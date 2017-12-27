Крестовые походы: библейский проект выходит на новый этап (часть 2.2 из 3)

По официальной исторической версии вдохновителем первого крестового похода был Пётр Амьенский (он же Пётр Пустынник) — нищий странник, который побывал в Иерусалиме и был сильно тронут притеснениями своих единоверцев в этом городе мусульманами. Услышав об этом, папа Урбан II в 1094 году на открытом поле возле г. Пьяченца (совр. Италия) собрал собор, на котором выдвинул предложение о способе защиты христиан на территории Палестины. Несмотря на то, что на соборе присутствовали все заинтересованные в войне с «неверными» лица, в том числе и представители византийского императора Алексея Комнина, призыв папы к походу не был принят (см. История о Крестовых походах из сочинения Г.Вольтера, перевод с французского на русский, Санкт-Петербург, 1783 г.).

В 1095 году, во время своей пламенной речи в Клермоне, Урбан II повторно призвал всех двинуться в Палестину для защиты христианского населения от «неверных, пообещав многим найти там отпущение грехов и богатства. Его речь имела огромный успех и положила начало Первому крестовому походу.

ВИКИПЕДИЯ:

Первый поход начался в 1096 году. Во главе многочисленного и хорошо вооруженного ополчения находились Раймунд IV, граф Тулузский (он вёл войска из южной Франции и к нему примкнул папский легат), Гуго де Вермандуа (брат французского короля Филиппа I), Этьен (Стефан) II, граф Блуа и Шартра, герцог Нормандии Роберт III Куртгёз, граф Фландрии Роберт II, Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии, с братьями Евстахием (Эсташем) III, графом Булони, и Балдуином (Бодуэном), а также племянником Балдуином (Бодуэном) Младшим, Боэмунд Тарентский (сын Роберта Гвискара), с племянником Танкредом.



Число крестоносцев, собравшихся разными путями в Константинополе, составляло несколько десятков тысяч. В Константинополе большая часть крестоносных вождей признали свои будущие завоевания, как части восточной империи, в ленной зависимости от Алексея и дали ему соответствующую присягу.



Алексею было нелегко добиться этого: он был вынужден даже прибегнуть к вооружённой силе (так он принудил к присяге Готфрида Бульонского). Их войска не были единой сплочённой армией — каждый идущий в поход феодал привлекал своих вассалов, а за ними шли сорвавшиеся с насиженных мест крестьяне.

В апреле 1097 года крестоносцы перешли Босфор. Вскоре византийцам сдалась Никея, а 1 июля крестоносцы разбили при Дорилее султана Килидж-Арслана и этим проложили себе путь через Малую Азию. Двигаясь далее, крестоносцы нашли себе драгоценных союзников против турок в князьях Малой Армении, которых они стали всячески поддерживать.



Балдуин, отделившись от главного войска, утвердился в Эдессе. Для крестоносцев это было очень важно, по положению города, который составлял с тех пор их крайний восточный форпост. В октябре 1097 года крестоносцы осадили Антиохию, которую им удалось взять лишь в июне следующего года.



В Антиохии крестоносцы в свою очередь были осаждены эмиром моссульским Кербогой и, терпя голод, подвергались большой опасности; им удалось, однако, выйти из города и разбить Кербогу. После продолжительной распри с Раймундом Антиохией завладел Боэмунд, которому удалось ещё до падения её вынудить у остальных крестоносных вождей согласие на передачу ему этого важного города.



Пока шли споры из-за Антиохии, в войске, недовольном промедлением, произошло волнение, которое заставило князей, прекратив распри, двинуться далее. То же повторялось и потом: в то время, как войско рвалось к Иерусалиму, вожди спорили из-за каждого взятого города.

7 июня 1099 года перед глазами крестоносцев открылся, наконец, святой город, а 15 июля они взяли его, причём произвели страшную резню среди мусульман. Власть в Иерусалиме получил Готфрид Бульонский. Разбив под Аскалоном египетское войско, он обеспечил на некоторое время с этой стороны завоевания крестоносцев.



