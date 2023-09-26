Главная » Видео, Здоровье, Мировоззрение, Творчество

Походы со смыслом

32 0


Единение с природой, интерактивные тренинги и семинары, укрепление взаимоотношений сыновей и отцов, приобретение новых хороших привычек и приобщение к основам здорового образа жизни и гармоничного развития личностей в компании хороших людей – всё это в авторском новом проекте Александра Усанина "Походы с Усаниным"

Этом видео рассказыват о смысловом походе по знаменитому 30 маршруту, который считался в СССР самым красивым туристическим маршрутом и назывался "Через горы к морю". Вас ждут красивые природные пейзажи в рассказах от тех, кто любит физические нагрузки в хорошей компании в красивейших заповедных местах!
В видео использованы песни "Взвод" и "Теперь всё иначе" Романа Селютина (творческий псевдоним "Раман")
6+
ПРИГЛАШЕНИЕ НА БОЛЬШОЙ МУЖСКОЙ ЛАГЕРЬ:
Приглашаем посетить главное образовательное событие для мужчин в России – Большой Мужской Лагерь, который пройдёт в этом году с 24 по 29 октября в пансионате "Южный" в Туапсе на берегу Чёрного моря.

Более150 мужчин от 30 до 65 лет соберутся вместе для совершенствования своих мужских качеств, получения и передачи опыта в плане развития личности, укрепления семьи, отношений с родом, Богом, с бизнес-партерами.
Регистрация и подробности – на сайте: http://бмлагерь.рф

Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rTZf-1DSTzM
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Культура Западной цивилизации после крестовых походов
СЕМАНТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ СЛАВЯНСКИХ СКАЗОК
"Зеленый крестовый поход"
Крестовый поход 1147 г. против славян и его результаты
Крестовые походы: библейский проект выходит на новый этап (часть 2.2 из 3)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru