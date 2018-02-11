Новости Украины и Новороссии 11 февраля 2018

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Согласно рейтингу «50 самых влиятельных людей польской экономики», опубликованному изданием Gazeta Prawna, граждане Украины (как коллективный герой) оказались на второй строке списка, передает РИА Новости.

Обогнать собирательный образ украинского работяги удалось только премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому.

«Польша, чтобы развиваться, нуждается в рабочих из-за рубежа. Поэтому в нашем рейтинге на втором месте символически, мы размещаем Украинцев (и отчасти других пришельцев с Востока), которых мы встречаем уже на каждом шагу: в магазинах, на стройках, на заводах, в парикмахерской; везде, где есть спрос на работу», – пояснили исследователи.

Газета отмечает, что, что число трудовых мигрантов с Украины за последние годы сильно возросло – с 2014 года миграционная волна выросла более чем на 350%. Такое количество мигрантов «оказывает положительное влияние на систему социального страхования благодаря взносам, уплачиваемым украинцами».



Кроме того, украинцы «помогают смягчить демографические проблемы, в частности, старение польского общества из-за низкой рождаемости», отмечается в материале.

Вместе с тем газета опасается, что более богатые страны Западной Европы могут привлечь украинских граждан сильнее, чем Польша. Также у страны до сих пор не сформировалась миграционная политика, которая помогла бы украинцам «укорениться».

Третье почетное место в рейтинге отдано президенту Польши Анджею Дуде.

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ЛНР будет продавать уголь Турции, — Тымчук

«Террористы так называемой ЛНР заключили несколько контрактов на поставки угля с коммерческими фирмами из Турции», — с прискорбием сообщает Дмитрий «Каска» Тымчук. «По информации представителей самопровозглашенной „Республики Абхазия“, которые находились 29 января с.г. в Луганске, коммерческими фирмами Абхазии и Турции заключены соглашения по поставкам угля, добытого на территории „ЛНР“, в Турцию через порт Очамчира (Абхазия)», — уточняет Тымчук. Об этом вчерашний спикер «АТО», а сегодня народный депутат написал на своей странице в Facebook. Как сообщала «Русская Весна», в прошлом году вскрылась схема, по которой уголь у Республик Донбасса покупает ещё один «большой друг» Украины — Польша. Ну а Украина продолжит мудрую политику торговой блокады и установки ещё большего количества блокпостов. Читайте также: Не будите древние сущности: война и смерть не любят шутников

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Пропагандистская перемога и украинское кино

На тему украинской пропаганды с классовых позиций.В украинское кино сейчас вливаются значительные средства. На этот год, из государственного бюджета планируется выделить 500 миллионов гривен. И если дело пойдет хорошо, то планируется увеличить эту сумму до 900 миллионов.Это говорит о том, что украинская буржуазия придает большое идеологическое значение киноискусству. Она старается не жалеть на него средств и таким образом использовать патриотическую энергию пролетариата в собственных целях.В прошлой публикации, я рассказывал о том, как 22 января в Украине отмечался «День соборности», значение которого заключается во внедрении в сознание украинских трудовых масс важности провозглашения сто лет назад украинской буржуазной государственности.Через неделю после этой даты, 29 января в стране отмечалась дата столетия битвы по Крутами, которая в нынешней буржуазной историографии подается как одно из событий, способствовавших созданию украинского буржуазного государства. За неделю до этого, в сети был опубликован трейлер фильма «Круты 1918», который преподносится его создателями как «героический экшн». И уже 6 февраля в украинских кинотеатрах состоялась премьера данного фильма. За три дня до премьеры по Киеву были развешены вот такие постеры.Кроме того, недавно стало известно, что помимо данного фильма, в этом году также планируется выпустить ещё несколько фильмов военно-патриотического содержания. В частности фильм про Симона Петлюру. А на 1 января 2019 года запланирована премьера фильма о Степане Бандере.29 января, в день празднования боя под Крутами, Петр Порошенко, во время своего выступления в Военном институте телекоммуникаций и информатизации, заявил следующее:«Государство создало все возможности сейчас для возрождения украинского кинематографа, и первые результаты мы уже видим в зрительных залах в стране и за ее пределами. Я уверен в том, что сейчас все искренне радуются чрезвычайному успеху ленты „Киборги“. Между молниеносным боем на Черниговщине и длительной обороной Донецкого аэропорта расстояние аж в 97 лет. Но эти события — одной значимости и, уверен, что из одного символического ряда. Враг — тот же, а киборги, как и герои Крут, стали образцово-символическими защитниками Родины, равняться на которых будут и следующие поколения защитников Отчизны».Также, во время торжеств, состоявшихся у Мемориала памяти Героев Крут в Черниговской области, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сделал следующее заявление:«Сегодня мы не только формально говорим о том, что мы все в Украине будем проводить такие мероприятия. Память Героев Крут мы хотим увековечить в истории не только через монументы. Мы с нетерпением ждет в этом году на премьеру художественного фильма о Героях Крут. Я убежден, что этот фильм станет в один ряд с такими фильмами, как „Киборги“, который собрал огромную аудиторию в целом по Украине. Я убежден, что он будет переведен на иностранные языки и показан по всему миру. В этом году мы ждем и премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре — „Тайные дневники Симона Петлюры“. Это значит, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания в Украине. И так будет и в дальнейшем».Мы, марксисты, считаем, что государство является классовым, и политическое господство в стране принадлежит классу, который господствует экономически, т. е. в нашем случае буржуазии. Государство — это надстройка, т. е. область производная от базиса — производственных отношений, задача которой и состоит в консервации производственных отношений, т. е. рынка, наёмного труда и капитала. Поэтому, любое художественное произведение необходимо оценивать в контексте классовых отношений. Не важно, что именно мы анализируем – фильм, поэтму, скульптуру или живопись. Любое произведение искусства должно быть оценено именно таким образом. Поскольку каждый класс имеет собственные интересы и ценности, которые и отражаются в том или ином виде в художественном творчестве. Что же в таком случае имеем сейчас? Правящий класс сформировал обширный запрос на националистическую пропаганду, в частности в сфере киноиндустрии.Идейно безоружный пролетариат — легкая добыча для власти предпринимателей. Поскольку сам по себе пролетариат, как «класс в себе», не может считаться революционным. Всё зависит от того осознал ли он свою субъектность. Но это невозможно без наличия партии авангардного типа, которой является партия коммунистическая, выражающая научные требования прогресса, в том числе требование к формированию той социальной силы, которая способна на революционное переустройство общества — рабочего класса.Посредством кино буржуазия ведет своего рода идеологическую войну против пролетариата и её целью является то, чтобы каждый пролетарий физического или умственного труда, вне зависимости от того, где и как он работает, запутался в трясине национализма, считал, что классовые различия не так важны, как единство нации.Попутно отмечу, что наиболее эффективным средством классового господства буржуазии является конкуренция между пролетариями, рынок рабочей силы. Таким образом наёмные работники объективно противопоставлены друг другу на рынке как владельцы товара «рабочая сила», что мешает их сплочению против действительного врага. Более того, рабочие из одной страны порою вынуждены ехать на заработки в другую страну, что в свою очередь, порождает националистические распри и истерики. Также рабочие приемущественно физического труда смотрят с неприязнью на «белых воротничков», работающих в комфортабельных офисах. А те, в свою очередь, называют рабочих физического труда «быдлом», которое, якобы не способно думать головой. Мнят себя некой «интеллектуальной элитой» или «креативным классом». Хотя, любой рабочий для любого капиталиста — это товар, который он покупает с той разницей, что купленный товар порой не так просто заменить на новый, а заменить работника раз плюнуть.