После смерти Готфрида королём иерусалимским стал Балдуин Старший, передавший Эдессу Балдуину Младшему. В 1101 году в Малую Азию явилось второе большое крестоносное войско из Ломбардии, Германии и Франции, во главе которого шло много знатных и богатых рыцарей; но большая часть этого войска была истреблена соединёнными силами нескольких эмиров.

Обратим внимание на один примечательный факт, в котором сходятся многие историки — крестоносцы, взяв город, вырезали всех мусульман, а по некоторым версиям не только их. С чем связана такая жестокость, остаётся только догадываться. Версий много, поэтому предлагаем нашим читателям самим поразмыслить над этим.



Помимо этого весь путь крестоносцев в Палестину сопровождался множественными грабежами и разбоями. Оба эти факта подтверждают одно — нравственно-этическая составляющая участников крестового похода была крайне низкая.

После успеха первого крестового похода на территории Леванта (общее название стран восточной части Средиземного моря) были основаны четыре христианских государства:



Графство Эдесса — первое государство, основанное крестоносцами на Востоке. Было основано в 1098 году Балдуином I Булонским после завоевания Иерусалима и создания королевства. Просуществовало до 1146 года. Столицей его был город Эдесса.

Княжество Антиохия — было основано Боэмундом I Тарентским в 1098 году после взятия Антиохии. Княжество просуществовало до 1268 года.

Иерусалимское королевство просуществовало вплоть до падения Акры в 1291 году. В подчинении у королевства находилось несколько вассальных сеньорий, в том числе четыре наиболее крупные:

Княжество Галилеи



Графство Яффы и Аскалона



Трансиордания — сеньория Крака, Монреаля и Сент-Авраама



Сеньория Сидона



Графство Триполи — последнее из государств, основанных в ходе Первого



крестового похода. Было основано в 1105 году графом Тулузы Раймундом IV.

Графство просуществовало до 1289 года.

Государства крестоносцев на Востоке в 1140 году

После завоевания территорий на Ближнем Востоке под предлогом защиты паломников, идущих в Палестину, были организованы духовно-рыцарские ордена тамплиеров (фр. templiers — «храмовники») и госпитальеров (иоаннитов).



Особо выделим орден тамплиеров, который овеян некой мистификацией и рыцарской романтикой. Споры о положительной либо отрицательной роли деятельности храмовников идут до сих пор.

Вот что пишет о создании ордена храмовников в своей книге «Тамплиеры» Рид Пирс Пол:

«В 1104 году в Святую землю с большой свитой рыцарей прибыл граф Гуго Шампанский. Из своей резиденции в городе Труа в верховьях Сены он управлял большими и весьма богатыми землями, входившими в состав Западного Франкского королевства Карла Лысого. Гуго был очень набожен и несчастлив в браке — у него имелись сомнения, является ли он настоящим отцом своего старшего сына.



Среди его вассалов был рыцарь по имени Гуго де Пейн, поместье которого располагалось в нескольких километрах от Труа, ниже по течению Сены. Приписан он был к церковному приходу Монтиньи; граф Шампанский был его законным сюзереном и Пейн входил в его рыцарскую дружину. В 1108 году граф Гуго на время вернулся в Европу, а шесть лет спустя снова отправился в Иерусалим. Не известно, сопровождал ли Гуго де Пейн своего сеньора в первом путешествии или же отправился в Святую землю только сейчас, но он там остался, когда граф Шампанский снова вернулся в Европу.



К этому времени Балдуина I на иерусалимском троне сменил его кузен Балдуин Буржский, а патриарха Даймбера — преподобный Вармунд де Пикуньи. Именно к ним Гуго вместе с другим рыцарем, Готфридом де Сен-Омером, обратились с предложением создать рыцарское братство, подчиняющееся уставу религиозного ордена, но занимающееся защитой паломников.



