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Русский крест: Россия продолжает планово вымирать по 350 тыс. в год

18:22. 20 октября 2020 58 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

 

20.10.2020
5f8ec0ad.jpgСлучайная ошибка в еще неопубликованных планах правительства подняла вопрос, по поводу которого «Катюша» и другие патриотические ресурсы бьют в набат последние три года. Россия снова погружается в жуткую демографическую яму, которую уже не списать на последствия Великой Отечественной и даже на предательство 90-х. Виной сему организованный властью и СМИ кризис института семьи, который грозит вымиранием русских и замещением их неприхотливыми мигрантами. Именно такая концепция, похоже, заложена в документах «социального» блока правительства.

Одной из самых обсуждаемых тем выходных и понедельника в соцсетях и Телеграме стала новость о том, что в 2020 году численность населения России сократится на 352 тыс. человек, что станет максимумом с 2006 года. Об этом говорится в проекте «Единого плана по достижению национальных целей развития»,  который есть в распоряжении «Известий». Согласно документу, выход на положительные темпы прироста населения произойдет только в 2030 году: в 2021 прогнозируется убыль в размере 290 тыс., в 2022 — 238 тыс., в 2023 —189 тыс., а в 2024 — 165 тыс. человек. При этом оценка властей ухудшилась более чем в два раза относительно версии плана, разработанной в августе этого года. В ней прогнозировалось сокращение населения на 158 тыс. человек и выход на положительные темпы прироста уже в 2022 году.

Новость о том, что мы вымираем в два раза быстрей, чем планировали, тут же разлетелась по стране, вызвав буквально шквал комментариев и возмущений. «Это что за жесть? Нас что, держат за идиотов? Правительство, вы там в своём уме? Вы в своей безнаказанности и "небожительстве" не понимаете, что пишете? Истинно — время Грефа, вранья и манипуляций. Фраза: "Правительство резко ухудшило прогноз по убыли населения России на фоне пандемии, численность населения России в этом году упадет на 352 тыс. человек". Нам одним кажется, что в приличном обществе после того, как правительство признаётся в том, что потери населения составят на 176 тыс. человек больше, чем они прогнозировали (176 тыс., Карл!!!), оно должно уйти в отставку?

Ведь 352 тыс. человеческих потерь в результате либо непрофессионализма либо вредительства со стороны правительства — это не 13 тыс. потерь на Донбассе и не 1000 потерь в Карабахе, о которых на наших центральных каналах в прайм-тайм на деньги налогоплательщиков говорят с утра до вечера. 352 тыс. — это уничтоженный областной центр Владимир. А у нас разве война? Разве на нас напали фашистские захватчики, и их бомбардировщики утюжат русскую землю? Мы, конечно, переживаем за наших братьев на Донбассе и в Карабахе, но ведь в это же самое время нам на голубом глазу Правительство говорит: "Русские, за 6 лет войны на Донбассе погибло 13 тысяч человек, а вы за 5 лет до 2024 года не досчитаетесь 1,2 млн человек".

Вы об этом слышали взрывные программы на наших каналах про геноцид русского народа? И что с этим делать? Слышали? Мы — нет. Тишь, гладь и Божья благодать. Ничего не происходит.

Следующая фраза: "Ожидается, что в 21 году население снизится на 290 тыс., в 22 —на 238 тыс., в 23 — на 189 тыс., а в 24 — на 165 тыс. То есть население России будет сокращаться на протяжении четырех лет, а выход на прирост предполагается только в 2030 году".

Мы не ослышались? Правительство, вы не понимаете что ли, что такими фразами выставляете Президента в очень невыгодном свете? Читаем: "21.07.20г. Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»: В целях осуществления прорывного развития РФ, увеличения численности населения страны &lt;…&gt; постановляю: 

1.Определить следующие национальные цели развития РФ на период до 2030 года:
а) сохранение населения. &lt;…&gt;
2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году:
а) в рамках национальной цели «Сохранение населения» &lt;…&gt;,
обеспечение устойчивого роста численности населения РФ".

Это нормально? То есть правительство, у которого население сокращается темпами в 2 раза быстрее, чем в их прогнозах, нас кормит сказками о том, что они выйдут к положительному росту только в 30 году, к которому направлены национальные цели, поставленные президентом Путиным. Ну а что? Грамотный подход. 10 лет русский народ будет вымирать рекордными темпами, а в 2030 году, скорее всего, уже другое правительство пусть разбирается с этим геморроем. Всё бы хорошо, но как в такой ситуации выглядит президент с фразой "обеспечение устойчивого роста численности населения РФ"?»,  — разразились тирадой наши коллеги и друзья из ТГ-канала «Сорок Сороков». 

