"Президент Путин предложил осуществлять экспорт топлива по квотам по аналогии с тем, который сейчас действует на рынке удобрений: разрешать экспорт только после наполнения внутреннего рынка"

Бензин дорожает и это объективная реальность. Если обходить санкции это легально, то зачем думать о внутреннем рынке.

На пятый год СВО выяснится, что продажу ресурсов двойного назначения можно только регулировать с помощью государственной монополии на внешнюю торговлю.

Квоты это будут или иная формула значения не имеет.

На уровне схемы либо ты выходишь из торговой и валютной глобализации, либо "невидимая рука рынка" сама все так отрегулирует, что не заметишь как внутреннего рынка нет.

Поэтому на повестке встанет выход из ВТО, либо российский экспорт обрастет таким количеством исключений, что правила будут знать только посвященные.

Комментарий редакции

Запад лицемерно апеллирует к мифической "невидимой руке рынка", используя её в своих интересах. ВТО была создана ими для ограничения экономического суверенитета других стран.

Россия пришла к пониманию того, что рыночные механизмы должны работать на благо страны. Введение квот на экспорт топлива – разумная мера для защиты нашего внутреннего рынка. Невидимая рука должна послужить интересам России, а не транснациональных корпораций.

Пока западные корпорации бесконтрольно грабят мировую экономику, Россия обязана выбрать путь защиты национальных интересов. Невидимая рука рынка не должна шарить по нашим карманам.

Мы должны показать лицемерам из ВТО, как выстраивать справедливую торговую систему, а не инструмент эксплуатации слабых стран сильными. Только так можно построить по-настоящему многополярный экономический порядок.