3а основу они собирались взять устав, разработанный когда-то Блаженным Августином из Гиппона, и канонические правила церкви Гроба Господня в Иерусалиме. Предложение Гуго было одобрено и королем, и патриархом; в день Рождества Христова в 1119 году Гуго де Пейн и восемь других рыцарей — в том числе Готфрид де Сен-Омер, Аршамбуа де Сен-Аньян, Пайен де Мондидье, Жоффруа Бизо и еще один крестоносец по имени Россаль, или Роланд, — дали обет бедности, целомудрия и торжественно поклялись патриарху в церкви Гроба Господня.



Они назвались «бедным братским воинством Иисуса Христа» и поначалу не носили какой-то особой одежды, а продолжали одеваться сообразно своей особой профессии. Дабы обеспечить их необходимыми для существования средствами, патриарх и король выделили им средства из своей казны. Балдуин II уступил им замок в Иерусалиме, возле места, где, по преданию, находился храм Соломона, на южном склоне Храмовой горы.



Поэтому их вскоре стали называть бедным рыцарством Христовым и храма Соломонова, рыцарями храма Соломона, рыцарями Храма или просто храмовниками.»

Крест тамплиеров и рыцарь-тамплиер

Со временем орден приобрёл большое могущество, но прежде всего — могущество финансовое. Сейчас роль международных ростовщиков выполняют международные финансовые организации, такие как МВФ, Всемирный банк и др., а в средневековое время ранее XIV века монополия на международное ростовщичество была у тамплиеров.

Заметим, что ростовщический проект «Тамплиеры как инструмент мирового господства» предшествовал ростовщическому проекту XV века, который успешно стартовал из Испании и к XVIII — XIX векам уже охватил всю планету. Проект «Тамплиеры» захлебнулся из-за отсутствия его теоретического обоснования и сплочённой команды, способной распространить его и воплотить в жизнь.



Известно, что в средние века (имеется в виду X — XIV века) христианство категорически запрещало заниматься ростовщичеством, и это свидетельствует об отсутствии в священном писании ростовщической доктрины, когда Ветхий завет не был ещё священной книгой для христиан.



Но с развитием международной торговли образовалась международная финансовая система, которую успешно оседлали тамплиеры (более подробно об этом смотрите «По вере вашей да будет вам …» http://www.dotu.ru/2010/03/29/20100329_according-to-your-faith/)

В начале XIV века тамплиеры подверглись арестам, пыткам и казням со стороны духовенства и короля Франции Филиппа IV. В 1312 году орден был распущен папой Климентом V.

Второй крестовый поход (1147 — 1149 гг.)

Причина: В 1144 году эмир Мосула Имад ад-Дин Занги сумел захватить Эдессу и всё Эдесское графство. Ответом на этот шаг со стороны крестоносцев стал Второй крестовый поход, продолжавшийся в период с 1147 — 1149 г.г.

Цель: отвоевание Эдессы.

Основные участники:

Бернар Клервоский (1091, Фонтен-ле-Дижон, Бургундия — 20 или 21 августа 1153, Клерво) — французский богослов, мистик, общественный деятель, аббат монастыря Клерво и член цистерцианского ордена;

Конрад III Гогенштауфен (1093, Бамберг, Германия — 15 февраля 1152, Бамберг, Германия) — первый король Германии (1138—1152) из династии Гогенштауфенов;

Людовик VII Молодой (1120—18 сентября 1180) — французский король в 1137—1180 гг. из династии Капетингов.

Итог: крестоносцы не выполнили основную задачу по возвращению Эдессы, потеряв большое количество материальных ресурсов и войска. Оба короля после неудачного похода вернулись домой.

Третий крестовый поход (1189 — 1192 гг.)

Причина: потеря крестоносцами множества городов на территории Палестины, основным из которых был Иерусалим.

Цель: отвоевание Иерусалима и других территорий Леванта.

Аль-Ма́лик ан-На́сир Сала́х ад-Дунийа ва-д-Дин Абу́ль-Муза́ффар Ю́суф ибн Айю́б (араб. الملك الناصر أبو المظفر يوسف بن أيوب‎), в русской и западной традиции Салади́н (араб. صلاح الدين‎; 1138, Тикрит — 4 марта 1193, Дамаск) — султан Египта и Сирии и др., военачальник, мусульманский лидер XII века;

Саладин.