Украинская буржуазия, прекрасно осознавая важность сохранения рыночного строя, всеми силами своих подручных интеллигентов, желает представить столетние события как трагедию «украинского народа», а 70 лет советской власти как период, во время которого «украинский народ» пребывал в рабстве у России. Но без применения классового анализа невозможно понять, что стремление к так называемой «национальной независимости» является лишь выражением частнособственнических интересов национальной буржуазии. И украинские рабочие того времени прекрасно это понимали. Несмотря на то, что были гораздо менее образованными, нежели современные украинские рабочие.Много слов говорится и о «национальной памяти». 26 января издание «Цензор.НЕТ» сообщило следующую информацию:Действительно, современная российская пропаганда повторяет черносотенную пропаганду. Однако такое «государство» как УНР существовало большей частью только на картах, тогда как в действительности, власть киевской Центральной Рады простиралась немногим чуть дальше Киева.Слова Вятровича только подтверждают то, о чем я говорил. Такие как он показывают себя борцами против российской пропаганды и тех мифов, которые она распространяет. Но украинские рабочие должны понять, что как российская, так и украинская буржуазия обманывает рабочий класс в силу собственных интересов. А такие придворные историки, как Вятрович, пишут историю буржуазных государств, в том числе путем переписывания советской истории. Он абсолютно ничем не отличается от своих российских коллег. Разве что уровнем своего националистического фанатизма.Поэтому, пролетариат не должен давать себя обманывать такими примитивными историями о якобы «внеклассовом характере», «национальном государстве» УНР. Они должны понимать, что поддаваясь на подобные заявления, они делают себя объектом манипуляций и лишают себя политической субъектности, становясь, таким образом, расходным материалом в руках как местной, так и международной буржуазии.Напомню, 29 января, сто лет назад, данное сражение произошло возле железнодорожной станции возле села Круты, неподалеку от Нежина, когда против советского отряда правительство УНР отправило сражаться гимназистов, до этого ранее не державших оружия в руках. Чувствуете цинизм? Отправить на потенциальную гибель студентов, чтобы при этом украинская буржуазия успела в Брест-Литовске получить от мировых империалистов признание своего государства. После чего использовать смерти данных гимназистов в качестве примера для пролетариата, который должен усвоить идею о том, что он должен без разговоров и сомнений отдавать свои жизни за господство буржуазии.Украинские же историки, в силу своей академической тупости, до сих пор не возьмут в толк, считая рабочих завода «Арсенал» агентами российского большевизма, что большевизм — явление не российское, а интернациональное. Называть большевиков — российскими империалистами, в принципе, то же самое, что утверждать, будто марксизм — это теория германского империализма.В работе Сталина «Об основах ленинизма» сказано:«Одни говорят, что ленинизм есть применение марксизма к своеобразным условиям российской обстановки. В этом определении есть доля правды, но оно далеко не исчерпывает всей правды. Ленин действительно применил марксизм к российской действительности и применил его мастерски.Вот почему я полагаю, что это определение страдает односторонностью.<…>Что же касается Крут, то это был бой, который лишь на некоторое время задержал установление советской власти. Да, Центральной Раде удалось добиться признания так называемого «мирового сообщества» в лице одного блока империалистов. Но даже его военная поддержка не помогла. Да и большевики никогда не хвалились этим боем. Поскольку были гораздо более важные победы, чем победа над необстрелянными курсантами.Кстати, на сайте газеты «Сегодня» 29 января была размещена статья с чудным названием «Бою под Крутами исполняется 100 лет: поражение, которое стало победой». Там можно прочитать следующее:Причем, говорится это так, невзначай. Ну, подумаешь, 60 миллионов пудов хлеба отдать на пропитание Германии… А то, что эти продукты конфисковывались таким образом у украинских же крестьян, которым тоже что-то есть нужно, это не важно.Поэтому не могу не задать следующих вопросов — зачем Центральной Раде, которая была вся из себя такая хорошая, и, якобы пользовалась народной поддержкой, понадобились германские войска? Почему они не могли собрать достаточную армию из уже имеющихся кадров, оставшихся от бывшей царской? Почему против большевиков под Крутами пришлось выставлять необстрелянных курсантов? Ответ очевиден.Но, об этом, нынче, вспоминать не принято.Это же «западные партнеры». Им — можно.Поэтому, когда речь идет о договоренностях, достигнутых на переговорах в Брест- Литовске, которые подаются украинскими буржуазными историками как «международное признание» УНР, то, прежде всего, стоит обращать внимание вовсе не на эти формулировки, а смотреть на конкретные последствия данных «договоренностей» на жизнь украинского крестьянства и пролетариата. То есть, как говорил Ленин, доискиваться классовой реальности. И уже после грамотно проведенного классового анализа, нужно делать вывод о том, что нет никаких оснований для представления Брестских договоренностей как о «международном признании» УНР. Так как речь идет прежде всего о канцелярском прикрытии для введения войск на территории, позже вошедшие в состав УССР с целью продовольственного ограбления крестьянства и вооруженного подавления рабочих.<…>Из всего того ассортимента, который будет снят или представлен в этом году, особый «интерес» представляют несколько лент.Как говорилось в самом начале, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил о том, что в этом году запланирована премьера художественно-биографического фильма «Тайные дневники Симона Петлюры».Кроме того, на начало лета этого года запланированы съемки другого, художественно-биографического фильма «Я — Бандера».Как сообщается на сайте агентства «Укринформ»:Как сообщает издание «Вести»:Как сообщает сайт UAnews:Напомню, что ещё в 2017 году в Канаде был снят фильм о «Горький урожай» («Гіркі жнива») о так называемом «Голодоморе». О нем я упоминал в своей статье «Фильм “Червоный” в аспекте буржуазной пропаганды».Премьера же фильма «Червоный» состоялась 23 августа прошлого года. Данная лента была снята по роману писателя Андрея Кокотюхи, в котором повествуется об украинском националисте, попавшем в «страшный и ужасный» ГУЛАГ. Данную ленту можно описать как изображение «альтернативной реальности» тех лет, через призму мировоззрения современных украинских антисоветчиков. Должен сказать, что в этом году подобные фильмы на подобные темы снимаются не только в Украине и в во всем «демократическом мире». Можно даже сказать, что антисоветские фильмы можно выделить в особую нишу, которая пополняется все новыми и новыми образцами. Что и не странно. Если в Украине это нужно делать целенаправленно, поскольку это обусловлено конъюнктурой и курсом на декоммунизацию, то на западе подобного рода кино является частью идеи противостояния «мира демократии» диким «тоталитарным диктатурам» его окружающим.Вот, к примеру, фрагмент из статьи издания «Деловая трибуна» о фильме французско-российского производства «Диван Сталина», снятого режиссером Фанни Ардан, с Жераром Депардье в роли Сталина:Эту роль Фанни Ардан предложила сыграть своему давнему другу и партнеру Жерару Депардье, который, прочитав сценарий по роману Жан-Даниэля Бальтасса настолько загорелся, что согласился сниматься без гонорара. Вот, что значит актерский драйв…Как вы понимаете Депардье далек от портретного сходства со Сталиным, но Ардан не добивалась исторической достоверности, для нее главным было показать, как беспредельная власть деформирует человека, делает из него палача, а все окружение дрожит, испытывая неимоверный страх, так как в любой момент каждый человек может быть объявленным врагом народа, а значит — погибнуть. В фильме есть еще два главных действующих лица. Это молодой скульптор Олег Данилов и любовница Сталина. Ну. а поскольку времена сталинского режима называли сумерками, то и атмосфера картины тяжелая, мрачная.Так как костюмы для исторической картины бесплатно предоставил концерн „Мосфильма“, то она была объявлена франко-русской под брендом совместного производства».Особенно забавно выглядит то, чтоПримерно такая же картина культивируемых «побед» и в АТО. Несмотря на поддержку, так называемого «мирового сообщества», Украина за все время военного конфликта, так и не смогла одержать ни одной крупной победы над боевиками мелкобуржуазных ДНР и ЛНР.В сети можно прочитать такие мнения, что «киборги» ушли из аэропорта только потому, что не было уже что защищать, поэтому они и позволили боевикам ДНР захватить развалины. И что никакого поражения не было. Но это «интересная» логика. Военным ДНР удалось осуществить операцию по подрыву несущих конструкций аэропорта, после чего украинские военные, понеся потери, оставили объект. Как иначе это можно понимать, если не поражение? Они не выполнили задачу, позволив врагу заложить взрывчатку, что привело к полному уничтожению объекта. Есть ли повод для того, чтобы считать, что боевая задача выполнена? Для этого нет никаких оснований.Поэтому, рекомендую правительству снять фильм о «героической победе» нацистских боевиков из дивизии СС «Галичина» под Бродами в 1943 году. Они ведь тоже боролись за независимость Украины. Ведь про гауптштурмфюрера СС Шухевича-то фильм сняли. Поэтому, почему бы про целую эсесовскую дивизию кино не снять?Обязательно нужно сказать о том, о чем можно услышать время от времени. Что, мол, украинцам навязывают ложных героев, что Бандера был предателем, что он не достоин того, чтобы про него снимались фильмы. То же самое говорится про ОУН-УПА. Ведь их именами называют улицы в столице Украины, про них снимают фильмы, о них указано в учебниках по истории как о борцах за независимость Украины. Те, кто выражают протест против таких шагов – вызывают у меня усмешку, своей политической наивностью.И Бандера не может считаться предателем. То, что его, как лидера ОУН-УПА, считают героем, пусть и не на официальном уровне — абсолютно логично, потому что сегодня Украина буржуазная.Классовый характер государства определяет и то, какая культура господствует в надстройке.А то, что в Евросоюзе ценности, которые проповедовали ОУН-УПА, не приемлемы, объясняется опять же тем, что для Евросоюза не приемлем этнический национализм. И в Евросоюзе нация определяется вовсе не этнической составляющей, а политической.Классовая борьба буржуазно-националистических элементов не прекращалась ни на минуту от образования Советского Союза и до самого его распада. Все попытки уйти от разговора о важности классовой борьбы должны пресекаться на корю, путем объяснения и разъяснения важности этого общественного закона. https://prorivists.org/battle-of-kruty/ – полностью здесь

