Культура Западной цивилизации после крестовых походов

Установление торговых связей позволило европейцам побывать в новых землях, тем самым расширив познания в географии, а также осуществить внедрение в Европе более передовых технологий производства и завоз новых сельскохозяйственных культур.

«От Крестовых походов несомненно выиграли Венеция и Генуя. Правда, к концу XIII века они потеряли свои опорные пункты на сирийско-палестинском побережье, но ещё длительное время в их руках оставалась огромная колониальная держава, которую денежные люди североитальянских республик сумели создать, помогая крестоносному рыцарству в его завоеваниях. Впрочем, по традиции в оценке значения этого фактора перспектива нередко смещается: многие историки считают, что именно с итальянским коммерческим преобладанием в Средиземноморье связан наблюдавшийся в XII—XIII веках расцвет левантийской торговли; привилегированное положение итальянских, южнофранцузских и каталонских купеческих колоний в Сирии якобы обеспечивало им хотя и преходящие, но значительные торговые преимущества и возможности наживы.

До начала крестовых походов основные торговые пути в Средиземном море находились под контролем стран Западной Европы, Византии и Исламского региона, включая Северную Африку . После захвата крестоносцами городов Леванта, а в XIII веке и основного конкурента Венеции — Константинополя, часть торговых путей и крупных торговых портов попало в руки западных купцов, что помогло обеспечить приток новых видов товаров на территорию Западной Европы, а также обеспечило установление торговых связей с различными крупными торговыми центрами Востока. Вот, что об этом пишет в своей книги «Крестоносцы на Востоке» М.А. Заборов [ 1 ]:



По нашему мнению, до крестовых походов между цивилизациями также существовали контакты, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве, но во времена крестовых походов культурный обмен приобретает более широкий размах. Читаем об этом в книге «Крестоносцы на Востоке» следующее:

«Безусловно, арабский Восток и его культура (в самом широком смысле этого понятия) оказали огромное влияние на самые различные стороны материальной и духовной жизни западноевропейского феодального общества.



Запад многое заимствовал у восточных народов в области техники. С Востока в Европу пришла ветряная мельница: на Западе такие мельницы начали сооружать с XII века, после того как крестоносцы познакомились с ними в Сирии.



Оттуда же было перенято усовершенствованное водяное колесо: известное на Востоке с римских времен, оно было улучшено арабскими механиками и в XII—XIII веках широко применялось в Сирии, где мастерским изготовлением этого двигателя славились, в частности, антиохийские ремесленники. Имеются основания говорить и о некоторых других заимствованиях технических достижений Востока.



Так, с конца XII века на Западе стали разводить и использовать (первоначально в военных целях) почтовых голубей, давно применявшихся в странах Леванта: ещё в IX веке голуби обслуживали «почтовую линию» между Мосулом, Багдадом и другими городами. Далее, европейцы переняли на Востоке кое-какие ранее им неведомые полевые, бахчевые и садовые культуры (гречиха, рис, абрикосы, арбузы, лимоны), отдельные виды цветов (дамасская роза). Долгое время единственным сладким пищевым продуктом на Западе был мёд, и только с XII века входит в употребление тростниковый сахар.



При этом подводя итоги крестовых походов М.А. Заборов замечает:

«И всё же, подводя итоги, приходится решительно отвергнуть издавна получившие хождение у идеологов господствующих классов на Западе и не исчезнувшие доныне взгляды о некоей якобы определяющей цивилизующей роли Крестовых походов, о том, что этот феномен имел всемирно-историческое значение, что крестоносцы были «пионерами величия Запада», что королевства крестоносцев на Востоке, как утверждает американский историк А. Дагген, представляли собой государства, в которых процветали свобода и справедливость, что крестоносцы выполнили миссию культурного обмена Запада с Востоком. В действительности для Запада выгоды от Крестовых походов, по меткому определению известного «русского византиниста Ф. И. Успенского, были неизмеримо ниже потерь и убытков, и «влияние Крестовых походов на прогресс средневекового общества подвергается [в нашем сознании. — Михаил Заборов] значительному колебанию, если принять во внимание естественный процесс эволюции, который и без Крестовых походов мог привести средневековые народы к успехам на пути политического развития», а также, добавим от себя, социально-экономического и культурного прогресса. Крестоносное движение стоило народам Европы громадных сил: во время этих изнурительных войн погибли сотни тысяч людей; были израсходованы миллионные суммы, изрядная толика которых осела в мошне римских первосвященников. В народных массах на Западе Крестовые походы оставили по себе скорбную память: в старинных французских народных песнях, сложенных во времена Крестовых походов, звучит печаль о бессмысленно павших, слышится протест против повторения в будущем таких войн.»



Влияние восточной медицины

Медицина средневековья берёт своё начало с античных времён. В частности, греческая медицинская практика из античности через Константинополь проникла в Исламскую цивилизацию, где на протяжении долгого времени, около четырёх веков, арабские учёные наполняли её новыми познаниями в области ботаники и медицины. Основными лекарственными средствами были в тот период растения, многие из которых целенаправленно выращивались в предварительно разбитых садах.

Известно, что разбивать сады с различными насаждениями человечество научилось, как минимум, со времён Древнего Египта: в одном из египетских храмов Амона на рельефе был высечен гербарий, который содержал в себе изображения голубого василька, красного мака и мандрагоры с жёлтыми плодами. Эти растения были наиболее популярными в Древнем Египте, наряду с лотосом и папирусом.

Помимо этого, в Древнем Египте насаждались, так называемые, лечебные сады, один из которых был обнаружен при раскопках мусорной кучи в Саккаре (селение в Египте, примерно в 30 км к югу от Каира — наше примечание). В книге Эндрю Синклера «Меч и Грааль» (Меч и Грааль / Эндрю Синклер. — М.:Вече, 2010. — 320 с. — (Тысячелетняя мистерия)), к которой в нашей статье мы будем обращаться ещё ни один раз, так как в ней содержится достаточно много интересного материала, об этом написано следующее:

«При недавних раскопках мусорной кучи в Саккаре был обнаружен сад Древнего Египта, находившийся в ведении жрецов храма. Для изготовления лекарств использовались акация, алоэ, анисовое семя, абрикосы, семена тмина, касторовое масло, кедровые орешки, цикорий, хризантемы, кориандр, лён, конопля, белена, мята, мирт, мирра, маслины, лук, мак, морской лук, полынь и масло ромашки, которое выдавливали для бальзамирования фараонов — его секрет копты передали храмовникам для сохранения тел убитых».

Были свои сады и в исламской культуре, в которых произрастали различные растения. Особым почитанием у мусульман пользовалась роза — цветок любви. Розовое масло очень ценилось и считалось самым дорогим из всех благовоний.



Так, например, известный восточный учёный и врач Ибн Сина (Авиценна) использовал розу для изготовления розовой воды и лекарственных смесей, а знаменитый создатель Голема — персонажа еврейской мифологии — пражский раввин Лев бен Бецалель умер от запаха розовых лепестков. В Европе роза появилась благодаря королю Наваррскому и графу Шампанскому — Тибо Трубадуру, который вывез её во время одного из крестовых походов.

Тем не менее следует отметить, что ещё задолго до вторжения крестоносцев в страны Леванта, восточная медицина активно проникала в Западную Европу. В частности, в Европе, освоившие исламскую медицину еврейские врачи, открыли одну из первых медицинских школ в Салерно (город в Южной Италии — наше примечание).



Литература эпохи крестовых походов

В период крестовых походов в Европе начало широко распространяться изготовление книг и основание различных библиотек. В моду вошли поэзия, куртуазные рыцарские романы.



Активно велись переводы с арабского и греческого на латинский язык различных трудов восточных учёных, писались исторические повести и научные трактаты.



Особое внимание уделялось так называемой куртуазной литературе.

Заметки на полях:

Куртуазная литература (нем. höfische Dichtung; фр. poésie courtoise от фр. сourtois — учтивый, вежливый) — общее название лирических и повествовательных произведений западноевропейской литературы XI—XV веков, которые опираются на представление о «куртуазности» как основе поведения рыцаря и отражают систему ценностей рыцарского сословия.

Кодификация понятия «куртуазность» происходит во второй половине XII века (трактат Андрея Капеллана «О любви», ок. 1186). В XI веке в Провансе возникают лирические жанры куртуазной литературы, которые сочиняли трубадуры.



В XII веке куртуазная лирика появилась на севере Франции (здесь её создавали труверы) и в Германии (поэзия миннезингеров); там же возник куртуазный рыцарский роман.



Образцы куртуазной литературы создавались также в Англии, Италии, Дании, Чехии. Начиная с XIII века появились авторы из городского сословия, переосмыслившие куртуазную традицию (возвышенная любовь начала уступать место плотской). К концу XIV века традиция куртуазной литературы постепенно угасает и в XV веке куртуазные ценности подверглись трансформации или пародиям (роман Антуана де Ла Саля «Маленький Жан из Сантре», 1456). [ Википедия ]

Особое место в куртуазной литературе занимают образы Святого Грааля (далее — Грааль) и рыцарей-храмовников (тамплиеров). Самыми знаменитыми произведениями той эпохи на данную тему являются «Персеваль, или Повесть о Граале» Кретьена де Труа [ 3 ] и «Персефаль» Вольфрама фон Эшенбаха [ 4 ].

Так что же такое Грааль? Попробуем разобраться в этом вопросе. Для начала обратимся к упомянутой ранее книге Эндрю Синклера «Меч и Грааль»:

«Сам Грааль менял форму и сущность. В Лангедоке, на языке трубадуров Прованса, это слово писалось как graal. Одно из первых упоминаний о Граале появилось в 1204 году, в хронике французского монаха Гелинанда. Он писал, что Грааль представлял собой чашу, из которой Господь пил на Тайной Вечере с учениками. Однако Грааль являлся в видении британскому отшельнику пятьюста годами раньше.



Слово graal происходит от латинского и французского gradalis или gradate: этими словами назывался широкий и вогнутый золотой или серебряный сосуд, из которого богатые люди ели деликатесы. В форме greal, grazal или grial это слово до сих пор в пиренейских и альпийских диалектах означает чашу или миску из дерева, тины или фаянса.



Образование этого слова от grais или gres — гончарные изделия, или grille — изделие из железа, маловероятно. Слово Grail, однако, напоминает по звучанию Grace, милосердие, и в относящемся к XIII веку романе «Мерлин» это было отмечено с предельной ясностью. Et ces gens claiment cet vaissel

dont ils ont celle grace — Graal.

И эти люди называют сей сосуд,

Который дарует им милости, — Граалем.



Автором самого раннего из сохранившихся средневековых повествований о Граале, короле Артуре и рыцарях Круглого Стола был Кретьен де Труа, французский священник и поэт; родился он примерно в 1135 году, когда Иерусалим всё ещё находился в руках крестоносцев».

Как видно из приведённого выше отрывка, Грааль представлял собой некую чашу, сосуд, который обладал некими магическими свойствами. Но есть и другие версии.



Одна из них приведена в труде М.Баджента, Р.Лея и Г.Линкольна «Священна кровь и священный грааль» [ 5 ]. Согласно ей, у Иисуса Христа были жена и дети, которые в начале первого тысячелетия новой эры покинули территорию Ближнего Востока и прибыли во Францию, найдя там убежище в одной из еврейских общин.



В дальнейшем их потомство установило родственные связи с королевским родом франков и на свет появилась меровингская династия. Одним из ярких представителей потомков Христа по мнению авторов является известный нам по первому крестовому походу его лидер — Годфруа Бульонский.

Другая версия гласит, что Грааль является неким камнем. Как утверждает Эндрю Синклер в своём «Меч и Грааль», например, упомянутый ранее Вольфрам фон Эшенбах, испытавший, по словам Синклера, влияние восточных и катарских верований, заявляет, что подлинный источник повести о Граале — восточный.



Её автором является еврейский астроном по имени Флегетанис, который написал повесть, предположительно на арабском языке, в испанском городе Толедо во времена присутствия на Пиренейском полуострове мавров. Он называет Граалем зелёный камень, который упал с неба после битвы Люцифера с ангелами.



При этом в другом месте Синклер пишет, что еврейский астроном Флегетанис, является потомком царя Соломона. Он также носил имя Табит бен Кор и был человеком, жившим в Багдаде в конце IX века и переводившем с греческого на арабский язык легендарную «Изумрудную Скрижаль» Гермеса Трисмегиста.

А вот, что пишет о качествах Грааля Юлиус Эвола в своём произведении «Мистерия Грааля» [ 6 ]:

«В различных текстах сущность Грааля представляется в трёх формах: 1. Как нематериальный объект, появляющийся и исчезающий сам по себе объект, обладающий необъяснимой, загадочной природой («он не был сделан ни из дерева, ни из какого-либо металла, ни из камня, рога или кости). 2. Как камень — «небесный камень» и «камень света». 3. Как чаша, кубок или блюдо, часто из золота, порой, украшенные драгоценными камнями. И в этом, и в предыдущем случае мы почти всегда обнаруживаем образ женщины, несущей Грааль (ещё один элемент, всецело чуждый какому бы то ни было христианскому обряду, поскольку здесь и речи не идёт о священнике). Промежуточной формой является чаша, вырезанная из камня (иной раз из изумруда). Иногда Грааль называют «святым», иногда «драгоценным»; «это самая драгоценная вещь, каковой в жизни может обладать человек».

Как видно, точного понятия о Граале нет. Есть множество различных предположений, доводов и интересных фактов. Но одно прослеживается однозначно: так или иначе, но при изучении различных источников о Граале, у тех, кто каким-либо образом связан с этим образом есть те или иные связи с династией иерусалимских царей: родственные связи франкских королей, Готфрида Бульонского, королей Ирландии и Шотландии (см. Эндрю Синклер «Меч и Грааль»), а также родственную связь с царской династией иудеев имеет создатель повести о Граале — Флегетанис. Одно из названий защитников Грааля — рыцарей тамплиеров, было Бедные воины Христа и Храма Соломона, что так же указывает на связь с иудейскими царями.

В аналитическом сборнике №1/97 (2) «Подальше от фрейдизма» авторского коллектива ВП СССР в аналитической записке «Синайский «турпоход» [ 7 ] находим свидетельства того, что династия иерусалимских царей имела, в свою очередь, родственные связи с египетскими фараонами:

«С подстрекателями связано и ведение в иудаизме родословных по материнской линии, в том смысле, что критерий кровной принадлежности к еврейству — принадлежность к еврейству матери, а не отца. Оно обусловлено кровным родством некоторой части иудеев с древними иерархиями знахарей Египта, которые в древности делали всю геополитику в Европе и Западной Азии.



Такое сохранение матриархата закрывало чужакам возможность вхождения в кухню, по существу глобальной, политики тех лет. С другой стороны, в обществах, в которые входили евреи, господствовал патриархат.



По этой причине в случае брака еврейки и нееврея их дети на протяжении столетий воспринимались национальными обществами диаспоры в качестве своих кровных, а не чужаков-евреев, и имели возможность продвигаться по службе в общем-то без особых ограничений со стороны традиционного общества с психологией патриархата. Соответственно также в квадратные скобки восстановленных по Септуагинте изъятий из современного нам библейского канона попала и целая колонка текста во второй главе 3-й книги Царств, в составе стиха 35.



Устранение её позволило не привлекать излишнего внимания к факту родственных связей между династией египетских фараонов, также принадлежавших к системе посвящений древнеегипетского жречества-знахарства, и иерусалимской династией царей, начиная от Соломона.



Вследствие этого родства потомки Соломона от египетской принцессы, если они были, также кровно принадлежали к «жреческим» кланам египетских знахарей (выделено нами при цитировании)».

Известный советский египтолог Матье Милица Эдвиновна в одном из своих трудов пишет:

«В целях закрепления и усиленного распространения учения о божественном происхождении власти фараона, бог-творец мира объявляется отцом фараона по плоти, и в религиозной литературе Египта образ бога-творца всё теснее и теснее переплетается с чертами фараона.



В коронационных и победных гимнах фараонов и в гимнах богам-демиургам мы найдём одни и те же постоянные эпитеты, одни и те же основные сравнения — со львом, быком и соколом, прославление единого и общего образа фараона-бога и бога-фараона как всемогущего владыки и милостивого господина, и защитника.



Те же три основных момента подчёркиваются при воспевании и бога-творца и фараона: и тот и другой изображаются, во-первых, наводящими на врагов смертный ужас всесильными завоевателями, во-вторых, властителями мира и, в-третьих, заботливыми правителями, под управлением которых процветают люди».

Богом-творцом мира по представлении древних египтян был Амон-Ра.

Заметки на полях:

Амо́н (егип. Jmn — «сокрытый») — древнеегипетский бог чёрного небесного пространства, воздуха. Позже, при Новом царстве — бог солнца (Амон-Ра). Считался покровителем Фив

Амон в мифологии Египта — сокрытый бог небес. Баран и гусь (символы мудрости) — это священные животные Амона. С эпохи Среднего царства его изображали в антропоморфном облике и перьями шути на головном уборе, заимствованные у бога плодородия Мина (Коптос). Первоначально Амон — местный бог Фив.



