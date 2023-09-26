Почему мы вымираем? Рафаэль Абдулов // Fundamentum #34
В России стремительно сокращается население. Смертность существенно превышает рождаемость. Экономика уже сталкивается с дефицитом кадров. Что ждет Россию в будущем? Почему семьи не желают иметь детей? Давайте разбираться в этом видео.
Рекомендуемое:
Статья о демографии:
https://marafonec.livejournal.com/14628495.html
Исследование Равенство Медиа «Рождаемость в 2023 г. станет худшей за четверть века»:
https://t.me/ravenstvomedia/201
Статья «Город олигарха Мельниченко» Елизаветы Александровой-Зориной:
https://www.rusmirror.ru/kovdor
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Комментарий редакции
В этом тексте рассматриваются следующие основные тезисы:
1. Население России стремительно сокращается. За 30 лет население уменьшилось на 15 млн человек.
2. Основные причины демографического кризиса – низкая рождаемость и высокая смертность. Миграция лишь частично компенсирует естественную убыль.
3. Демографический спад начался в 90-е годы в результате социально-экономических потрясений при переходе к рынку.
4. Сейчас главная причина низкой рождаемости – неуверенность семей в завтрашнем дне, низкие и непредсказуемые доходы.
5. Государство пытается стимулировать рождаемость, но эти меры пока малоэффективны.
6. Дефицит рабочих рук вынуждает власти и бизнес искать решения, в том числе повышая зарплаты, облегчая трудоустройство подростков.
Вывод: демографический кризис в России углубляется, несмотря на отдельные попытки властей его преодолеть. Без кардинального роста уровня жизни населения выход из этой ситуации маловероятен.
Чисто биологический механизм: женщины не будут(много) рожать от слабых мужчин, когда мужчина не глава семьи. В то же время, девушки которые воспитаны в семьях, где доминируют женщины, не пойдут замуж за мужчин, которым придётся подчиняться, они будут искать таких, которых смогут подчинить.
Те кто переформатировали европейскую и особенно русскую цивилизацию в матриархальную, прекрасно знают об этом механизме. Матриархальная цивилизация всегда гибнет.
Никакого бинома Ньютона(сложной научной проблемы) тут нет, “наводят тень на плетень”(дурят). Решение не в финансовой, а в биологической плоскости.
Ну ,русскую цивилизацию думаю не так особенно переформатировали как европейскую.
Не выдавайте желаемое (кем то?) надеюсь что не Вами!?) за действительное.
Спи дальше.
Хоть ты один явился…,- не запылился.
И, таки нет. Я только собираюсь ко сну.
Перед сном ни о чём не думай. Даже про меня.
“Перед сном ни о чём не думай. Даже про меня.”
Про тебя ни о чем?
Или ты ,-”что то”?
И в финансовой в том числе, деревня давала людей, и отношение к мужщине в деревнях несколько иное, и где эта деревня? Перекрыли рынки сбыта и ее не стало.
На мой взгляд упущено или специально “замылено”? …,(переведено на потребительство) мнение на основную причину не рождаемости.
Урбанизация
Продуктивного всем вечера.
Особенно тем кто “детородного” возраста.
Я спать.