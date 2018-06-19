Одержимы холопским недугом. Назад, в тёмные века!

30 мая 2018 года накануне прямой линии с Президентом России обманутые дольщики Екатеринбурга стали на колени перед Путиным. Люди с потухшими глазами слёзно умоляли: дяденька Путин, помоги! Да, положение у людей отчаянное. Но может быть, можно было найти другой путь отстаивать свои права? Получать что-то ценой потери лица – за такое перед детьми должно быть стыдно. Стыдно всем – и павшим на колени и тем, кто людей до такого довёл. Путину не стыдно руководить таким униженным народом? А гражданам РФ не стыдно жить в такой стране, где люди так унижены?

https://www.youtube.com/watch?v=6RyuUia1Gvg

Унизиться, чтобы достучаться – эта позорная метода понравилась и 12 июня обманутые дольщики Сочи тоже стали на колени перед президентом.

http://hitplaneta.ru/?p=31567

Но на митинге протеста против мусорного полигона в Щелканово, Московской области некую даму, которая предложила женщинам пасть на колени пред Путиным, не поддержали. И это делает честь жителям Рузского района. Ролик называется «На колени перед Путиным не станем. Мы не рабы!»

https://www.youtube.com/watch?v=jkUJBPV_l9w

Прямая линия с Президентом 7 июня продемонстрировала высочайший градус холуйства. Местные чиновники извивались ужами – если допустить их к Главному, они не то, что на колени пали бы, ботинки ему целовали. Ещё бы, вынутые из небытия ничтожные людишки возвышены во всевластные начальники исключительно за лояльность, ничего другого предложить боссу они не могут – ни ума, ни налаживания жизни в регионе – только холуйство.

С начальниками всё понятно - им за холуйство хорошо платят. Но почему так убого ныли просители? Ведь по Конституции источником власти в Российской Федерации является народ. Так почему же властелин так стелется перед нанятым им чиновником – президентом? Тем более, что чиновник этот работает плохо – в стране кризис власти, действует только ручное управление: крыша протекает – пиши президенту!

Унижен был и Путин – он демонстрировал на весь мир, что во вверенном ему государстве не работает ничего – ни министерства, ни региональные администрации, ни суды, которые обязаны были решать все заданные вопросы, и потому он, Путин, вместо серьёзных государственных дел тратит время на мелочовку, которая не есть уровень президента. Обнародована была только мекая бытовуха, хотя были заданы и принципиальные вопросы: Какие новые угрозы российскому рынку продовольствия, насыщенному ГМО, несёт объединение фирм Монсанто и Байер? Как остановить чудовищную эмиграцию учёных? Это в эфир не вышло. Подпольный режиссёр этого гнусного спектакля имел целью представить русских тупыми убогими рабами, озабоченными только мелкими проблемами своей норы.

Интернет-форумы называют Прямую линию «цирк для черни». Безусловно, придумал эту игру в вопросы и ответы какой-то подпольный кукловод, люто невидящий Россию. Придумал для того, чтобы страну унизить, оплевать, растоптать, чтобы создать у народа ложную иллюзию, что кто-то о нём заботится, кто-то его проблемы решает… Это – основной метод управления нынешней власти – создание ложных иллюзий.

Прямая линия рождает скверные исторические ассоциации.

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,

Одержимый холопским недугом,

Целый город с каким-то испугом

Подъезжает к заветным дверям.

Написано было в 1858 году. Прошло 160 лет. Ничего не изменилось. Россия всё та же - страна рабов, страна господ. Скажем «спасибо» всем действующим и ушедшим в прошлое властям – русский народ сломлен, раздавлен, поставлен на колени. Не врагом раздавлен, родной властью. Хотя власть в России давно неродная. Уже тысячу лет как.

Прямая линия свидетельствует: Россию тянут к монархии. Страну всё время тянут назад, не давая ей развиваться. Из прогрессивного социализма столкнули в обанкротившийся, умирающий капитализм, из научного атеизма, давшего Советскому Союзу мощный научно-технический прорыв, тащит в религиозное мракобесие, в архаичную монархию.

Вот и псевдо-потомки царей Романовых напоминают о себе – приехали в Крым на Ладе по новому мосту, посетили синагогу в Севастополе…

Полномочий у Президента как у царя. И спектакль с коленопреклонением играет на создание образа всевластного Президента-монарха, который единолично решает всё. Экономически мы уже в позапрошлом веке – большая часть страны выживает огородами.

И кто виноват в этом сползании в яму, в быстрой деградации страны и народа? Мировое правительство, отечественная власть? Да. Но больше всего виноваты сами люди, которые позволяют себе превратиться в кусок пьяного, безграмотного и безвольного пластилина, из которого любой негодяй волен лепить всё, что вздумает.