Помимо этого локального культа, Амон считался также одним из сокрытых божеств гермопольской Огдоады, состоя в паре со своей женской ипостасью (Амаунет). Мифологическая проработка образа Амона скудна.



Считалось, что его супругой является Мут, хотя в более ранних источниках в этом качестве фигурировала Усерет (что касается Амаунет, то она была лишь женским воплощением Амона и собственного образа не имела). Сыном Амона и Мут являлся бог луны Хонсу. Амон, Мут и Хонсу вместе составляли фиванскую триаду. Так как Амон отождествлялся с Мином, к нему прилагался эпитет «Камутеф».

Уже в Первый переходный период появляются первые упоминания об Амоне не просто как о самостоятельном божестве, а как о демиурге и верховном боге. Появляется титул «Супруга бога Амона», которым обладали поначалу верховные жрицы, а позже исключительно женщины царской крови.



В результате политического возвышения Фив в период Среднего царства культ Амона приобретает большую популярность, а при XVIII династии фиванских фараонов становится главным государственным богом. В русле синкретизма он был отождествлён с древним гелиопольским солнечным богом Ра в образе бога Амона-Ра, царя богов и старшего божества Эннеады.

В период Нового царства жречество Амона-Ра сосредоточило в своих руках огромное богатство и влияние. В частности, оно (в лице верховного жреца Хапусенеба) сыграло важную роль в возведении на престол женщины-фараона Хатшепсут, ставшей единоличной правительницей благодаря решению оракула Амона.

Правление XVIII династии отмечено возведением грандиозных храмов Амону в Карнаке и Луксоре, достигших особых высот при Хатшепсут, Тутмосе III, Аменхотепе III и Рамсесе II.

После провала попытки фараона Эхнатона запретить почитание Амона и ввести взамен культ Атона, приближённый к монотеизму, его преемники Тутанхамон, Эйе и Хоремхеб реставрировали культы древних божеств во главе с Амоном-Ра.



В результате, позиции фиванских жрецов только усилились, что привело к фактическому установлению теократии при последних Рамессидах (XX династия) и восшествию на престол Херихора, верховного жреца Амона. [Википедия ]







Амон. Бог солнца [ 9 ]



Таким образом, можно проследить следующую связь: Амон-Ра — древнеегипетское жречество (иерофанты) — иудейские цари — европейские короли. То есть Грааль может собой действительно представлять некую родовую линию, но не потомков Христа (хотя Иисус по преданиям относится к Дому Давидова, сыном которого является Соломон), а больше — потомков «бога» Амона-Ра. И доказательством этого могут служить ещё два предположения:

1. Рыцарей-тамплиеров, тех самых, которые являлись хранителями Грааля, обвиняли в том, что они поклонялись некому астральному божеству, идолу — Бафомету. При изучении его изображения можно выделить две черты тела божества: голова козла (барана) и крылья. Напомним, что священными животными Амона-Ра являются баран и гусь;

2. Слово «Graal» может представлять собой некую аббревиатуру, в которой сокрыт основной смысл. Основным языком во времена распространения легенды о Граале был латинский язык. Наряду с ним особой популярностью пользовался и французский язык. Так вот, если с русского на французский язык перевести предложение «Родовая линия Амона-Ра», то получится следующее: «Ligne générique d’Amon Ra». Аббревиатура этого предложения выглядит следующим образом: LgAR.



На первый взгляд бессмыслица, но если предположить, что это анаграмма — литературный приём, состоящий в перестановке букв или звуков определённого слова (или словосочетания), что в результате даёт другое слово или словосочетание, то одним из возможных вариантов перестановки будет слово «Gral».



Вторая буква «a» могла быть дополнена в качестве некой смысловой единицы.



Например, в Ветхом Завете библейский патриарх Аврам (имя означает — «отец великий») получил второе имя — Авраам (означает — «отец множества»). Совпадение это, либо же в этом есть некий смысл — решать Вам, наши читатели.



