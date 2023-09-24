Комментарий редакции

На прошлой неделе в Забайкалье состоялся первый пуск оборудования обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан», который построен на одном из крупнейших в мире месторождений меди. Почему в СССР на нём планировали устроить ядерный взрыв, что даст комбинат стране, что такое новый «медный век», а также об очередном подвиге расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.

В этом выпуске представлены следующие основные сюжеты:

1. Запуск обогатительной фабрики на Удоканском медном месторождении в Забайкалье. Рассказ об истории этого месторождения, о том, почему его разработка началась только сейчас.

2. Запуск второй очереди золотодобывающей фабрики на месторождении "Павлик" в Магаданской области.

3. Запуск горно-металлургического комплекса в Амурской области для добычи ильменита.

4. Рассказ о спасении 10-летнего мальчика из водоема рыбаком Николаем Куликовым в Курской области.

Вывод: в видео рассказывается о запуске важных горнодобывающих и металлургических предприятий на Дальнем Востоке России, а также приводится пример героического поступка, совершенного простым человеком. В целом выпуск носит позитивный характер и рассказывает об успехах в экономическом развитии страны.