Не менее остро звучали и другие комментарии. Вот только реальность еще страшнее. Начнем с того, что мы как вымирали планово, так и продолжаем вымирать, а вся эта история высосана из пальца от начала до конца. Озвученная цифра сокращения населения на 158 тыс. человек в проекте «Единого плана по достижению национальных целей развития»  взята в прямом смысле с потолка. В том смысле, что она напрямую противоречит всем данным и тенденциям, которые сообщал Росстат. Посмотреть все данные можно в разделе «Демография». Согласно данным главного статистического агентства страны, на основе которых по идее и должны строиться планы правительства, естественная убыль населения в 2019 году по стране составила 317 тыс. 233 человека. Согласно среднему варианту прогноза изменения численности населения, Росстат выдает цифру естественной убыли в 374 тыс. 900 человек. За основу же данной цифры был взят самый оптимистический прогноз Росстата, где убыль в 2021 году должна была бы составить 156 тысяч человек, да и приукрасили оптимистический прогноз до супероптимистического. 

изменение

Откуда взялось 158 тыс. и почему изначально прогнозировалось — на самом деле, не секрет. Как уже отметили наши коллеги, в январе этого года президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию связал будущее России с преодолением демографического кризиса, назвав низкие доходы населения прямой угрозой. Перед Россией стоит задача увеличить суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной женщиной) к 2024 году до 1,7 против нынешних 1,5, сказал президент. А раз президент сказал, то надо отчитаться о выполнении. И бодрые чиновники в изначальном варианте плана именно это и делали — ведь он должен был лечь на стол президенту намного раньше ноября, а значит, никто им не мешал мечтать. 

Правда, уже первая статистика от Росстата, о которой рассказывала «Катюша», показала рекордное падение рождаемости в стране за январь-май нынешнего года, и 40 тыс. населения уже должны были напрячь чиновников, но они продолжали верить в чудо, как в невидимую руку рынка, а то и больше. Напомним, с начала этого года по июнь у нас родилось 562,5 тыс. чел. За тот же период 2019 г. на свет появилось 600,5 тыс. малышей, число родившихся за январь-июнь 2018 года составило 782 тыс. новорожденных, в 2017 — 821 тыс. То есть за три года количество появившихся на свет малышей у нас уменьшилось на 258,5 тыс. Притом это данные за полугодие по всей стране — в январе-мае 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в России отмечалось снижение числа родившихся (в 79 субъектах Российской Федерации). 

В целом, если бы остальные с документом справились, то там бы и остались эти красивые цифры. Да вот беда — с экономическим курсом из-за коронакризиса затянулось, и втюхивать откровенную туфту было уже опасно. Особенно, если бы в декабре Владимир Владимирович начал ей хвастаться народу из телевизора, и был бы в очередной раз высмеян. Отметим, что касается выхода на рост населения к 2030 году, то чиновники из министерств и тут опираются исключительно на самые оптимистические показатели, которые уже провалились. Но признать сие они не могут, ибо тогда станет вопрос о их профпригодности, а это уже совсем другая история.

Помимо величины самой цифры вымирании народа, многие отметили, что вымирают как раз русские регионы. И вот тут авторы совершенно правы. Снова обращаемся к данным Росстата за 2019 год и видим такую картину: все федеральные округа, кроме Северо-Кавказского с его крепкими семейными ценностями, показывают убыль населения, а центральный — катастрофическую убыль.

прирост

История так распространилась, что тушить пожар отправили пресс-секретаря вся Руси Дмитрия Пескова. Почему его, а не тех, кто этот план составлял, ведомо только начальнику Пескова. Пресс-секретарь же не нашел никаких объяснений, кроме общих фраз о том, что власти принимают все возможные меры для сокращения убыли населения в России. «Разумеется, правительство не держит в тайне от президента результаты своей работы и свои подсчеты», — сказал Песков, отвечая на вопрос, знает ли Путин о новом прогнозе кабмина. И все бы было тут красиво, если бы буквально следом за Песковым не выступал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, который сообщил прессе, что наше правительство со своим коронабесием делает настолько все возможные меры, что почти все бедное население у нас — это семьи с детьми. «У нас примерно 13% сейчас бедных из всего населения, это более 18 миллионов человек. Примерно 10% находятся у этой черты… Если мы посмотрим статистику, более 82% всех бедных составляют семьи с детьми. Причем 25% из них — это многодетные семьи. 23% детей проживает в бедных семьях. А если мы берем детей до 7 лет, это каждый четвертый»,  рассказал Рыбальченко. 

