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Россия запустила добычу на «Медном титане»

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На прошлой неделе в Забайкалье состоялся первый пуск оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан», который построен на одном из крупнейших в мире месторождений меди. Почему в СССР на нём планировали устроить ядерный взрыв, что даст комбинат стране, что такое новый «медный век», а также об очередном подвиге расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

Комментарий редакции

В этом выпуске представлены следующие основные сюжеты:

1. Запуск обогатительной фабрики на Удоканском медном месторождении в Забайкалье. Рассказ об истории этого месторождения, о том, почему его разработка началась только сейчас.

2. Запуск второй очереди золотодобывающей фабрики на месторождении "Павлик" в Магаданской области.

3. Запуск горно-металлургического комплекса в Амурской области для добычи ильменита.

4. Рассказ о спасении 10-летнего мальчика из водоема рыбаком Николаем Куликовым в Курской области.

Вывод: в видео рассказывается о запуске важных горнодобывающих и металлургических предприятий на Дальнем Востоке России, а также приводится пример героического поступка, совершенного простым человеком. В целом выпуск носит позитивный характер и рассказывает об успехах в экономическом развитии страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BHZ2D8sKgkQ
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