Владимир Терещенко. Как и с кем в мире конкурировать русским?

Стоя по стойке «смирно», танцуя в душе брейк дэнс,

Мечтая, что ты генерал, мечтая, что ты экстрасенс,

Зная, что ты воплощение вековечной мечты.

Весь мир – декорация. И тут появляешься ты…

«Козлы», Б.Б. Гребенщиков

Стал он кликать золотую рыбку

«Сказка о рыбаке и рыбке», А.С.Пушкин

Кажется, вся наша власть одержима навязчивой идеей – быть конкурентоспособным в мире государством. Возможно ли это? Нужно ли это? Да и вообще, что это за зверь – конкуренция?

Вот как Википедия определяет это понятие:

Конкуре́нция (от лат. concurrere «сталкиваться; соперничать») — соревнование за ограниченный ресурс, вражда с целью получения выгоды.

Выходит, что наша власть зовет нас соревноваться за чьи-то ограниченные ресурсы (возможно, мировые) и/или враждовать с другими странами и народами с целью получения выгоды. Не будем пока оценивать достойность указанных целей, а попытаемся разобраться в этом понятии чуть подробнее.

Бриллиант почти не виден

Как известно, в Советском Союзе не было рыночной экономики и рыночных предприятий, что позволяло стране минимумом ресурсов держать на достойном уровне и экономику в целом, и все базовые отрасли народного хозяйства. Оно было устроено по принципу натурального хозяйства (что, согласно Аристотелю, как раз и является настоящей экономикой или «ведением дома»). А в доме никто не попросит помыть полы двух дочерей, чтобы выбрать лучшее мытье, так как одной следует доить корову. И две жены параллельно не будут готовить два обеда, чтобы домашние выбрали более вкусный, потому что, во-первых, она одна, а во-вторых, нужно стоговать сено и сбивать сметану.

Кто-то решил, что это неразумно и несытно.

После развала страны по мысли реформаторов государственные предприятия, перейдя в частные руки, должны поддать жару, научиться конкурировать на мировом рынке. Так обещали. А что надобно, чтобы предприятие стало конкурентоспособным на мировом рынке, кроме нахальной уверенности, первородной жадности и книжной теории, сочиненной рыночными теоретиками? На этот вопрос лучше всех может ответить тот, кто и создал современную теорию конкуренции – Майкл Юджин Портер. Он был экономическим советником в разных странах, начиная с США (правительство Рейгана) и кончая Россией. В 2005 году Правительство РФ заказало ему исследование по системному анализу конкурентоспособности страны. По мнению экономиста, основная проблема России — однобокая сырьевая направленность и наличие массы вертикально интегрированных компаний.

«Чтобы стать конкурентоспособными, ключевые корпорации не должны строиться на концепции национальной безопасности. Сердце экономики — небольшие мобильные компании» – написал Михаил Евгеньич в прощальном резюме, получил гонорар и смылся.

Догадливый. Ну, прямо Хазин с Делягиным в одном костюме!

Так вот этот самый Майкл пишет про конкурентоспособные компании на мировом рынке так:

«Почему фирмы оказываются способными к постоянному новаторству? Почему они стремятся к совершенствованию, ведя поиск постоянно усложняющихся источников конкурентных преимуществ? Ответ на эти вопросы связан с четырьмя атрибутами национального государства, которые образуют «бриллиант конкурентного преимущества страны», то «поле для игры», которое страна создает для развития различных отраслей своей экономики. Эти атрибуты таковы:

1. Состояние факторов производства. Обеспеченность страны факторами производства, такими, как квалифицированная рабочая сила или инфраструктура, необходимая для конкурентоспособности данной отрасли.

2. Состояние спроса. Характер спроса внутреннего рынка на продукцию данной отрасли.

3. Состояние смежных и вспомогательных отраслей. Наличие в стране отраслей-поставщиков и смежных отраслей, конкурентоспособных на международном уровне.

4. Стратегия, структура и соперничество фирм. Существующие в стране условия, определяющие методы создания фирм, их организацию и управление, а также характер соперничества на внутреннем рынке.

Эти факторы создают среду, в которой фирмы данной страны учатся вести конкурентную борьбу. Когда сложившаяся среда поддерживает стремительное накопление специализированных активов и навыков, фирмы получают конкурентное преимущество. Когда сложившаяся в стране среда способствует улучшению циркуляции информации и лучшему пониманию потребностей и технологических нужд, фирмы этой страны получают конкурентное преимущество. Наконец, когда сложившаяся в стране среда вынуждает фирмы внедрять новшества и осуществлять инвестиции, фирмы этой страны получают конкурентное преимущество».