Как уже отметили злые комментаторы, если наше правительство так делает все, что возможно, что бедняк у нас — это родитель и ребенок, то, может, им начать это делать как-то по-другому? Впрочем, как бы это «по-другому» нам еще большим боком не вышло. Например, начнут реализовывать фразу «обеспечение устойчивого роста численности населения РФ»  с помощью замены коренного населения на мигрантов. Тут стоит понять, что для господ вроде Кудрина, Набиуллиной и им подобных русского народа не существует — есть народонаселение. Об этом еще их друг Гайдар говорил, называя народ исключительно «электоратом». И ведь ровно год назад — в сентябре 2019 года — «эксперты» ЦБ Набиуллиной выпустили прекрасный доклад о денежно-кредитной политике, в котором отметили, что народишко у нас ушлый, плодиться не хочет, а хочет кушать, что не есть правильно. А оттого поменять этот народишко нужно на тот, который и плодиться будет, и есть сильно просить не станет. По-умному это звучит так: «На среднесрочную динамику инфляции и рост экономики могут оказать влияние ожидаемые демографические тенденции. Продолжение сокращения численности экономически активного населения в ближайшие годы вследствие текущей возрастной структуры населения будет оставаться фактором, ограничивающим потенциальный темп экономического роста в 2020-2022 годах, даже с учетом положительного вклада от повышения пенсионного возраста… Дефицит предложения на рынке труда может отразиться на динамике заработных плат и потребления домашних хозяйств, а также оказать повышательное давление на инфляцию… Влияние фактора демографии на потенциальный выпуск и инфляцию может быть смягчено в случае, если сокращение численности экономически активного населения России будет существенно компенсировано за счет повышения гибкости рынка труда, сокращения непроизводительных рабочих мест, а также иммиграции из других стран. При этом на миграционные потоки будет влиять не только миграционная политика Правительства, но и в целом привлекательность экономики России для иностранной рабочей силы по сравнению с другими странами». 

Однако, даже если с помощью семьям дело как-то наладится, в чем есть серьезные сомнения, проблему это не решит. Еще в середине 2019 года РИА «Катюша» писала: «Тут уже не срабатывают привычные догмы наши чиновников, что во всем виновата демографическая яма из-за Великой Отечественной войны. Объяснить ею, почему в Ставрополье убыль составила 606 человек, а в соседней Осетии родилось на 1964 человека больше, чем умерло, просто не реально. Как нереально ею объяснить убыль населения в Кемеровской области в 1870 человек и прирост в Тыве на 360. Значит, что-то здесь есть еще. И это что-то — в первую очередь семья».  То есть речь идет не только о выдаче очередных 10 тыс. на ребенка, что само по себе отлично, но уже поздно. Экономика экономикой, но битву за семью Россия проигрывает, вот что плохо. 

Сегодня мы имеем смену менталитета, о которой так мечтала депутат Оксана Пушкина. Молодые люди ждут «всех условий», вкладывая туда далеко не только жилье и работу, как это было всего 10-15 лет назад. В ноябре 2019-го были опубликованы результаты еще одного опроса, согласно которым почти каждый десятый россиянин (9% респондентов) не планирует иметь детей, за год до этого — в 2018 году их было лишь 6%. Теперь в списке «условий» материальный достаток, получения «жизненного опыта» (та самая «жизнь в кайф») и еще куча всего, что транслируется ТВ, СМИ, радио, соцсетями, форумами и сайтами. Притом любой иной взгляд на жизнь, кроме как «Жрать, спать и гадить», что у нас дамы вроде Водонаевой именуют умным словом «саморазвитие», высмеивается и заглушается диким воем. Более того, ко всему этому присоединяется вдалбливание девочкам идея феминизма. Одновременно с этим у нас просто катастрофически увеличивается возраст рождения первого ребенка. Средний возраст рождений в России сдвигается в сторону 30 лет, то есть почти на 10 лет постарели наши «молодые мамы» за период с 2000 до 2020. И чаще всего после 30 дело ограничится одним ребенком, максимум — двумя.