Фри́дрих I Гогеншта́уфен (конец 1122, монастырь Вайнгартен, Баден-Вюртемберг — 10 июня 1190, в речке Селиф) — король Германии с 1152 года, император Священной Римской империи с 1155 года, герцог Швабии в 1147—1152 годах под именем Фри́дрих III.

Филипп II Август, Филипп Кривой (21 августа 1165 — 14 июля 1223, Мант) — король Франции c 1180 года, сын короля Людовика VII Молодого и его третьей жены Адели Шампанской.

Ричард I Львиное Сердце (8 сентября 1157, Оксфорд, Англия — 6 апреля 1199, Шалю, герцогство Аквитания) — английский король из династии Плантагенетов. Сын короля Англии Генриха II и герцогини Алиеноры Аквитанской.

Ричард I Львиное Сердце.

Итоги: английскому королю удалось отвоевать у Саладина Акру, но подойдя к Иерусалиму, он развернул своё войско и со временем отбыл в Англию. Основная цель — отвоевания Иерусалима — не достигнута.

Четвёртый крестовый поход (1202 — 1204 гг.)

Причина: потерянные территории на Ближнем Востоке.

Цель: территории Египта

Основные участники:

Тибо III (13 мая 1179 — 24 мая 1201) — граф Шампани, Труа и Бри с 1198, сын Генриха I, графа Шампани и Марии Французской.

Балдуин I Фландрский (июль 1171 — 1205, Тырново, Болгария) — первый император Латинской империи с 1204 года, граф Эно под именем Бодуэн VI де Эно и граф Фландрии под именем Балдуин IX Фландрский с 1195 года, видный фламандский феодал, объединивший под своим скипетром Фландрию и Эно; крестоносец.

Бонифаций I Монферратский (1150 — 4 сентября 1207) — лидер Четвёртого крестового похода, первый король Фессалоники.

Итоги: ставя основной целью завоевания территории Египта, крестоносцы изменили своим планам и, в результате интриг и определённых договорённостей, выдвинулись на столицу Византийской империи — Константинополь, который в 1204 году пал под осадой и был разграблен осаждающими. В результате завоевания Константинополя на территории Византийской империи появились четыре государства:Латинская империя, Королевство Фессалоники, Герцогство Афинское, Княжество Ахейское.

Пятый крестовый поход (1217 — 1221 гг.)

Причина: потерянные территории на Ближнем Востоке

Цель: территории Египта

Основные участники:

́ндраш II Крестоно́сец (ок. 1175 — 26 октября 1235) — король Венгрии из династии Арпадов, правивший с 7 мая 1205 по 21 сентября 1235 года.

Леопольд VI Славный (1176 — 28 июня 1230) — герцог Штирии c 1194 года и Австрии с 1198 года из династии Бабенбергов.

Оттон I Меранский (ок. 1180/1184 — 7 мая 1234) — герцог Меранский, граф Андекса и Плассенбурга с 1205 года, пфальцграф Бургундии (под именем Оттон II) в 1211—1231 годах, маркграф Истрии в 1228—1230 годах.

Итоги: крестоносцам удалось завоевать Дамиетту (портовый город в Египте), но дальше этого они не продвинулись. При походе на Эль-Мансу́р (город в Египте, примерно в 120 км к северо-востоку от Каира) были разгромлены и вынуждены были удалиться с территории Египта.

Шестой крестовый поход (1228 — 1229 гг.)

Причина: потерянные территории на Ближнем Востоке

Цель: территории Ближнего Востока, в том числе Иерусалим

Основной участник:

Фридрих II Штауфен (26 декабря 1194, Ези — 13 декабря 1250, замок Фьорентино близ Лучеры) — король Германии (римский король) с 5 декабря 1212 года, император Священной Римской империи с 22 ноября 1220 года, король Сицилии (под именем Фридрих I, в 1197—1212 годах и с 1217 года).

Итоги: дипломатическая победа крестоносцев, в результате которой мусульмане уступили крестоносцам Иерусалим, Назарет, Сидон, Яффу и Вифлеем.

