобы оплатить коммуналку (ВИДЕО).
- 03:57 4 миллиона новых льготников в богатой стране.
- 03:30 Полная деградация: Почему загорелся одесский колледж (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:23 Зеленский в закрытом режиме собирает СНБО перед «нормандской встречей».
- 00:28 «На основе крови русскоязычного населения»: На Украине появился одеколон «Степан Бандера» (ФОТО).
- Вчера 23:14 Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским.
- Вчера 23:07 Ультиматум Зеленскому.
- Вчера 22:50 В «Нафтогазе» рассказали «Газпрому», куда ему стоит обратиться за скидкой на транзит.
- Вчера 21:52 Заигрывания с украинством больше не будет: путь Донбасса — домой в Россию.
- Вчера 18:44 Пo Киceлeвy, языкy, и нeaдeквaтaм.
Taк гepoй нe винoвaт?
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Мечталось о европейских стандартах
Прицепом к призывам https://colonelcassad.livejournal.com/5474541.html этой троицы снова выходить на майдан "против капитуляции".
Примечательное интервью одного из участников "зверячего побиття онижедетей", одной из "сотен самообороны" и "Правого Сектора".
Денис Дацюк, уроженец Казатина Винницкой области и тогдашний студент Киевского политеха. Сейчас ему 29 лет, он живет в столице и трудится на фирме по производству электроники с поставками за рубеж.
"Майдан был зря, это провал. Мне стыдно за участие в нем", – сказал "Стране" Дацюк.
"Вектор движения всех сфер жизни общества не вселяет оптимизма. Также мне стыдно перед родными за то, что я заставил их нервничать", – объясняет он.На Майдане Дацюк присоединился к 38-й сотне, и стоял почти до конца, а теперь благодарен жене за то, что вытянула его с Майдана в последний день кровавых событий февраля. "Благодаря ей я не пополнил ряды небесной сотни", – считает выпускник КПИ.
Через шесть лет Дацюк торгует техникой и жалеет, что вышел на Майдан
По его мнению, Майдан слишком идеализировали, и это далеко от того, что было на самом деле.
"Буду рассказывать внукам правду и про Майдан, и про ретушированные фото. На одном из них мой бывший знакомый, тоже студент, замахивается палкой на беркутовца, а журналист иностранного агентства эту палку подтер", – признается наш собеседник.
На вопрос, почему вышел на Майдан шесть лет назад, Дацюк иронизирует, что был "недалекого ума".
"Мечталось о "европейских стандартах". Особенно это касалось судебной системы почему-то. Просто кажется, что когда там все будет хорошо, тогда все начнут соблюдать закон и потихоньку все наладится", – говорит он.
Дацюк критикует результаты Майдана.
"Что мы имеем? Минус Крым и минус Донбасс. Рост правого движения и общая радикализация общества. Падение качества образования, зато появилась социальная лестница для "людей со справкой" и прочих "не кадров". Тысячи молодых людей с травмированной после войны психикой (привет Афган, девяностые). Нелепые реформы (полиции, медицинская и т.д.). Экономика рухнула, а политика внутренняя и внешняя – это даже не политика. Даже наши хозяева нас начали шугаться, имею в виду США. Собственно, они этот Майдан и начали – ради войны с Россией", – Денис рассуждает совсем нетипично для майдановца.
Замечаю, что за такие слова бывшие соратники заклеймят его "агентом Кремля".
"Мы не оправдали ожиданий США. У нас очень низкий уровень управленцев, и мы даже не смогли разжечь войну на Донбассе так, как это было им нужно. Наш восточный сосед не отвечает так, как этого ждали. Это не то, на что надеялись наши западные партнеры. Поэтому мы почти отыгранная карта. Тем паче, учитывая внешнюю политику Трампа, мы сейчас не в фокусе. он выводит компетентные кадры, в том числе из Украины. И мы останемся только с нашими дураками. Ничего хорошего не предвижу", – размышляет вслух бывший майдановец.
И, очевидно, решив, что слишком разоткровенничался, добавляет: "Извините, если говорю ерунду. И вообще это все шутка плохая. Я так шучу".
Шесть лет назад, Денис вступил в Правый сектор, в котором быстро разочаровался.