Дабы не придумывать самим, РИА «Катюша» еще в августе спросила у своих читателей, в чем, по их мнению, главная причина падения рождаемости в стране. Итоги говорят сами за себя.

опрос

Ко всей картине происходящей катастрофы стоит добавить резкое падение количества браков — то есть нормальных, полноценных семей с папой и мамой, где и должны рождаться дети. Тут лучше всяких слов снова скажет статистика Росстата. 

браки

Так что нам сегодня в первую очередь, помимо экономической помощи, нужна как воздух пропаганда семейных ценностей. Пока СМИ, ТВ и Инстаграм-звезды будут у нас воспитывать молодежь в своих гомоценностях, ситуацию не переломить. Особенно печально в данной истории то, что Кремль раз за разом декларирует придуманный «экспертами» из ВШЭ бред про демографические ямы. Нет, они, конечно, существуют, и потери в Великой Отечественной, равно как и потери населения в «святые 90-е», куда нас так активно обратно втягивают, свою роль играют. Вот только при главенстве западной потребительской идеологии, пропаганде извращений и распущенности, тотальной оцифровки и обессмысливании жизни, выхода из этих ям не будет. Пример тому — временно утраченная территория России под названием «Украина», где были такие же потери в Великой Отечественной, где также были 90-е и развал страны, и где смертность превышала рождаемость даже в самые сытные времена. Притом именно тогда, когда, согласно схемам наших либеральных граждан, рождаемость уже должна была превысить смертность. Как итог — статус самой вымирающей страны Европы.

население

Причины еще в 2012 году точно обозначил бывший на тот момент руководителем украинского «Народного Собора», а ныне публицист Игорь Друзь. Тогда, выступая летом в еще мирном Луганске, среди главных вызовов Киеву он обозначил не экономику, а демографию. Он отметил, что украинки отказываются рожать, так как это не модно, мешает «жизни в кайф», то есть потребительству. И уже тогда Друзь сказал, что такое положение приведет страну к беде. Через два года он сидел в окопах под Славянском, а его страна после устроенного теми самими мечтающими «пожить для себя» как в Европе Майдана уже начала убивать «не таких». Да, бандеровцев на Майдане было не так много, как тех, кто мечтал о трусиках в ЕС. И «трусики», а также еда, машины и все то, что показывают в кино и рекламе, стали для них важней своего дома, семьи, Родины, веры. 

Россия сегодня подошла к той же черте, и беда на пороге, а что самое страшное — те, кто поставлен нами править, похоже, не понимают в этом вопросе не бельмеса и тупо исполняют рекомендации заклятых «друзей» России вроде «экспертов» из ВШЭ и ЦБ.

Источник: http://katyusha.org/view?id=15355

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 16741 15587
    жора шапов 20 октября 2020 в 18:35

    Весьма показателен последний абзац. Оккупанты не только понимают, а ДЕЛАЮТ. На Украине уже СДЕЛАЛИ.

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  • 4925 4313
    прохожий 20 октября 2020 в 18:46

    Национализировать все телеканалы и разогнать всю политиканствующую и сплетничающую шушеру, набрав новых ведущих и запустить новые телепередачи, пропагандирующие семейные ценности. Материально поддерживать матерей. Вывести всех молодых женщин на удалёнку и поставить оплату их труда в зависимость от количества детей в семье.
    Мужчины должны работать, а женщины рожать. Года через 3-4-5 сделать так, чтобы стало модным рожать и воспитывать детей ,получая дотации на семьи, а не отправлять деньги в офшоры и тупо работая на США. Выгнать всех специалистов “ВШЭ” и приватизировать наконец ЦБ, заодно выгнав Грефа и отдать всех под суд за разрушительную и предательскую политику против народов России. Снимать все налоги с семей имеющих более трёх детей. Ввести прогрессивный подоходный налог, в зависимости от заработков.
    Привлекать блоггеров к суду за деструктивную политику против
    ценностей поддерживаемых государством для решения демографической проблемы.
    А что прикажете делать, если в головах зомбированной молодёжи кружевные трусики, жизнь в кайф , и желание дождаться жениха миллионера.
    Берём пример с хасидов, которые вообще головы женщинам обривают, и имеют семьи по 10-13 детей, как некоторые, не будем указывать палцем, религиозные деятели хасидизма.
    Почему бы не перенять ценный , действенный опыт.
    Деваться скоро будет некуда.

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