Архитектура

Не обошло влияние восточных традиций и архитектуру. Эндрю Синклер («Меч и Грааль»):

«Если Иерусалим увенчан Куполом Скалы, то Лондон — куполом Собора Святого Павла. Сын его непревзойдённого зодчего, сэра Кристофера Рена, твёрдо знал, где отец почерпнул вдохновение. Он слышал от отца о происхождении масонов и о храмовой архитектуре:



«То, что мы вульгарно именуем готикой, должно по справедливости называться сарацинской архитектурой, облагороженной христианами. Она возникла на Востоке после падения греческой империи благодаря необыкновенному успеху тех людей, которые преданы Учению Мухаммеда и из усердия в своей вере строили мечети, караван-сараи, гробницы, куда бы ни приходили.



Они изобрели округлую форму, потому что не хотели имитировать ни христианское изображение Креста, ни древнюю греческую манеру, которую считали идолопоклоннической, и поэтому все статуи стали для них отвратительными.



Потом они увлеклись новой модой собственного изобретения, хотя можно было ожидать в ней большего разума, учитывая, что арабы в то время не нуждались в геометрах, мавры, переведшие многие из самых полезных древнегреческих книг, тоже. Поскольку распространяли свою веру с великим усердием, они спешно строили мечети во всех завоеванных городах…



Мусульмане считали, что колонны и массивные карнизы неуместны, что без них можно обходиться; и, избрав округлую форму для мечетей, они возвели купола, и в некоторых случаях с большим изяществом.



Священная война дала бывшим на ней христианам представление о сарацинской архитектуре, которую они потом имитировали на Западе; они облагораживали её каждый день, строя церкви.



Итальянцы (среди которых были ещё греческие беженцы), а с ними французы, немцы, фламандцы объединились в Братство архитекторов, раздобыли папские буллы для своего поощрения и особые привилегии; они назвали себя Вольными каменщиками и распространялись от одной страны к другой, находя необходимость строить церкви (в те времена многие были повсюду заняты строительством из набожности или соперничества).



(Мы отметим при цитировании, что ещё одной причиной строительства храмов была экономическая выгода — являясь культурными и логистическими центрами, храмы были двигателями торговли и экономики региона, где воздвигались). Правительство их было постоянным, и у возводящегося здания они устраивали лагерь лачуг…»



Сэр Кристофер Рен в качестве Великого Магистра масонов имел доступ к ранним документам ордена. У него не было сомнений относительно роли рыцарей Соломонова Храма и других крестоносцев в проникновении мусульманских архитектурных идей с Ближнего Востока в Европу и широкого распространения там.



Старые напутствия масонского движения, датирующиеся началом XV века, тоже подчёркивают влияние Леванта, в частности средневековой традиции строительства Соломонова Храма, — который паломники часто путали с Куполом Скалы, мусульманской святыней.



Существовало предание о том, что царь Давид начал строительство Храма Господа Бога в Иерусалиме. Он стал покровителем каменщиков и показал, как высоко ценит их мастерство. Даже дал им напутствие и контролировал их правила, повысил им плату.



Соломон, заняв трон Израиля, ускорил завершение храма, для чего пригласил в Иерусалим искусных мастеров-каменщиков изо всех стран Ближнего Востока, — всего их было восемьдесят тысяч.



Царь Соломон отобрал из них три тысячи шестьсот, чтобы они были надзирателями и руководили священной работой. Хирам, царь Тира, выказал дружбу, отправив для Храма стволы не поддающихся гниению кедров, а также искусного зодчего, которого также звали Хирамом.



Хорошо знавший священную геометрию искусник Хирам был ещё мастером каменной резьбы и гравировки по бронзе и меди. Как говорится во Второй книге Паралиломенон, он был:«Сыном одной женщины из дочерей Дановых, — а отец его Тирянин, — умеющим делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из дерева, из пряжи пурпурового, яхонтового цвета, и из виссона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему…» (2 Пар. 2:14).»



Сегодняшний день

Наследие крестовых походов и концепции глобализации, стоящей за ними, можно найти и в архитектуре современных городов Западной Европы. От рыцарей-храмовников через масонство данное наследие, вбирая в себя и современное исполнение некоторых сооружений, прошло через века в современность.

Для того, чтобы наглядно показать это, отправимся в Брюссель — столицу Бельгии и нынешнего Европейского союза. При этом обратим внимание наших читателей, что Бельгия является родиной хорошо нам известного рыцаря — Готфрида Бульонского.