"Не хочу иметь ничего общего с преступниками. Там их больше моей субъективно допустимой нормы", – признается Дацюк.
"Я был членом ячейки Святошинского района, у нас был классный коллектив действительно адекватных, искренних людей, которые готовы прийти друг другу на помощь. Но после рейдерского захвата нашей оргтехники главным киевским офисом "Правого сектора" и общения с их "проводниками", которые ломали позвоночник своему товарищу за то, что он якобы продавал на OLX волонтерские кроссовки. А потом эта информация не подтвердилась, и они перед ним даже не извинились. Да ну. Это жесть, подумал я и ушел оттуда. Как всегда, на низах нормальные ребята, а наверху мерзость под крышей СБУ", – рассказывает Дацюк о своем неудачном "праворадикальном" опыте.
На новость о том, что с ним и его бывшими товарищами по Майдану хочет встретиться Зеленский, Дацюк реагирует с усмешкой. О Зе он невысокого мнения.
"Это не компетентный управленец. Ничего хорошего от него не жду. Хотя я верю, что у него светлые намерения и он хочет как лучше. У него мог бы быть шанс, если бы у него была хоть какая-то команда и хоть какое-то понимание как управляются сложные социальные суперсистемы. Но, к сожалению пока ни одного, ни другого не видно. Жаль его. Он или сдастся, или поседеет. Я могу только представить, какая это большая работа во всем разобраться, никогда не имея отношения к государственным (местным, областным) делам. Это просто колоссальная работа. И не думаю, что ему это под силу, особенно в той среде дезинформации, которую, по моему мнению, вокруг него создают", – делится экс-майдановец.
Дацюк говорит, что уехать за границу не думал, хоть и не видит перспектив в Украине. Как и идти в политику, как многие майдановцы, не хочет.
"Не думаю, что эмиграция хороший вариант. У меня хорошая зарплата. Я бы хотел работать на благо Родины, но, к сожалению, здесь все летит в тартарары и возможности такой нет", - говорит он.
https://strana.ua/articles/236619-chto-sluchilos-s-izbitymi-berkutom-studentami-cherez-shest-let-posle-majdana.html?fbclid=IwAR0V4ouv1Y7492ob5Dtc4pGbkr-i3tDqzKst0wvS5ch0dHrZTaufVqmh9DM – цинк
И это еще персонаж из типа "прозревших".
Ну а тупых как обычно зовут на очередной счастливый бег по граблям.
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Азаров: что ждет Украину после решения, принятого в Германии
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Утечка мозгов с Украины
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Майданный шок: Украинцам предлагают продать органы, чтобы оплатить коммуналку (ВИДЕО)
В среду депутаты украинского парламента приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку».
Соответствующее решение поддержал 261 народный депутат.
Позже вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в своём Twitter написал, что «Верховная рада в 1-м чтении одобрила законопроект, который устранит бюрократические барьеры для развития трансплантации».
При этом политик назвал его «маленьким, но важным шагом Украины к европейской практике, которая позволит спасать в 3-4 раза больше жизней благодаря пересадке органов или костного мозга».
На что депутат-оппозиционер от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в интервью каналу NewsOne заявил, что «украинцам предлагают продать органы, чтобы оплатить коммуналку».
«Дорогие украинцы, — обратился он к соотечественникам. — Я хочу вас поздравить! Сегодня впервые выписаны те вопросы, которые действительно нужны новой власти. И главный вопрос, который мы будем обсуждать, — это вопрос упрощения трансплантации органов. Это самый важный вопрос в нашей стране!»
Он добавил, что «в стране, где людей лишили денег, где продаётся земля, где тарифы заоблачные, а снизить их не могут» власть больше всего волнует то, «можно ли продать свои органы, чтобы оплатить коммуналку?».
«Это какая-то группа сумасшедших! Я не понимаю, как такое может быть!» — сказал Рабинович.
Не понимает политик того, почему нельзя поставить вопрос о тарифах, в частности об их снижении? «Простой ведь закон, проголосованный в комитете!»
«Надо завтра снижать тарифы людям, а они его не принимают. Почему? Потому что надо трансплантацию в первом чтении вычитывать», — отметил он.