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Повышение согласовано. На сколько вырастут цены на газ и коммуналку для украинцев

Еще в конце января, во время посещения Всемирного экономического форума, президент Украины Петр Порошенко во время переговоров с главой МВФ Кристин Лагард согласился выполнить условия фонда – поднять цены на газ, распродать госсобственность и создать Антикоррупционный суд. В ответ Киев уже весной ждет 1,9 миллиарда долларов от западных кредиторов.

Пожалуй, именно повышение цен на газ окажется самым болезненным для Украины. Ведь в требованиях МВФ заложено, что цены на природный газ на внутреннем рынке должны быть повышены до уровня импортного паритета. Украинское издание “Страна” изучило насколько вырастут цены на газ и коммуналку для украинцев.

Почем топливо для народа

На сегодняшний день стоимость природного газа для бытовых потребителей регулируется государством. Так, согласно постановлению Кабинета Министров №187 от 22.03.2017 года, с 1 апреля 2017 года для населения была утверждена новая цена голубого топлива.

Цена на газ, по которой НАК “Нафтогаз Украины” продает природный газ бытовым потребителям, – 4942 грн за 1000 куб. м. Вместе с тарифом на распределение и транспортировку и с учетом НДС розничная цена газа для населения составляет 6957,90 грн за 1000 куб. м.

При этом в постановлении четко прописано, что эта цена должна регулярно повышаться.

Цена импортного паритета рассчитывается на основании среднего значения цены на немецком газовом хабе (NCG). В постановлении говорится, если цена газа, по которой “Нафтогаз Украины” реализует добытый в Украине газ для населения и теплокоммунэнерго, не отличается от импортного паритета в пределах до 10%, то она остается на предыдущем уровне. Если же выше 10%, то цена газа должна быть повышена до уровня цены импортного паритета. Это было условием очередного транша МВФ и Кабмин “под него” и принял постановление.

“Газ привязан к импортному паритету, и пока мы не избавимся от импорта, – а до этого еще очень долго, если это вообще произойдет, – цена на газ будет высокой, рыночной, по сути, привязанной к европейским хабам”, – поясняет эксперт газового рынка Дмитрий Марунич.

А так как цена на газ растет вслед за ценой на нефть, то, согласно постановлению Кабмина, цена для населения и предприятий теплокоммунэнерго также должна повышаться.

Например, еще с октября 2017 года газ должен был подорожать на 19%. Но тогда правительство заблокировало это увеличение, что спровоцировало целый вал критических заявлений от МВФ и руководства НАК “Нафтогаз Украины”.

Новое повышение тарифов на газ было заложено в проекте финансового плана НАКа на 2018 год, поданном в Кабмин в конце ноября прошлого года, однако правительство отправило документ на доработку.

Прежде всего, Кабмину не понравилась попытка главы правления “Нафтогаза” Андрея Коболева “протащить” непомерно высокие расходы на содержание компании. Например, только на оплату труда сотрудников НАКа заложили 2,2 млрд грн в год, после чего средняя зарплата работников киевского офиса должна была вырасти до 158,1 тысячи гривен в месяц, а это вдвое больше, чем в 2017-м. Выплаты только руководству должны были составить рекордные 720 млн грн.

Между тем, НАК “Нафтогаз” от своего плана не отказывается. А в нем содержится и рекордное повышение цен на газ – в соответствии с вышеупомянутым постановлением правительства.

До конца года цена вырастет на 73%

В распоряжении “Украинских новин” оказался анализ проекта финансового плана НАК “Нафтогаз”, проведенный Министерством финансов Украины. В Минфине называют четкие показатели, как “Нафтогаз” предлагает повышать цены. Например, цена газа для населения Украины и предприятий ТКЭ с 1 апреля 2018 года может увеличиться на 62%. Таким образом, вместо 4942 за 1000 куб. м цена возрастет до 8030 гривен за тысячу кубометров (без НДС).

Следующее повышение может состояться с октября 2018 года, тогда цена газа может вырасти на 73% по сравнению с действующей на данный момент – до 8530 гривен за тысячу кубометров (без НДС).

90% населения – на иглу субсидий

Как и ранее, правительство, отбиваясь от аргументов НАК и МВФ, апеллирует к тому, что очередное повышение цены на газ попросту разорит украинское население. Ведь с ростом тарифов моментально повысится плата и за пользование другими коммунальными услугами. На сегодня около 60% украинских домохозяйств получают субсидии.