Седьмой крестовый поход (1248 — 1254 гг.)

Причина: потеря крестоносцами Иерусалима

Цель: Иерусалим

Основной участник:

Людо́вик IX Свято́й (25 апреля 1214, Пуасси, Франция — 25 августа 1270, Тунис) — король Франции в 1226—1270 годах.

Итоги: был взят город Дамиетта, но в дальнейшем территории были возвращены мусульманами, а крестоносцы были разбиты не только египетским войском, но и голодом.

Восьмой крестовый поход (1270 — 1272 гг.)

Причина: потерянные территории на Ближнем Востоке, а также желание завоевать часть территорий в Северной Африке.

Цель: территории Туниса, Египта и Палестины

Основные участники:

Людо́вик IX Свято́й (25 апреля 1214, Пуасси, Франция — 25 августа 1270, Тунис) — король Франции в 1226—1270 годах.

Карл I Анжуйский (21 марта 1227 — 7 января 1285, Фоджа) — граф Анжу и Мэна с 1246 года, граф Прованса и Форкалькье с 1246 года, король Сицилии в 1266—1282 годах, король Неаполя с 1266 года, король Албании с 1272 года, титулярный король Иерусалима с 1277 года, князь Ахейский с 1278 года, основатель Анжу-Сицилийского дома.

Эдуард I Длинноногий (17 июня 1239 — 7 июля 1307) — король Англии в 1272—1307 годах из династии Плантагенетов.

Итоги: несмотря на то, что часть территорий удалось захватить, итоги похода были неудовлетворительными: войско крестоносцев за время похода сильно поредело, и в конце концов все отвоёванные крестоносцами территории были утеряны.

Восьмой крестовый поход считается последним. В течение некоторого времени крестоносцы окончательно утратили свои территории на Ближнем Востоке. В 1291 году пал последний крупный город крестоносцев — Акра. Так завершился один из самых напряжённых периодов в отношениях между христианами и мусульманами, длившийся на протяжении двух веков и унесший жизни миллионов людей.

В заключении нашей статьи мы попробуем выявить основные силы, заинтересованные в проведении крестовых походов, их цели, а также постараемся определить, какие из поставленных целей были достигнуты.

ВЫВОДЫ ВТОРОЙ ЧАСТИ

Как мы уже писали, к началу первого крестового похода противоборствующие стороны подошли в различных состояниях. Арабский халифат испытывал серьёзный кризис во многих сферах, а вот Западная Европа, наоборот, испытывала экономический подъём, так как действующая на тот момент на её территории экономическая модель позволяла устойчиво развивать множество направлений жизнедеятельности населявших Европу людей. И на наш взгляд все события, описанные ранее, были осмысленно управляемы.

Любое управление подразумевает под собой иерархически упорядоченную последовательность разнокачественных действий (полную функцию управления), включающую в себя:



Выявление фактора среды, который «давит на психику», чем и вызывает субъективную потребность в управлении;



Формирование навыка (стереотипа) распознавания фактора среды на будущее и распространение его в культуре общества;



Целеполагание в отношении выявленного фактора;



Формирование генеральной концепции управления и частных концепций управления в отношении каждой из целей в составе вектора целей;



Внедрение генеральной концепции управления в жизнь — организация новых или реорганизация существующих управляющих структур, несущих целевые функции управления;



Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе управления;



Совершенствование действующей концепции в случае необходимости;



Ликвидация существующих структур и высвобождение используемых ресурсов в случае ненадобности либо поддержание их в работоспособном состоянии до следующего использования.



Подробнее об этом см. Достаточно общую теорию управления http://www.dotu.ru/2011/06/26/20110626-dotu_red-2011/

Несколько тысячелетий назад, на тех же территориях Малой Азии и Северной Африки, был запущен проект, целью которого было не дать состояться Человеку Разумному в качестве такового (то есть сформировать такую культуру в целом, которая бы тормозила развитие людей на определённых ступенях развёртывания генетической программы с целью эксплуатации в своих интересах этой недоразвитости).



