В России стремительно сокращается население. Смертность существенно превышает рождаемость. Экономика уже сталкивается с дефицитом кадров. Что ждет Россию в будущем? Почему семьи не желают иметь детей? Давайте разбираться в этом видео.

Рекомендуемое:

Статья о демографии:

https://marafonec.livejournal.com/14628495.html

Исследование Равенство Медиа «Рождаемость в 2023 г. станет худшей за четверть века»:

https://t.me/ravenstvomedia/201

Статья «Город олигарха Мельниченко» Елизаветы Александровой-Зориной:

https://www.rusmirror.ru/kovdor

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Комментарий редакции

В этом тексте рассматриваются следующие основные тезисы:

1. Население России стремительно сокращается. За 30 лет население уменьшилось на 15 млн человек.

2. Основные причины демографического кризиса – низкая рождаемость и высокая смертность. Миграция лишь частично компенсирует естественную убыль.

3. Демографический спад начался в 90-е годы в результате социально-экономических потрясений при переходе к рынку.

4. Сейчас главная причина низкой рождаемости – неуверенность семей в завтрашнем дне, низкие и непредсказуемые доходы.

5. Государство пытается стимулировать рождаемость, но эти меры пока малоэффективны.

6. Дефицит рабочих рук вынуждает власти и бизнес искать решения, в том числе повышая зарплаты, облегчая трудоустройство подростков.

Вывод: демографический кризис в России углубляется, несмотря на отдельные попытки властей его преодолеть. Без кардинального роста уровня жизни населения выход из этой ситуации маловероятен.