Люди, ставшие на колени – это сокрушительный провал власти. Это – позор народа. Национальный позор всей страны.

Но власть считает такое положение народа желательным результатом. Потому что власти не нужен народ, нужны рабы.

Трижды раб Российской Федерации

Раб экономический

Население РФ составляет – 147 млн человек, ВВП страны – 1283 млрд долларов, средняя заработная плата, согласно данным Росстата, 637 долларов (35000 руб.). Но в российских регионах такие деньги получают единицы. Реально зарплата учителя около 10000 руб., врача - 15000 руб. Но даже если брать лживые цифры Росстата и сравнить их, например, с показателями штата Нью-Йорк, в котором проживает 20 млн человек, то его ВВП выше, чем у всей страны РФ - 1488 млрд долларов, средняя заработная плата - 4909 долларов. По ВВП на душу населения богатейшая Россия сидит примерно на 70 месте в мире.

Пенсионер в России имеет прожиточный минимум в 8506 руб. в месяц, на ребенка приходится 10160 руб. в месяц, а взрослому человеку, по мнению властей, на всё должно хватить 11 163 руб. в месяц. Это – пайка для рабов.

Рабов не надо лечить и учить. И потому в РФ с 2000 года вдвое уменьшилось число больниц, количество больничных коек снизилось на 28%, число школ стало на 37% меньше. И из 2300 ВУЗов (2013 год) к концу 2015 года осталось менее 1500. И жить раб должен в трущобах: аварийного жилья в РФ с 2000 года стало в 2 раза больше. Средний износ фондов жилого сектора -80% , 90% дорог РФ не соответствуют мировым стандартам.

Реальные итоги 18-летнего правления Путина

https://rusmonitor.com/realnye-itogi-18-letnego-pravleniya-putina.html

Процесс ограбления рабов ускоряется: за 18 путинских лет доходы населения упали в 1,5-2 раза. По сравнению с 2016 годом в 2017 году на 11% упала рождаемость. А и нечего рабам плодиться.

И нечего рабам жить долго. Доля мужчин, не доживающих до 65 лет, в России - 43%. Для сравнения – в европейских странах (Исландия, Швейцария, Швеция, Италия, Нидерланды) до такого возраста не доживают лишь 10%. А первое место по продолжительности жизни занимает Княжество Монако – 89,5 лет, 2-е место Япония – 85 лет, 153-е место Россия – 70,8 года. Для власти РФ такая статистика – просто подарок. Она поднимет пенсионный возраст и платить пенсии будет некому. И никаких проблем.

Судя по действиям власти, она считает, что народ ей враг. А потому нечего народ кормить. Зачем вскармливать собственного могильщика?

Раб духовный

Подавляющее большинство русских – управляемая биомасса. Средство управления – информация. Метод управления – изменения сознания. Лживая информация, фабрикуемая управляющими «элитами», перекраивает мозги миллионов, превращая человека разумного в тупого, безвольного раба. Принципиальным, базовым сломом славянского менталитета, главным актом порабощения Руси стало крещение. Библия – моральный кодекс раба с широким набором инструментов, уродующих мозг, вроде: «блаженные нищие духом», «ударили по правой щеке, подставь левую», «возлюби врага своего» и т.п. Это - как инструменты пыток «святой» инквизиции – только в окровавленные клочья превращается не тело человека, а его разум. Те, что выживут, уже никогда не посмеют поднять голову, покритиковать власть, которая «от Бога», ибо их поведением управляет исковерканный мозг.

«А Путин - молодец. Он точно проинтуичил, что опасаться гнева народа не стоит. Люди будут избирать его бесконечно, страдать, мучиться, но вместо протеста - стоять на коленях до умопомрачения. Достаточно им по зомбоящику всё время показывать, какая мы великая военная держава и какие страшные «враги» (друзей у России уже не осталось) окружают нищий и угнетённый народ. И всё! Чувство гордости за державу сильнее всех остальных. А за это время не только друзья и придворные виолончелисты Путина, но даже его повара и охранники спокойно станут долларовыми миллиардерами, швыряющимися миллионами на всякие роскошные побрякушки. А прочие холуйствующие чинуши научатся безопасно хранить рубли и валюту не в коробках из-под обуви, а в более надёжных местах».

Патриотические общественные организации в РФ зачищены под ноль. На политическом поле остались только симулякры. Кого-то это волнует, оскорбляет, настораживает? Да нет. Россияне счастливы.

Нам нравится жить плохо! У русских выбили чувство собственного достоинства

Русские – нищий народ. У нас ничего нет. Нет уже и чувства собственного достоинства. Доля россиян, ощущающих себя счастливыми, в 2016 году достигла исторического максимума и составила, по данным опросов ВЦИОМ, 85%.