При этом пояснил, что предельной рамки для тарифов не существует, «они могут их давать любые».
«Что касается закона об электроэнергии, так называемом, мы его внимательно изучили. Наша фракция не будет его поддерживать. Потому что он не несёт никакой нагрузки для людей, — сказал представитель оппоблока, добавив, что «зато в нём заложено очень много разных коррупционных рисков».
«Мне тоже хочется прийти к вам и сказать, что сейчас в зале произошло что-то, что улучшит жизнь наших граждан. Но если вы хотите, чтобы я вам про трансплантацию сказал, что это лучше, я этого сделать не могу», — заключил Рабинович, подчеркнув, что опять ни одного закона, который бы хоть как-то улучшил жизнь людей, в зале парламента нет.
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На видео с 00:00:50
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4 миллиона новых льготников в богатой стране
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Полная деградация: Почему загорелся одесский колледж (ФОТО, ВИДЕО)
Журналист Юрий Ткачёв рассказал о причинах пожара, вспыхнувшего в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
«В общем, как я писал — деградация. Пожар возник от электрообогревателя.
Дело в том, что в здании (по словам студентов) или не топили вообще, или топили так, что можно считать, что не топили. Почему? А потому что топить дорого, надо экономить. Но людям холодно, и люди приносят обогреватели. В смысле, из дома. Понятно дешёвое говно.
Плюс: сети в здании последний раз ремонтировали при Брежневе. Состояние — сами понимаете. А тут ещё — такие нагрузки, на которые они никогда не были рассчитаны (при Брежневе, знаете ли, не думали, что топить электричеством окажется дешевле).
Плюс: противопожарная сигнализация, если и была, не сработала. Это после „Виктории“, когда столько говорили о необходимости проверки наличия такой сигнализации везде и всюду. И проверяли ведь, ГСЧС реально бегало по области содомировало всех правых и виноватых, грозили закрывать учреждения и это вот всё. Бегать — бегали, а результаты — где?
И вот знаете, та ситуация, когда неясно, за что хвататься.
Всё сгнило уже до такой степени, что латки ставить негде — одни дыры. Государство не работает как государство, а всё больше напоминает в кружок самодеятельности в школе для умственно отсталых подростков с криминальными наклонностями.
Вот в чём беда».
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Зеленский в закрытом режиме собирает СНБО перед «нормандской встречей»
В преддверии встречи «нормандской четверки» президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны в закрытом режиме.
Об этом информирует пресс-служба СНБО.
Как говорится в сообщении, Зеленский в среду, 4 декабря, провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины.
«По итогам совещания было принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины», — пишут в пресс-службе.
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«На основе крови русскоязычного населения»: На Украине появился одеколон «Степан Бандера» (ФОТО)
В Сумской области появился в продаже одеколон «Степан Бандера», названный по имени одного из создателей УПА*. Фото гигиенического средства, которое производится в Киеве, обнародовал один из военнослужащих ВСУ.
«Одеколон на основе „крові рускоязичного насєлєнія“», — прокомментировал он снимок.
Пользователи Сети не оценили «юмор»:
После этого Спасский удалил со своей страницы почти все публикации.
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*Запрещённая в РФ экстремистская организация
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Скабеева рассказала о телефонном разговоре с Зеленским
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Ультиматум Зеленскому
Ультиматум Зеленскому
От экс-комика требуют продолжения политики Порошенко
Сразу 3 фракции Верховной Рады Украины выдвинули Зеленскому прямой ультиматум, потребовав от него выполнения четких обязательств на переговорах в рамках Нормандской четверки. В ультиматуме содержатся 5 основных пунктов, где от Зеленского требуют не допускать уступок по Донбассу и Крыму:
Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации;
Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса;
Никаких политических действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей;
Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма;
Никаких остановок международных судебных процессов против России.
После всего этого от Зеленского требуют, чтобы основой украинской позиции на переговорах с России стало требования возврата Украине границы ЛНР и ДНР с Россией. Под всем этим подписались Порошенко, Тимошенко и Вакарчук.
Как нетрудно заметить, от Зеленского фактически требуют продолжать ту политику в отношении Донбасса и РФ, которую проводил Порошенко. Простой анализ «пяти пунктов» показывает, что они прямо противоречат Минским соглашениям, где от Украины требуются вполне конкретные шаги, в том числе и политического характера, которые предваряют пункты о границе ЛДНР с РФ.