Если же цена на газ вновь вырастет, субсидиантами могут оказаться 90% украинских домохозяйств.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности говорят, что за год задолженность населения за потребленный газ выросла более чем на 330% – до 26 млрд грн. И может вырасти еще на 50%, если цену на газ повысить.

“Я хотел бы в сотый раз напомнить, говорить о цене на газ в привязке к импортному паритету незаконно, на нужды населения тратится газ собственной добычи. 15 миллиардов кубов украинского внутреннего государственного газа хватает на 90 процентов нашего населения и теплокоммунэнерго. То есть докупить надо 2 миллиарда кубов. Почему нужно весь украинский газ привязывать к немецкой цене? – настаивает в разговоре со “Страной” экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. – Цена должна быть экономически обоснованной, а так как она является государственно регулируемой, перед тем как говорить о повышении, надо провести аудит НАК “Нафтогаз” с момента повышения предыдущей цены. Но дело даже не в этом На сегодня общий долг перед “Нафтогазом” превышает 77 миллиардов гривен. И когда вам должны 77 миллиардов, еще больше повышать цену, – это абсурд. Нас ждет провал по субсидиям. Сейчас цены уже реагируют на подорожание электроэнергии для малого и среднего бизнеса с 1 января 2018 года. А следующий этап роста стоимости электроэнергии будет 1 апреля. Плюс сюда добавится новая цена на газ. Все это по цепочке отразится на товарах и услугах. Например, в структуре тарифа на горячую воду цена на газ – это 60% составляющей. Нас ждет коллапс”.

Решение тарифной проблемы будет политическим

По подсчетам экспертов, в случае подорожания газа, коммунальные платежи тоже “потяжелеют” в 1,5-2 раза. Например, в многоквартирных домах с газовыми плитами, где сейчас семья из четырех человек платит около 80 гривен за газ, тариф на газ с апреля может составить около 120 гривен. При наличии газовой колонки, платежи вырастут с 220-250 до 350 гривен. Пропорционально увеличатся также тарифы на отопление и горячую воду – на 30-40%.

Если прикинуть на пальцах, это означает, что те, кто платит за отопление в этом сезоне 2000 гривен, уже в следующем будут платить 3000 гривен.

В то же время есть и не столь страшные прогнозы.

По мнению экс-министра ЖКХ Алексея Кучеренко, украинцев ждет повышение цены на газ примерно на 8%. “По моей информации, Минтопэнерго на основе предыдущего постановления №187 подготовило новую формулу цены на газ. Они ее немного видоизменят. И в нынешних реалиях это приведет к повышению стоимости газа для населения минимум на 8%”.

По информации “Страны”, в новой методике определения тарифов хотят убрать транспортную составляющую от немецкого хаба до украинской границы, что также может сделать газ несколько дешевле.

Аналогичные цифры называет и член комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Алексей Рябчин.

“Кабмин настаивает на том, что “мы и МВФ удовлетворим”, и придумаем свою формулу цены на газ для населения, где повышение не превысит от 8-18%”, – считает он.

Между тем уже второй год продолжаются баталии в судах из-за исков ряда депутатов относительно предыдущего повышения тарифов на газ. Как рассказал Кучеренко, на сегодня суд отправил тарифы на экспертизу. “По сути, правительство попросило суд экспертизой установить, обосновано ли экономически повышение цены на газ, которую своим решением он и повысил, убеждая, что цена рыночная и экономически обоснована. Мы им говорим, дайте экономическое обоснование своей цены. А они говорят, у нас нету такого обоснования, поэтому пусть институт сделает такую экспертизу”, – рассказывает эксперт.

Галина Студенникова

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Как получить паспорт ДНР: кто имеет право, документы и процедура

Получить паспорт ДНР имеют право следующие категории граждан: Граждане Украины, зарегистрированные на территории ДНР на 7 апреля 2014 года, в том числе и утратившие паспорт — после процедуры установления личности. Граждане Украины, проживавшие на территории ДНР на 7 апреля 2014 года — по решению суда, в том числе и утратившие паспорт — после процедуры установления личности. Граждане Украины, зарегистрированные на территории Украины на 7 апреля 2014 года, прибывшие в ДНР и защищавшие/защищающие мирное население. Необходимые документы: — заявление — паспорт Украины — справка с места службы/работы — справка о регистрации/намерении зарегистрироваться на территории ДНР — свидетельство о браке — свидетельство о рождении — ИНН — 2 фото — квитанция об оплате пошлины Граждане России/иных стран/без гражданства, прибывшие в ДНР и защищавшие/защищающие мирное население. — заявление — паспорт РФ или иного государства — свидетельство о рождении — свидетельство о заключении брака — справка с места службы/работы — справка о регистрации/намерении зарегистрироваться — ИНН ДНР — 2 фото — квитанция об оплате пошлины.



