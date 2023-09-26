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Почему мы вымираем? Рафаэль Абдулов // Fundamentum #34

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В России стремительно сокращается население. Смертность существенно превышает рождаемость. Экономика уже сталкивается с дефицитом кадров. Что ждет Россию в будущем? Почему семьи не желают иметь детей? Давайте разбираться в этом видео.

Рекомендуемое:
Статья о демографии:
https://marafonec.livejournal.com/14628495.html
Исследование Равенство Медиа «Рождаемость в 2023 г. станет худшей за четверть века»:
https://t.me/ravenstvomedia/201
Статья «Город олигарха Мельниченко» Елизаветы Александровой-Зориной:
https://www.rusmirror.ru/kovdor

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Комментарий редакции

В этом тексте рассматриваются следующие основные тезисы:

1. Население России стремительно сокращается. За 30 лет население уменьшилось на 15 млн человек.

2. Основные причины демографического кризиса – низкая рождаемость и высокая смертность. Миграция лишь частично компенсирует естественную убыль.

3. Демографический спад начался в 90-е годы в результате социально-экономических потрясений при переходе к рынку.

4. Сейчас главная причина низкой рождаемости – неуверенность семей в завтрашнем дне, низкие и непредсказуемые доходы.

5. Государство пытается стимулировать рождаемость, но эти меры пока малоэффективны.

6. Дефицит рабочих рук вынуждает власти и бизнес искать решения, в том числе повышая зарплаты, облегчая трудоустройство подростков.

Вывод: демографический кризис в России углубляется, несмотря на отдельные попытки властей его преодолеть. Без кардинального роста уровня жизни населения выход из этой ситуации маловероятен.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Sn1t1OWMjhg
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9 Комментариев » Оставить комментарий
  • 4605 3965
    Андрей Попов два часа назад

      Чисто биологический механизм: женщины не будут(много) рожать от слабых мужчин, когда мужчина не глава семьи. В то же время, девушки которые воспитаны в семьях, где доминируют женщины, не пойдут замуж за мужчин, которым придётся подчиняться, они будут искать таких, которых смогут подчинить.
      Те кто переформатировали европейскую и особенно русскую цивилизацию в матриархальную, прекрасно знают об этом механизме. Матриархальная цивилизация всегда гибнет.
      Никакого бинома Ньютона(сложной научной проблемы) тут нет, “наводят тень на плетень”(дурят). Решение не в финансовой, а в биологической плоскости.

      3
      3
    • 238 234
      Виктор час назад

        На мой взгляд упущено или специально “замылено”? …,(переведено на потребительство) мнение на основную причину не рождаемости.
        Урбанизация

      • 238 234
        Виктор 7 мин. назад

          Продуктивного всем вечера.
          Особенно тем кто “детородного” возраста.
          Я спать.

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