Разумеется, никто Украине границу не передаст, но речь собственно об этом и не идет, речь идет о том, чтобы не допустить каких-либо шагов, направленных на выполнение хотя бы первых пунктов Минских соглашений и прекращение боевых действий. По сути от Зеленского требуют занять максимально жесткую позицию, которая заведет переговоры в рамках Нормандского формата в тупик, в чем, разумеется, обвинят Россию, но при этом провал переговоров в Нормандском формате вероятно обрушит рейтинг Зеленского внутри Украины, так как очевидная неспособность Зеленского выполнить свое главное обещание о прекращении войны станет весьма наглядной, и образ клоуна-балабола обретет законченный вид.
Фактически, данный сценарий направлен на сохранение управляемого конфликта на Украине в активном состоянии, в чем заинтересованы США, которые в Нормандском формате и в Минских соглашениях не участвуют. А как проще всего торпедировать эти форматы? Использовать свою агентуру на Украине для формирования максимально упоротой позиции, которая исключает любые возможности дипломатической заморозки конфликта. При этом Зеленскому дают понять, что поддержки со стороны «проевропейских» партий он не получит, а с Бойко и Медведчуком Зеленский сам не хочет договариваться. Таким образом Зеленский (или вернее стоящий за ним Коломойский) должен взять всю ответственность на себя и попытаться хотя бы заморозить войну, либо же пойти на поводу у шайки Порошенко и их американских кураторов, которые работают над реализацией инерционного сценария. Попытка усидеть на двух стульях, перемежая угрозы в адрес России с болтовней о мире, уже сейчас даются все сложнее.
Разумеется, на эту дилемму наслаиваются проблемы с выборами в США, когда обе враждующие партии в Вашингтоне ждут от Зеленского конкретных шагов в направлении дела Байдена – либо можно расследовать это дело и помочь республиканцам и Трампу, сделав на него ставку, либо же можно дело замять, фактически помогая демократам и делая ставку на Байдена или Уоррен. Если делать выбор №1, то тогда можно рискнуть попытаться выполнить взятое обещание и остановить боевые действия, что чревато в том случае, если Трамп в 2020 г. проиграет. Но если Трамп выиграет, то поддержка из Вашингтона легко прикроет Зеленского от местных недомайданов.
С другой стороны, если делать ставку на демократов, то тогда нет особых поводов не идти на поводу у шайки Порошенко, так как при победе демократов войну на Украине тем более никто прекращать не собирается, скорее наоборот, она будет интенсифицирована.
Сейчас у Зеленского формально есть еще несколько месяцев, но учитывая частоту встреч в рамках Нормандского и Минского форматов, срыв ближайшей встречи скорее всего резко сократит для Зеленского пространство решений в последующие месяцы, когда ему и его кукловодам предстоит сделать свою ставку в американских крысиных бегах к Овальному кабинету.
Специально для "Аналитической Службы Донбасса"
https://asd.news/articles/voyna/ultimatum-zelenskomu/ – цинк
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В «Нафтогазе» рассказали «Газпрому», куда ему стоит обратиться за скидкой на транзит
«Газпрому» рекомендовали обратиться к регулятору (НКРЭКУ) на Украине с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через ГТС.
Об этом говорится на fb-странице исполнительного директора НАК «Нафтогаз» Юрия Витренко в среду, 4 декабря.
«Российской стороне было разъяснено, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов или если тариф делает экспорт газа невыгодным для “Газпрома”», — говорится в опубликованном сообщении.
Также напоминается, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа согласно европейскому тарифному кодексу (NC TAR).
«По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Иными словами, расчеты транзитного тарифа, которые были показаны “Газпрому” и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, и поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным», — говорится в опубликованном сообщении.
Сообщается, что транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон.
Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но предложение Киева по транзиту газа пока экономически неприемлемо.
Предложение властей Украины по тарифу на транспортировку газа в Европу с 2020 года также назвал очень высоким председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, отметив, что оно значительно выше тех, по которым стороны работают сейчас.