Если быть более точным, то мы будем рассматривать небольшой комплекс архитектурных сооружений в центре Брюсселя в районе Сен Рошез. И начнём мы наш осмотр с места под названием «Гора искусств» (такое название место получило, благодаря расположению в этом месте музейным комплексам), и рассмотрим поближе некоторые особенности архитектуры, находящиеся здесь.

Если идти от памятника Альберта I (король Бельгии с 17 декабря 1909 года из Саксен-Кобург-Готской династии, сын графа Филиппа Фландрского и принцессы Марии Гогенцоллерн-Зигмаринген, племянник бельгийского короля Леопольда II) через сад «Гора искусств» в сторону Королевской площади, то можно упереться в лестницу с маршами с левой и правой стороны и общей небольшой панорамной площадкой, находящейся на уровень выше.

При прохождении лестницы по правому малому маршу лестницы, на прилегающей стене можно увидеть скульптурное изображение людей и масонских символов. Подъём на малую панорамную площадку по левой стороне состоит из двух маршей и промежуточной площадки. Количество ступеней — 32 шт.

При подъёме по лестнице по левому малому маршу на прилегающей стене также находится скульптурное изображение людей, рядом с которым висят две памятные доски с надписями и изображением звезды Давида. Подъём на малую панорамную площадку по левой стороне состоит из двух маршей и промежуточной площадки. Количество ступеней — 34 шт.



Дальше мы поднимаемся с малой панорамной площадки по центральным маршам к фонтану «Вращающееся ухо» — авангардная скульптура, созданная в 1958 г. американским скульптором Александром Колдером.



При этом можно обратить внимание, что на пути подъёма встречаются усечённые пирамиды, расположенные вдоль лестничных маршей. Сам же фонтан представляет из себя движущиеся металлические конструкции, одна из которых является ничем иным как вершиной пирамиды.



Весь этот ансамбль (комплекс) архитектурных и скульптурных сооружений, по нашему мнению, является ничем иным, как своеобразным выражением масонской пирамиды власти.



Дело в том, что количество ступеней центрального марша — 33 шт. Таким образом, общее количество ступеней лестницы — 99 шт.



Столько же ступеней, но только ступеней посвящения, содержит в себе полная пирамида масонства: с 1 по 33 степени — любой человек, независимо от кровной принадлежности (об этом намекают правые марши лестницы), с 34 по 66 — только представители еврейского народа (об этом намекают левые марши), с 67 по 99 — представители Раввината.



Читатель может возразить, что на левом марше ступеней количество ступеней — 34 шт., а справа — 32 шт., но, т.к. марши в сооружении находятся на одном уровне, то для выражения иерархии марши слева имеют большее количество ступеней. Да и само сооружение при взгляде издалека, напоминает пирамиду.

Мы продолжаем наш путь к Королевской площади. Поднявшись к ней, мы обнаруживаем, что на площади располагается церковь, которая называется Церковь Святого Иакова на холме Куденберг.



Перед церковью, в середине площади, стоит памятник …. Готфриду Бульонскому (!), упомянутого нами в статье ни один раз. Церковь носит черты античности, а крест, расположенный на куполе, является арианским, что не вписывается в общую концепцию архитектуры католических церквей.



В честь какого Иакова была названа церковь однозначно не удаётся установить. Но обращаем внимание читателя, что основателем 12-ти колен Израилевых является Иаков, Израиль — третий из библейских патриархов.

Подойдя к центральному входу церкви, мы можем увидеть две скульптуры: Моисея — основного пророка и основоположника иудаизма и Давида — второго царя народа Израиля (именно из его рода, согласно древним библейским пророчествам, должен выйти Мессия).

В итоге весь наш маршрут от памятника Альберту I до церкви Святого Иакова, выстраивается в некую логическую цепочка из элементов архитектуры, отражающих символы и действующих лиц, связанных между собой крупными событиями в глобальном историческом процессе.



Заключение

Крестовые походы средневековья на территорию Ближнего Востока закончились в конце тринадцатого века.



После них изменились обе цивилизации: Исламская приостановилась в своём развитии, так как после эпохи крестовых походов на Востоке не происходило каких-то эпохальных открытий, а Западная цивилизация вступила на путь реализации следующего этапа глобализации в рамках библейского проекта — эпохи раннего Возрождения.



Несмотря на закат эпохи крестовых походов противостояние двух противоположных по смыслу жизни концепций — библейской и коранической — продолжается и по сей день.

Но это уже другая история.

ИАЦ



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