По решению Главы Республики — список документов оговаривается дополнительно. Документы подаются по месту регистрации/предполагаемой регистрации. В случае отсутствия документов о прохождении службы (если служили до образования Корпуса) необходимо подать рапорт на имя Министра Обороны ДНР В.П. Кононова с просьбой о подтверждении (образец рапорта прилагается). Обязательно предоставить справки с места работы (если уже уволен со службы). В случае отсутствия места работы — через участкового. В случае утери паспорта необходима процедура установления личности, дактилоскопирование. Процесс занимает около 2-х месяцев, через суд. В случае утери свидетельства о рождении/браке — необходимо обращаться в Республиканский ЗАГС (Университетская, д.13), при условии проживания на территории Донецкой области. В случае утери свидетельства о рождении/браке и регистрации на территории Украины — необходимо обращаться в любой ЗАГС на Украине (можно получить через родственников, по письменному запросу). При отсутствии ответа из ЗАГС Украины — необходимо написать пояснительную записку в Миграционную службу ДНР с указанием причины невозможности получить необходимый документ. Дополнения: Образцы рапортов о подтверждении участия в ополчении: Рапорт 1 Рапорт 2 Читайте также: Донбасс: Американцы ведут разведку, враг готовит что-то серьезное (ФОТО, ВИДЕО)

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О могильщиках Украины (ВИДЕО)

Есть у стратегов украинства одна интересная мыслишка. Циничная по своей сути, но оправдывающая для них весь тот ужас, который сейчас творится на Украине. Эта мыслишка очень редко проговаривается, но встречал я её не раз у доморощенных «мудрогелей», воспевающих майдан, террор и войну. Очень часто под напором фактов, свидетельствующих о том, что существование так называемой «украинской нации» не более чем миф, свидомые мне отвечают: «Да! Может, украинской нации и не существует! Но на майдане и в войне с русскими она формируется! Мы убиваем русских, мы принуждаем русских убивать нас, мы заставили украинских граждан ненавидеть русских и Россию. И даже если погибнет большая часть украинского населения, это не страшно! Потому что те, которые выживут, станут сознательными украинцами! Так мы создадим «украинскую нацию»! И этот процесс не остановить!» Читайте также: Порошенко рассказал о главной проблеме Украины То есть с точки зрения стратегов украинства, весь нынешний ужас, кровь, смерть, разруха и страдания «украинской русифицированной биомассы» формируют из неё «украинскую нацию». Даже — «сверхнацию». И чем больше крови и смерти, чем ужаснее её страдания, тем мощнее получается на выходе эта «сверхнация» нерусских «эвропэйцив». Мысль о том, что коллективная борьба и совместные страдания создают человеческие сообщества, не нова. И это действительно так. Но при этом «мудрогели» украинства не учитывают ключевое условие, запускающее механизм этногенеза в условиях коллективной борьбы и страданий, которое не упоминается в умных книжках. И это условие… Андрей Ваджра

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Печальная дата: Донецк не на связи