Счастье вместо ВВП

http://2035.media/2018/06/06/happy/

Это – ощущения граждан страны, где даже официально 23 миллионов нищих и 8 миллионов наркоманов, где остановлено 80 тыс предприятий, где не производится ничего, где разрушено всё. Что, русские не просто деградировали, а сошли с ума дружно, хором, подавляющим большинством?

Разумеется, официальные социологи выдают такие результаты, которые устраивают правителей. За то им и платят. Правителю эти результаты полезны: он может заткнуть любого критика: А народ-то счастлив! Ты один ищешь чернуху! На форуме этого материала нередки комментарии типа: Где опрос проводился? В приемной Газпрома или в туалете правительства?

Но правда и то, что очень много людей искренне считают, что они живут если не хорошо, то в общем нормально. Масса народа привыкла жить плохо и считать это нормой. Им не стыдно ездить по разбитым дорогам, не противно смотреть на разваливающиеся избушки вымирающих деревень, на зарастающие бурьяном поля, на остовы разрушенных заводов, на обгорелые, съеденные вредителями, изуродованные вырубками леса, на бескрайние вонючие свалки. Множество людей довольно жизнью в убогих тесных квартирках. Ещё больше народу не замечаем ядовитый смог мегаполисов…

В канадском Ванкувере, в Вене из кранов течёт вода горных источников, в большинстве городов и посёлков России - пахнущая хлоркой грязная жижа. И люди это пьют – болеют, умирают… И молчат. Выходит, им легче умереть, чем бороться за жизнь?

Депардье, убегая из России, назвал нашу страну вонючим сараем. И нам нечего ему возразить. Комфортная Франция – не чета России… Мы принимаем это как должное и не задаём себе вопроса: а почему это так? Почему огромная, богатая, красивая страна стала местом, где противно жить, откуда бегут миллионы людей? За последние 4 года заявки на визу в Европу выросли в 4 раза, на Гринкарту США - в 6 раз. Утечка капиталов за 9 лет составила 680 млрд долларов. Значит, свою страну мы не хотим вывести из состояния вонючего сарая?

Потеря русскими чувства собственного достоинства – основная причина гибели России. И отнюдь не извиняет нас тот факт, что русскую гордость намеренно и жестоко ломали.

Но наша вина в том, что мы не сумели свою гордость отстоять, не разглядели врага, не распознали его оружия. Наша вина в том, что мы приняли чужую религию, чуждую ценность либералов – деньги, мало того, мы все эти издевательства оккупантов сегодня называем нашей традицией и, глотая этот яд, утрачиваем иммунитет, теряем навыки борьбы.

Нас пинают все, кому не лень, нас грабят полчища мошенников, а мы подбираем крохи, мы бьёмся за копеечку, пока нас обворовывают на миллиарды. Мы почему-то думаем, что это – большая политика и нас она не касается. Мы не видим связи с прирастающими счетами олигархов и растущими ценами в магазинах. Мы не хотим понимать, что наша нищета создана алчностью богатых и нашей ленью, нежеланием с ними бороться.

Мы жалобно скулим и как тяжёлые инвалиды ищем спасителя – боженьку, царя, вождя, президента… разучились жить своим умом, надеяться на собственные силы. Мы даже не дерзаем бороться, мы ноем: А что поделаешь? Но говорят так те, кто вообще не пробовал что-то делать. А что толку ходить на митинги? – скажут 99 из 100. Толку, действительно, нет. На протесты власть просто плюёт. Потому что они хилы и малочисленны. В малых городах вообще протестов нет – там, где все знают друг друга, над протестантами висит угроза потерять работу, которой в провинции просто нет. Высунешь голову – голову отрежут. Так приучили русских, приучили цари, , либералы.

А мы охотно со своим рабским положением смирились. Снять розовые очки, выйти из зоны комфорта, понять, что Россия падает в пропасть – это хлопотно. Да и зачем? Пока всё в порядке. В магазинах есть колбаса. И пиво. А что ещё нужно?

Телевизор говорит: мы - великая страна. Верить в это приятно. И удобно – можно не слезать с дивана. Лежу на диване и горжусь. И не слушаю злобных критиканов. Правда, зарплата у меня маленькая. Но на пиво-то хватает. И на дешёвую колбасу. Всякие умники говорят – она вредная. Зачем мне это знать? Больше знаешь – хуже спишь. Да и вообще жить вредно – так я отвечаю умникам. И все так отвечают. И на умников плюют. Телевизор-то работает и показывает футбол. А тут ещё чемпионат мира. Да мы и правда великие. Ура! Правда, дочь пошла в проститутки и пьёт, а сын колется, потому что они безработные. И что? Все пьют, все колются, все безработные… Вон у соседей то же самое. Значит, я живу не хуже других. Ну и ладушки. А если кто-то нас хает, они враги, а мы сплотимся вокруг Путина. Он – наш вождь! Он всё решит. А я – на диван, к футболу, к пивку. А потом надо ехать на дачу грядки поливать. У меня свои дела. Политикой мне заниматься некогда. Правда, денег уже даже на еду не хватает. Но мы приспособились - вместо чая сушёный подорожник пьём, мы его и свежим едим, через мясорубку прокручиваем и на хлеб намазываем. Мои дед с бабкой в войну вообще одну лебеду ели. И ничего, выживали.

