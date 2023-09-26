Единение с природой, интерактивные тренинги и семинары, укрепление взаимоотношений сыновей и отцов, приобретение новых хороших привычек и приобщение к основам здорового образа жизни и гармоничного развития личностей в компании хороших людей – всё это в авторском новом проекте Александра Усанина "Походы с Усаниным"

Этом видео рассказыват о смысловом походе по знаменитому 30 маршруту, который считался в СССР самым красивым туристическим маршрутом и назывался "Через горы к морю". Вас ждут красивые природные пейзажи в рассказах от тех, кто любит физические нагрузки в хорошей компании в красивейших заповедных местах!

В видео использованы песни "Взвод" и "Теперь всё иначе" Романа Селютина (творческий псевдоним "Раман")

6+

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БОЛЬШОЙ МУЖСКОЙ ЛАГЕРЬ:

Приглашаем посетить главное образовательное событие для мужчин в России – Большой Мужской Лагерь, который пройдёт в этом году с 24 по 29 октября в пансионате "Южный" в Туапсе на берегу Чёрного моря.

Более150 мужчин от 30 до 65 лет соберутся вместе для совершенствования своих мужских качеств, получения и передачи опыта в плане развития личности, укрепления семьи, отношений с родом, Богом, с бизнес-партерами.

Регистрация и подробности – на сайте: http://бмлагерь.рф

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

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