На днях исполняется ровно месяц, как в Донецке и Луганске произошло знаковое событие — днем мобильные телефоны горожан перестали принимать сигнал последнего украинского оператора Vodafone (ранее МТС-Украина), который работал на территории ДНР и ЛНР. Произошло это 11 января 2018 года. Напомним, что еще раньше прекратили свою деятельность два других оператора — Lifecell и Киевстар. Сигнал исчез не только в Донецке, но и на всей территории как ДНР, так и ЛНР (исключение — небольшие кусочки, куда просто доходит сигнал с контролируемой правительством Украины территории). По городу, как это всегда бывает, поползли самые невероятные слухи, начиная с того, что Водафон сам решил прекратить работу с неподконтрольной территорией, заканчивая тем, что, мол, это сделано специально, чтобы увеличить продажи местного оператора «Феникс»). Тем более, что мгновенно на всех почтовых отделениях выстроились громадные очереди за стартовыми пакетами. Для того, чтобы приобрести стартовый пакет, люди на Главпочтамте занимают очередь с 5 утра, и если повезет, днем можно получить не более двух номеров на один документ, а всего Главпочтамт в сутки может реализовать не более 300 номеров. Не секрет, что жители республики, не очень охотно становились абонентами местного оператора из-за крайней ограниченности действия «Феникса». На Украину, как и в другие страны, кроме России, позвонить с него невозможно, во всяком случае, напрямую, никакого роуминга, кроме территории РФ, нет. Для многих жителей республики подобное отключение — настоящее бедствие не только потому, что у многих остались родственники, друзья на территории, подконтрольной Киеву, и они не могут нормально с ними общаться. Тут проблема намного более серьезная. Не секрет, что огромное количество проживающих в непризнанных республиках людей, активно получают всевозможные социальные выплаты и пенсии, выплачиваемые правительством Украины, при этом реально проживая на территории ЛДНР, и лишь выезжая на всевозможные проверки, регистрации, идентификации и т. д. Читайте также: Украинская медреформа: «Скорую помощь» заменят израильские волонтеры на велосипедах Напомним, что по законам Украины, любые социальные выплаты гражданам Украины, которые не выехали на постоянной основе на так называемую «подконтрольную территорию» не производятся. Это касается не только пенсионеров, а и любых социальных выплат. Подавляющее большинство пенсионеров республики занимаются так называемым «пенсионным туризмом». Одним из главных условий получения любых выплат, является проверка действительного проживания лица по указанному им в справке переселенца адресу. О такой проверке пенсионера (или любого адресата соцвыплат), работники социальной службы Украины, обязаны предупредить за несколько дней до проверки по телефону. В этом и состоит весь неприятный момент. «Раньше проверяемое лицо успевало, как правило, приехать по адресу, указанному в справке, пройти ее и благополучно уехать домой и ожидать смски о зачислении средств на банковскую карту, — рассказывает дончанка Алина К. , которая время от времени сопровождает свою мать в Краматорск, решать проблемы с пенсионными выплатами. — Теперь же, проверяемое лицо, которое раньше успевало все сделать, не узнает об этом, что влечет за собой лишение всех выплат, восстановить которые можно, но на это уходят месяцы, много сил, а главное здоровья. А ведь многие, на свои две пенсии содержат детей и внуков». Бьет отсутствие связи и по мелкому бизнесу. Читайте также: Порошенко рассказал о главной проблеме Украины «У меня, если так можно выразиться, „сетевой бизнес”. Я вожу из Киева товар. Какой говорить не буду, чтобы не подставляться. Всеми правдами и неправдами провожу его через линию разграничения. Это очень тяжело, поверьте. Трудности невероятные. Просто украинская сторона, как вы знаете, установила экономическую блокаду, — делится своими проблемами Фёдор К., молодой, не очень богатый донецкий бизнесмен, которому, чтобы выжить в трудных экономических реалиях Донбасса нужно много работать. — Потом распределяю товар среди клиентов. Среди них много людей пенсионного возраста. Они живут не в Донецке, а в маленьких городках и поселках под Донецком, Макеевкой и Горловкой. Интернетом и смартфонами не пользуются. Только кнопочными телефонами. А это значит, что ни по Вайберу, ни по Вотс апу, ни по Телеграму им не дозвонишься, ни в Фейсбук, ни Вконтакте, ни в Одноклассниках не напишешь. Без мобильной связи с ними связи нет. Всё, клиент пропал. Вот хочу из Киева уточнить для них заказ, а как связаться, не знаю. В итоге обороты резко падают. К тому же я им даю товар на реализацию, деньги мне они возвращают потом. Вот и сейчас они должны возвратить мне деньги, но как они сами со мной на связь выйдут. Короче, бизнес почти стал». Но если на территории ЛНР связь была восстановлена довольно быстро, то перспективы ДНР в этом вопросе пока туманны. О важности этой темы можно судить по тому факту, что во время последней встречи Курта Волкера и Владислава Суркова обе стороны выразили редкое единодушие, что связь нужно восстанавливать. Читайте также: Донбасс: Офицер карательного батальона застрелил гражданского — подробности Вопрос поднимался на заседаниях контактной группы в Минске, но дальше взаимных обвинений дело пока не движется. А тем временем люди ждут, что стороны конфликта хоть по такому пустяковому с точки зрения геополитики, но важному для простого человека вопросу договорятся. Алексей Долгинцев-Межевой ПолитНавигатор

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Порошенко рассказал, что может гарантировать мир в Донбассе (ВИДЕО)

Миротворческая миссия ООН может выступить твердым гарантом прекращения огня и достижения мира в Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. «Миротворческая миссия под мандатом ООН на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира», — написал он на своей странице в Facebook. Порошенко убежден, что эта миссия может выступать «твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией. Читайте также: Порошенко рассказал о главной проблеме Украины

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