Эти разговоры не придуманы, они записаны со слов реальных людей в русской провинции, не в глухомани, а в Ярославле и Пскове, в Угличе и Костроме… Спросите у людей, как они живут? Подавляющее большинство ответит: «Нормально! Не хуже других!» И яростно набросится на вас, если вы попытаетесь сказать об их жизни что-то дурное. Почитайте форум работы «Почему вымирает Псков?», размещённой на псковском ресурсе. Там почти единодушная ненависть к авторам, сказавшим правду.

http://pln-pskov.ru/politics/179956.html

С зарплатой в лучшем случае 6-8 тысяч и двумя детьми на руках на подорожнике, на картошке и макаронах как-то живут. И помалкивают. Вся Россия предпочитает терпеть и «выживать», не понимая, что выживать значит вымирать.

Не будешь бороться - погибнешь!

Народ России доведён до отчаяния. От невозможности что-то изменить люди пьют, колются, кончают жизнь самоубийством… Молодая женщина, замученная нищетой, убила своего ребёнка, потом себя, оставила записку: Прошу заплатить мои долги по ЖКХ! Это будущее ждёт многих – жуткие тарифа ЖКХ и растущие цены быстро съедают крошечную зарплату. Правители бодро улыбаются и что-то обещают, на деле просто уничтожают народ. Народ им не нужен. Западные политики подсчитали – чтобы добывать сырьё и перегонять его за рубеж, достаточно 15% населения РФ. Политики отечественные чётко выполняют эту контрольную цифру: за 22 года (с 1992 по 2013 год) естественная убыль населения составила 13,2 млн человек.

Исчезающая Россия

По другим данным за 17 лет с 1992 г. по 2008 г. прямая убыль населения составила 12 млн. 757 тыс. человек.

ООН предсказала сокращение населения России до 132 млн к 2050 году.

https://www.rbc.ru/society/17/05/2018/5afcfde89a79474187e2dcf2

Нищета, безработица, постоянные стрессы, депрессии, алкоголь, табак, наркотики, плохая экология, питание отравой, которая продаётся в супермаркетах под видом еды, разрушенное здравоохранение – всё это убивает народ ударными темпами. «Выживать» в таком состоянии невозможно. И все, кто согласен с этим «выживанием» и не имеет даже намерения что-то менять – пособник власти, своим бездействием он помогает уничтожать людей и страну.

Те, кто понимают – так не выжить, должны найти способ сопротивляться, хотя сопротивление народа власть пресекает полицейскими дубинами, автозаками, тюрьмами и просто наплевательским отношением ко всем народным просьбам, даже если под ними – тысячи подписей. И им это сходит с рук, потому что мы привыкли к бессилию. Мы даже не пытаемся не просить, а требовать то, что нам положено по закону.

Всем, кто не хочет хоронить своих детей, алгоритм сопротивления придётся найти. Придётся понять, что уличная стихия может быть только заключительным актом перемен и то не обязательно. Хаос крайне нежелателен. Начинать надо не с разовых митинговых криков, а с методичного выстраивания местного самоуправления, положенного по конституции. Надо создавать замещающие управляющие структуры, кропотливо собирая, объединяя умных людей, которые понимают, что и как надо делать, видят цель. Надо осваивать современные политические технологии, которые способны формировать сетевые сообщества единомышленников.

Кризис современной представительной демократии: в поисках выхода.

http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=11744&Itemid=35

Работа предстоит нелёгкая.

Надо преодолеть тысячелетний комплекс раба, который способен дать только убогое «выживание», а не достойную жизнь.

Надо прекращать молиться и гордиться, просить и падать на колени, а учиться требовать, действовать, становиться силой, становиться хозяевами страны, как записано в Конституции.

Надо пытаться изменить страну, превращая её в место жизни людей, а не площадку для охоты мошенников и воров.

Надо отбросить политические и религиозные догмы, превращающие нас в рабов, и научиться думать своей головой, надеяться только на себя.

Только так мы сможем вытащить Россию из ямы, где она валяется сегодня, и начать жить, а не «выживать».

Источник: pdsnpsr.ru