Бриллиант конкурентного преимущества

Состояние факторов производства Характер внутреннего спроса Развитость внутренних смежных отраслей Условия соперничества фирм

Подчеркнем, главный залог конкурентоспособности на мировом рынке по Портеру – развитость собственного рынка . Ау, Медведев! Ау, Кудрин! Ау,… ну просто ау!

Уточним, что же кроется под понятием «факторы производства» по мысли маэстро.

«Согласно стандартной экономической теории, факторы производства — труд, земля, природные ресурсы, капитал, инфраструктура — будут определять характер торговли. Страна будет экспортировать товары, в производстве которых в наибольшей степени используются те факторы, которыми данная страна относительно хорошо обеспечена. Эта доктрина, зародившаяся еще во времена Адама Смита и укоренившаяся в классической экономической теории, в лучшем случае является неполной, а в худшем — неверной. В высокотехнологичных отраслях, образующих «становой хребет» любой высокоразвитой экономики, наиболее важные факторы производства, например квалифицированные трудовые ресурсы и научная база, не достаются стране по наследству, а создаются ею . Более того, количество факторов, существующих в стране в данный момент времени, имеет меньшее значение, чем скорость и эффективность создания этих факторов, их модернизации и распределения между отдельными отраслями экономики. Наиболее важными являются те факторы производства, которые подразумевают осуществление непрерывных и крупных инвестиций и которые являются специализированными. Чтобы послужить созданию конкурентного преимущества, фактор производства должен быть высокоспециализированным, приспособленным для удовлетворения конкретных нужд соответствующей отрасли. Иностранным конкурентам труднее воспроизвести их у себя, к тому же для их создания требуются непрерывные инвестиции. Страны добиваются успеха в тех отраслях экономики, в которых они особенно удачно создают факторы производства. Конкурентное преимущество является результатом наличия институтов мирового класса, которые сначала создают специализированные факторы производства, а затем ведут непрерывную работу по их модернизации и совершенствованию».

Коротко это можно выразить так – для появления конкурентоспособных на мировом рынке российских компаний главным условием является высокоразвитый, структурированный, системный собственный бизнес. Бизнес этот должен быть основан не на дешевой рабочей силе и доступных дешевых ресурсах, а на развитой отраслевой науке, высококвалифицированных кадрах и непрерывных инвестициях в эту науку и эти кадры. Короче – быть «бриллиантом».

-Бриллиа-ант, выходи!

-Ну, потерялся?

-Потерялся.

-А что это там блестит, не бриллиант?

-Зеркало заднего вида от битых «Жигулей».

Весь мир – декорация

Но все же хочется, хочется выйти на священную сцену мирового рынка в лучах софитов, на фоне ярких декораций и громко заявить о себе, сорвав восторженные овации. Однако взглянем на российский бизнес глазами мирового рынка (прежде у него были только невидимые руки, а тут он еще и прозрел). Вот, допустим, вытянув себя за волосы подобно Мюнхгаузену из ею же вымученной системы, создала российская власть все те условия и факторы, о которых твердит гуру. Как встретит новичков сонм мировых производителей, которые сегодня делят мировой экономический пирог? Конечно, обрадуется, так как согласно либеральной доктрине, всем веселей, когда игроков больше. Тогда вот какие достижения потребуются от наших компаний, чтобы выиграть борьбу у благородных хозяев (ни у кого не возникнет сомнений, кто там хозяева, а кто гости?) или хотя бы стать вровень с ними:

-строго соблюдать регламенты, которые ведущие зарубежные компании (ВЗК) разработали для «честной конкурентной борьбы»;

-иметь постоянный доступ к денежным ресурсам западных банков на условиях лучших или не худших, чем у ВЗК, чаще всего принадлежащих тем же западным банкам;

-обладать лучшими или идентичными технологиями производства и оборудованием в сравнении с ВЗК;

-обладать лучшими или не худшими зарубежными профессиональными кадрами, чем ВЗК;

-лучше или не хуже, чем ВЗК, знать зарубежных потребителей и с ними коммуницировать (что-то вроде говорить по-английски лучше англичан, а по-французски – французов);

-иметь аналогичные или более низкие издержки производства, чем ВЗК.

