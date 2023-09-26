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Плата за отсутствие субъектности

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Бывший депутату бундестага с банальными вопросами Шольцу.
Очевидно, что "Северный Поток" подорвали США. Данная ситуация наглядно выявила марионеточную сущность текущих властей в Германии.
Немцы продолжат платить по этим счетам и далее. Это плата за отсутствие субъектности.

Комментарий редакции

Ах эти взрывы Nord Stream! Конечно, совершенно случайно именно в тот момент рядом оказались американские корабли НАТО – наверное, они просто любовались морскими видами. И совершенно случайно через пять минут появились сообщения, что это точно русские взорвали. Ведь им так выгодно взрывать собственную инфраструктуру! А как же иначе объяснить столь очевидные факты?

Конспирологи, утверждающие, что на самом деле это американцы взорвали, чтобы навязать Европе свой дорогой СПГ – бредят абсолютно. Разве можно представить, что союзники ради прибыли пойдут на подрыв инфраструктуры друзей? Нет, это точно дело рук злобных русских хакеров, которые взломали трубы изнутри!

Так что давайте спокойно подождем еще лет 20, пока официальное расследование ни к чему не придет. А пока просто поверим американским СМИ на слово – разве они когда-нибудь нас обманывали?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8662678.html
Метки: "северный поток", Германия, США, шольц
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