Проект носил характер повсеместный, и его необходимо было распространить на всех территориях Земли.

На данный момент его основы изложены в одной из древнейших книг человечества — Ветхом Завете (см. выше: о Библии, Второзаконии Исайи и пр.), поэтому и название он носит соответствующее — Библейский проект. Свидетельства о том, что у заправил этого проекта действительно существует цель «не дать состояться людям в качестве Человеков — наместников Божьих на планете Земля», в том числе приведены и в Священном Коране.

Коран (перевод смыслов И.Ю. Крачковского), Сура 15, Ал-Хиджр

28(28). И вот сказал Господь твой ангелам: «Я сотворю человека из звучащей, из глины, облечённой в форму. 29(29). А когда Я его выровняю и вдуну от Моего духа, то падите, ему поклоняясь». 30(30). И поклонились ангелы все полностью, 31(31). кроме Иблиса. Он отказался быть с поклонившимися. 32(32). Сказал Он: «О Иблис! Что с тобой, что ты не вместе с поклоняющимися?» 33(33). Сказал он: «Я не стану кланяться человеку, которого Ты создал из звучащей, из глины, облечённой в форму». 34(34). Сказал Он: «Уходи же отсюда! Ведь ты — побиваемый камнями. 35(35). И, поистине, над тобой — проклятие до дня суда!» 36(36). Сказал он: «Господи мой! Отсрочь же мне до дня, когда они будут воскрешены». 37(37). Сказал Он: «Поистине, ты — из тех, кому будет отсрочено 38(38). до дня назначенного времени». 39(39). Сказал он: «Господи мой! За то, что Ты сбил меня, я украшу им то, что на земле, и собью их всех, 40(40). кроме рабов Твоих из них, чистых». 41(41). Сказал он: «Это — путь для Меня прямой. 42(42). Поистине, рабы Мои — нет для тебя над ними власти, кроме тех из заблудшихся, кто последовал за тобой, 43(43). и поистине, геенна — место, им назначенное всем! 44(44). У неё — семь врат, и у каждых врат из них — отдельная часть. 45(45). Поистине, богобоязненные — среди садов и источников: 46(46). «Входите сюда с миром в безопасности!»

Таким образом, появление пророка Мухаммада и учения ислама стало серьёзной помехой в реализации Библейского проекта. И в отношении этого нового религиозного учения было принято решение о его ликвидации. Т.е., если опереться на полную функцию управления, то:



был выявлен фактор среды, «давлеющий на психику» управляющих Библейским проектом. В качестве такого фактора среды было распространение на Востоке учения ислама, данного через Мухаммада;



сформирован соответствующий стереотип распознавания этого нового явления — это мусульмане;



прописан (в той или иной степени детальности) вектор целей, среди которых можно идентифицировать такие:

сдерживание распространения ислама по планете;

локализация ислама, как культуры в определённом ареале обитания людей, лучше с привязкой к определённому генотипу — арабы;

распространение библейского проекта;

искажение учения ислама для его дальнейшей ликвидации, как глупости и заблуждения;

по возможности — уничтожение ислама, как культуры.





выбрана генеральная концепция достижения цели (разного рода методы и инструменты, позволяющие добиться реализации поставленных задач и носящие при этом низкую этическую составляющую. Здесь уместно вспомнить, что цель оправдываЮт средства):

в качестве ресурсной базы была выбрана разжиревшая без ростовщичества Европа (возможно этот период без него был нужен, чтобы как раз и вырастить противника исламу);

в качестве прямых исполнителей были избраны христианские ордена;

мотивация — обогащение и борьба с неверными, идеологическая основа — Библия;

повод — отвоевание у представителей другой культуры священных мест из источников библейской культуры;

основные методы — прямая военная экспансия, насильственное насаждение библейской культуры.





созданы соответствующие структуры, действующие в различных направлениях: науке, образовании, экономике, военном деле и т.п., которые начали внедрять генеральную концепцию;



за этими структурами постоянно осуществлялся контроль, и при ненадобности они расформировывались (рыцари-тамплиеры были одной из таких структур, хотя дискредитация и устранение ислама были не их основными задачами).