В книге Андрея Паршева «Почему Россия не Америка» достаточно детально обосновано, почему российские компании никогда не смогут соперничать с западными. Главным аргументом там как раз фигурируют издержки, которые в холодной России с шестимесячной зимой никак не соизмеримы с издержками в странах коллекции весна-лето. Что касается остальных пунктов, разумному человеку они должны представляться совершенно фантастическими.

В чужой монастырь со своим попом не лезут.

Ловись, Настя Рыбка, большая и маленькая

Согласно данным таких чертей либерального рыночного ада и пророков маркетинга, как Питер Дойль и Питер Друкер, из всех вновь возникающих компаний и продуктов лишь 2% остаются на нем в 5-6-летней перспективе, 98% сходят с дистанции. 98 из 100 человек, вдохновленных идеей собственного дела, через шесть лет оказываются у разбитого корыта. Впустую израсходованные ресурсы на производство продукции, впустую потраченные силы и годы, выброшенные на ветер деньги и неоплаченные долги, разбитые надежды и судьбы – вот стандартная цена за право поучаствовать в столь азартном деле, как гонка за призраком покупательского спроса.

Если смысл твоей жизни бизнес, то, скорее всего, раз в шесть лет ты его теряешь.

Впрочем, не все пропадает впустую. Ведь у погибших 98% компаний было оборудование, недвижимость, продукция, система сбыта, какие-то контракты, материальные средства и пр. Все это тихо и плавно перекочует теневым заказчикам – кредиторам, этим утилизаторам и шакалам от конкуренции. Будьте уверены, они будут в плюсе, а не минусе. Поэтому известная фраза «отнять и поделить» в гораздо меньшей степени пременима к национализации чего-либо при переходе к социализму, чем к повседневным банкротствам сыто урчащего рынка, так как в первом случае «делят» один раз, а втором – непрерывно.

Кто делит? Вот небольшой отрывок из статьи в научно-популярном журнале «NewScientist»:

«Специалисты университета в Цюрихе провели математический анализ связей 43 тысяч транснациональных корпораций и сделали пугающий вывод: миром правит одна гигантская «суперкорпорация». Именно она «дергает за ниточки» всемирной экономики.

Ученые обнаружили ядро из 1318 компаний, у каждой из которых обнаружились теснейшие взаимосвязи с двумя или более другими компаниями. В щупальцах этих корпоративных монстров сосредоточены порядка 60% общемировых доходов.

Продолжив распутывать обширную паутину собственности, команда ученых установила, что большинство финансовых цепочек идут в направлении «суперанклава» из 147 компаний. Их активы пересекаются друг с другом, фактически являясь общей собственностью, что обеспечивает этому негласному финансовому конгломерату контроль за 40% глобального корпоративного богатства. Большинство из этих «суперкорпораций» являются финансовыми институтами. Так, в топ-10 вошли:

1. Barclays plc

2. Capital Group Companies Inc

3. FMR Corporation

4. AXA

5. State Street Corporation

6. JP Morgan Chase & Co

7. Legal & General Group plc

8. Vanguard Group Inc

9. UBS AG

10. Merrill Lynch & Co Inc»…

В мировом океяне-море реальной экономики перемещения самых серьезных капиталов, ресурсов, решений осуществляются по постоянным, невидимым со стороны подводным Гольфстримам. Океанские волны – это крупные производители-монополисты и банки-чемпионы, призванные воплощать в себе Успех и Победу в Конкурентной Борьбе сильных и талантливых. Они согласованно делят, то, что ленивые течения вынесли им в верхние слои. А для нас, 98% простых смертных конкуренция (та, книжная, которая снижает цены, повышает качество и эффективность управления, заботится о потребителе, делает жизнь людей лучше) – это пена на поверхности воды у береговой полосы. И наполняют ее инфузории, простодушно поверившие Дарвину, что через 4 миллиарда лет станут обезьяной.

Поэтому, каким бы рыбаком ты себя ни мнил, бросай ни бросай невод в такой окиян-море, а улова не дождешься. В лучшем случае словишь Настю Рыбку, прекрасную и неизлечимую.

Долго у моря ждал Дерипаска,

Не дождался, к старухе воротился —

Глядь: опять перед ним землянка;

На пороге сидит его старуха,

А пред нею разбитое корыто.

