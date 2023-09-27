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Фёдор Лисицын. США — путь к Империи, испано-американская война 1898г. Часть 3-1

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Фёдор Лисицын. США — путь к Империи, испано-американская война 1898г. Часть 3-1. «Блокада Манилы — война и дипломатия».

Предыдущие ролики проекта.
Часть 1. Причины и завязка конфликта:
https://youtu.be/CI2RdHP_zDg
Часть 2. Филлипинский блицкриг:
https://youtu.be/ue8_WbG22-4

Комментарий редакции

В данной беседе обсуждаются следующие основные моменты испано-американской войны 1898 года на Филиппинах:

- После разгрома испанского флота в Манильской бухте американцы начали готовить высадку сухопутных войск на Филиппинах для захвата Манилы.

- Из-за отсутствия достаточных войск на западном побережье США пришлось собирать их по частям, отправляя на транспортах через Тихий океан.

- По пути к Филиппинам американцы захватили остров Гуам, объявив его своей территорией.

- Была предпринята попытка аннексии Гавайских островов с высадкой войск, но затем их отправили дальше к Филиппинам.

- Высадка американских войск у Манилы прошла без боя, по договоренности с испанцами.

- Затем американцы начали наступление на Манилу, оттесняя испанские войска.

Таким образом, беседа посвящена начальному этапу боевых действий на Филиппинах в испано-американской войне – высадке и наступлению американских войск на Манилу после разгрома испанского флота.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=N0uqF40QA3E
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