По своей сути то явление Жизни, которое называют «сатана», в Коране— «иблис» (для атеистов — определённая система, характеристическим качеством которой является приведение процессов к большей хаотичности) реализовывает то, о чём он говорил Богу: испытывает человечество и его нравственно-этическую основу (поскольку любое взаимодействие имеет ту или иную этику взаимоотношений), сам при этом употребляясь при прохождении человеком жизненных тестов на пути становления на планете Земля человеческой цивилизации.



И война между двумя цивилизациями является наглядным примером того, что большинство людей-приверженцев ислама и учения Христа не поняли учения ни Мухаммада, ни Иисуса.Оба они не оставили после себя письменного наследия, т.к., и это наше мнение, их последователям необходимо было развивать их учения самостоятельно, а не превращать какие-то тексты в догмы.



В итоге — учения были искажены заинтересованными в этом лицами, а люди, как и сегодня, пока не могут этому ничего противопоставить — одни злочестивые вкушают гнев других злочестивых.

Крестовые походы — масштабные по своему размаху мероприятия и достигнутые результаты разнообразны. Ниже мы перечислим основные:



Было предотвращено распространение ислама на другие территории. Ислам, в первую очередь, получил у многих христиан образ враждебной религии, был локализован в границах определённой территории (Малая Азия и Северная Африка) и был привязан в восприятии христиан к определённому генотипу — арабам;



Произошло распространение Библейского проекта на территорию Палестины, в том числе — была создана развитая экономическая сеть. Были установлены экономические связи между регионами;



Ростовщический проект в ближневосточном регионе не получил такого распространения, какое получил во время крестовых походов в Европе. Главную роль в этом сыграл Коран со своей антиростовщической концепцией. А вот в Европе ситуация была очень грамотно использована заправилами ростовщической корпорации: большая война требует больших единовременных вливаний, поэтому ростовщичество получило большое распространение. Неудивительно, что одними из первых крупных ростовщиков в Европе был один из орденов-исполнителей проекта — тамплиеры.



Шейх ‘Абдуль-Кадир ‘Иса в своей книге «Хакаик ‘ан Ат-Тасаввуф», в главе «Принесения в Исламские науки» (https://vk.com/topic-69404824_33996924), привёл примеры того, как враги ислама вводили в ислам элементы иудаизма (!), считая, что их источником являлись суфии, хотя есть и другие исследователи, защищающие суфизм (https://azan.kz/upload/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%A1%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5.pdf). Однако, отметим, что некоторая информационная агрессия в отношении ислама была замечена, но, возможно, неверно идентифицирована, в виде суфиев, когда только некоторые из суфийских орденов могли быть проводниками этой информационной агрессии.



Были получены важные артефакты, которые хранились на завоёванных территориях. Мы можем предположить, что тамплиеры, да и другие духовно-рыцарские ордена, могли вывезти с завоёванных территорий какие-то предметы и вещи (включая гробницы и пр.), имеющие большую ценность как чисто духовную, так и научно-техническую. В литературе один из таких артефактов нашёл отражение во многих повестях и рассказах. Речь идёт о Священном Граале.



Были уничтожены многие исторические памятники исламской культуры, а также и других, предшествующих культур для того, чтобы потомки не смогли разобраться с прошлым своих цивилизаций и народов. На многих сооружениях с мегалитической кладкой в регионе были отмечены попытки определённой перестройки. Вполне возможно, что какие-то сооружения были разрушены, но не до конца, т.к. в настоящее время всё больше и больше учёных делают разного рода открытия, которые свидетельствуют о существовании более высокой культуры строительства и связанных с ним технологий, нежели имеет место даже сейчас.



Итак, подводя итоги второй части нашей статьи, мы можем сказать, что не все цели были достигнуты. А проблема ислама для тех, кто управляет на данный момент процессом глобализации, остаётся актуальной и по сей день.

В третьей части нашей статьи мы расскажем о культуре, которая появилась в результате крестовых походов.



ИАЦ

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