Жизнь в стиле «gref & kudrin»

Попробуйте представить себе, как должна действовать система образования в условиях бурного конкурентного рынка. Ведь его главная черта – неопределенность будущего. Мы не знаем, какие технологии окажутся перспективными, какие товары будут выпускаться через 10, 20, 50 лет, какие профессии и специальности востребует рынок и каковым окажется востребованное содержание этих профессий и специальностей. А чему же учиться сегодняшним школьникам и студентам, как выбирать будущую профессию, как готовиться к предстоящим рыночным сражениям? А чему должны учить в ВУЗах и техникумах, если реестр будущих профессий неизвестен? Каково должно быть содержание того или иного образования, каким предметам учить и по каким методикам? А как готовить преподавателей, которые должны будут встать за кафедру и учить?

Культ конкуренции оставляет эти вопросы без ответа, а молодежь – безо всяких возможностей что-то выбрать, чему-то научиться, чтобы пригодилось. Так называемый рынок будет случайным образом отбирать тех кандидатов, чьи параметры в данный момент времени случайно совпадут с потребными рынку или конкретному менеджеру. И это будет абсолютное меньшинство из всех подготовленных и обученных различным специальностям и профессиям.

Люди без будущего в конкурентной фрустрации.

«Цифровая Россия», похоронное бюро

Президент в предвыборной речи сказал, что нам «нужно совершить рывок, прорыв». Как это сделать? Может быть с помощью цифровых технологий, от которых у наших чиновников течет слюна и перехватывает дыхание?

Вот фрагмент доклада всемирной консалтинговой компании «МакКинси» о будущем цифровой экономики, которой грезит российский президент:

«Эксперты по цифровым технологиям и экономике сходятся во мнении, что в ближайшие десятилетия на рынок труда существенно повлияет автоматизация. По оценкам Глобального института «МакКинси», в мире к 2036 году будет автоматизировано до 50% рабочих процессов. Это приведет к значительному высвобождению персонала, сокращению количества рабочих мест, требующих средней квалификации, и увеличению разницы в уровнях оплаты труда. Развитые страны уже сейчас активно обсуждают, какие меры необходимо в связи с этим принимать: проводить массовое переобучение, устанавливать гарантированный базовый доход или вводить недавно предложенный Биллом Гейтсом налог на роботов? В некоторых странах отдельные меры такого характера в порядке эксперимента уже реализуются».

https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/Digital%20Russia/Digital-Russia-report.ashx

Массовое переобучение, базовый доход, налог на роботов – поэзия чиновников предвыборных периодов. И нам уже назначили своего «поэта», министра цифрового развития Николая Носкова, предлагавшего некогда передать организацию ЕГЭ в частные руки. Он отрифмует и оцифрует. Молодой, дерзкий, суперсовременная дегенерация последнего президентского помета. Выведенные там недоросли-программисты видят наше счастливое будущее с компьютерами и роботами, но без нас. Небитое поколение с битыми материнскими платами. Это не подлый и жадный «акула» Уилсон, пристреливающий подельника, потому что «Боливар не выдержит двоих». Это вежливые и милые мальчики и девочки с приросшими к пальцам айфонами, группирующие объекты по релевантности и отправляющие самые низкорейтинговые в «delete».

Ничего личного, просто «цифра».

Прими, Святая Конкуренция, эту скромную жертву – никчемный русский народец! Земля-то наша обильна, а топчет ее черт знает кто. Придите, о Великие Западные Партнеры, и володейте нами, о Пречистые Стратегические Инвесторы!

Частное и честное

Вернемся к достойным и недостойным целям, к классическому определению в начале текста, где конкуренция определяется как соревнование за ограниченный ресурс и вражда с целью получения выгоды. Власть подталкивает нас к вражде и битве за кусок ближнего своего, нимало не смущаясь столь форменным бесстыдством. Напрасные усилия.

Есть в пьесе Михаила Булгакова «Бег» сцена, где помощник министра торговли Корзухин просит генерала Хлудова срочно отправить в Севастополь экспортный груз пушнины. Реакция генерала весьма неожиданна.

Хлудов: Есаул Голован! Составы, указанные здесь, выгнать в тупик, в керосин и зажечь!