Как сообщалось, киевские власти неоднократно подчеркивали, что тариф будет зависеть от срока заключения контракта и объема транзита. В октябре на Украине презентовали новую методику расчета тарифа на транзит газа.
В «Нафтогазе» посчитали, что на период 2020–2024 годов при бронировании 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Украины тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км, а при бронировании 90 млрд куб. м — $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При этом тариф на транзит российского газа в 2019 году — $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км (все — с НДС).
В 2016 году Миллер сообщал, что тариф на транспорт газа по «Северному потоку — 2» составляет $2,1 за 1 тыс. куб. м на 100 км.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Заигрывания с украинством больше не будет: путь Донбасса — домой в Россию
Заигрывания с украинством больше не будет. Донбасс чётко определился, с кем он.
Об этом в эксклюзивном интервью «Русской Весне» заявил известный журналист Александр Чаленко.
Он подчеркнул, что «Донбасс — это русская земля, там живут русские». И это его последовательная публичная позиция.
«Я как дончанин, как политэмигрант, как человек, который много лет борется словом за Русскую идею, против которого украинскими властями возбуждено уголовное дело по ст.110 (сепаратизм) и который находится в розыске СБУ, полностью поддерживаю господина Пушилина в этом намерении (в признании русского языка единственным государственным языком ДНР – прим. РВ)
Я сам считаю, что не только в Донбассе, но и во всей Новороссии единственным государственным языком должен быть только русский.
Я сам потомок и по материнской, и по отцовской линии малороссийских крестьян. Мои крестьянские предки жили в Новороссии, на Екатеринославщине.
Я могу вас заверить, что нынешний украинский язык не является языком, на котором они говорили. Если бы к ним обратились на нынешнем украинском языке, половина которого состоит из польских слов, то они бы его не поняли.
Нынешний украинский язык был создан во время так называемой большевистской коренизации (украинизации) в 20-х годах прошлого века по одному единственному принципу — новосоздаваемый украинский язык не должен быть похож на русский.
Поэтому галичане, уехавшие из Второй Речи Посполитой в УССР и участвовавшие в создании мовы в большевистских учреждениях, и заменяли где только можно похожие на русские слова их польскими эквивалентами. Поэтому теперь любой человек, знающий украинский, практически понимает польские вывески типа «Бурштын» (янтарь) или «Весильня сукня» (свадебное платье).
Так что для меня и для моих предков украинский язык не родной, а привнесенный извне польско-малороссийский суржик. Это язык культурной оккупации. И нам, южнорусским людям, его знать незачем.
Так что Пушилин молодец!
Мне нравится то, что он недвусмысленно и в Донецке, и в Москве подчеркивает, что Донбасс — это русская земля, там живут русские. И это его последовательная публичная позиция.
Недавно на встрече с патриотической интеллигенцией в Москве — с членами клуба «Добрые русские люди» — Пушилин так и сказал, отвечая на вопрос о национальной идентификации Донбасса: «Мы — русские!»
Вспомним, что именно при Пушилине в центре Донецка был официально поднят российский триколор на площади Ленина. Также именно Пушилин со своим другом исполнили 11 мая этого года, на день Республики, песню о России.
Пушилин также недвусмысленно давал понять, что путь Донбасса — это путь домой в Россию.
Так что позиция Пушилина — это не сиюминутная конъюнктура, а последовательная позиция русского патриота.
РВ.: Как это повлияет на дальнейшее развитие ситуации на Донбассе?
А. Ч.: Русские паспорта, русский язык как единственный государственный делают Донбасс еще ближе к России. Это еще один шаг в направлении дома, родной гавани. Рано или поздно Донбасс станет частью России. Частью России станет и вся Новороссия.
Всё, заигрывания с украинством больше не будет. Донбасс, таким образом, четко определился, с кем он.
Как сообщала «Русская Весна», на этой неделе глава ДНР Денис Пушилин предложил внести изменения в Конституцию, определив статус русского языка как единственного государственного в Республике. Данный законопроект будет рассмотрен в ближайшее время.
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Пo Киceлeвy, языкy, и нeaдeквaтaм
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Сходняк СНБО до 9 декабря ничего не изменит. (это писал)
P/S надежы на “качели” от 7 декабря тщетны.