В ней весьма выпукло выражается генетическая ненависть русского воинства к торговле и торговцам. Бывали времена суровей, когда пойманные на арийской территории торговцы лишались головы за свое незаконное и аморальное с точки зрения ария занятие. До прихода на русскую землю христиан и Рюрика в социальном устройстве русов также нет торговцев – есть крестьяне, ремесленники, воины и волхвы. Вся торговля централизованна и осуществляется с заморскими странами государством или городами через торговых посланников на основах товарного обмена или за деньги. К себе не пускают под страхом смерти. Помните, какое счастье испытывает арабский путешественник Ибн Фадлан, когда ему разрешили издали посмотреть на похороны знатного руса? Потом еще и приврал с три короба, будто что-то сам слышал.

Неслучайно отдельные монеты при раскопках на территории Древней Руси находят редко, а вот коробки и банки с монетами куда чаще. Эту же традицию пытался продолжить Советский Союз. Торговля в нем была мерой централизованной и временной. Сталин полагал, что хлеб бесплатно можно будет раздавать уже к 60-му году, а далее и вообще розницу заменить распределением товаров. И в международной торговле, где действовала госмонополия, СССР предпочитал обмен классической торговле. Для этого в рамках СЭВ использовался условный переводной рубль, а вне рамок – клиринговый. И лишь четверть сделок были чисто торговыми – с главными буржуинами с заслуженными накрутками за валюту.

Торговля – это мина замедленного действия по пути к светлому будущему, которая, по сути, социализм и подточила.

Торговля – это всегда отъем и обман, даже если продавщица за прилавком комсомолка и девственница. Русский не рожден для торговли и бизнеса. Потому что «на чужой каравай рот не разевай!». Частное предпринимательство – это гимн эгоизма, это утверждение своего собственного «я», а русский человек общинный, коллективный, ему ближе к сердцу общее дело, большая коллективная цель. Ну что за цель такая – иметь больше денег? Ведь «не в деньгах счастье». К тому же бизнес – это всегда самопродвижение, всегда самореклама, всегда самолюбование, а русский отличается природной скромностью. Разве русский руководитель мог бы написать про себя так, как это сделал, скажем, Альберт Шпеер, военный министр Германии в период войны, рассказывая о своей работе в этой должности?

«Я разработал организационный план, вертикальные столбы которого изображали готовую продукцию — танки, самолеты или подлодки, т. е. вооружения всех трех родов войск вермахта. Эти столбы были опоясаны многочисленными кольцами («рингами»), каждое из которых должно было изображать определенный контингент поставок, необходимых для всех орудий, танков, самолетов и иных видов вооружения. Здесь, в этих кольцах, я и представлял себе сведенными воедино производство, например, кованых изделий или подшипников или электротехнического оборудования. Профессиональное мышление подтолкнуло меня к изображению в трех измерениях этой новой организационной схемы в объеме и перспективе».

«I, me, mine» – Я, мне, мое.

Слово «торговать» происходит от двух слов: «торить» (двигать, прокладывать) и «ховать» (прятать). Узнаете в последнем любимое английское слово «tohave»?

Еще вначале 90-х многие наши соотечественники, жаждущие быстрого заработка, бросились открывать собственные фирмы, а потерявшие работу на госпредприятиях начали «челночить» по китаям да турциям. Так миллионы граждан с головой окунулись в торговлю. Позже подавляющее большинство из нее вынырнули, найдя более подходящий заработок. Что же касается миллионов малых предприятий (МП), открытых в эпоху Горбачева-Ельцина, их судьбу предопределила все та же статистика: 2% – в гору, 98% – в топку.

Тогда МП состояли из друзей, родственников, знакомых учредителей, работая по принципу «Если радость на всех одна, на всех и беда одна». Но в какой-то момент особо умные поняли, что справедливей радость оставлять себе, а беду делить между другими. И с точки зрения бизнеса поступили логично. Остальные 98% плюнули и забыли. Есть много народов, умеющих и любящих торговать: арабы, китайцы, кавказцы, греки, евреи, итальянцы, англосаксы (г-жа Тэтчер как-то хвасталась: «мы, англичане – нация торговцев») и так далее. В этом ряду нет русских. Русские всегда предпочитали жить тем, что создано своими руками – произведено, построено, выращено. Даже самые известные русские купцы нередко сбивались с мерного купеческого шага – то увлекутся живописью и коллекционированием картин, то театром и актерством, а то и, прости господи, революцией.

Поэтому с русской точки зрения – либо бесплатно и для всех, либо в керосин и сжечь.

Делегированная субъектность в поисках власти

Для народа, составляющего 2% населения планеты и занимающего при этом более 12% суши выслушивать мысли министров-идиотов про конкурентоспособность забавно. Веками народы и страны из кожи вон лезут из-за лишней земельки. Британская империя два века обзаводилась колониями, но лопнула, Япония всей мощью третьей экономики мира 70 лет пыжится вернуть себе остров Шикотан площадью 200 кв. км, первый в экономике Китай острова подсыпает, а первые в государственном разбое США действуют по старому советскому анекдоту «С кем граничит Советский Союза? С кем хочет, с тем и граничит» и вырывают из-под ног, что плохо лежит. Потому что каждая сволочь знает: территория, земля – это сила! Это вам, господа экономисты, не мелочь по карманам тырить на каких-то там рынках.

Тем не менее, приведем еще более мощные критерии конкурентоспособности, если уж вам так приспичило и недостаточно бескрайних просторов. Существует единственная универсальная формула успеха государства, успеха абсолютного и во всем сразу:

С в = С д Субъектность власти равна субъектности, делегированной ей гражданами

Теорию субъектности мы уже в общих чертах рассматривали здесь: http://pravosudija.net/article/vladimir-tereshchenko-kak-vernutsya-iz-g

Напомним главное. Подлинной, настоящей, изначальной субъектностью (правом решать) в любом государстве обладает населяющий его народ, изначальный субъект И с . В конституции записано. Выбирая себе будущую власть, И с вырабатывает Наказ – программу, в которой указывается, что должно быть выполнено в сроки, на которые власть избирается, и ради каких целей. Вместе с этим наказом И с делегирует выбранной им власти часть собственной субъектности, называемой делегированной С д . А как выполнить наказ – дело новой власти, она этим в предвыборной программе нас обнадеживала. Если власть не получила наказа, а получила лишь делегированную субъектность, как ныне действующий президент, выполнять все равно придется. Разузнать при желании не трудно – вциомы в помощь – и обязательно. Незнание наказа не освобождает от ответственности за простой.

Если вместо выполнения наказа власть узурпирует больше субъектности, чем ей делегировано, она обретает паразитарную, избыточную, незаконную субъектность С п . Такая субъектность сродни ожирению – власть становится больной, слабой и неспособной к управлению. Паразитарную субъектность в руках не удержишь. Она превращается в тыкву, растекается в разные стороны дорогим коньяком – в бизнес, в коррупцию, в искусственно созданные и даже вовсе, упаси боже, зарубежные институты.

- Да ты что, царская морда, сукин сын, самозванец, казённые земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасёшься!

Возвращаясь к теме нашего разговора, еще раз подчеркнем: успешным может быть лишь то государство, где С в = С д . Оно обретает внутренние и внешние черты подлинного победителя:

-здоровый нравственный климат и социальная гармония;

-высокий уровень самоорганизации и самодисциплины граждан и институтов;

-разумное использование ресурсов, экологичность любых н/х программ;

-самообеспеченность всем необходимым;

-соответствие действий власти базовым установкам граждан;

-абсолютная легитимность власти;

-отсутствие 5-й колонны и токсичных СМИ.

Внутреннее единство – признак стойкости государства при любых внешних условиях.

Наряду с главным критерием конкурентоспособности существуют и другие.

1.Власть, способная выполнять наказ.

2.Богатая история как постоянный источник опыта и природной силы.

3.Обеспеченность природными ресурсами.

4.Талант народа.

5.Безразличие к международным законам, так как есть единственный закон – народ.

6. Уважение к другим народам в мере, ими заслуженной.

7.Способность постоять за себя любыми средствами.

Такое государство, на данный момент идеальное, не просто конкурентоспособно, а самим своим фактом обречено на лидерство и авторитет среди других стран и народов.

Ему не нужно для этого биться в конкурентных конвульсиях на товарных рынках, продавая последнее – все, что можешь создать или добыть.

Ему не нужно отщипывать политические крохи в международных институтах, созданных для поддержания монополии колонизаторов, заручаться чьей-то поддержкой для мнимого влияния.

Ему вообще не нужно заниматься политикой, потому что оно просто оглашает решения.

Ему даже дипломаты не нужны, ведь с друзьями можно без дипломатии, а с врагами она вредна.

Оно просто выдает или не выдает визы, а другие страны ждут этих решений, как спекулянты – выступления главы ФРС.

-Гражданин президент, так Вы хотите сделать рывок?

Владимир Терещенко

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